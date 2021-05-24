Хостинг «Маклауд» договорился с вебкам-моделью о рекламных стримах Статьи редакции
Она в прямом эфире учится поднимать VPN на VPS и общается с аудиторией, а в случае успеха раздевается.
Амбассадором бренда стала вебкам-модель и инструктор по йоге Аня, рассказал автор Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков. В «Маклауде» подтвердили vc.ru партнёрство.
Девушка написала в Twitter, что будет брать по одной задаче в неделю — например, настроить SSL — и учиться делать это во время стрима, одновременно общаясь с аудиторией. Каждый раз, когда у неё будет получаться, она будет снимать по одному предмету одежды.
Она будет вести стримы не нескольких площадках. В видео модель сидит в фирменной футболке «Маклауд», а в описании к нему есть партнёрская ссылка на сайт компании.
В «Маклауд» рассказали, что запустили кампанию вечером 23 мая и рассчитывают на долгое сотрудничество. Компания хочет, чтобы в ходе проекта получался edutainment-контент (education + entertainment; обучение, развлекаясь), чтобы в конце можно было собрать плейлист с туториалами для новичков.
Компания не оплачивает стримы модели: только высылает мерч, консультирует в обучении и предоставляет техподдержку. Однако в будущем её могут оформить в штат, добавили в «Маклауд».
Не хочу обидеть чувства верующих, красивых моделей не нашлось что ли
вот уж точно. Интересно, папа с мамой очень радуются, когда видят шлёндрдассе своего чада крупным планом? :)
Сталинский Петя
Менспле́йнинг (англ. mansplaining) — мужская, сексистская, упрощённая и самоуверенная манера объяснять женщинам то, что им и так известно. При этом мужчина сам может плохо ориентироваться в обсуждаемой теме. Используя подобную манеру, мужчина ставит под вопрос осведомлённость женщины. Однако в английском языке данный термин стали использовать более широко, часто применяя, когда мужчина снисходительно объясняет кому-либо, независимо от возраста или пола предполагаемых собеседников. Слово образовано в результате контаминации слов man (англ. «мужчина») и explaining (англ. «объяснение»).
А почему реклама не оплачиваемая? Во время стримов ей можно будет донатить? А то так может случиться, что во время эфира она плюнет на ваш SSL и займется обыденным и более прибыльным
вебкам-модель и инструктор по йоге
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Хоть учителем не подрабатывает и то хорошо.
Это недомаркетологи с подзалупным творожком вместо серого вещества. Лучше бы шли кирпичи класть, а не подростков раздевать, убогие
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