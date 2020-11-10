Киберполигон
на The Standoff
Битва начнётся через:
01
:
15
:
41
:
40
Интересно
Медиа
Евгения Евсеева
345

The Verge: Spotify приобрела компанию для хостинга подкастов Megaphone за $235 млн Материал редакции

Партнёры Megaphone получат доступ к технологии Streaming Ad Insertion, которая позволяет подобрать подкасту подходящую рекламу.

2 комментария
В закладки

Spotify приобрела компанию для размещения подкастов Megaphone, сообщили в компании. По словам источника The Verge, близкого к компаниям, сумма сделки — $235 млн.

Все подкасты, размещенные на Megaphone, получат доступ к технологии Spotify SAI (Streaming Ad Insertion) после закрытия сделки. С помощью нее сервис может добавлять в подкасты рекламу в режиме реального времени, основываясь на местоположении пользователя, возрасте и типе его устройства.

Если рекламодатели или владельцы подкастов хотят воспользоваться SAI, они должны будут заплатить Megaphone за размещение шоу или распространение рекламы, сообщает издание. Всего на платформе Megaphone размещены более 5,5 тысяч шоу от таких издателей, как Slate, iHeartMedia, Disney и Vox Media.

Вместе с покупкой Megaphone у Spotify будет полная экосистема в сфере подкастинга: сеть эксклюзивных шоу, проигрыватель подкастов, программное обеспечение для создания подкастов, хостинговая компания и команда специалистов по продажам, пишет The Verge.

  • В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience. На покупку подкастинговых компаний Spotify потратила более $800 млн, пишет Bloomberg.
  • В России Spotify стал доступен в июле 2020 года. На этапе запуска подкастов в стране не будет, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».
  • Spotify планирует монетизировать подкасты — в ноябре 2020 года сервис провел опрос среди жителей США, чтобы узнать мнение об отдельной подписке на подкасты по цене от $3.
Мнение: Spotify убивает открытую и доступную…
В 2020 году Spotify объявила, что подкаст Джо Рогана The Joe Rogan Experience будет доступен…
vc.ru

#новость #spotify #подкасты

Евгения Евсеева
+1029
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spotify"], "comments": 2, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 175551, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Nov 2020 19:49:31 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Карьера
«Мы хотим помочь разработчикам сделать код неубиваемым». Рассказ тестировщика о карьере в Сбере
Вы не смогли бы пользоваться приложениями и сайтами, если бы не тестировщики. Это мы постоянно пытаемся все сломать и…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Иванов Денис

4

Кто тут у вас заголовки пишет?! Надо так - «Спотифай покупает Мегафон!»  

Ответить

Hambala Fully

Иванов
0

Им бы арендовать редакторов спортс ру на недельку.

И будут вам такие заголовки. Даже похлеще.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Кто сказал «мяу»: бывший разработчик из Amazon создал переводчик с кошачьего
В период локдауна для многих отношения с питомцами стали еще важнее и значимее. Ориентируясь на эту группу населения, б…
7
Ozon
Подписан
Отписаться
Ozon запустил платформу с данными о поисках товаров — она поможет продавцам искать новые ниши
Positive Technologies
Подписан
Отписаться
Взломать город без последствий: что такое киберполигон The Standoff и как он устроен
Владимир Назаров, руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrei Smirnovsky
за день
А можно уже запустить подписку на все подписки? Никто не будет платить одновременно за  - Сберпрайм - Яндекс Плюс - Тинькофф - МТС и так далее...
«Тинькофф» запустил подписку с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров по цене от 199 рублей в месяц
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Aleksandr Pesikoff

Топ-3 источников трафика для…

valeriy myrza

Парсинг бесплатно: 30 программ…

Nikolay Pomeschenko

Депутаты одобрили во втором…

Daks AE

Samsung придумала…

Ivan Poliakov

Депутаты одобрили во втором…

Gleb Khineev

«Коммерсанъ»: ИТ-компании…

Ruslan Kokin

Как сервис доставки Glovo…

Dmitrii Bugrov

Депутаты одобрили во втором…

Elijah Garrison

Депутаты одобрили во втором…

Artem Gruzdev

«Тинькофф» запустил подписку с…

Сергей Подливчук

«Тинькофф» запустил подписку с…

Артём Палённый

Депутаты одобрили во втором…

Макс Шлыков

«Тинькофф» запустил подписку с…

Никита Шультайс

Депутаты одобрили во втором…

Sergey Ontime

Дарит прокрастинацию, чувство…

Сергей Подливчук

«Тинькофф» запустил подписку с…

Maxim Zhilyaev

Вопрос Сбербанку, про ипотеку и…

Sergey Ontime

Не ориентируйтесь на конкурентов

Artem Gruzdev

«Тинькофф» запустил подписку с…

Сергей Подливчук

Как мы запускали семь стартапов…
null