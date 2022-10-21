ФАС разрешила владельцам Telegram-каналов не указывать заказчиков в рекламных постах Статьи редакции
Регулятор также уточнил требования к маркировке рекламы на YouTube.
- В Федеральной антимонопольной службе объяснили, что реклама в Telegram не требует маркировки, сообщает Ассоциация блогеров и агентств, которая обратилась в ведомство с вопросом о том, как правильно маркировать рекламу в мессенджере и на YouTube.
- При этом реклама в Telegram «должна соответствовать принципам добросовестности и достоверности», указали в ФАС.
- Также в ведомстве пояснили — при размещении рекламы в видео на YouTube-каналах надо непосредственно в ролике указывать информацию о рекламодателе или давать ссылку на его сайт.
- С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон о едином учёте всей интернет-рекламы в России. Распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя.
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Ну наконец-то упростили схему размещения рекламы, спасибо ёпт...
Это бред нейросетки или на самом деле что-то означает? Что-то на канцелярском?
Я не в курсе, но думаю минимум 3 года за нарушение.
ФАС изображают бурную деятельность
Ничего нового
А как все начиналось невинно. С "все рекламируемые товары имеют необходимые сертификаты и лицензии "
странное исключение
Мессенджер типа штука личная, и если после «инсайда» или как бы личных впечатлений писать, что это реклама и текст прислан правительством Москвы, то будет негатив
Кого надо исключение?
Валера, меняйте фамилию на Баянов
Пингвин всегда уместен) C'est la vie
всё ниже и ниже
Что, вот так вот прям взяла и разрешила? Ай, спасибо!
Вечно можно наблюдать за тремя вещами :
Огонь, вода и эпохальное противостояние Телеграмма с российскими гос. структурами
"Ассоциация блогеров и агентств"
Я когда вот такое читаю, почему-то всегда непроизвольно попёрхиваюсь.
А его как-будто кто спрашивал)
Конечно спрашивал, ФСБ спрашивал
Так ютюб и телега зарубежные сервисы. Следовательно, почему пользователи должны работать с ними по российским законам?
Потому что пользователи находятся в России?
И что? Рекламные площадки для начала должны приземлиться в России. Закон о информации в сети интернет подразумевает, что ответственность за ее размещение лежит на администраторе (владельце ресурса) и хостинг-провайдере. Пользователь отвечает только в том случае, если данная информация запрещена к распространению на территории России. По идее закона, все интернет-барахольщики должны соблюдать закон о рекламе и маркировать её?
Ого, чё это? С какого ляда такие радости? Нежданно.