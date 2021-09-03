Пользователи уличили Skyeng в фейковых отзывах на сайте — компании пришлось извиняться второй раз за год Статьи редакции
Весной онлайн-школа призналась в копировании у Skillbox и «Нетологии» описания нескольких курсов для лендингов Skypro.
Редактор Avito и маркетолог Ника Троицкая заметила на странице онлайн-школы английского языка Skyeng фейковые отзывы: вместо реальных авторов — случайные имена и должности в крупных компаниях. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
«Тут отзывы — я прямо прооралась: и от некой Марины, коммерческого директора “Альфа Страхования”, и от главреда Т—Ж Алёны», — прокомментировала Троицкая.
После поста в Facebook управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский публично извинился перед пользователями и компаниями, чьим сотрудникам «были приписаны» отзывы.
Он объяснил, что на момент выпуска лендинга у команды не было ответственного за все тексты, который мог бы увидеть заглушки с дизайн-макета. В комментариях к своему посту он отметил, что эти отзывы никто не замечал с начала 2021 года.
«А раз не было ответственного, то виноват начальник. Так что вина на мне. Урок извлёк», — добавил Ларьяновский. В качестве извинений он предложил компаниями провести бесплатное обучение настоящего сотрудника в течение полугода, а после опубликовать реальный отзыв.
Skyeng уже приходилось извиняться
В комментариях к посту в Facebook одна из пользовательниц заметила, что такие посты «уже превращаются в систему».
Компания сначала совершает некрасивый поступок, а после «пишет покаянное письмо» и привлекает «миллионы сочувствующих». Но «публичное самобичевание уже не оказывает нужного эффекта», заключила она. Ларьяновский ответил, что не извиняться — трусливо, а ошибки делают все.
Skyeng приходится извиняться второй раз за год: в апреле Ларьяновский признался в Facebook, что компания заимствовала у Skillbox и «Нетологии» описание нескольких курсов для лендингов своего онлайн-университета Skypro. Он объяснил, что перед запуском нового проекта команда смотрела, как сделаны лендинги «лучших онлайн-школ».
Ларьяновский отмечал, что один из принципов сервиса — честная обратная связь. По его словам, свои ошибки признают все в компании: за них не наказывают, а разбирают с командой.
Skyeng, пожалуй, один из самых отвратительных и навязчивых сервисов в мире.
Бесконечный спам, звонки, уловки в интерфейсе, невозможность удобно корректировать график, выбирать преподавателей и т.д.
Ребята сделают все, чтобы вытащить из вас хотя бы на 100 рублей больше. Что им мешает и отзывы подделать?
Неужели еще остались люди, которые реально считают, что этот скенг научит их английскому?
Ну такие сервисы для тех кому лень самостоятельно разбираться и почти нет базы
Везде есть фейк отзывы и коменты, даже на vc. Который и статьи просто так не будет показывать в ленте. Что касается скайинг, убыточная шарага проект сколково, который просто делает рекламу бренда и пилят гос бюджет аля айти проект.
Но вообще, если компания так делает, это в принципе говорит о качестве менеджмента
Инфоцыгане опять извиняются, смотреть всем)
Почему все так хотят учиться?) Типа ну что с вами произошло, люди? Одного курса от этих организаций недостаточно чтоб стать спецом, надо ещё и самому двигаться как-то.
Не вижу ничего плохого. Чтобы был лучше, необходимо периодически выходить на одну дорогу с конкурентами. Придумал сам - молодец. Скоммуниздил (это только при идеи) - красавчик. А извинятся конечно будут, людям это нравится. И тут получается сразу двух зайцев: лояльность аудитории и новый рекламный виток.
Да, вы не ослышались — в этой статье выдвигается иная версия того, каким образом самый богатый человек на планете Земля мог достичь своего богатства и каким образом ему в этом могли помочь хедж-фонды. Вишенка на торте — ситуация с GameStop, которая только набирает свои обороты и которая попутала все карты шулерам за карточным столом.
Главное условие — не просто регистрация, а физическое присутствие в регионе.
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