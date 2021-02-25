Маркетинг
Рая Хачатрян

ФАС нашла унижение женщин и оскорбления в клипе Моргенштерна с «Альфа-банком» и потребовала объяснений Статьи редакции

Служба посчитала, что в ролике нарушаются сразу несколько пунктов закона о рекламе, и возбудила дело.

82 82 комментария
6024 просмотров

Ведомство решило проверить клип «за 10 лямов» после обращения пользователей, следует из решения ФАС от 20 февраля. До 19 марта представители музыканта и «Альфа-банка» должны представить в службу «письменные объяснения».

Клип Моргенштерна — часть совместной рекламной кампании для продвижения дебетовых карт, рассказывали в «Альфа-банке» в ноябре. В нём он рассказывает об условиях розыгрыша 3 млн рублей среди клиентов банка.

Согласно решению службы, в клипе нарушаются сразу несколько пунктов закона о рекламе:

  • В клипе исполнитель заходит в банк с бутылкой алкоголя в руках и пьёт из неё.
  • Моргенштерн обращается к несовершеннолетним и советует им попросить родителей завести им карту.
  • В ролике «Альфа-банк» называют «лучшим банком страны», но нет критериев по которым сделан такой вывод, а также указания организационно-правовой формы оказывающего банковские услуги лица.

Ведомство также отмечает, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный», а также не соответствуют реальному образу работников: службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье».

Сцену, в которой Моргенштерн «проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка», в службе называют «унизительной для женщины». Женщина отождествляется с предметом — с терминалом, указывает ФАС и называет это нарушением нормы закона, запрещающей «непристойные и оскорбительные образы» в рекламе.

В банке сообщили vc.ru, что не считают клип Моргенштерна рекламой. «Это мнение блогера, его собственный контент», — сказал директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов. Слова о «лучшем банке страны» он называет «точкой зрения» Моргенштерна. Банк готов при необходимости оспорить решение.

#новость #альфабанк #фас

82 82 комментария
30
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82 комментария
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Альфа-Банк

Кто-то может подумать, что это спланированная PR-акция 🤫 Что мы подогреваем интерес к возможному новому проекту с Моргенштерном.

Нет, это не спланированная акция, не «коллаб». Но да, это ещё больше новых клиентов.

Думаем, вы знаете, что с этим делать 😉 https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard/

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Valentin Dombrovsky

68

Ноябрь 2020:
 «Альфа-банк» и рэпер Моргенштерн запустили совместную рекламную кампанию, рассказали vc.ru в банке

Февраль 2021: 
 В банке заявили РБК, что не считают клип Моргенштерна рекламой.

Ну-ну.

Ответить

Andrey Vasilev

Valentin
12

Представители Альфа-Банка опять противоречат своим словам. Никогда такого не было.

Ответить

Anton Gifts

Valentin
0

Тот самый момент, когда можно легко переобуться в воздухе. Старик по телевизору тоже в разные годы на одну и ту-же тему говорит диаметральные вещи, но СК не возбуждается)

Ответить

Valentin Dombrovsky

Anton
0

Да мне как бы по барабану — просто смешно за этим наблюдать (как и за стариком по телеку).

Ответить

Марк Климов

51

Сцену, в которой Моргенштерн «проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка», в службе называют «унизительной для женщины». Женщина отождествляется с предметом — с терминалом

Хорошо, что я узнаю о творчестве этого Моргена только из статей на vc...

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Dear Moscow,

Марк
7

«проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка» ... Хорошо, что я узнаю ... только из статей на vc

Вот, порядочного человека издалека видно. 
Посещали бы всякие сайты в этом энторнете — знали бы где ещё можно «провести банковской картой».

Ответить

Борис Грушин

Марк
4

Да там ничего особенного, обычный унылый рэпер, весь капитал которого - эпатаж. Такое забывается через год-два.

Ответить

Dear Moscow,

Борис
1

 обычный унылый рэпер, весь капитал которого — эпатаж

Ответить

Sergei Timofeyev

Dear
3

Это кто? Сергей Галанин помолодел?

Ответить

greg chudnoff

Sergei
1

Это Зульфия Моргенштернова-Виттель

Ответить

Sergei Timofeyev

greg
0

Не жена ли Игоря Виттеля с РБК?

Ответить

greg chudnoff

Sergei
0

Тёща

Ответить

Dear Moscow,

Sergei
1

Это кто? Сергей Галанин помолодел?

Нет, это Монеточка поправилась.

Ответить

Сергей Леонов

42

Замутив коллаборацию с моргенштерном, альфа расставил точки над i в вопросе своей репутации. На правах личного мнения)

Ответить

Aydar Sultanov

Сергей
2

Ну. А Тинькофф через АУЕ тематику рекламировался. Кошмар.
Один Сбер, кажется, ни в чем подобном не был замешан. Достойный банк для достойных людей!

Ответить

Sergei Timofeyev

Aydar
9

Я из службы безопасности Сбербанка... Пройдёмте!

Ответить

Eduard Mirchev

Aydar
1

Нет, ни в чем. Просто в 92 все вклады граждан ссср прикарманил, делов то.

Ответить

Богдан Криницкий

Сергей
0

Я когда в кейсе от Тинькофф по блогерам участвовал там был вопрос "Купили бы вы коллаборацию у Моргенштерна"

Ответить

Стартапер-пессимист

7

Бесполезные люди в бесполезном ФАС. Как и в 99% других госучреждениях.

Ответить

Сергей Леонов

Стартапер-песси…
6

1% - это уборщицы в зданиях госучреждений?

Ответить

Dmitry Yashin

Стартапер-песси…
4

Не то что реперы и альфабанки!

Ответить

Борис Грушин

13

"службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье»" - серьезно? по такому критерию половину рекламы выпилить надо

Ответить

Вася Пражкин

Борис
6

Димка вот тоже эпатажничает, его тоже выпиливать?

Ответить

Юрий Белоножкин

Борис
2

А скиньте ссылки на выпиливаемую половину?

Ответить

Кирилл Плотников

Борис
0

Особенно всякие Рекламы духов)

Ответить

Aydar Sultanov

12

Ведомство также отмечает, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный», а также не соответствуют реальному образу работников: службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье».

Возмутительно! Жду постановления о приведении реального образа работниц к рекламируемому. Закон о рекламе нужно соблюдать!

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Алёна Погребняк

12

Это не реклама. Мы просто ему заплатили.

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Магомед Усманов

7

Греф сказал фас. 

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Дмитрий Пелипас

6

Да охуевшая реклама на самом деле, вообще удивлен, что банк не зассал и одобрил такое. Красавчики.

Ответить

Матвей Синицин

Дмитрий
0

реклама охуевшая? от чего? 

Ответить

Дмитрий Пелипас

Матвей
1

От самой себя

Ответить

Artem Oganesyan

–1

На самом деле очень жаль, что подобные инициативы в рекламных компаниях со стороны банка так критикуются в том числе и подобными обвинениями со стороны ФАС.
Что плохого в этом «клипе»? Это классная, нестандартная реклама. А Альфа молодцы

Ответить

Борис Грушин

Artem
5

Теоретически да. но с другой стороны разве аудитория этого музыканта имеет право заводить карты?

Ответить

Artem Oganesyan

Борис
1

Это все шелуха. Если бы жалобы в ФАС не направили, структура бы не обратила внимания на это. А сейчас приходится.

Огорчает то, что подобных «свободных» креативов мы вряд ли увидим на рынке. Это же было не стандартно? Не стандартно. Привлекло внимание? Привлекло. Уверен, и по конверсии достаточно успешная.

Ответить

Valeratal Val

Artem
0

Может потому что это пошло?

Ответить

Artem Oganesyan

Valeratal
0

И что?

Ответить

Денис Семенов

5

ФАС после наезда на яндекс и альфу.  Что дальше, сбер и РЖД? 

Ответить

Julian Russinhoff

5

Ребята, это не альфа-банк, это ПАРТНЕРЫ, спокойно.

Ответить

Намерен Данила

3

“В банке заявили РБК, что не считают клип Моргенштерна рекламой. «Это мнение блогера, его собственный контент»”
Ахаха, точно так же, как они говорят про партнеров, которые достают всех звонками. Замечательный банк, всегда не виноват ни в чем 😁

Ответить

Денис Морганов

2

Очередная реклама банка и маргенштештейна если бы это было серьезно они были бы уже в суде

Ответить

Альфа-Банк

1

Кто-то может подумать, что это спланированная PR-акция 🤫 Что мы подогреваем интерес к возможному новому проекту с Моргенштерном.

Нет, это не спланированная акция, не «коллаб». Но да, это ещё больше новых клиентов.

Думаем, вы знаете, что с этим делать 😉 https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard/

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Ответить

greg chudnoff

Альфа-Банк
0

Алишер Тагирович, перелогиньтесь!

Ответить

greg chudnoff

1

ДО альфа

Ответить

greg chudnoff

greg
1

ПОСЛЕ альфа

Ответить

No Name

1

Маркетологи - зумеры или кому вообще в голову пришла эта идея? 

Ответить

Bulat Ziganshin

No
0

ну ты найди подростка с iq 100 и спроси его мнение о клипе. то что моргенштерн - самый популярный музыкант, уже многое говорит о них :D

Ответить

Dear Moscow,

Bulat
1

 найди подростка с iq 100 и спроси его мнение о клипе. то что моргенштерн - самый популярный музыкант

Полагаю, что аудитории "фанаты моргенштерна" и "подростки с IQ выше 100" не имеют пересечений.

Ответить

Сидор

0

 "Женщина отождествляется с предметом — с терминальном" - то ли с терминалом, то с терминальной фазой чего-то.... 

Ответить

greg chudnoff

Сидор
3

Ну это как в анекдоте - спрятать платежную карту в перчатке, на кассе расплатиться рукой, обернуться к офигевшей очереди и бросить реплику: "а все-таки не зря я эту прививку сделал!"

Ответить

Sergei Timofeyev

Сидор
0

Хабом на три подключения (с) 

Ответить

ЯжПрограммист

1

Что-то мне подсказывает что они очень удивятся если начнут смотреть другие клипы по тематике реп-хуэп-рнби и вот это вот всё.

Ответить

Саша Лопата

1

Ведомство также отмечает, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный», а также не соответствуют реальному образу работников: службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье».

Тинькофф даже в этом опередил Альфу!

Ответить

Олча Артна

Саша
0

Это ФАС ещё банкоматы Тинькофф не видел, вот там вырез на грузи вообще огромный.

Ответить

Значимый диод

1

Какой-то клабхаус.

Ответить

Структурный лолипоп

0

ФАС занимается какой-то хуетой

Ответить

passer2003

0

Рекламировать банки - это по определению зашквар для любого  - репера Моргенштерна,  актера Безрукова, комика Светлакова и т.д.

Ответить

Lenar Faskhutdinov

passer2003
1

Реклама чего угодно - по определению зашквар. Люди туда за деньгами идут, а не за гордостью.

Ответить

Oleg S. Shvartsman

0

Именно, аминь !

Ответить

ЯжПрограммист

0

@Альфа-Банк что у вас там ещё за идеи на очереди? Судя по последним тенденциям просто так перестать втаптывать в грязь свою репутацию (что там от неё осталось) вы не планируете...  

Ответить

Artem Oganesyan

ЯжПрограммист
0

@alfabank вы красавчики, чувствуете вектор трендов. И нет, мне не 14

Ответить

greg chudnoff

0

Монополия Моргенштерна на бутылку алкоголя, ок.

Ответить

Трейдер мамкин

0

Похоже у ФАС закончились некоторые вещества

Ответить

Stanislav

0

ФАС у нас теперь за феминисток отдувается.

Ответить

Юрий Белкин

0

"Сцену, в которой Моргенштерн «проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка», в службе называют «унизительной для женщины». Женщина отождествляется с предметом — с терминалом, указывает ФАС"
Какая глубокая аналитика "творчества" Моргенштерна

Ответить

Антон

0

Этого наркоманм ещё не посадили что-ли 

Ответить

Влад Борщ

0

Пусть разберутся с "партнерами", которые дрочат телефон по несколько раз в неделю с предложением кредитной карты.

Ответить

Leonidos Makolkin

0

Как вообще банк может связываться с этим? Ну сделайте отдельный большая_писька_банк от альфы, рекламируйте с Штерном этим. ПиздlOки попросят предков переводить им карманные на новую карту, которую можно будет выпустить в цветах феминизма, ЛГБТ, травы, Джек Дениалса, чупа-чупса или маскулинном черном с ником из тиктока.

Ответить

Павел Логинов

0

Опять фемки возбудились и требуют, чтобы в рекламе были только толстые страшные женщины без сисек(

Ответить

Georgy Kostyukevich

0

Видимо я не понял эту жизнь :(

Ответить

Александр Семёнов

0

Шо то говно шо это. Моё личное мнение, мой контент.

Ответить

Дмитрий Шошин

0

Посмотрел я этот клип, не выдержал. Это какой-то капец...

Ответить

Christofor

0

меня одного радует, что эта некогда бесполезная и бестолковая система в последнее время зашевелилась и хоть что то делает? глядишь когда-нибудь они и про ржд узнают.

Ответить

Roman Trahtenberg

0

Днище

Ответить

Андрей Дроздов

0

Самый всратый банк страны. Ну, по-моему мнению.

Ответить

Виктор Булов

0

Школьников привлекли Моргенштерном, а денег на карту у них нет 😂

Ответить

Karoline WhiteStory

0

помнится мне, была когда то реклама банка, в которой чуть ли не эта же была офрмулировка. по крайней мере, визуальная "Моргенштерн обращается к несовершеннолетним и советует им попросить родителей завести им карту." Ну что ж, развивается общество.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Ну, с одной стороны наверное это модно и молодёжно :( С другой стороны раньше у Альфы была другая реклама, дававшая почувствовать себя иностранцами и клиентами еврейского банка мирового уровня.

Ответить

KATTI

0

Думала, что это уже дно для альфа банка, учитывая все, что они делаю последние годы как худший банк страны...но нет, снизу постучали...

Ответить

Золотой Кирилл

0

Безостановочный партнерский телефонный спам, моргенштерн. Какие идеи еще возникнут или уже на рассмотрении. Ебать ты альфа-банк!

Ответить

Mariya Mariya

0

Спасибо, интересно было почитать. Клип по моему мнению пошлый и если рассматривать его как рекламу, то да, я согласна с ФАС. Неужели его не согласовывали с юр.службой Альфа - банка, или предпочли пренебречь риском штрафа ? 

Ответить

Andreas Lapueros

–1

Я конечно искренне против унижения всех женщин, тем более в рекламе по телеку, тем более в рекламе банка - но разве в законе о рекламе есть статья, запрещающая объективизацию? 

Ответить

Lenar Faskhutdinov

Andreas
0

Статья 5. Общие требования к рекламе. Пункт 6 запрещает использование "непристойных образов". Трактуется в решениях ФАС максимально широко.

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