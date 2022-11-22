Маркетинг
Полина Лааксо

«VK Реклама» запустила единый центр для продвижения интернет-магазинов Статьи редакции

Затраты на кампании можно снизить вплоть до 31%, сообщили в VK.

  • «VK Реклама» запустила центр коммерции — рекламный кабинет, который объединил прежние и новые инструменты и технологии для продвижения интернет-магазинов в экосистеме VK.
  • Среди новых опций — загрузка товарных списков вручную или через API и возможность разделить их на отдельные группы для запуска разных кампаний. Сделать это можно самостоятельно или автоматически с помощью встроенных фильтров.
  • Алгоритмы проверят товарные карточки на наличие ошибок — на случай, если рекламодатель забыл добавить изображение или опечатался в названии. А чтобы система не показывала пользователю те товары, которых больше нет в наличии, можно вручную обновлять список: раз в час или реже — в зависимости от потребностей бизнеса.
  • В кабинете платформы, помимо этого, появилось «Продвижение товаров из каталога». Алгоритмы «VK Рекламы» изучат ассортимент магазина и продвинут те товары, которые вероятнее всего приведут к целевому действию — показу товара, клику по нему, добавлению в корзину или фактической покупке.
  • В интерфейсе можно также выбрать, кому показывать свою рекламу: всем пользователям, тем, кто смотрел товары из каталога, или покупателям, которые интересовались конкретной группой товаров.
  • Тестирование новых инструментов «VK Рекламы» показало, что с ними доля рекламных расходов на кампании в среднем снижается на 31%, а стоимость целевого действия — на 25%, сообщили в компании.
  • VK запустила платформу «VK Реклама» в апреле 2022 года. Тогда продвигать можно было только мобильные приложения. В октябре компания разрешила рекламировать сайты.

#новость #vk

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11 комментариев
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 Николай Самсонов

как то слишком много сервисов у вк,этот конечно нужный для продвижения,но как инста справлялась без " инста реклама"

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Вадим Д.

Никак инста не справлялась, там из Facebook Ads Manager всё управлялось.

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Вадим Д.

Снижение затрат – отлично. Но ещё лучше – удобство работы из одного "окна".
Посмотрим, насколько дельно это будет работать.

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Sergei Timofeyev

Окно одно, а вас - много!

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Вадим Д.

А кабинет вообще единый.

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Andrei M

вот где окно открывали туда и идите

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flash

Иногда мне кажется что в вк больше пиратки чем в телеграме, как человек ещё не начавший работать я скачивала вк только для пиратки :_) , но новость кажется хорошая////

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Казума Малевич

Я в телеге пиратку никогда почти не искал

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Бедуин

Криво работает 😂😂😂

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Stas Sokolov

Где найти меню Цент коммерции? У меня в ЛК нет такого пункта. И еще знает кто, раньше можно было загружать товары фидом YML. Сейчас где это искать?

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Олег Павлов

Затраты снижать это круто, но что по эффективности? Заплатить N рублей или 0,5*N и получить никуя – одного порядка результаты)

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