Служба посчитала, что в ролике нарушаются сразу несколько пунктов закона о рекламе, и возбудила дело.

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Ведомство решило проверить клип «за 10 лямов» после обращения пользователей, следует из решения ФАС от 20 февраля. До 19 марта представители музыканта и «Альфа-банка» должны представить в службу «письменные объяснения».

Клип Моргенштерна — часть совместной рекламной кампании для продвижения дебетовых карт, рассказывали в «Альфа-банке» в ноябре. В нём он рассказывает об условиях розыгрыша 3 млн рублей среди клиентов банка.

Согласно решению службы, в клипе нарушаются сразу несколько пунктов закона о рекламе:

В клипе исполнитель заходит в банк с бутылкой алкоголя в руках и пьёт из неё.

Моргенштерн обращается к несовершеннолетним и советует им попросить родителей завести им карту.



В ролике «Альфа-банк» называют «лучшим банком страны», но нет критериев по которым сделан такой вывод, а также указания организационно-правовой формы оказывающего банковские услуги лица.

Ведомство также отмечает, что образ сотрудниц банка в клипе «вызывающий и непристойный», а также не соответствуют реальному образу работников: службу смутили «чрезмерно откровенные» вырезы, через которых «виднеется нижнее белье».

Сцену, в которой Моргенштерн «проводит банковской картой между грудей одной из сотрудниц банка», в службе называют «унизительной для женщины». Женщина отождествляется с предметом — с терминалом, указывает ФАС и называет это нарушением нормы закона, запрещающей «непристойные и оскорбительные образы» в рекламе.