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Маркетинг
Таня Боброва

Пользователи уличили Skyeng в фейковых отзывах на сайте — компании пришлось извиняться второй раз за год Статьи редакции

Весной онлайн-школа призналась в копировании у Skillbox и «Нетологии» описания нескольких курсов для лендингов Skypro.

16 16 комментариев
782 просмотров

Редактор Avito и маркетолог Ника Троицкая заметила на странице онлайн-школы английского языка Skyeng фейковые отзывы: вместо реальных авторов — случайные имена и должности в крупных компаниях. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Тут отзывы — я прямо прооралась: и от некой Марины, коммерческого директора “Альфа Страхования”, и от главреда Т—Ж Алёны», — прокомментировала Троицкая.

Один из отзывов Skyeng. На самом деле у редакции Т—Ж нет главреда Facebook Ники Троицкой

После поста в Facebook управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский публично извинился перед пользователями и компаниями, чьим сотрудникам «были приписаны» отзывы.

Он объяснил, что на момент выпуска лендинга у команды не было ответственного за все тексты, который мог бы увидеть заглушки с дизайн-макета. В комментариях к своему посту он отметил, что эти отзывы никто не замечал с начала 2021 года.

«А раз не было ответственного, то виноват начальник. Так что вина на мне. Урок извлёк», — добавил Ларьяновский. В качестве извинений он предложил компаниями провести бесплатное обучение настоящего сотрудника в течение полугода, а после опубликовать реальный отзыв.

Отзывы Skyeng Facebook Александра Ларьяновского

Skyeng уже приходилось извиняться

В комментариях к посту в Facebook одна из пользовательниц заметила, что такие посты «уже превращаются в систему».

Компания сначала совершает некрасивый поступок, а после «пишет покаянное письмо» и привлекает «миллионы сочувствующих». Но «публичное самобичевание уже не оказывает нужного эффекта», заключила она. Ларьяновский ответил, что не извиняться — трусливо, а ошибки делают все.

Skyeng приходится извиняться второй раз за год: в апреле Ларьяновский признался в Facebook, что компания заимствовала у Skillbox и «Нетологии» описание нескольких курсов для лендингов своего онлайн-университета Skypro. Он объяснил, что перед запуском нового проекта команда смотрела, как сделаны лендинги «лучших онлайн-школ».

Ларьяновский отмечал, что один из принципов сервиса — честная обратная связь. По его словам, свои ошибки признают все в компании: за них не наказывают, а разбирают с командой.

«Никогда не прячьте ошибки»: как себя вести…
Компания сама недавно оказалась в такой ситуации и публично во всём призналась.
vc.ru

#новость #skyeng

16 16 комментариев
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Vlad Likh

3

Skyeng, пожалуй, один из самых отвратительных и навязчивых сервисов в мире.

Бесконечный спам, звонки, уловки в интерфейсе, невозможность удобно корректировать график, выбирать преподавателей и т.д.

Ребята сделают все, чтобы вытащить из вас хотя бы на 100 рублей больше. Что им мешает и отзывы подделать?

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Pavel

1

Неужели еще остались люди, которые реально считают, что этот скенг научит их английскому?

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A. Bigkkuzin

Pavel
0

Полно

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Sergey Ontime

Pavel
0

А что? Учат же преподы

Ответить

Black Jack

Pavel
0

Не Скенг, a Skunk.

Ответить

Alexey QuQu

Pavel
0

Ну такие сервисы для тех кому лень самостоятельно разбираться и почти нет базы

Ответить

Sergey Ontime

Pavel
0

Scam Eng?)

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Александр Милл

1

Везде есть фейк отзывы и коменты, даже на vc. Который и статьи просто так не будет показывать в ленте. Что касается скайинг, убыточная шарага проект сколково, который просто делает рекламу бренда и пилят гос бюджет аля айти проект.

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Sergey Ontime

1

Когда пиарщиком наняли Гуфа.

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Sergey Ontime

1

Но вообще, если компания так делает, это в принципе говорит о качестве менеджмента

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Green Base

1

А вы думали, что там реальные отзывы?

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Ivan Senjushin

1

Неудивительно. Пузырь надо как-то поддерживать

Ответить

Alisa Gerr

0

Снова пиар ход??? 😂 молодцы ребята, опять на слуху

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Максим Першин

0

Инфоцыгане опять извиняются, смотреть всем)

Почему все так хотят учиться?) Типа ну что с вами произошло, люди? Одного курса от этих организаций недостаточно чтоб стать спецом, надо ещё и самому двигаться как-то.

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Михаил Синицын

0

Мда

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Анатолий Щербина

0

Не вижу ничего плохого. Чтобы был лучше, необходимо периодически выходить на одну дорогу с конкурентами. Придумал сам - молодец. Скоммуниздил (это только при идеи) - красавчик. А извинятся конечно будут, людям это нравится. И тут получается сразу двух зайцев: лояльность аудитории и новый рекламный виток.

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