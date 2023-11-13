Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Альфа-банка» после жалобы клиента. Ему пришло SMS с текстом: «Кешбэк 1% на бизнес-расходы, эквайринг за 1,39% или бесплатный РКО в Альфе на полгода. Такого больше нет нигде https://alfa.link/x1b0F3».