Маркетинг
Артур Томилко

ФАС разрешила владельцам Telegram-каналов не указывать заказчиков в рекламных постах Статьи редакции

Регулятор также уточнил требования к маркировке рекламы на YouTube.

  • В Федеральной антимонопольной службе объяснили, что реклама в Telegram не требует маркировки, сообщает Ассоциация блогеров и агентств, которая обратилась в ведомство с вопросом о том, как правильно маркировать рекламу в мессенджере и на YouTube.
  • При этом реклама в Telegram «должна соответствовать принципам добросовестности и достоверности», указали в ФАС.
  • Также в ведомстве пояснили — при размещении рекламы в видео на YouTube-каналах надо непосредственно в ролике указывать информацию о рекламодателе или давать ссылку на его сайт.
  • С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон о едином учёте всей интернет-рекламы в России. Распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя.
Маркетинг
Полина Лааксо
Единая система учёта рекламы в интернете: что значит новый закон о маркировке рекламы Статьи редакции

Какие кампании поставят на учёт, как о них отчитываться и что будет, если закон проигнорировать (спойлер: до марта 2023 года — скорее всего, ничего).

Источник: АКАР, АРИР

#новость #фас #реклама #маркировка

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21 комментарий
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 Марат Яз

Ну наконец-то упростили схему размещения рекламы, спасибо ёпт...

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Razor

Это бред нейросетки или на самом деле что-то означает? Что-то на канцелярском?

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Марат Яз

Я не в курсе, но думаю минимум 3 года за нарушение.

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eclipse

ФАС изображают бурную деятельность

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eclipse

Ничего нового

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Джо Б

А как все начиналось невинно. С "все рекламируемые товары имеют необходимые сертификаты и лицензии "

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Grigoriy Malyshev

странное исключение

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Backspace

Мессенджер типа штука личная, и если после «инсайда» или как бы личных впечатлений писать, что это реклама и текст прислан правительством Москвы, то будет негатив

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Razor

Кого надо исключение?

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Индивидуальный Валера
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Инга Русланова

Валера, меняйте фамилию на Баянов

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Марат Яз

Пингвин всегда уместен) C'est la vie

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Владислав Булатов

всё ниже и ниже

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Что, вот так вот прям взяла и разрешила? Ай, спасибо!
Вечно можно наблюдать за тремя вещами :
Огонь, вода и эпохальное противостояние Телеграмма с российскими гос. структурами

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Слегка Придурковатый

"Ассоциация блогеров и агентств"

Я когда вот такое читаю, почему-то всегда непроизвольно попёрхиваюсь.

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Максим Ростокин

А его как-будто кто спрашивал)

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Дед Велосипед

Конечно спрашивал, ФСБ спрашивал

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Максим Ростокин

Так ютюб и телега зарубежные сервисы. Следовательно, почему пользователи должны работать с ними по российским законам?

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Get Money

Потому что пользователи находятся в России?

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Максим Ростокин

И что? Рекламные площадки для начала должны приземлиться в России. Закон о информации в сети интернет подразумевает, что ответственность за ее размещение лежит на администраторе (владельце ресурса) и хостинг-провайдере. Пользователь отвечает только в том случае, если данная информация запрещена к распространению на территории России. По идее закона, все интернет-барахольщики должны соблюдать закон о рекламе и маркировать её?

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Вадим Д.

Ого, чё это? С какого ляда такие радости? Нежданно.

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