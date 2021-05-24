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Маркетинг
Таня Боброва

Хостинг «Маклауд» договорился с вебкам-моделью о рекламных стримах Статьи редакции

Она в прямом эфире учится поднимать VPN на VPS и общается с аудиторией, а в случае успеха раздевается.

12 12 комментариев
Форум
975 просмотров

Амбассадором бренда стала вебкам-модель и инструктор по йоге Аня, рассказал автор Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков. В «Маклауде» подтвердили vc.ru партнёрство.

Девушка написала в Twitter, что будет брать по одной задаче в неделю — например, настроить SSL — и учиться делать это во время стрима, одновременно общаясь с аудиторией. Каждый раз, когда у неё будет получаться, она будет снимать по одному предмету одежды.

Она будет вести стримы не нескольких площадках. В видео модель сидит в фирменной футболке «Маклауд», а в описании к нему есть партнёрская ссылка на сайт компании.

Скриншот одного из стримов 

В «Маклауд» рассказали, что запустили кампанию вечером 23 мая и рассчитывают на долгое сотрудничество. Компания хочет, чтобы в ходе проекта получался edutainment-контент (education + entertainment; обучение, развлекаясь), чтобы в конце можно было собрать плейлист с туториалами для новичков.

Компания не оплачивает стримы модели: только высылает мерч, консультирует в обучении и предоставляет техподдержку. Однако в будущем её могут оформить в штат, добавили в «Маклауд».

В первую очередь, мы хотели сделать эксперимент и внести что-то совершенно новое на застывший российский рынок ИТ-рекламы. Во-вторых — привлечь внимание к тому, что блогеры, которые работают в adult-сегменте не получают контракты от «обыденных» брендов, хотя их аудитория очень даже попадает в целевую аудиторию.

Это совершенно несправедливо, потому что мы считаем, что мир меняется и аудитория готова к смелости и открытости этих блогеров, а если еще не готова — самое время начать её готовить.

В третьих, мы хотим поднять разговор о женской свободе. Когда мы ещё только обсуждали проект, то получили огромную волну негатива и даже менсплейнинга о том, что Аня как блогер имеет или не имеет права делать. Особенно агрессивно себя вели те, кто называл себя феминистами и феминистками, хотя такое поведение в корне противоречит феминизму — обрушить волну негатива на девушку за то, как она выражает себя, какую работу выбирает, какой контент создает и с какими брендами решает сотрудничать.

«Маклауд»
о кампании с вебкам-моделью

#новость

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Действительный чайник

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Не думаю что жена мне поверит, что я смотрю обучающий ролик. 

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KINCH

Действительный
0

Смотрите вместе с женой.

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Valer

0

Не хочу обидеть чувства верующих, красивых моделей не нашлось что ли

Ответить

Vitali Brodetski

Valer
0

вот уж точно. Интересно, папа с мамой очень радуются, когда видят шлёндрдассе своего чада крупным планом? :)

Ответить

KINCH

Vitali
0

А нужно жить, чтобы радовать папу и маму? Взрослые люди, чай сами рады, что дочь платит за учебу сама 😂

Ответить

Сталинский Петя

0

Придётся гуглить, что такое менсплейнинг 🤷‍♂️

Ответить

Сталинский Петя

Сталинский
1

Менспле́йнинг (англ. mansplaining) — мужская, сексистская, упрощённая и самоуверенная манера объяснять женщинам то, что им и так известно. При этом мужчина сам может плохо ориентироваться в обсуждаемой теме. Используя подобную манеру, мужчина ставит под вопрос осведомлённость женщины. Однако в английском языке данный термин стали использовать более широко, часто применяя, когда мужчина снисходительно объясняет кому-либо, независимо от возраста или пола предполагаемых собеседников. Слово образовано в результате контаминации слов man (англ. «мужчина») и explaining (англ. «объяснение»).

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MEGAtraXXXer666

0

Реклама которую мы заслужили

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Иван Евменов

0

А почему реклама не оплачиваемая? Во время стримов ей можно будет донатить? А то так может случиться, что во время эфира она плюнет на ваш SSL и займется обыденным и более прибыльным

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Oleg Solovev

0

вебкам-модель и инструктор по йоге
—-
Хоть учителем не подрабатывает и то хорошо.

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Михаил Арнаутов

0

куда куда та заходить на стрим?)

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Дмитрий Корнеев

0

Это недомаркетологи с подзалупным творожком вместо серого вещества. Лучше бы шли кирпичи класть, а не подростков раздевать, убогие

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