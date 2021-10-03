В фильме «Изгой» с Томом Хэнксом роль второго плана исполняет волейбольный мяч производителя спорттоваров Wilson. Ему отводится десять с половиной минут экранного времени, но компания за это не заплатила ни цента. Как бренды попадают в высокобюджетные картины — в пересказе The Hustle.

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Кадр из «Изгоя» Film.ru

Бренду нужно отдать большую сумму денег, чтобы его товары показали в кадре — это распространённое заблуждение, пишет The Hustle. Иногда это действительно так, например:

Harley-Davidson заплатила $10 млн, чтобы её электромотоцикл появился в фильме 2015 года «Мстители: Эра Альтрона».

Пивоваренная компания Heineken отдала $45 млн за семиминутное упоминание в одной из серий Бондианы — «007: Координаты "Скайфолл"».



Такие сделки включают не только появление в кадре, но и упоминание в тексте сценария, гарантированный отрезок времени экранного времени, а также права на кросс-рекламную кампанию с участием ведущего актера фильма.

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Но в большинстве случаев продюсеры и бренды не обмениваются деньгами, пишет издание. Первым нужен реквизит, и вторые предоставляют его бесплатно — в обмен на PR.

Такие договоренности просто объяснить: кино — это дорого. В среднем производство фильма крупной киностудией стоит около $65 млн за вычетом маркетинга и дистрибуции. А большая часть средств приходится на декорации, реквизит и костюмы.

К примеру, во время съёмок семи первых фильмов «Форсаж» было разбито 1487 автомобилей. Если учитывать, что минимальная цена каждой машины — $20 тысяч, расходы на реквизит составили $30 млн. Бутафорам постоянно приходится искать способы экономить на бюджете, и в этом случае продакт-плейсмент как нельзя кстати, пишет The Hustle.

Кинопроизводитель может сократить расходы на $250 тысяч–$5 млн, пользуясь тем, что дают бесплатно — номера в отеле, машины, дизайнерскую одежду. Суммы звучат не так впечатляюще, если речь идёт о киноленте стоимостью $65 млн, рассуждает издание, но куда лучше будет вложить эти деньги в саундтрек и спецэффекты.

За многие появления своих продуктов в кино бренды не заплатили ни цента:

Производитель очков Ray-Ban не заплатил продюсерам за то, что персонажи в фильмах «Рискованный бизнес» (1983) и «Лучший стрелок» (1986) носили фирменную оправу.

Поисковик Google не только получил упоминание в комедии 2013 года «Кадры»: представители компании напрямую влияли на то, как бренд представлен на экране.

В большинстве случаев такой обмен выгоден обеим сторонам: продюсеры экономят бюджет, а бренды получают узнаваемость и освещение своих товаров, пишет The Hustle. Но для того, чтобы Голливуд заинтересовался продуктом, нужна помощь специалистов.

Кадр из «Лучшего стрелка»

Специалисты по связям

Бренды заваливают полки реквизиторских отделов своими продуктами в надежде, что какой-нибудь из них да «выстрелит», пишет издание. Чтобы выгодно выделиться на фоне остальных, они нанимают агентства, которые специализируются на размещении рекламы в кино.

Такому агентству бренд Lacoste обязан упоминанием в романтической комедии «Несносные леди», кокосовая вода от Vita Coco — в телесериале «Красавцы», а бизнес-смартфоны от Blackberry — в трагикомедии «Мне бы в небо».

Обычно процесс устроен так:

Бренд платит за услуги агентства в зависимости от желаемого объёма работ: обычно она стоит от $40 тысяч до $300 тысяч.

Агентство представляет бренд Голливуду: чем он может быть полезен продюсерам, с какими проектами производитель хотел бы сотрудничать.

Представитель агентства связывается с теми, от кого зависит решение о выборе того или иного бренда (реквизиторы, сценические декораторы, координаторы по транспорту, стилисты), следит за актуальными проектами, читает сценарии.

Подобрав подходящего претендента, агентство налаживает связи и помогает бренду заключить контракт с киностудией.

Это рискованное дело, ведь никогда не знаешь, «выстрелит» фильм или нет. К тому же не всегда все вводные доступны сразу: сценарий, съемочная площадка, ракурс камеры, окончательный монтаж — все это может измениться Стейси Джонс генеральный директор агентства Hollywood Brand

Когда логотип бренда появляется в кадре даже где-то на заднем плане, продюсерам нужно получить на это разрешение у компании. Некоторые фирмы крайне щепетильны в таких вопросах, когда есть риск подпортить себе репутацию. Например, производитель кофейного ликера Kahlúa попросил, чтобы его продукцию не упоминали в фильме «Большой Лебовски», так как не хотел, чтобы она ассоциировалась с алкоголизмом.

Когда фильм или телешоу не получает разрешение на использование названия бренда, продюсерам приходится искать обходные пути. Один из них получил название «грикинг» (greeking), то есть замазывание логотипа или имени бренда в фильмах и передачах на ТВ — стикер на месте «яблочного» лого или дерево, заслоняющее марку машины.

Кадр из «Как я встретил вашу маму» How To Geek

Иногда дело доходит до пародирования — журнал Playdude (Playboy), пончики Drunken Donuts, энергетический напиток Blue Bronco (Red Bull) в «Симпсонах». Часто такие подмены случаются, когда производителя упоминают в негативном контексте.

Другие бренды предпочитают сами решать, где появится их продукция, не прибегая к помощи посредников. Производитель компьютеров Dell практикует такой подход уже 20 лет, обзванивая людей из кинобизнеса и самостоятельно выстраивая взаимовыгодные отношения.

По словам Гари Мура, который возглавляет отдел продакт-плейсмента в Dell, продукты бренда появлялись в десятках телешоу и фильмов, в том числе в сериале «Теория большого взрыва».

Герои «Теории большого взрыва» с компьютерами Dell The Quint

Так в 2020 году компьютерными товарами от Dell пользовались персонажи 19 кинокартин. Например, всего пять минут экранного времени в боевике «Плохие парни навсегда» принесли компании $8,5 млн. Если в какой-то сцене нужно показать 100 стационарных супер-компьютеров в офисе ФБР или дюжину ноутбуков маленькой стартап-компании, на Dell можно рассчитывать, пишет The Hustle.

Эффективность продакт-плейсмента для маркетинга

Фирма Concave Brand Tracking занимается анализом эффективности размещения товаров в кино. Она предоставляет информацию:

Об экранном времени.

Различимости, видимости логотипа, контексте его появления, например, какие ассоциации вызывает его расположение на локации.



Выгоде, которую получит бренд.



Последняя величина вычисляется комплексным способом, но его можно упростить до формулы:

(Появление на экране) x (зрительская аудитория) x (стоимость рекламы для ТВ)

Так можно примерно рассчитать сумму, которая компания сэкономила, разместив себя в фильме вместо обычной рекламы.

Каждый год публикуется список брендов, которые получили наибольшую выгоду от появления на большом экране. В 2020-м список возглавил британский производитель одежды и обуви Lonsdale с $16,45 млн и 16 минутами экранного времени в боевике «Джентльмены». У 50 фильмов на первых строчек списка общий показатель — $890 млн.

The Hustle

В отличие от обычной рекламы на ТВ, хорошие фильмы остаются в памяти зрителей надолго, за счет чего ценность появления в них брендов растет в геометрической прогрессии, отмечает The Hustle.

Исследование показало, что продакт-плейсмент может повысить узнаваемость бренда на 20%, что приведёт к повышению процента запоминаемости, более положительному отношению и более сильному намерению приобрести товар.

Как и в случае любой другой формы маркетинга, успех продакт-плейсмента часто зависит от больших вложений и счастливого случая, пишет The Hustle. Сначала нужно добиться того, чтобы продукцию показали в фильме. А потом этот фильм должен снискать успех у публики.

После выхода «Инопланетянина» Спилберга продажи шоколадных батончиков от Reese's выросли на 65%.

Комедия «Рискованный бизнес» помогла бренду Ray-Ban повысить продажи с 18 тысяч до 360 тысяч.

После релиза «Истории игрушек» в 1995 году развивающую игру «Волшебный экран» стали покупать на 4500% чаще.

Благодаря «Трансформерам» было выкуплено 80 тысяч автомобилей марки Chevrolet Camaro. Впоследствии фильм даже стали называть скрытой рекламой корпорации General Motors.