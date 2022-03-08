Apple приостановила запуск рекламных кампаний в App Store в России Статьи редакции
Продажи рекламы в своих сервисах уже остановила Google.
- Все кампании, запущенные в российском App Store, приостановлены, новые кампании запускаться не будут. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.
- Apple вернула пользователям из России доступ к своей платформе для рекламы iOS-приложений в App Store — Search Ads весной 2020 года. Сервис позволяет разработчикам продвигать свои приложения в поиске по App Store, а пользователям — быстрее находить подходящий сервис. Объявления помечались значком «Ad».
- В начале марта 2022 года компания также приостановила поставки и продажи техники в Россию, ограничила использование Apple Pay и других сервисов.
- 4 марта продажу рекламы в своих сервисах в России приостановила Google. Тогда же Роскомнадзор заблокировал Facebook. Материнская компания соцсети Meta заявила, что приостановила всю рекламу в России и за её пределами на своих платформах — в Facebook, Instagram и Audience Network.
AppStore до и после специальной операции по уничтожению экономики
До люди хотели общаться.
После люди хотят хотя бы в интернете сидеть.
да и хер на них, наконец то все эти блогеры и тик токеры пойдут на стройки, заводы или на крайняк в продавцы, а народ начнет обжаться вживую, дети увидят реальный мир
Ещё в поле работы немеряно!)
А вы уже месите цемент?
и кладу кирпичи
дети увидят реальный мир
Почему вы ненавидите детей?
вот наше детство без всех этих гаджетов было прекрасно, хочу чтобы это время вернулось
Жил без интернета 11 лет. Худшая часть детства. Хорошо, что ма подключила, лучший её подарок)
Чукчу при Сталине девушки любили ©
Кстати, в продавцы тоже неплохой вариант, пойдут откроют всё закрытые магазины и работать будут. Вы видимо от реальности совсем оторваны? Автозаводы стоят, вчера был в самом большом торговом центре Уфы, половина магазинов закрыты, и знаете что другая половина вывесок тоже иностранная, так что закрытие второй половины это только вопрос времени. Нас ждёт сумасшедший рост безработицы, а за ним и преступности , не говоря уже о обнищании той части населения, которой удастся сохранить работу.
всему свое время, наберитесь немного терпения и все это будет
главное не бухтеть?
У нас же столько заводов за последние 30 лет открылись, ворвались так сказать в мировую экономику, с огромным количеством конкурентного товара. Всём заводам не хватает квалифицированной рабочей силы, наконец все эти блогеры пойдут переучиваться в техникумы и пойдут работать на заводы.
"Julia Jakubenja" приостанавливает свою деятельность в России.
Приостанавливает падение сосисок?
Радует только то что многие приостановили свою деятельность а не ушли совсем. Но чувствую что это только пока
Приостановили деятельность на десятилетие.
Они мелкими буквами пишут "на время операции" ну или как там они называют это...
Поясните.. правильно ли я поняла, теперь новые приложения нельзя будет продвигать в app story ?
Ага , таргетинг и смм весь в одноклассники и моймир от мэйла пойдёт 😂 . Но это пока, потом серваки помрут и welcome на объявления от руки в лифтах и на досках объявлений районных . Ну спид инфо ещё останется, комсомолка , что там ещё есть у нас из убертехнологий
После того как Коинбэйс у простых частников криптоактивы отжал я не сильно удивлюсь, если позже решат облачные данные заморозить. Это, конечно, совсем дико будет, но на всякий случай резервирую фотографии и документы.
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Представителей совета директоров от компании попросили подать в отставку из-за санкций против гендиректора VK Владимира Кириенко.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…