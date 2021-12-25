— 13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня.

— 14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий.

— 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам.

— 20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org



На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта.