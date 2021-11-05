Венчурные инвесторы вложили $1,7 млн в YouTube-блогера из России Марину Могилко в обмен на долю от её доходов Статьи редакции
У Могилко три канала на YouTube, на которые подписаны более 6,3 млн человек.
- Марина Могилко получила деньги от венчурной компании Slow Ventures, Шрирама Кришнана и братьев Либерманов. Взамен она будет платить инвесторам 5% от будущей выручки в течение 30 лет, сообщает Insider.
- У Могилко три канала: лайфстайл-проект «Девушка из Кремниевой долины» с 505 тысячами подписчиков, видеоблог Marina Mogilko с 1,3 млн подписчиков и языковой канал linguamarina с 4,5 млн подписчиков. Также она запустила курс для начинающих YouTube-блогеров. Он стоит от 48,9 тысячи рублей. По словам Могилко, на курс записались более 5000 человек.
- Slow Ventures выделила $20 млн для поддержки создателей контента, инвестиции в Могилко — первые из серии. Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов.
- В мае YouTube-блогер MrBeast запустил кампанию Creative Juice на $2 млн — он начал вкладывать деньги в авторов взамен на долю от их доходов.
1. Зачем ей эти деньги, если она и так норм поднимает?
2. Зачем венчурному фонду вкладывать в блогера?
Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов.
Снизится доход, инвестор получать меньше будет.
в течение 30 лет
Если она закроет каналы или с ней что-то случится, то они всё потеряют. Слишком какой-то долгосрочный контракт с обычным блогером.
Какая-то серая и мутная схема.
я понимаю что это детский сад и мне стыдно, но фраза "инвестиции в могилко" вызывают у меня смех
.
а если серьезно то чего все так удивляет эта инвестиция? Фонд получает лояльный трафик, а она деньги причем кратно большие чем от рекламы. Будут из нее делать условную новую Бузову, или Кардашьян. Вы же не думаете что Кардашьян сама делает все эти бизнесы типа духов, одежды итд?
.
Никого не удивляет когда какого нибудь репера берут в совет директоров конторы, чтоб он там лицом торговал и поднимал узнаваемость
Ох уж мне этот ютуб.
4,5 млн подписчиков - 200к просмотров.
1.4 млн подписчиков - 80к просмотров
0,5 млн подписчиков - 25к просмотров.
Продаж курсов на 3 млн долларов и ей надо 1,7 чтобы на чем-то там сосредоточится.
Это какая-то вислакомовщина и инфоциганщина. А полученные деньги пойдут за следующую закупку подписоты.
разумеется: https://socialblade.com/youtube/c/linguamarina
Мне похер, на кого они рассчитаны. Ты реально считаешь, что американская ЦА ценит лайфстайл блоги/образовательные/успешный успех про Долину? Увы и ах, это прерогатива "дорохо-бохато" бывшего СССР.
Что-то подобное, кстати, у топовых детских ютуберов, где посреди вполне таки американских блогеров затесались ноунеймы из РФ/Украины, которые просмотры крутят как ненормальные.
На таких сайтах безумно большой разброс в доходе и для разных каналов (из разных стран) погрешности могут быть крайне высокие.
*но как уже заметили выше, у Марины должны быть неплохие доходы, но и расходы тоже впечатляющие. К сожалению я не помню сейчас статью, но было интервью у Wylsacom, года 3-4 назад и он там рассказывал, что у него на собственную рекламу, т.е. поддержание интереса к своему каналу, в месяц уходит около 1 млн. рублей.
У Вилсы одна интеграция стоит от 1 млн.
Любой блогер тратит на таргет и рекламу, но когда это 5-10% от доходов - это крайне мало.
У Вилсы затраты на продакшн больше.
У Могилко аудитория российская в основном, но её соцдем хуже Вилсы, поэтому cpm меньше и даже при одинаковом количестве просмотров, Могилко получит меньше денег.
У Могилко аудитория российская в основном, но её соцдем хуже Вилсы, поэтому cpm меньше и даже при одинаковом количестве просмотров.
Я вижу из статьи, что у нее 3 youtube канала, два на русском языке с 505 тысячами и с 1,3 млн подписчиков и канал на английском linguamarina с 4,5 млн подписчиков. Не знаю какая у нее аудитория больше, но западные подписчики приносят в разы больше денег.
Иностранный канал смотрит часть российских зрителей, которые по её курсам совершенствуют английский)
Есть ресурсы, которые исходя из стоимости cpm в регионе и соц-дема аудитории показывают заработок канала.
В Америке срм не такой высокий, как в Японии или хотя бы UK, но в 4-5 раз выше российсокго.
Меня больше веселит горизонт планирования в 30 лет и 250 млн на продаже курсов (у Митрошиной глаз задёргался).
В общем, Могилко-Пистоляко опять что-то мутит, раз на linguatrip никто не даёт денег
«Ведь за тридцать лет, — говорит он, — кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или Slow Ventures, или Либерманы, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше продвигал каналы!»
Эмм... Для её количества подписчиков слишком мало просмотров (в 10-20 раз меньше), при чем на всех каналах.
Как медиа-персона, она, безусловно, не ноунейм. Но стоит ли 5% от её выручки в ближайшие 30 лет $1,7 млн?
Кстати, не пойму, инвесторы вложились чисто в каналы или в любой контент, который она будет создавать/продавать в течение 30 лет? Если они вложились в любую её движуху на 30 лет, то оно может и стоит того.
Касаемо её коммерческой деятельности как блогера не буду комментировать, тут ничего нового, а вот как "linguamarina" мне она нравится, как вспомогательный "инструмент" для изучения английского языка (слушать фоном, узнавать интересные моменты и прочее). Правда последнее время она даже на YouTube начала короткие ролики до минуты публиковать, а полезных длинных роликов всё меньше - тут обидно.
У Могилко три канала на YouTube, на которые подписаны более 6,3 млн человек.
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