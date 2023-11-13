УФАС оштрафовало «Альфа-банк» на 350 тысяч рублей за SMS-рекламу без согласия клиента Статьи редакции
В ноябре 2023 года ведомство дважды заводило дела на компанию из-за рекламы кредитных продуктов.
Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Альфа-банка» после жалобы клиента. Ему пришло SMS с текстом: «Кешбэк 1% на бизнес-расходы, эквайринг за 1,39% или бесплатный РКО в Альфе на полгода. Такого больше нет нигде https://alfa.link/x1b0F3».
Комиссия управления установила, что клиент не давал согласия на рекламу. При этом в сообщении «нет информации, благодаря которой у клиента сформируется правильное представление о рекламируемой услуге».
- ФАС посчитала, что банк «ввёл в заблуждение потребителя», указав только выгодные условия, но не уточнив срок действия кешбэка в 1%, условие его получения и другое. В рекламе не уточняется, что комиссия за эквайринг фактически от 1,39%, а максимальное значение не указано.
- В сентябре 2023 года ФАС вынесла предписание «Почта-банку» за аналогичное нарушение, но штраф пока не определила.
- В ноябре антимонопольная служба дважды заводила дела на «Альфа-банк» из-за рекламы. Первый раз за рекламу кредитки с плохо читаемой сноской об условиях, второй — за ТВ-рекламу кредита с условиями мелким шрифтом и указанием «лучший мобильный банк» без «объективных критериев».
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А за холодные обзвоны поШтобанк будут наказывать? И русский с(ш?)тандарт ещё!
Вот да, за обзвоны пора уже давно штрафовать
Да ЧС в гуглозвонилке уже не одну тысячу номеров в себя вобрал.
Да даже альфу надо вздрючить за обзвоны, задолбали твари!
Мне не звонят, но полностью согласен!
Недавно же почта банк уже штрафовали, значит будут
Смешная страна, штрафы такие же и бизнес не отстаёт!
лол, а указание текста сообщения — это такая скрытая реклама услуг альфы?
Акция отменена))
Причем по-любому номер передал какой-нибудь мтс или другой оператор связи. У меня такое было, когда открывал симку. Активировал и сразу посыпались предложения открыть карты, причем не только мтс банка)
сделайте ссылку из смс в статье кликабельной
Заманчивое предложение? 😉
А можно часть штрафа жалобщику ?
Вырастит целый класс паразитов, которых будут финансировать все через повышение цен.
Вообще давно пора такую процедуру ввести.... Везде)
будет перенагрузка на ФАС из-за спама
Верефицированный способ стука нужен..
Так их
Пару раз въебать оборотные штрафы - и сразу же весь этот спам прекратится.
Альфа-Банк самый зашкварный банк в РФ.
Ростелеком задолбал звонить
Да хуй с ними с этими смс и е мейлами, вы блять за ебаных роботов обзвонщиков что нибудь предъявляйте ебланы популистские
На них тоже можно жаловаться. Только нужна будет запись звонка.
Ну так напиши жалобу. Хули ты тут на форуме высираешь.
Что за комариный укус
Сообщение удалено
Я когда перестал быть клиентом тинькоф, попросил данные свои все удалить и перестать обрабатывать. По итогу вообще им похер, рассылки продолжаются с кредитками. При этом потом говорят "Это не мы".