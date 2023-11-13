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Маша Цепелева

УФАС оштрафовало «Альфа-банк» на 350 тысяч рублей за SMS-рекламу без согласия клиента Статьи редакции

В ноябре 2023 года ведомство дважды заводило дела на компанию из-за рекламы кредитных продуктов.

  • Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Альфа-банка» после жалобы клиента. Ему пришло SMS с текстом: «Кешбэк 1% на бизнес-расходы, эквайринг за 1,39% или бесплатный РКО в Альфе на полгода. Такого больше нет нигде https://alfa.link/x1b0F3».

  • Комиссия управления установила, что клиент не давал согласия на рекламу. При этом в сообщении «нет информации, благодаря которой у клиента сформируется правильное представление о рекламируемой услуге».

  • ФАС посчитала, что банк «ввёл в заблуждение потребителя», указав только выгодные условия, но не уточнив срок действия кешбэка в 1%, условие его получения и другое. В рекламе не уточняется, что комиссия за эквайринг фактически от 1,39%, а максимальное значение не указано.
  • В сентябре 2023 года ФАС вынесла предписание «Почта-банку» за аналогичное нарушение, но штраф пока не определила.
  • В ноябре антимонопольная служба дважды заводила дела на «Альфа-банк» из-за рекламы. Первый раз за рекламу кредитки с плохо читаемой сноской об условиях, второй — за ТВ-рекламу кредита с условиями мелким шрифтом и указанием «лучший мобильный банк» без «объективных критериев».

#новости #альфабанк

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27 комментариев
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 Вадим Д.

А за холодные обзвоны поШтобанк будут наказывать? И русский с(ш?)тандарт ещё!

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Anna

Вот да, за обзвоны пора уже давно штрафовать

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Вадим Д.

Да ЧС в гуглозвонилке уже не одну тысячу номеров в себя вобрал.

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Денис Демидов

Да даже альфу надо вздрючить за обзвоны, задолбали твари!

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Вадим Д.

Мне не звонят, но полностью согласен!

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Тарас Перещук

Недавно же почта банк уже штрафовали, значит будут

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Иван Серик

Смешная страна, штрафы такие же и бизнес не отстаёт!

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digital vasya

лол, а указание текста сообщения — это такая скрытая реклама услуг альфы?

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МойДомКомфорт

Акция отменена))

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панкратович

Причем по-любому номер передал какой-нибудь мтс или другой оператор связи. У меня такое было, когда открывал симку. Активировал и сразу посыпались предложения открыть карты, причем не только мтс банка)

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Хозяин местных лахтаботов

сделайте ссылку из смс в статье кликабельной

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Вадим Д.

Заманчивое предложение? 😉

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Андрей Че

А можно часть штрафа жалобщику ?

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Денис Демидов

Вырастит целый класс паразитов, которых будут финансировать все через повышение цен.

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Дмитрий Рявкин

Вообще давно пора такую процедуру ввести.... Везде)

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Тарас Перещук

будет перенагрузка на ФАС из-за спама

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Дмитрий Рявкин

Верефицированный способ стука нужен..

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Ale K

Так их

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Слегка Придурковатый

Пару раз въебать оборотные штрафы - и сразу же весь этот спам прекратится.

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Alex R

Альфа-Банк самый зашкварный банк в РФ.

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Telepat

Ростелеком задолбал звонить

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Максим Степанов

Да хуй с ними с этими смс и е мейлами, вы блять за ебаных роботов обзвонщиков что нибудь предъявляйте ебланы популистские

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Васисуалий Лоханкин

На них тоже можно жаловаться. Только нужна будет запись звонка.

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Копчик

Ну так напиши жалобу. Хули ты тут на форуме высираешь.

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Denis Azarenko

Что за комариный укус

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under construction

Сообщение удалено

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Марк

Я когда перестал быть клиентом тинькоф, попросил данные свои все удалить и перестать обрабатывать. По итогу вообще им похер, рассылки продолжаются с кредитками. При этом потом говорят "Это не мы".

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24 комментария
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