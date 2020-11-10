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The Verge: Spotify приобрела компанию для хостинга подкастов Megaphone за $235 млн Материал редакции
Партнёры Megaphone получат доступ к технологии Streaming Ad Insertion, которая позволяет подобрать подкасту подходящую рекламу.
Spotify приобрела компанию для размещения подкастов Megaphone, сообщили в компании. По словам источника The Verge, близкого к компаниям, сумма сделки — $235 млн.
Все подкасты, размещенные на Megaphone, получат доступ к технологии Spotify SAI (Streaming Ad Insertion) после закрытия сделки. С помощью нее сервис может добавлять в подкасты рекламу в режиме реального времени, основываясь на местоположении пользователя, возрасте и типе его устройства.
Если рекламодатели или владельцы подкастов хотят воспользоваться SAI, они должны будут заплатить Megaphone за размещение шоу или распространение рекламы, сообщает издание. Всего на платформе Megaphone размещены более 5,5 тысяч шоу от таких издателей, как Slate, iHeartMedia, Disney и Vox Media.
Вместе с покупкой Megaphone у Spotify будет полная экосистема в сфере подкастинга: сеть эксклюзивных шоу, проигрыватель подкастов, программное обеспечение для создания подкастов, хостинговая компания и команда специалистов по продажам, пишет The Verge.
- В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience. На покупку подкастинговых компаний Spotify потратила более $800 млн, пишет Bloomberg.
- В России Spotify стал доступен в июле 2020 года. На этапе запуска подкастов в стране не будет, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».
- Spotify планирует монетизировать подкасты — в ноябре 2020 года сервис провел опрос среди жителей США, чтобы узнать мнение об отдельной подписке на подкасты по цене от $3.
Кто тут у вас заголовки пишет?! Надо так - «Спотифай покупает Мегафон!»
Им бы арендовать редакторов спортс ру на недельку.
И будут вам такие заголовки. Даже похлеще.
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