«VK Реклама» запустила единый центр для продвижения интернет-магазинов Статьи редакции
Затраты на кампании можно снизить вплоть до 31%, сообщили в VK.
- «VK Реклама» запустила центр коммерции — рекламный кабинет, который объединил прежние и новые инструменты и технологии для продвижения интернет-магазинов в экосистеме VK.
- Среди новых опций — загрузка товарных списков вручную или через API и возможность разделить их на отдельные группы для запуска разных кампаний. Сделать это можно самостоятельно или автоматически с помощью встроенных фильтров.
- Алгоритмы проверят товарные карточки на наличие ошибок — на случай, если рекламодатель забыл добавить изображение или опечатался в названии. А чтобы система не показывала пользователю те товары, которых больше нет в наличии, можно вручную обновлять список: раз в час или реже — в зависимости от потребностей бизнеса.
- В кабинете платформы, помимо этого, появилось «Продвижение товаров из каталога». Алгоритмы «VK Рекламы» изучат ассортимент магазина и продвинут те товары, которые вероятнее всего приведут к целевому действию — показу товара, клику по нему, добавлению в корзину или фактической покупке.
- В интерфейсе можно также выбрать, кому показывать свою рекламу: всем пользователям, тем, кто смотрел товары из каталога, или покупателям, которые интересовались конкретной группой товаров.
- Тестирование новых инструментов «VK Рекламы» показало, что с ними доля рекламных расходов на кампании в среднем снижается на 31%, а стоимость целевого действия — на 25%, сообщили в компании.
- VK запустила платформу «VK Реклама» в апреле 2022 года. Тогда продвигать можно было только мобильные приложения. В октябре компания разрешила рекламировать сайты.
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как то слишком много сервисов у вк,этот конечно нужный для продвижения,но как инста справлялась без " инста реклама"
Никак инста не справлялась, там из Facebook Ads Manager всё управлялось.
Снижение затрат – отлично. Но ещё лучше – удобство работы из одного "окна".
Посмотрим, насколько дельно это будет работать.
Окно одно, а вас - много!
А кабинет вообще единый.
вот где окно открывали туда и идите
Иногда мне кажется что в вк больше пиратки чем в телеграме, как человек ещё не начавший работать я скачивала вк только для пиратки :_) , но новость кажется хорошая////
Я в телеге пиратку никогда почти не искал
Криво работает 😂😂😂
Где найти меню Цент коммерции? У меня в ЛК нет такого пункта. И еще знает кто, раньше можно было загружать товары фидом YML. Сейчас где это искать?
Затраты снижать это круто, но что по эффективности? Заплатить N рублей или 0,5*N и получить никуя – одного порядка результаты)