ФАС нашла унижение женщин и оскорбления в клипе Моргенштерна с «Альфа-банком» и потребовала объяснений Статьи редакции
Служба посчитала, что в ролике нарушаются сразу несколько пунктов закона о рекламе, и возбудила дело.
Ведомство решило проверить клип «за 10 лямов» после обращения пользователей, следует из решения ФАС от 20 февраля. До 19 марта представители музыканта и «Альфа-банка» должны представить в службу «письменные объяснения».
Клип Моргенштерна — часть совместной рекламной кампании для продвижения дебетовых карт, рассказывали в «Альфа-банке» в ноябре. В нём он рассказывает об условиях розыгрыша 3 млн рублей среди клиентов банка.
Согласно решению службы, в клипе нарушаются сразу несколько пунктов закона о рекламе:
- В клипе исполнитель заходит в банк с бутылкой алкоголя в руках и пьёт из неё.
- Моргенштерн обращается к несовершеннолетним и советует им попросить родителей завести им карту.
- В ролике «Альфа-банк» называют «лучшим банком страны», но нет критериев по которым сделан такой вывод, а также указания организационно-правовой формы оказывающего банковские услуги лица.
Ведомство также отмечает, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный», а также не соответствуют реальному образу работников: службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье».
Сцену, в которой Моргенштерн «проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка», в службе называют «унизительной для женщины». Женщина отождествляется с предметом — с терминалом, указывает ФАС и называет это нарушением нормы закона, запрещающей «непристойные и оскорбительные образы» в рекламе.
В банке сообщили vc.ru, что не считают клип Моргенштерна рекламой. «Это мнение блогера, его собственный контент», — сказал директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов. Слова о «лучшем банке страны» он называет «точкой зрения» Моргенштерна. Банк готов при необходимости оспорить решение.
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Кто-то может подумать, что это спланированная PR-акция 🤫 Что мы подогреваем интерес к возможному новому проекту с Моргенштерном.
Нет, это не спланированная акция, не «коллаб». Но да, это ещё больше новых клиентов.
Думаем, вы знаете, что с этим делать 😉 https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard/
Ноябрь 2020:
«Альфа-банк» и рэпер Моргенштерн запустили совместную рекламную кампанию, рассказали vc.ru в банке
Февраль 2021:
В банке заявили РБК, что не считают клип Моргенштерна рекламой.
Ну-ну.
Представители Альфа-Банка опять противоречат своим словам. Никогда такого не было.
Тот самый момент, когда можно легко переобуться в воздухе. Старик по телевизору тоже в разные годы на одну и ту-же тему говорит диаметральные вещи, но СК не возбуждается)
Да мне как бы по барабану — просто смешно за этим наблюдать (как и за стариком по телеку).
Сцену, в которой Моргенштерн «проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка», в службе называют «унизительной для женщины». Женщина отождествляется с предметом — с терминалом
Хорошо, что я узнаю о творчестве этого Моргена только из статей на vc...
«проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка» ... Хорошо, что я узнаю ... только из статей на vc
Вот, порядочного человека издалека видно.
Посещали бы всякие сайты в этом энторнете — знали бы где ещё можно «провести банковской картой».
Да там ничего особенного, обычный унылый рэпер, весь капитал которого - эпатаж. Такое забывается через год-два.
обычный унылый рэпер, весь капитал которого — эпатаж
Это кто? Сергей Галанин помолодел?
Это Зульфия Моргенштернова-Виттель
Не жена ли Игоря Виттеля с РБК?
Замутив коллаборацию с моргенштерном, альфа расставил точки над i в вопросе своей репутации. На правах личного мнения)
Ну. А Тинькофф через АУЕ тематику рекламировался. Кошмар.
Один Сбер, кажется, ни в чем подобном не был замешан. Достойный банк для достойных людей!
Нет, ни в чем. Просто в 92 все вклады граждан ссср прикарманил, делов то.
Я когда в кейсе от Тинькофф по блогерам участвовал там был вопрос "Купили бы вы коллаборацию у Моргенштерна"
Бесполезные люди в бесполезном ФАС. Как и в 99% других госучреждениях.
"службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье»" - серьезно? по такому критерию половину рекламы выпилить надо
Ведомство также отмечает, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный», а также не соответствуют реальному образу работников: службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье».
Возмутительно! Жду постановления о приведении реального образа работниц к рекламируемому. Закон о рекламе нужно соблюдать!
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Да охуевшая реклама на самом деле, вообще удивлен, что банк не зассал и одобрил такое. Красавчики.
реклама охуевшая? от чего?
На самом деле очень жаль, что подобные инициативы в рекламных компаниях со стороны банка так критикуются в том числе и подобными обвинениями со стороны ФАС.
Что плохого в этом «клипе»? Это классная, нестандартная реклама. А Альфа молодцы
Теоретически да. но с другой стороны разве аудитория этого музыканта имеет право заводить карты?
Это все шелуха. Если бы жалобы в ФАС не направили, структура бы не обратила внимания на это. А сейчас приходится.
Огорчает то, что подобных «свободных» креативов мы вряд ли увидим на рынке. Это же было не стандартно? Не стандартно. Привлекло внимание? Привлекло. Уверен, и по конверсии достаточно успешная.
Может потому что это пошло?
Очередная реклама банка и маргенштештейна если бы это было серьезно они были бы уже в суде
Кто-то может подумать, что это спланированная PR-акция 🤫 Что мы подогреваем интерес к возможному новому проекту с Моргенштерном.
Нет, это не спланированная акция, не «коллаб». Но да, это ещё больше новых клиентов.
Думаем, вы знаете, что с этим делать 😉 https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard/
ДО альфа
Маркетологи - зумеры или кому вообще в голову пришла эта идея?
ну ты найди подростка с iq 100 и спроси его мнение о клипе. то что моргенштерн - самый популярный музыкант, уже многое говорит о них :D
найди подростка с iq 100 и спроси его мнение о клипе. то что моргенштерн - самый популярный музыкант
Полагаю, что аудитории "фанаты моргенштерна" и "подростки с IQ выше 100" не имеют пересечений.
"Женщина отождествляется с предметом — с терминальном" - то ли с терминалом, то с терминальной фазой чего-то....
Ну это как в анекдоте - спрятать платежную карту в перчатке, на кассе расплатиться рукой, обернуться к офигевшей очереди и бросить реплику: "а все-таки не зря я эту прививку сделал!"
Что-то мне подсказывает что они очень удивятся если начнут смотреть другие клипы по тематике реп-хуэп-рнби и вот это вот всё.
Ведомство также отмечает, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный», а также не соответствуют реальному образу работников: службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье».
Тинькофф даже в этом опередил Альфу!
Это ФАС ещё банкоматы Тинькофф не видел, вот там вырез на грузи вообще огромный.
Рекламировать банки - это по определению зашквар для любого - репера Моргенштерна, актера Безрукова, комика Светлакова и т.д.
Реклама чего угодно - по определению зашквар. Люди туда за деньгами идут, а не за гордостью.
@Альфа-Банк что у вас там ещё за идеи на очереди? Судя по последним тенденциям просто так перестать втаптывать в грязь свою репутацию (что там от неё осталось) вы не планируете...
@alfabank вы красавчики, чувствуете вектор трендов. И нет, мне не 14
"Сцену, в которой Моргенштерн «проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка», в службе называют «унизительной для женщины». Женщина отождествляется с предметом — с терминалом, указывает ФАС"
Какая глубокая аналитика "творчества" Моргенштерна
Пусть разберутся с "партнерами", которые дрочат телефон по несколько раз в неделю с предложением кредитной карты.
Как вообще банк может связываться с этим? Ну сделайте отдельный большая_писька_банк от альфы, рекламируйте с Штерном этим. ПиздlOки попросят предков переводить им карманные на новую карту, которую можно будет выпустить в цветах феминизма, ЛГБТ, травы, Джек Дениалса, чупа-чупса или маскулинном черном с ником из тиктока.
Опять фемки возбудились и требуют, чтобы в рекламе были только толстые страшные женщины без сисек(
меня одного радует, что эта некогда бесполезная и бестолковая система в последнее время зашевелилась и хоть что то делает? глядишь когда-нибудь они и про ржд узнают.
помнится мне, была когда то реклама банка, в которой чуть ли не эта же была офрмулировка. по крайней мере, визуальная "Моргенштерн обращается к несовершеннолетним и советует им попросить родителей завести им карту." Ну что ж, развивается общество.
Ну, с одной стороны наверное это модно и молодёжно :( С другой стороны раньше у Альфы была другая реклама, дававшая почувствовать себя иностранцами и клиентами еврейского банка мирового уровня.
Думала, что это уже дно для альфа банка, учитывая все, что они делаю последние годы как худший банк страны...но нет, снизу постучали...
Спасибо, интересно было почитать. Клип по моему мнению пошлый и если рассматривать его как рекламу, то да, я согласна с ФАС. Неужели его не согласовывали с юр.службой Альфа - банка, или предпочли пренебречь риском штрафа ?
Я конечно искренне против унижения всех женщин, тем более в рекламе по телеку, тем более в рекламе банка - но разве в законе о рекламе есть статья, запрещающая объективизацию?
Статья 5. Общие требования к рекламе. Пункт 6 запрещает использование "непристойных образов". Трактуется в решениях ФАС максимально широко.
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