Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях Статьи редакции
Такая реклама навязчива и мешает горожанам, отметили законодатели.
- Депутаты приняли поправки в закон «О рекламе» в третьем, окончательном чтении. Документ вступит в силу спустя 90 дней после дня официального опубликования.
- Поправки запрещают распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на стенах и крышах зданий, в том числе жилых домов.
- В пояснительной записке говорится, что звуковая реклама навязчива и плохо влияет на условия работы и отдыха россиян. Это ведёт к росту социальной напряженности, так как жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно».
Ну хоть что-то толковое!
Осталось запретить в городах наружную рекламу, в телевизоре и в кинотеатрах.
Интернет - блокировщики есть
Для интернета в телевизоре есть приставки и блокировщики.
Ютуб - Ютуб Вансед есть
Против вшитой рекламы в роликах ютуба - SponsorBlock для YouTube
Для ВК - модифицированные приложения без рекламы
Для инстаграма - модифицированные приложения без рекламы
Фейсбук - модифицированные приложения без рекламы
Тикток- еще вроде не разобрали.
Где еще забыл?
Да, забыл сказать. Если от торгового центра идет яркий свет от рекламы или звук, то жалуйтесь в роспотреб, причем надо буквально завалить жалобами и тогда все уберут. Это я как бывший сотрудник управляющей компании ТЦ говорю.
Отлично, все вы запретили.
Как потребителю теперь искать нужные ему товары?
Благодаря контекстной рекламе или ее тоже надо запретить?
Это утопия - мир без рекламы.
Рабочий
Уверяю, если что-то мне нужно, я это найду, я умею пользоваться яндексом, озоном и вайлберис. За холодные звонки надо лишать права пользованием телефоном, сначала на 5 лет, потом пожизненно )
Если очень хотите рекламу, идите на портал госуслуг, смотрите рекламу госуслуг.
Правильно понимаю, что зазывалы у входа в здание продолжат свою работу через колонку в руках?
Яркие цвета на вывесках и оформлении магазинов тоже было бы неплохо запретить.
Да, нужно запретить подкачку губ и сделать обязательной подкачку груди. Причем государство должно это субсидировать - чем больший размер делает девушка - тем больший % субсидирует государство
А вы говорите "бешеный принтер"! Да, бешеный. Но, что-то полезное иногда да вылезeт!
Так бывает, что на больших числах даже в потоке всего проходящего через Думу проходит что-то полезное. Но это исключение, которое лишь подтверждает правило. В комментариях уже нашли кучу лазеек. По-хорошему надо бороться с шумовым загрязнением в целом, а не латать отдельные дыры.
И правда, это напрягает. Не знаю, как насчет напряженности, но к раздражению точно приводит
Пфф припаркуют машину с динамиком или повесят его на гастарбайтера.
Ок, значит остаются кожаные мешки. Хорошо, что на них не вешают большие динамики
да как сказать, большую и не надо, уже и компактные нихуево орут. 40 ватт размером с литровую колу неслабо перекрывают весь городской шум даже в людном месте.
только дела никому нет до этого. Как и не будет прока от этого закона.
Надо запретить вообще любую аппаратуру, использующую электрические усилители. Мечетей тоже касается.
Ну вообще да, логично было бы запретить и колонки, и громкоговорители - пусть голосом орут.
Пусть запретят учения ГО/МСЧ с проверкой громкоговорителей. Вот реально достали.
Строго говоря, не правы ни вы, ни они. Весь смысл этих сирен в том, чтобы люди понимали, что они означают и что в этом случае делать. Включать их уже начали, а вот пояснений никому не дают. Реально, случись чего, будет пи-дец по числу жертв из-за полного игнорирования сигналов гражданской обороны. В одной Москве 37 ядерных реакторов, куча химических ёмкостей с опасными веществами, сотни километров тоннелей и всё такое. Бывают пожары, наводнения, задымления, аварии, да мало ли что. А у людей нет вообще ничего — ни масок, ни респираторов дома, ни даже рефлекса "услышал сирену — включи радио на такой-то частоте". В той же Европе такие меры в ряде стран есть, а сирены испытываются каждый месяц в определённый день и час. Иначе "зимняя вишня" и "хромая лошадь" — давка, паника, погромы, истерики.
P.S.:. И нужно вырвать яйца тому, кто придумал использовать систему аварийного оповещения в метро для рекламы: вместо рефлекса "вынь наушники, что-то важное происходит", нас научили игнорировать этот шум.
Ест. ТВ- и радио- ретрансляторы, узел связи масштаба города. На их базе могли бы организовать доставку информации о ЧС. Но мы будем включать сирены. И никто не помнит что какая сирена означает, и никто не знает что в каком случае делать.
Задача сирены в том, чтобы люди начали включать радио, ТВ и спрашивать, что случилось. Чем-то дать понять, что что-то идёт не так. Как с сиреной пожарной или скорой — вы можете их не видеть, но сбавите скорость и начнёте рыскать глазами.
P.S.: Всё очень круто, пока привычный цивилизованный мир работает, как мы привыкли. В случае ЧП масштаба наводнения, сперва отключится свет в домах, через 6-10 часов сядут мобильные, потом отключатся вышки сотой связи. У меня друзья живут в подмосковном городе, где только что отключили свет на сутки. Кайф, доложу вам. Лифты в домах встали, воды нет (насосы не работают), интернета нет, улицы тёмные. Да, потом всё включили, но вы не представляете, с какой скоростью люди погрузятся в мир, в котором убивают за батарейки и спички. Увы, это не фантастика, примеров вокруг полно. Поэтому и сирены. И более того, РУЧНЫЕ сирены, которые без электричества могут работать.
Атомный микроскоп
Согласен. С каждой сиреной нужно включать по радио и тв сообщение мол не переживайте это учебная тревога, но может случиться что она окажется не учебной тогда мы вам обязательно расскажем что случилось и что делать.
В Нидерландах в 12:00 каждый первый понедельник месяца тестируют сирены по всем городам и деревням. Сирены трезвонят 1 минуту 26 секунд. Так что не считайте, что это Рашка плохая, «бедных россиян насилуют».
Такте тесты нужны, чтобы была уверенность, что в случае реальной катастрофы можно было оповестить граждан и организовать оборону/защиту граждан от катастрофы.
Так что не считайте, что это Рашка плохая, «бедных россиян насилуют».
А я разве что-то считал или вы додумали за меня Я выразил своё мнение о том, что без предупреждения эти сигнал ранним утром или ночью (а было такое разок) - не есть хорошо.
В том, что об этом никто не предупреждает.
Предлагаю вам тогда подготовить петицию, требовать от МЧС проводить учения не чаще первого понедельника каждого месяца в рабочее время, но не раньше 12 и не позже 16, чтобы не пугало население в ранние утренние часы или после работы. Сошлитесь на то, что в нынешнем виде учения ведут к росту «социальной напряженности»
А во время ЧС город подумает что ученья идут
Сколько пожарных тревог у нас в офисе репетировали и что? Никто не вышел.
Не подумает, так как во время теста сирена не запускается более чем на 1.5 минуты. В случае реального ЧС сирена будет орать до последнего.
Кроме того, по крайней мере в Нидерландах, голландцам и их детям рассказывают об особенностях работы сирен и средств оповещения. Так же нужно и у нас.
ацки плюсую.
преподносится под соусом проверки городской системы оповещения.
что там в динамиках может сломаться, чтобы их каждый месяц проверять?
кроме голоса это еще не просто сирена, а ревун, как будто перед бомбардировкой.
как на войне.
И церквям звонить в колокола с 19-00 до 9-00
С этим - отдельная песня. После того, как на Пасху (мы вроде бы светское государство, не?) в три ночи запускали фейерверки, я позвонил в полицию. Попросил проехать, разобраться и оштрафовать (имеют право). На что получил ответ: сегодня праздник и положили трубку. Через 02 тоже не хотели реагировать.
У меня как-то были сломанные часы. Так вот они два раза в сутки правильное время показывали.
Эта шутка становится всё более трудной для понимания молодежью, думаю еще лет 20 и стрелочные часы отомрут окончательно, оставшись только на исторических памятниках.
Угу, молодёжь как только делает первые хорошие деньги покупает швейцарские часы и бентли не хуже стариков
...но так и не понимает что показывают стрелки )))
А если серьезно - я про большинство, а не про тех кто в состоянии заработать на бентли.
Я не особо припомню громкоговорители на зданиях, но чуваков с мегафоном и противным записанным тестом постоянно вижу.
В Смоленске кафешки местной сети транслируют в улицу пошлые псевдофранцузские мотивы. Без рекламы, но чрезвычайно тупо.
Поздно, мы уже переехали)). А для "Маникюрни" отдельный котел в аду уже несколько лет как заготовлен и будет ждать столько, сколько понадобится)
Неужели что-то и для людей делают??!
P.s. Ещё бы простых «громкоговорщиков» запретили. Лично мне неважно, откуда этот бубнёж раздаётся: со стены дома или от расхаживающего спамера с громкоговорителем...
На кого вообще рассчитана такая реклама? Она же только раздражает. Я вот принципиально не воспользуюсь тем, что так навязчива рекламируют громким мерзким голосом целый день
якобы позаботились , но по факту нет . сейчас эти громкоговорители вешают на фонарные столбы в 10 метрах от жилых зданий или это другое и "не влияет на условия работы и отдыха россиян" ? не знаю запрещено это сейчас или нет , но таких кейсов я знаю только в своем районе около десятка , причем данная реклама с некоторых из данных столбов транслируется уже лет 5 в местах , где 24/7 дежурят правоохранительные органы
Надо же, подумал об этом пару дней назад, когда проходил мимо одной такой колонки на улице. Здорово
У нас всю зиму из громкоговорителей заманивали на вакцинацию. Причем довольно неразборчиво. Из окна периодически было слышно "бу-бу-бу" как из бочки, непонятно откуда, и только выйдя на улицу и став перед громкоговорителем, я сумел разобрать смысл послания.
На ЖД вокзале в Самаре есть кафешечка какая-та, рядом с почтой. Так там музло русское-народное + КУПИ ПИРОГИ, ПЫШНЫЕ, ВКУСНЫЕ, МЕРЗКИЕ!!
Если эта штука реально пропадет, я буду очень счастлив :D
Вот вроде нормальный закон, но толку-то
Запрещено шуметь после 10 вечера и что толку если менты доятся с шумящих и всем пофигу.
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