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Таня Боброва

Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях Статьи редакции

Такая реклама навязчива и мешает горожанам, отметили законодатели.

  • Депутаты приняли поправки в закон «О рекламе» в третьем, окончательном чтении. Документ вступит в силу спустя 90 дней после дня официального опубликования.
  • Поправки запрещают распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на стенах и крышах зданий, в том числе жилых домов.
  • В пояснительной записке говорится, что звуковая реклама навязчива и плохо влияет на условия работы и отдыха россиян. Это ведёт к росту социальной напряженности, так как жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно».

#новость #законы

2517 просмотров
78 78 комментариев
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78 комментариев
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Nicholas Savel'ev

96

Ну хоть что-то толковое! 

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Маркетологов к стенке

Nicholas
11

Осталось запретить в городах наружную рекламу, в телевизоре и в кинотеатрах.
Интернет - блокировщики есть
Для интернета в телевизоре есть приставки и блокировщики.
Ютуб - Ютуб Вансед есть
Против вшитой рекламы в роликах ютуба - SponsorBlock для YouTube
Для ВК - модифицированные приложения без рекламы
Для инстаграма - модифицированные приложения без рекламы
Фейсбук - модифицированные приложения без рекламы
Тикток- еще вроде не разобрали.
Где еще забыл?

Да, забыл сказать. Если от торгового центра идет яркий свет от рекламы или звук, то жалуйтесь в роспотреб, причем надо буквально завалить жалобами и тогда все уберут. Это я как бывший сотрудник управляющей компании ТЦ говорю.

Ответить

TRICORCRIT

Маркетологов
0

Отлично, все вы запретили.
Как потребителю теперь искать нужные ему товары?
Благодаря контекстной рекламе или ее тоже надо запретить?
Это утопия - мир без рекламы.

Ответить

Рабочий

TRICORC…
0

Уверяю, если что-то мне нужно, я это найду, я умею пользоваться яндексом, озоном и вайлберис. За холодные звонки надо лишать права пользованием телефоном, сначала на 5 лет, потом пожизненно )

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greg chudnoff

TRICORC…
0

Если очень хотите рекламу, идите на портал госуслуг, смотрите рекламу госуслуг.

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Иван Иванов

42

Правильно понимаю, что зазывалы у входа в здание продолжат свою работу через колонку в руках?

Ответить

Алексей К

Иван
6

Хакнул систему )

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Егор Какой-то

Иван
4

Или с помощью громкого противного голоса, у этих глотка луженая.

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Пермский кот

26

Пусть запретят ещё громкую музыку из торговых центров или различных магазинчиков в домах. А то бывает идёшь по улице и какое-то говно играет на всю улицу.

Ответить

Ware Wow

Пермский
13

А еще каждые 20 минут мимо дома проезжает приора, девятка, затем жигули пятерка с таким сабвуфером, что слышно на весь район... они кругами катаются по микрорайону.... я вот не понимаю, почему с ними не борются, явно ведь больные люди и речь не про нарушения слуха.... 

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Балкон.Ру

Пермский
4

какое-то говно

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Alexey Akimychev

Пермский
0

Яркие цвета на вывесках и оформлении магазинов тоже было бы неплохо запретить. 

Ответить

Evgenii

Пермский
0

+ запретить или штраф в 50к для орущих тазов 

Ответить

Встречный коктейль

15

Вот какая реклама ведет к социальной напряженности.

Ответить

Евгений Потараев

Встречный
1

Да, нужно запретить подкачку губ и сделать обязательной подкачку груди. Причем государство должно это субсидировать - чем больший размер делает девушка - тем больший % субсидирует государство

Ответить

Михаил Б

7

А вы говорите "бешеный принтер"! Да, бешеный. Но, что-то полезное иногда да вылезeт!

Ответить

Евгений Дроздов

Михаил
13

Это случайно получилось.

Ответить

Gre Li

Михаил
6

Так бывает, что на больших числах даже в потоке всего проходящего через Думу проходит что-то полезное. Но это исключение, которое лишь подтверждает правило. В комментариях уже нашли кучу лазеек. По-хорошему надо бороться с шумовым загрязнением в целом, а не латать отдельные дыры.

Ответить

Дарья Смолякова

Михаил
0

перед выборами вам еще подкинут

Ответить

Андрей Исаев

5

И правда, это  напрягает. Не знаю, как насчет напряженности, но к раздражению точно приводит

Ответить

Поджог Сараев

3

Пфф припаркуют машину с динамиком или повесят его на гастарбайтера.

Ответить

Андрей Ма

Поджог
6

С авто, аудио реклама уже запрещена)

Ответить

Поджог Сараев

Андрей
3

Ок, значит остаются кожаные мешки. Хорошо, что на них не вешают большие динамики

Ответить

Nikolay

Поджог
2

Подвесить колонку на робособаку Boston Dynamics, пускай потом убегает от полиции 😂😂😂

Ответить

Andrey

Nikolay
0

На дрон 

Ответить

Андрей Ма

Поджог
0

Глашатый, одна из древнейших профессий.)) куда без неё)))

Ответить

Fartesq Winch

Поджог
0

да как сказать, большую и не надо, уже и компактные нихуево орут. 40 ватт размером с литровую колу неслабо перекрывают весь городской шум даже в людном месте. 

Ответить

badResistor

Андрей
0

только дела никому нет до этого. Как и не будет прока от этого закона.

Ответить

Андрей Ма

badResi…
0

Ну, как нет дела. Уже можно, что делать, чего то добиться. Звуковая реклама, это действительно проблема.

Ответить

Демид Московский

3

Надо запретить вообще любую аппаратуру, использующую электрические усилители. Мечетей тоже касается.

Ответить

Alexey Akimychev

Демид
3

слова не мальчика, но москвича.

Ответить

Евгений Дроздов

Демид
0

Ну вообще да, логично было бы запретить и колонки, и громкоговорители - пусть голосом орут.

Ответить

Sergei Timofeyev

–6

Пусть запретят учения ГО/МСЧ с проверкой громкоговорителей. Вот реально достали.

Ответить

Павел Евграфович

Sergei
5

Строго говоря, не правы ни вы, ни они. Весь смысл этих сирен в том, чтобы люди понимали, что они означают и что в этом случае делать. Включать их уже начали, а вот пояснений никому не дают. Реально, случись чего, будет пи-дец по числу жертв из-за полного игнорирования сигналов гражданской обороны. В одной Москве 37 ядерных реакторов, куча химических ёмкостей с опасными веществами, сотни километров тоннелей и всё такое. Бывают пожары, наводнения, задымления, аварии, да мало ли что. А у людей нет вообще ничего — ни масок, ни респираторов дома, ни даже рефлекса "услышал сирену — включи радио на такой-то частоте". В той же Европе такие  меры в ряде стран есть, а сирены испытываются каждый месяц в определённый день и час. Иначе "зимняя вишня" и "хромая лошадь" — давка, паника, погромы, истерики. 

P.S.:. И нужно вырвать яйца тому, кто придумал использовать систему аварийного оповещения в метро для рекламы: вместо рефлекса "вынь наушники, что-то важное происходит", нас научили игнорировать этот шум.

Ответить

Vl Al

Павел
0

"В одной Москве ... и всё такое." - В общем и целом всем только приятно станет.

Ответить

Евгений Потараев

Павел
0

Ест. ТВ- и радио- ретрансляторы, узел связи масштаба города. На их базе могли бы организовать доставку информации о ЧС. Но мы будем включать сирены. И никто не помнит что какая сирена означает, и никто не знает что в каком случае делать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
0

Ногами к ядерному взрыву ложиться

Ответить

Павел Евграфович

Евгений
0

Задача сирены в том, чтобы люди начали включать радио, ТВ и спрашивать, что случилось. Чем-то дать понять, что что-то идёт не так. Как с сиреной пожарной или скорой — вы можете их не видеть, но сбавите скорость и начнёте рыскать глазами.

P.S.: Всё очень круто, пока привычный цивилизованный мир работает, как мы привыкли. В случае ЧП масштаба наводнения, сперва отключится свет в домах, через 6-10 часов сядут мобильные, потом отключатся вышки сотой связи. У меня друзья живут в подмосковном городе, где только что отключили свет на сутки. Кайф, доложу вам. Лифты в домах встали, воды нет (насосы не работают), интернета нет, улицы тёмные. Да, потом всё включили, но вы не представляете, с какой скоростью люди погрузятся в мир, в котором убивают за батарейки и спички. Увы, это не фантастика, примеров вокруг полно. Поэтому и сирены. И более того, РУЧНЫЕ сирены, которые без электричества могут работать. 

Ответить

Атомный микроскоп

Павел
0

Согласен. С каждой сиреной нужно включать по радио и тв сообщение мол не переживайте это учебная тревога, но может случиться что она окажется не учебной тогда мы вам обязательно расскажем что случилось и что делать.

Ответить

Nikolay Schamberg

Sergei
3

В Нидерландах в 12:00 каждый первый понедельник месяца тестируют сирены по всем городам и деревням. Сирены трезвонят 1 минуту 26 секунд. Так что не считайте, что это Рашка плохая, «бедных россиян насилуют».

Такте тесты нужны, чтобы была уверенность, что в случае реальной катастрофы можно было оповестить граждан и организовать оборону/защиту граждан от катастрофы.

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
0

Так что не считайте, что это Рашка плохая, «бедных россиян насилуют».

А я разве что-то считал или вы додумали за меня Я выразил своё мнение о том, что без предупреждения эти сигнал ранним утром или ночью (а было такое разок) - не есть хорошо.

Ответить

Nikolay

Sergei
0

Возможно и додумал. Я так понимаю проблема не в самом сигнале, а в том, когда его запускают?

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
0

В том, что об этом никто не предупреждает.

Ответить

Nikolay

Sergei
0

Предлагаю вам тогда подготовить петицию, требовать от МЧС проводить учения не чаще первого понедельника каждого месяца в рабочее время, но не раньше 12 и не позже 16, чтобы не пугало население в ранние утренние часы или после работы. Сошлитесь на то, что в нынешнем виде учения ведут к росту «социальной напряженности»

Ответить

Евгений Потараев

Nikolay
–1

А во время ЧС город подумает что ученья идут

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
0

Сколько пожарных тревог у нас в офисе репетировали и что? Никто не вышел.

Ответить

Nikolay

Евгений
0

Не подумает, так как во время теста сирена не запускается более чем на 1.5 минуты. В случае реального ЧС сирена будет орать до последнего.

Кроме того, по крайней мере в Нидерландах, голландцам и их детям рассказывают об особенностях работы сирен и средств оповещения. Так же нужно и у нас.

Ответить

Alex Kalashnikoff

Sergei
1

ацки плюсую.
преподносится под соусом проверки городской системы оповещения.
что там в динамиках может сломаться, чтобы их каждый месяц проверять?
кроме голоса это еще не просто сирена, а ревун, как будто перед бомбардировкой.
как на войне.

Ответить

Путачок

Alex
1

Я бы диктора сменил, совок какой-то. Думаю скоро послание будут по громкоговорителям транслировать, ахахах. Добро пожаловать в сити 17.

Ответить

Евгений Потараев

Alex
1

Если динамикам и сети более 70 лет, то сломаться может что угодно

Ответить

Евгений Потараев

Sergei
1

И церквям звонить в колокола с 19-00 до 9-00

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
2

С этим - отдельная песня. После того, как на Пасху (мы вроде бы светское государство, не?) в три ночи запускали фейерверки, я позвонил в полицию. Попросил проехать, разобраться и оштрафовать (имеют право). На что получил ответ: сегодня праздник и положили трубку. Через 02 тоже не хотели реагировать.

Ответить

Alexey Fedorov

2

У меня как-то были сломанные часы. Так вот они два раза в сутки правильное время показывали.

Ответить

Fartesq Winch

Alexey
0

Эта шутка становится всё более трудной для понимания молодежью, думаю еще лет 20 и стрелочные часы отомрут окончательно, оставшись только на исторических памятниках. 

Ответить

Злая Обезьяна

Fartesq
0

Угу, молодёжь как  только делает первые хорошие деньги покупает швейцарские часы и бентли не хуже стариков

Ответить

Fartesq Winch

Злая
0

...но так и не понимает что показывают стрелки ))) 

А если серьезно - я про большинство, а не про тех кто в состоянии заработать на бентли.

Ответить

Igor Alexandrov

2

Я не особо припомню громкоговорители на зданиях, но чуваков с мегафоном и противным записанным тестом постоянно вижу.

Ответить

Евгений Потараев

Igor
0

В Смоленске кафешки местной сети транслируют в улицу пошлые псевдофранцузские мотивы. Без рекламы, но чрезвычайно тупо.

Ответить

Маджид Гаджиев

1

Юржан будет с ближайшего большого дерева оповещать. Криком.  

Ответить

Sergey Furtaev

1

Поставят колонки внутри, на подоконниках.

Ответить

Irina Chekalina

1

Единственный запрет, которому искренне рада😂

Ответить

Andrey Kulakov

1

Поздно, мы уже переехали)). А для "Маникюрни" отдельный котел в аду уже несколько лет как заготовлен и будет ждать столько, сколько понадобится)

Ответить

Александр Иванов

1

Неужели что-то и для людей делают??!

P.s. Ещё бы простых «громкоговорщиков» запретили. Лично мне неважно, откуда этот бубнёж раздаётся: со стены дома или от расхаживающего спамера с громкоговорителем...

Ответить

Stanislas

1

На кого вообще рассчитана такая реклама? Она же только раздражает. Я вот принципиально не воспользуюсь тем, что так навязчива рекламируют громким мерзким голосом целый день 

Ответить

Александра Александрова

0

Наконец-то!

Ответить

#MP

0

якобы позаботились , но по факту нет . сейчас эти громкоговорители вешают на фонарные столбы в 10 метрах от жилых зданий или это другое и "не влияет на условия работы и отдыха россиян" ? не знаю запрещено это сейчас или нет , но таких кейсов я знаю только в своем районе около десятка , причем данная реклама с некоторых из данных столбов транслируется уже лет 5 в местах , где 24/7 дежурят правоохранительные органы

Ответить

Георгий Михнов

0

Надо же, подумал об этом пару дней назад, когда проходил мимо одной такой колонки на улице. Здорово

Ответить

greg chudnoff

0

У нас всю зиму из громкоговорителей заманивали на вакцинацию. Причем довольно неразборчиво. Из окна периодически было слышно "бу-бу-бу" как из бочки, непонятно откуда, и только выйдя на улицу и став перед громкоговорителем, я сумел разобрать смысл послания.

Ответить

Sasha Guseinov

0

Ну наконец-то!!!

Ответить

Михаил Стерлин

0

Наконец-то!

Ответить

Roman Kohanov

0

Ресторан Риони
Ресторан грузинской кухни

Ответить

Anton Saltanov

0

На ЖД вокзале в Самаре есть кафешечка какая-та, рядом с почтой. Так там музло русское-народное + КУПИ ПИРОГИ, ПЫШНЫЕ, ВКУСНЫЕ, МЕРЗКИЕ!!

Если эта штука реально пропадет, я буду очень счастлив :D

Ответить

Vl Al

Anton
0

"На ЖД вокзале в Самаре" - Этот вокзал местные называют "член толстого". Объясняли, что толстая голубая пипирка в конце улицы толстого.

Ответить

badResistor

0

Вот вроде нормальный закон, но толку-то
Запрещено шуметь после 10 вечера и что толку если менты доятся с шумящих и всем пофигу.

Ответить

Dmitry Mikushin

0

Рекламировать из громкоговорителя отныне будет можно только ОМОНу.

Ответить

Атомный микроскоп

0

Очень надеюсь что под этот закон подтянут и музыку в парках и на центральных улицах. А то есть места где местные администрации музыку включают.

В парках отдыхают люди с разными вкусами, приходят туда с разным настроением. Музыки быть не должно.

Ответить

Марк

0

Ждём, когда запретят класть сраные листовки под дворники авто.

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Kim Namjoon

–15

Других проблем в стране, конечно же, нет)

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