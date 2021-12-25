Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» Статьи редакции
Причина блокировки неизвестна.
Сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо» заблокирован в России. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале. Решение о блокировке сайта принял Луховицкий суд Московской области.
29 сентября минюст признал «ОВД-инфо» иноагентом. В правозащитной организации назвали случившееся «актом политического воздействия».
Уже давно даже видимость законности перестали создавать
Казалось бы, у тебя есть любые репрессивные законы для "работы", пользуйся. Но зачем, если можно вообще просто так что хочешь делать?
Ну как это перестали? Вон в прокуратуру звали, в суд подавали. Вот если бы пальцами *чпок* и сайт заблокирован - вот тогда да.
Звали и? Просто "чпок" на неделю растянулся, но это другое...
Ну во-первых, у тебя сарказмометр отключен. Во-вторых, растянули же для видимости. А чел выше говорит, что видимость уже не создают.
На сайт гулаугу.нет, который о пытках в тюрьмах писал тоже подавали в суд? Насчёт сайта не знаю, но Роскомнадзор требовал запретить канал гулагу.нет от Ютьюба
А помните Путин когда-то говорил "У нас не 37год.". Наверно, он тогда забыл добавить слово "пока". Что-то за последние года четыре Россия прям летит в пропасть. Деградация по всем направлениям: Массовый отъезд ученых\инженеров, обнищание населения, блокировка организаций, которые помогают простым людям и т.д.
В таком случае, я за тоталитаризм. Нужно нещадно банить все сайты, которые вбивают в голову вот такие методички... Всё пропало, страна разорвана в клочья, санкции, разруха, быдло, пьяницы. В следующий раз, когда в вашем городе будут пробки 10 баллов, потому что люди поедут в ТЦ, на своих машинах, встаньте на площади и приговаривайте эту свою методичку.
А организации, которые защищают тех, кто пинает полицейских, оскорбляет их, нужно банить, повторюсь. Но это только если вы хотите жить по закону. Если вам не нравится закон, то не удивляйтесь беззаконию.
Я смотрю вы гей, швабра в жопе вызывает только позитивные эмоции, или думаете, что вы неуязвимый?
Эта пропасть называется "тоталитаризм". Скоро у каждого в квартире будет говорящий путен с камерой и десяток силовиков в подъезде на всякий.
Только в 1937 была индустриализация, развивалась наука и образование, развивалось общество
Всё так, только обществу ничего не мешает развиваться и сейчас. Легко деградацию перекладывать на плечи злых дядь из Кремля.
Можно запилить деградомер, показатель которого будет расти при появление очередного Моргенштерна, Милохина и снижаться при появлении нового Пушного
"Причина блокировки неизвестна." - а по моему все абсолютно понятно...
ОФД инфо аполитичная организация, которая подчеркнуто выполняла технические адвокатские действия. Их закрыли только потому что они в теории могли попробовать защитить вас от них....
Эти сказки про ОВД Инфо как аполитичную организацию расскажите своим бабушкам.Которые готовили материалы в помощь идущим на заведомо незаконные мероприятия. Которые прямо заявляли что их миссия - "российский негосударственный правозащитный медиа-проект, направленный на борьбу с политическими преследованиями."
А вот за что их объявили иноагентами :
"В документе в том числе отмечается, что правозащитники рассказывают, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности», и публикуют «инструкции по общению с представителями правоохранительных органов; поведению во время обысков и допросов».
Кроме того, в мотивировочной части говорится о том, что прокуратура дважды — в августе и сентябре — отправила в Минюст данные о том, что «ОВД-Инфо» получает финансирование через правозащитный центр «Мемориал»*, признанный «иноагентом»."
Мне интересно, в какой бы стране потерпели бы организацию, которая содержится за счет иностранных источников и пишет методички в помощь участникам незаконных а то и экстремистских акций ?
«инструкции по общению с представителями правоохранительных органов; поведению во время обысков и допросов».
Какой ужас! Какая бездуховность!
Ну голову включите и перечитайте, что вы пишите..
в отличие от вас у меня с головой все в порядке и я читаю фразу полностью. Иногда , для разнообразия, если обзаведетесь мозгами, может и у вас выйдет и не будете делать вид что не видели НАЧАЛО фразы мотивировки , а именно
" документе в том числе отмечается, что правозащитники рассказывают, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности»,..."
Клевые таки правзощитники, а по факту - если не подстрекатели то соучастники подстрекателя. Если они такие правовые им надо было предупреждать лохов, которые выходили за Обвального, что им это может аукнуться
как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности
Ну под таким соусом нужно в принципе запретить адвокатскую деятельность, ведь они способствуют избеганию ответственности за правонарушения.
Реально не видите разницу - защищать гражданина после его правонарушения, или заранее писать ему инструкцию как безнаказанно совершать преступление ?
Если безнаказанно какое преступление? Откуда преступления взялись в вашей голове?
С головой очень плохо у вас.
Кстати за изнасилование вас уже обсудили? Ну а чо...
Ну т е мозгов у вас не прибыло ? Печалька
У меня до вас все хорошо было
они бы еще написали, что делать, если вас НЕЗАКОННО задерживают, ужас какой [сарказм]
товарищ майор, разлогиньтесь
Товарищ иноагент,пройдите в...
Прапор в лучшем случае, какой майор
Уважаемый, сеанс вотэбаутизма прошёл в четверг и длился аж 5 часов. А по поводу инструкций, то что в этом такого? Организация готовила юридические памятки, как работать с законом, какие у вас есть права и обязанности. Это как бы нельзя?
А блокировать сайт как бы нельзя? Это тоже закон. Коса на камень.
Во первых, на каких основаниях? Во вторых, с нарушением всех процессуальных норм? Ну и как бы, чего вы дурачка то врубаете, у нас государство принимает любые законы какие хочешь и это как бы ОК. Но когда ты в этом беспределе пытаешься искать лазейки это как бы уже НЕ ОК, не для вас старались молодой человек.
А не ищите лазейки, живите в мире. Протест и оскорбление власти, физическое насилие... это путь, который ведёт к оскорблению в ответ, к насилию в ответ. Редакторы таких сайтов отсидятся, а вот те, о ком они пишут, будут сидеть ещё долго... а могли бы жить прожить более приятно. Никому не нравятся оскорбления, когда его пинают и обливают водой. Вам не нравится и ментам не нравится. Нет разницы.
Уважаемые, протесты разрешены конституцией, которую недавно отредачил наш лидер, не убрав этот пункт. о чем вы?
конституция в рф просто бумажка, которой подтереться можно. никто давно уже не смотрит на то, что там написано ((
Причём здесь ОВД инфо?
При том, что оно обеляет таких людей, защищает их и даёт им инструкции. И всё это на деньги французских посольств и проч.
Ну если суд посчитал, что ОФД инфо право в этом случае, какие вопросы? Или вы хотите сказать, что у нас какие то не такие суды?:)
Если посчитал, то вопросов нет, а если нет?
То это другой разговор. Мы же начали с ОВД инфо
Может не будем прикидываться? Все мы прекрасно понимаем направление деятельности. Там не защита права обиженного властью на первом месте, а унижение власти через эти темы. И на деньги еврокомиссий. Ну не нравится это ни одному государству, я уверен. Никто во Франции не сидел бы спокойно, если бы жёлтые жилеты стояли в очереди за 2 евро у посольства России
Я хз прикалываетесь только вы. Никаких пруфов у вас нет. Один ваэбаутизм и сомнительные манипуляции
Значит, вы просто этого не понимаете. Если у вас в закладках только подобное направление, то конечно ясной картины у вас нет, только чёрное.
Ну а у вас квартира где Россия в кольце врагов и завтра солдаты НАТО сядут в кремль. Че дальше?
Обливание водой, пинки, оскорбления? Не видел там такого.
а полицейских (действующих по закону) никто и не оскорбляет. Оскорбляют мусоров и оборотней в погонах
Ну вот вы мусор, у вас есть дубинка и ксива. Вам говорят, что вы мусор и мудак полнейший. Как долго вы будете держать дубинка без дела?
мусор сразу в ход дубинку пустит, на то он и мусор
Что мешает вам так же ответить?)
Ничто, но зачем удивляться потом, что у тебя окно в клеточку?
То есть я вам слово, вы мне клетку? И это ОК?)
Оскорбление, обливание водой, пинки под зад. Там мало эпизодов, когда люди попадают ни за что. Я попробовал копнуть глубже и всегда оказывалось, что человек лез на рожон. В теории, если мы тут друг друга будем оскорблять, то также сможем подать в суд друг на друга.
Женя, а что вы про пытки в колониях думаете? Тоже всё ок, сами виноваты?
Я думаю, что это ужасно и нужно посадить всех сопричастных к этому дерьму.
а тех, кто при задержании превышает свои полномочия?
Причём здесь ОВД инфо? С обратной стороны когда сажают за стаканчики, чтение консультации мусором, бьют по голове журналистов мимо проходя или пинают женщин в живот и это ВСЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ. Это ок?)
еще на бутылку сажают, им же "можно"
Это набор сказок и страшилок.. Во-первых той тетке прилетело законно - она ждала проходящих и специально вышла - есть съемки как она готовилась. И кстати не в живот, а в бедрою
А стаканчики... Метни стаканчик в штатах или германии и резиновая пуля твоя.
Про лекции - Мисик надо было бы посадить за то что с ее дикцией лезет кому-от читать. Но сейчас свой приговор (кстати где все либерда которая ее поддерживала, на суде все ее кинули)
за вандализм словила... Вы из какого чулана вылезли и сколько времени провели в нем без связи ?
Ну вы мне рассказали как ментам тяжело, я вам рассказал как людям тяжело. Че дальше то? Дальше будем обмениваться ссылками на все случаи? Уверяю объективно вы проиграете. Причём здесь ОВД инфо?
Если пользоваться мозгом только для управления глазами и ртом, то картина понятна. А чтобы разобраться, придётся пошевелить извилинами. Мало вы косячили в своей жизни? Я достаточно, мне стыдно, но благодаря стыду я понимаю, почему это делал. И у меня есть ощущение, что я понимаю того мента, который пнул в живот женщину. Он конечно поступил, как мудак, но я думаю, что он сам сейчас думает также... с другой стороны, можно понять и его, нужно только пошевелить извилинами: человек работает с утра, в неудобной для этого форме, в его деле постоянно ему мешает молодняк, все толкают, кричат. Большинство ли выдержит такое или начнут срываться? Так что это был нервный толчок, а не избиение женщины. А женщина - одуванчик ли? Шла ли она за булочкой ржаного и попала под раздачу? А может напросилась?
Ясно, тут член секты «вначале ставь минус и только потом читай». Я кстати не против, если виси введёт 37-й год и будет банить подобных ботов, которые разрушают дискуссию.
Я кстати не против, если виси введёт 37-й год и будет банить подобных ботов--всегда были интересны персонажи, которые хотели 37 год, где они(в своем представлении) стоят с наганом и в кожаных куртках....а потом "товарищ Сталин произошла чудовищная ошибка" ТМ
вы похоже не против и в стране нашей чтобы 37 год тоже наступил
А если я завтра напишу инструкции для педофила, как трахнуть вашу и не сесть - я после этого буду чистенький ?
Максимум что они вправе делать как юристы - оказывать помощь после задержания. Заранее инструктировать преступника не менее преступно
А если я завтра напишу инструкции для педофила, как трахнуть вашу и не сесть - я после этого буду чистенький ?
Трахай 18 летних, которые выглядят как 15 летние.
По ваше логике за эту инструкцию меня нужно объявить иногентом, так?)
Как же вы любите дитей приплетать. Долбоебы ватные
не понимаю, как человек в здравом уме может такой пример привести, да еще и от первого лица... Как вам это в голову пришло вообще?
Ну до особо тупых только прямые примеры доходит... Но до этого существа - нет
Пишите. В интернете куча людей рассказывает что она сделает с моей сестрой мамой собакой и тд.
Только вспомните сколько людей СЕЛО после призывов обвального и его гоп-кампании. Поверим им что их не дадут в обиду и спасут и отмажут
Не помню чтобы ОВД-инфо хоть раз кому-то помогло из людей из другого политического лагеря.
Так что они такие же наемные юридические крысы, как практически все другие - Павлов и прочая
У людей из других политических лагерей нет проблем:)
Вы ведете статистику ?
инструкции по общению с представителями правоохранительных органов; поведению во время обысков и допросов
Да как они смеют, в других странах за такое сразу бы на электрический стул!
Еще один передергивальщик. Вас там среди либшизы штампуют ? Мил человек, чот ж ты язык в жопу спрятал на тему этого " документе в том числе отмечается, что правозащитники рассказывают, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности»,"
Избежать ответственности за экстремизм ! Причем за деньги иноагента рассказывают, а не на свои, честно заработанные
Уууу, экстремизм, вы так пишите, как будто это теперь самое страшное преступление за все историю человечества. А по факту оно частично декриминализировано и при первом правонарушении можно отделаться административным штрафом.
либшизы
Кстати, можно ещё несколько мыслей про либералов? Что думаете о них, чтобы с ними сделали, будь ваша воля?
Это нарушение закона или нет ? Если нарушение - зачем заранее помогать преступлению ? Это соучастие - колеблющийся решит, что отмажется если что... Он сядят а овд инфо да волковы в шоколаде
Чел, ты с мамой спишь или родился уже таким?
Экстремизм приписать можно на изи, достаточно не так посмотреть на погононосца или надеть одежду не того цвета (как в РБ, например). И ты считаешь, что от подобного произвола, когда тебе с нихуя приписывают "экстремизм" не надо защищаться?
Когда научишься вежливо излагать свои мысли, может и удостою ответом, а так на такое г.. время тратить не хочется
Ты жалок.
Прыгни с крыши.
Продолжай, твои потуги так фееричны )
А с теми, кто сливается как нуль, по другому низя)
Давай, давай, дешёвка, иссяк что ли ?
Уважаемый, вы вообще понимаете что такое юриспруденция и как она работает? Если закон написан криво, это вопросы к тому кто писал закон.
Уважаемый, Вы вообще , для разнообразия думаете, или просто несете чушь ? Как бы не был написан Закон но это - ЗАКОН. Его возможная кривота не дает право кому-либо безнаказанно его нарушать
Никто не мешает это да.
ОВД решает (или решало) вполне конкретные задачи, адвоката нужно найти (а это не просто), платить.
Но вам ж пофигу
никто не мешает? вы серьезно?
по такой логике, если закроют ни за что все больницы в вашем городе, то можно сказать "ничто не мешает в платную клинику обратиться"
Никто не мешает дальше ужиматься, прогибаться и подстраиваться хз под кого и хз на каких основаниях.
Когда на пресс-конференции засланец спросил про планы на блокировку интернета я вздрогнул и подумал что это неспроста.
Собственно новости пошли сразу после.
тут и без конференции всё было понятно.
да по большому счету всё понятно уже лет 10
Это многое говорит о нашем обществе
Так нет никакого общества. Так, видимость..
общество есть, но государство его подавляет. И будет продолжать подавлять, пока в один момент не перегнет совсем уж палку и народ не выдержит... это как кипящий котел с закрытой крышкой: какое-то время кажется, что ничего не происходит, но когда давление становится слишком сильным, котел взрывается
Общество у нас давно разложили. Людям не до этих репрессий. Им вон постоянно подкидывают противников. Региональные ненавидят москвичей. Привитые ненавидят непривитых. Бабки ненавидят запад и молодежь. И все это вкупе с низкими зарплатами. Им не до этих ваших блокировок.
этого они и хотят
не об обществе, а о власти
в Беларуси так и есть по сути. Адвокатов, которые защищают политических заключенных, самих садят. Скоро и в России так будет, просто вопрос времени
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07.09.21 заказываю у продавца Gaming-L Store видеокарту.
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