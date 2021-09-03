Весной онлайн-школа призналась в копировании у Skillbox и «Нетологии» описания нескольких курсов для лендингов Skypro.

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Редактор Avito и маркетолог Ника Троицкая заметила на странице онлайн-школы английского языка Skyeng фейковые отзывы: вместо реальных авторов — случайные имена и должности в крупных компаниях. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Тут отзывы — я прямо прооралась: и от некой Марины, коммерческого директора “Альфа Страхования”, и от главреда Т—Ж Алёны», — прокомментировала Троицкая.

Один из отзывов Skyeng. На самом деле у редакции Т—Ж нет главреда Facebook Ники Троицкой

После поста в Facebook управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский публично извинился перед пользователями и компаниями, чьим сотрудникам «были приписаны» отзывы.

Он объяснил, что на момент выпуска лендинга у команды не было ответственного за все тексты, который мог бы увидеть заглушки с дизайн-макета. В комментариях к своему посту он отметил, что эти отзывы никто не замечал с начала 2021 года.

«А раз не было ответственного, то виноват начальник. Так что вина на мне. Урок извлёк», — добавил Ларьяновский. В качестве извинений он предложил компаниями провести бесплатное обучение настоящего сотрудника в течение полугода, а после опубликовать реальный отзыв.

Отзывы Skyeng Facebook Александра Ларьяновского

Skyeng уже приходилось извиняться

В комментариях к посту в Facebook одна из пользовательниц заметила, что такие посты «уже превращаются в систему».

Компания сначала совершает некрасивый поступок, а после «пишет покаянное письмо» и привлекает «миллионы сочувствующих». Но «публичное самобичевание уже не оказывает нужного эффекта», заключила она. Ларьяновский ответил, что не извиняться — трусливо, а ошибки делают все.

Skyeng приходится извиняться второй раз за год: в апреле Ларьяновский признался в Facebook, что компания заимствовала у Skillbox и «Нетологии» описание нескольких курсов для лендингов своего онлайн-университета Skypro. Он объяснил, что перед запуском нового проекта команда смотрела, как сделаны лендинги «лучших онлайн-школ».