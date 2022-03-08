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Утренний украинец

Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России Статьи редакции

Продажи рекламы в своих сервисах уже остановила Google.

  • Все кампании, запущенные в российском App Store, приостановлены, новые кампании запускаться не будут. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.
  • Apple вернула пользователям из России доступ к своей платформе для рекламы iOS-приложений в App Store — Search Ads весной 2020 года. Сервис позволяет разработчикам продвигать свои приложения в поиске по App Store, а пользователям — быстрее находить подходящий сервис. Объявления помечались значком «Ad».
  • В начале марта 2022 года компания также приостановила поставки и продажи техники в Россию, ограничила использование Apple Pay и других сервисов.
  • 4 марта продажу рекламы в своих сервисах в России приостановила Google. Тогда же Роскомнадзор заблокировал Facebook. Материнская компания соцсети Meta заявила, что приостановила всю рекламу в России и за её пределами на своих платформах — в Facebook, Instagram и Audience Network.

#новость #apple

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Jack Bauer

AppStore до и после специальной операции по уничтожению экономики

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Виталий Чухнов

До люди хотели общаться.
После люди хотят хотя бы в интернете сидеть.

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2
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Олег Пиняев

да и хер на них, наконец то все эти блогеры и тик токеры пойдут на стройки, заводы или на крайняк в продавцы, а народ начнет обжаться вживую, дети увидят реальный мир

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–11
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Иоаныч Святейший

Ещё в поле работы немеряно!)

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VLAD

А вы уже месите цемент?

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Олег Пиняев

и кладу кирпичи

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NoNamelilka

дети увидят реальный мир
 Почему вы ненавидите детей?

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3
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Олег Пиняев

вот наше детство без всех этих гаджетов было прекрасно, хочу чтобы это время вернулось

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Артём Календжян

Жил без интернета 11 лет. Худшая часть детства. Хорошо, что ма подключила, лучший её подарок)

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Maxim Petrukhin

Чукчу при Сталине девушки любили ©

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deadd 15

Кстати, в продавцы тоже неплохой вариант, пойдут откроют всё закрытые магазины и работать будут. Вы видимо от реальности совсем оторваны? Автозаводы стоят, вчера был в самом большом торговом центре Уфы, половина магазинов закрыты, и знаете что другая половина вывесок тоже иностранная, так что закрытие второй половины это только вопрос времени. Нас ждёт сумасшедший рост безработицы, а за ним и преступности , не говоря уже о обнищании той части населения, которой удастся сохранить работу.

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Олег Пиняев

всему свое время, наберитесь немного терпения и все это будет

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Mikhail Valentsev

главное не бухтеть?

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deadd 15

У нас же столько заводов за последние 30 лет открылись, ворвались так сказать в мировую экономику, с огромным количеством конкурентного товара. Всём заводам не хватает квалифицированной рабочей силы, наконец все эти блогеры пойдут переучиваться в техникумы и пойдут работать на заводы.

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роман долгополов

"Julia Jakubenja" приостанавливает свою деятельность в России.

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Михаил Капустин

Приостанавливает падение сосисок?

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Никита Кашонков

Радует только то что многие приостановили свою деятельность а не ушли совсем. Но чувствую что это только пока

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QWERTY AZERTY

Приостановили деятельность на десятилетие.

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роман долгополов

Они мелкими буквами пишут "на время операции" ну или как там они называют это...

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Таня Астахова

Поясните.. правильно ли я поняла, теперь новые приложения нельзя будет продвигать в app story ?

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Podkuiko Vladislav

Ага , таргетинг и смм весь в одноклассники и моймир от мэйла пойдёт 😂 . Но это пока, потом серваки помрут и welcome на объявления от руки в лифтах и на досках объявлений районных . Ну спид инфо ещё останется, комсомолка , что там ещё есть у нас из убертехнологий

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Максим Борзов

После того как Коинбэйс у простых частников криптоактивы отжал я не сильно удивлюсь, если позже решат облачные данные заморозить. Это, конечно, совсем дико будет, но на всякий случай резервирую фотографии и документы.

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Источник: kremlin.ru
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