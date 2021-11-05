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Медиа
Маша Цепелева

Венчурные инвесторы вложили $1,7 млн в YouTube-блогера из России Марину Могилко в обмен на долю от её доходов Статьи редакции

У Могилко три канала на YouTube, на которые подписаны более 6,3 млн человек.

  • Марина Могилко получила деньги от венчурной компании Slow Ventures, Шрирама Кришнана и братьев Либерманов. Взамен она будет платить инвесторам 5% от будущей выручки в течение 30 лет, сообщает Insider.
  • У Могилко три канала: лайфстайл-проект «Девушка из Кремниевой долины» с 505 тысячами подписчиков, видеоблог Marina Mogilko с 1,3 млн подписчиков и языковой канал linguamarina с 4,5 млн подписчиков. Также она запустила курс для начинающих YouTube-блогеров. Он стоит от 48,9 тысячи рублей. По словам Могилко, на курс записались более 5000 человек.
  • Slow Ventures выделила $20 млн для поддержки создателей контента, инвестиции в Могилко — первые из серии. Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов.
  • В мае YouTube-блогер MrBeast запустил кампанию Creative Juice на $2 млн — он начал вкладывать деньги в авторов взамен на долю от их доходов.
Марина Могилко

#новость #инвестии #youtube

7587 просмотров
93 93 комментария
14
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93 комментария
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Andrei Apanasik

1. Зачем ей эти деньги, если она и так норм поднимает?
2. Зачем венчурному фонду вкладывать в блогера?
Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов.

Снизится доход, инвестор получать меньше будет.
в течение 30 лет

Если она закроет каналы или с ней что-то случится, то они всё потеряют. Слишком какой-то долгосрочный контракт с обычным блогером.
Какая-то серая и мутная схема.

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61
Сергей Ермилов

Похоже на хитрый способ отмыть бабла... или размыть.

Ответить
21
Илья Шишкунов

Судя по популярным запросам в Гугле, странный она блогер

Ответить
1
Maxim Sergeevich

Тоже пошел гуглить, кто это такая вообще )) очередной представитель инфоцыган, похоже )

Ответить
1
Сергей Ермилов

На youtube оказывается куча видео

Ответить
1
Ivan Smekalov

Аналитика подъехала

Ответить
0
Повседневный Паша

венчур это хайп инвестиции они не основаны на доходах а на перепродаже доли следющим лохам дороже чем купил

Ответить
5
Бестофща

чем курил

Ответить
2
greg chudnoff

что курил

Ответить
0
ЯжПрограммист

Ну тут либо вариант что деньги совсем уже жгут карманы, либо да, какая-то схема мутная.

Ответить
5
Евгений Матвеев

Отмыв бабла по ходу)

Ответить
1
Sergey Bespalov

Вопрос зачем блогеру работать, после того как он получит эти деньги. Вложит их в какие то облиги и будет 5% от купонов отдавать инвесторам

Ответить
1
Arthur Niazyan

Очаровала инвесторов :)
Через 30 лет - канал, как бороться с деменцией, 80млн подписчиков

Ответить
38
Александр Смирнов

Супер идея для стартапа - канал по борьбе с деменцией! Можно крутить всего один ролик, все равно на завтра его забудут!

Ответить
32
Dmitry Yashin

Ору))

Ответить
5
Повседневный Паша

Не так громко пожалуйста, тут люди читают

Ответить
3
Denis Azarenko

Потом ИИ под видом Марины будет вещать и только единицы заметят что живут в матрице

Ответить
4
Павел

И из 80млн подписчиков уников только 8, так как аудитория постоянно забывает пароли от своих Гугл-аккаунтов

Ответить
2
Эдуард Лиринг

можно ещё и клоны каналов делать, всё равно забудут на какой подписывались и будут на все подываться

Ответить
0
Johnny Vorony

Интересно, зачем ей инвестиции, если она на продаже курса заработала только 250 млн рублей?! ред.

Ответить
15
Nikolay Vavilov

каждый инфоциган зарабатывает по ярду в день.

Ответить
14
Сергей Ермилов

Слышал что у некоторых ярд в час... Это серьезно очень

Ответить
0
Сергей Ермилов

Новая схема отмыва бабла видимо? ред.

Ответить
5
Люц Шнайдер

«Блогер рассказала, что инвестиции позволят ей сократить количество рекламных партнёрств и сосредоточиться на создании роликов»

«она будет платить инвесторам 5% от будущей выручки в течение 30 лет»

Но ведь если она сократит количество рекламных интеграций, то и выручка уменьшится 🤔

Ответить
18
Mikhail Grozovski

Она не дурочка!

Ответить
0
Саша Лещинский

Лучше много здесь и сейчас чем надеяться на то, чего в будущем может и не быть. Популярность она такая, сегодня есть а через год её может и не быть. Её заменять подрастающие молодые блогеры, по этому если все так как написано, то инвесторы явно в большом риске

Ответить
0
Олег Саенов

я понимаю что это детский сад и мне стыдно, но фраза "инвестиции в могилко" вызывают у меня смех
.
а если серьезно то чего все так удивляет эта инвестиция? Фонд получает лояльный трафик, а она деньги причем кратно большие чем от рекламы. Будут из нее делать условную новую Бузову, или Кардашьян. Вы же не думаете что Кардашьян сама делает все эти бизнесы типа духов, одежды итд?
.
Никого не удивляет когда какого нибудь репера берут в совет директоров конторы, чтоб он там лицом торговал и поднимал узнаваемость

Ответить
15
Steve Evets

не, ну я бы не сказал, что приём Моргена в Альфа-Банк никого не удивил))
Меня даже обрадовал (я подумал - какой я сделал правильный выбор, что я не клиент Альфы)

Ответить
5
Andrew Simon

Нехилое влияние на вас оказывает морген - если судить по комменту, только из-за него вы не выбрали альфу. Вот потому они и инфлюенсеры.

Ответить
0
No Name

30 лет? Тренды меняются каждые 5-7 лет. Сейчас кто - то вообще смотрит то, что было популярно лет 7 назад?

Ответить
10
Андрей Чуринов

"Назад в будущее" нет-нет, да пересматриваю

Ответить
8
Giant Schlong

Первые джва Терминатора и Хищник тоже неплохо заходят по стопицотому разу. Как Гайдай прям

Ответить
2
Александр Смирнов

Да, а как насчет олдскульного порно? В детстве, помню, заходило, а сейчас просто блевотно.

Ответить
0
Giant Schlong

Не, прон раньше 90-х сброшен с парохода современности. Бабы не очень, шмоньки мохнатые, картинка некачественная...

Хотя, конечно, карты с голыми бабми оказались спустя десятилетия ещё хуже. А когда-то казались нормалды ред.

Ответить
1
Антон Штадлер

О, вспомнил, у меня были кэпсы в 90-х. Там надо было послюнявить картинку и одежда пропадала :)

Ответить
1
Giant Schlong

И бабы были что надо, да

Ответить
0
Александр Смирнов

А вот на картах есть четкие бабищи, недавно отыскал старую колоду, аж всплакнул, перетасовал и с удивлением обнаружил, что вполне ничего там некоторые даже по современным меркам.

Ответить
0
Giant Schlong

Повезло. Я припоминаю чёрнобелые мутные картинки и стрёмных бабцов

Ответить
0
Александр Смирнов

Черно-белые это, наверное, совсем уж от мамонтов, у меня из 90х, цветные.

Ответить
0
Giant Schlong

Перестроечные

Ответить
0
Steve Evets

да ещё и отксеренные, в виде 15-й копии))

Ответить
0
Giant Schlong

Вот да

Ответить
0
Антон Штадлер

Что такое олдскульное порно? Чем порно 10-15 летней давности отличается от современного, там меньше боди-позитива разве что

Ответить
0
Giant Schlong

Баб с напорюгами в современном проне больше, чем 15 лет назад, по субъективным ощущениям

Ответить
0
Антон Штадлер

Сорри, я не понял ничего до слов "чем 15 лет"😂

Ответить
4
Giant Schlong

Хороший вы человек!

Ответить
2
Александр Смирнов

Из 70х, нопремер.

Ответить
0
No Name

Раньше были бабы без членов

Ответить
0
Сергей Ермилов

Не смотрел Java Terminator, есть ссылка на торрент?

Ответить
0
Эдуард Лиринг

хороший канал, и ведущие хорошие, жалко забросили влог

Ответить
0
Dmitry Yashin

Я вообще 7 лет назад ютуб не смотрел.

Ответить
0
Ильяс Билалов

"Также она запустила курс для начинающих YouTube-блогеров. Он стоит от 48,9 тысячи рублей. По словам Могилко, на курс записались более 5000 человек"

Я за всю жизнь встречал только 2 человек, способных творить сверхдолбоебическое поступки, где она взяла ещё > 4998?

Ответить
10
Igor Melnik

Записались или оплатили?:)

Ответить
1
Evgeny Montana

Подписчиков за 100 тыщ и более у нее на ютубе

Ответить
0
Сергей Ермилов

У каждого есть под 2 таких друга, вот и уже подбираемся к 5000

Ответить
0
Илья Морозов

Про Финико, МММ, Кэшбери не слышали?
Десятки тысяч людей готовы вкладываться во все, что угодно за грамм надежды на будущий успех.

Ответить
0
John Fima

Ну вроде взрослые люди на vc сидят, а верят в ее сказки. Ну вы что?!

Ответить
7
Alexander Polozov

А, вот как пиарят себя на vc!
И мне надо написать, что я получил 1,8 млн долларов инвестиций. Они помогут мне сосредоточиться на ... и не тратить время на ...

Ответить
1
Louis Cyphre

А, вот как пиарят себя на vc!

На Инсайдере. На VC это Маша принесла с Инсайдера.

Ответить
1
Vladimir Osipov

Ох уж мне этот ютуб.

4,5 млн подписчиков - 200к просмотров.
1.4 млн подписчиков - 80к просмотров
0,5 млн подписчиков - 25к просмотров.

Продаж курсов на 3 млн долларов и ей надо 1,7 чтобы на чем-то там сосредоточится.

Это какая-то вислакомовщина и инфоциганщина. А полученные деньги пойдут за следующую закупку подписоты.

Ответить
7
Эдуард Лиринг

Ничего себе, несколько лет назад смотрел её, уже и забыл. Не меняется. Она конечно жадина, сайт на тильде сделала, могла бы и нормальному фуллстеку заказать PWA на ангуляре

Ответить
4
Сергей Некрасов

лол, зачем сайту-визитке ангуляр?

Ответить
0
Grigory Green

А у неё доходы есть?

Ответить
3
Денис Колокольцев

по socialblade у нее от 35К....550К от самого жирного канала.

Ответить
1
Grigory Green

Долларов?

Ответить
0
Денис Колокольцев

разумеется: https://socialblade.com/youtube/c/linguamarina

Ответить
2
BearStrikesBack

Сдается мне, это пример испорченного телефона. Очевидно, что ЦА ее роликов - русскоязычные мечтатели из стран, где ставки за рекламу минимальны. Блейд же считает как для среднего американского блогера. Собственно, разброс оценки в 10+ раз в доходах он на это и намекает.

Ответить
2
Денис Колокольцев

и тем не менее коридор дает какое то понятие о минимуме, + SB не учитывает нативку, насколько я помню. да норм у нее все, + это доходы только с одного канала, а там еще есть. другой вопрос, зачем ей инвестиции.

Ответить
1
BearStrikesBack

Мне // на ее заработки. Я просто помню, как она, успешный успех, искала бесплатных стажеров и маркетолухов по низу (российского!) рынка для своего стартапа. Что-то не очень это все клеится, особенно если прибавить сюда еще 500 стартапы. Везде какие-то левые и мутные схемы, которых ни у кого нет.

Ответить
3
Андрей Якименко

Два канала из трёх рассчитаны на мировую аудиторию. Только один канал русскоязычный.

Ответить
0
BearStrikesBack

Мне похер, на кого они рассчитаны. Ты реально считаешь, что американская ЦА ценит лайфстайл блоги/образовательные/успешный успех про Долину? Увы и ах, это прерогатива "дорохо-бохато" бывшего СССР.

Что-то подобное, кстати, у топовых детских ютуберов, где посреди вполне таки американских блогеров затесались ноунеймы из РФ/Украины, которые просмотры крутят как ненормальные.

Ответить
1
Иванка Сегодина

На таких сайтах безумно большой разброс в доходе и для разных каналов (из разных стран) погрешности могут быть крайне высокие.
*но как уже заметили выше, у Марины должны быть неплохие доходы, но и расходы тоже впечатляющие. К сожалению я не помню сейчас статью, но было интервью у Wylsacom, года 3-4 назад и он там рассказывал, что у него на собственную рекламу, т.е. поддержание интереса к своему каналу, в месяц уходит около 1 млн. рублей.

Ответить
1
Денис Колокольцев

вопрос в том, можно ли верить вилсе? у них основная проблема это налогообложение, понятно что нужно показать максимальные расходы на продакшен, раскрутку канала и тд, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу.

Ответить
1
Dima Kalinov

У Вилсы одна интеграция стоит от 1 млн.
Любой блогер тратит на таргет и рекламу, но когда это 5-10% от доходов - это крайне мало.
У Вилсы затраты на продакшн больше.
У Могилко аудитория российская в основном, но её соцдем хуже Вилсы, поэтому cpm меньше и даже при одинаковом количестве просмотров, Могилко получит меньше денег.

Ответить
0
Иванка Сегодина

У Могилко аудитория российская в основном, но её соцдем хуже Вилсы, поэтому cpm меньше и даже при одинаковом количестве просмотров.

Я вижу из статьи, что у нее 3 youtube канала, два на русском языке с 505 тысячами и с 1,3 млн подписчиков и канал на английском linguamarina с 4,5 млн подписчиков. Не знаю какая у нее аудитория больше, но западные подписчики приносят в разы больше денег.

Ответить
0
Dima Kalinov

Иностранный канал смотрит часть российских зрителей, которые по её курсам совершенствуют английский)
Есть ресурсы, которые исходя из стоимости cpm в регионе и соц-дема аудитории показывают заработок канала.
В Америке срм не такой высокий, как в Японии или хотя бы UK, но в 4-5 раз выше российсокго.
Меня больше веселит горизонт планирования в 30 лет и 250 млн на продаже курсов (у Митрошиной глаз задёргался).
В общем, Могилко-Пистоляко опять что-то мутит, раз на linguatrip никто не даёт денег

Ответить
0
Даниил Протопопов

«Ведь за тридцать лет, — говорит он, — кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или Slow Ventures, или Либерманы, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше продвигал каналы!»

Ходжа Насреддин
Ходжа Насреддин — фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья…
ru.wikipedia.org
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3
Сергей Ермилов

Т.е. вознаграждения от Youtube вообще ничего не приносят, чтобы стать должным кому-то на 30 лет?

Или это такой современный вид рэкета? Типа мы крышуем, а ты нам 5%?

Или так бабло теперь отмывают? ред.

Ответить
1
Askar Seitov

Лучше лимон сегодня, чем через 30 лет)

Ответить
2
Максим Москаленко

Отходы

Ответить
1
Anna Cz

а где в списке активов ее "бизнес" linguatrip?

Ответить
1
Илья Шишкунов

Окей, ещё один сверх популярный блогер, о котором никто даже и не слышал

Ответить
1
Катерина Донникова

Выгорит через годик, контент скатиться в сраное говно, и пойдёт на онлифанс отрабатывать

Ответить
0
Kador

Кстати, кто муж этой успешной леди? Он ребенка нянчит пока мама ролики на потоке пишет?

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Зачем, если есть няня?

Ответить
0
Сергей Ермилов

Дмитрий Пистоляко

Ответить
0
Илья Астафьев

Ну это какие-то чересчур венчурные инвестиции..... С блогером может произойти все что угодно. Риск огромный. Венчурные на то и венчурные, что данные вложения занимают ничтожные доли процентов от общего объёма инвестиционного портфеля

Ответить
0
Alexander Zinovkin

Эмм... Для её количества подписчиков слишком мало просмотров (в 10-20 раз меньше), при чем на всех каналах.
Как медиа-персона, она, безусловно, не ноунейм. Но стоит ли 5% от её выручки в ближайшие 30 лет $1,7 млн?
Кстати, не пойму, инвесторы вложились чисто в каналы или в любой контент, который она будет создавать/продавать в течение 30 лет? Если они вложились в любую её движуху на 30 лет, то оно может и стоит того.

Ответить
0
Сергей Милосердов

Касаемо её коммерческой деятельности как блогера не буду комментировать, тут ничего нового, а вот как "linguamarina" мне она нравится, как вспомогательный "инструмент" для изучения английского языка (слушать фоном, узнавать интересные моменты и прочее). Правда последнее время она даже на YouTube начала короткие ролики до минуты публиковать, а полезных длинных роликов всё меньше - тут обидно.

Ответить
0
Asher Kasman

У нее же свой стартап ещё ,языковых туров по миру. Возможно туда привлекла а не в Ютуб канал.

Ответить
0
Black Jack

А где второй половой партнер — Пистоляко?

Ответить
0
Александр Дизайнер

Мне одному кажется, что это реклама ее волшебного курса ?

Ответить
0
greg chudnoff

Приходите парни на завод, видеоблогинг теперь не в моде, на ютубе сейчас не везет, зато всегда везет на заводе! Алюминий, телеги - это лучше чем тэги! На завод!

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0
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Читать все 93 комментария
Медиа
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Венчурные инвесторы вложили $1,7 млн в YouTube-блогера из России Марину Могилко в обмен на долю от её доходов Статьи редакции

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