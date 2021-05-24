В первую очередь, мы хотели сделать эксперимент и внести что-то совершенно новое на застывший российский рынок ИТ-рекламы. Во-вторых — привлечь внимание к тому, что блогеры, которые работают в adult-сегменте не получают контракты от «обыденных» брендов, хотя их аудитория очень даже попадает в целевую аудиторию.

Это совершенно несправедливо, потому что мы считаем, что мир меняется и аудитория готова к смелости и открытости этих блогеров, а если еще не готова — самое время начать её готовить.

В третьих, мы хотим поднять разговор о женской свободе. Когда мы ещё только обсуждали проект, то получили огромную волну негатива и даже менсплейнинга о том, что Аня как блогер имеет или не имеет права делать. Особенно агрессивно себя вели те, кто называл себя феминистами и феминистками, хотя такое поведение в корне противоречит феминизму — обрушить волну негатива на девушку за то, как она выражает себя, какую работу выбирает, какой контент создает и с какими брендами решает сотрудничать.