Партнёры Megaphone получат доступ к технологии Streaming Ad Insertion, которая позволяет подобрать подкасту подходящую рекламу.

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Spotify приобрела компанию для размещения подкастов Megaphone, сообщили в компании. По словам источника The Verge, близкого к компаниям, сумма сделки — $235 млн.

Все подкасты, размещенные на Megaphone, получат доступ к технологии Spotify SAI (Streaming Ad Insertion) после закрытия сделки. С помощью нее сервис может добавлять в подкасты рекламу в режиме реального времени, основываясь на местоположении пользователя, возрасте и типе его устройства.

Если рекламодатели или владельцы подкастов хотят воспользоваться SAI, они должны будут заплатить Megaphone за размещение шоу или распространение рекламы, сообщает издание. Всего на платформе Megaphone размещены более 5,5 тысяч шоу от таких издателей, как Slate, iHeartMedia, Disney и Vox Media.

Вместе с покупкой Megaphone у Spotify будет полная экосистема в сфере подкастинга: сеть эксклюзивных шоу, проигрыватель подкастов, программное обеспечение для создания подкастов, хостинговая компания и команда специалистов по продажам, пишет The Verge.