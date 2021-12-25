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Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» Статьи редакции

Причина блокировки неизвестна.

Сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо» заблокирован в России. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале. Решение о блокировке сайта принял Луховицкий суд Московской области.

— 13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня.
— 14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий.
— 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам.
— 20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org

На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта.

«ОВД-инфо»

29 сентября минюст признал «ОВД-инфо» иноагентом. В правозащитной организации назвали случившееся «актом политического воздействия».

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Карфаген должен быть разрушен

Уже давно даже видимость законности перестали создавать
Казалось бы, у тебя есть любые репрессивные законы для "работы", пользуйся. Но зачем, если можно вообще просто так что хочешь делать?

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18
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Андрей Николаев

Ну как это перестали? Вон в прокуратуру звали, в суд подавали. Вот если бы пальцами *чпок* и сайт заблокирован - вот тогда да.

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2
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Алексей Спицын

Звали и? Просто "чпок" на неделю растянулся, но это другое...

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0
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Андрей Николаев

Ну во-первых, у тебя сарказмометр отключен. Во-вторых, растянули же для видимости. А чел выше говорит, что видимость уже не создают.

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1
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Шамиль Джанболатов

На сайт гулаугу.нет, который о пытках в тюрьмах писал тоже подавали в суд? Насчёт сайта не знаю, но Роскомнадзор требовал запретить канал гулагу.нет от Ютьюба

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0
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evilnw

А помните Путин когда-то говорил "У нас не 37год.". Наверно, он тогда забыл добавить слово "пока". Что-то за последние года четыре Россия прям летит в пропасть. Деградация по всем направлениям: Массовый отъезд ученых\инженеров, обнищание населения, блокировка организаций, которые помогают простым людям и т.д.

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14
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Женя Семиряков

В таком случае, я за тоталитаризм. Нужно нещадно банить все сайты, которые вбивают в голову вот такие методички... Всё пропало, страна разорвана в клочья, санкции, разруха, быдло, пьяницы. В следующий раз, когда в вашем городе будут пробки 10 баллов, потому что люди поедут в ТЦ, на своих машинах, встаньте на площади и приговаривайте эту свою методичку.
А организации, которые защищают тех, кто пинает полицейских, оскорбляет их, нужно банить, повторюсь. Но это только если вы хотите жить по закону. Если вам не нравится закон, то не удивляйтесь беззаконию.

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–10
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Шамиль Джанболатов

Я смотрю вы гей, швабра в жопе вызывает только позитивные эмоции, или думаете, что вы неуязвимый?

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0
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Андрей Николаев

Эта пропасть называется "тоталитаризм". Скоро у каждого в квартире будет говорящий путен с камерой и десяток силовиков в подъезде на всякий.

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1
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Максим Степанов

Только в 1937 была индустриализация, развивалась наука и образование, развивалось общество

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0
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Олег Павлов

Всё так, только обществу ничего не мешает развиваться и сейчас. Легко деградацию перекладывать на плечи злых дядь из Кремля.

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–1
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Иван Иванович

Можно запилить деградомер, показатель которого будет расти при появление очередного Моргенштерна, Милохина и снижаться при появлении нового Пушного

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0
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Alex Dem

"Причина блокировки неизвестна." - а по моему все абсолютно понятно...

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10
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Борис Моркин

ОФД инфо аполитичная организация, которая подчеркнуто выполняла технические адвокатские действия. Их закрыли только потому что они в теории могли попробовать защитить вас от них....

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7
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V71

Эти сказки про ОВД Инфо как аполитичную организацию расскажите своим бабушкам.Которые готовили материалы в помощь идущим на заведомо незаконные мероприятия. Которые прямо заявляли что их миссия - "российский негосударственный правозащитный медиа-проект, направленный на борьбу с политическими преследованиями."
А вот за что их объявили иноагентами :
"В документе в том числе отмечается, что правозащитники рассказывают, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности», и публикуют «инструкции по общению с представителями правоохранительных органов; поведению во время обысков и допросов».

Кроме того, в мотивировочной части говорится о том, что прокуратура дважды — в августе и сентябре — отправила в Минюст данные о том, что «ОВД-Инфо» получает финансирование через правозащитный центр «Мемориал»*, признанный «иноагентом»."

Мне интересно, в какой бы стране потерпели бы организацию, которая содержится за счет иностранных источников и пишет методички в помощь участникам незаконных а то и экстремистских акций ?

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–18
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Алексей Спицын

«инструкции по общению с представителями правоохранительных органов; поведению во время обысков и допросов».
Какой ужас! Какая бездуховность!
Ну голову включите и перечитайте, что вы пишите..

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13
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V71

в отличие от вас у меня с головой все в порядке и я читаю фразу полностью. Иногда , для разнообразия, если обзаведетесь мозгами, может и у вас выйдет и не будете делать вид что не видели НАЧАЛО фразы мотивировки , а именно
" документе в том числе отмечается, что правозащитники рассказывают, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности»,..."
Клевые таки правзощитники, а по факту - если не подстрекатели то соучастники подстрекателя. Если они такие правовые им надо было предупреждать лохов, которые выходили за Обвального, что им это может аукнуться

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–13
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Эдуард Гладышев

как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности
 Ну под таким соусом нужно в принципе запретить адвокатскую деятельность, ведь они способствуют избеганию ответственности за правонарушения.

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9
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V71

Реально не видите разницу - защищать гражданина после его правонарушения, или заранее писать ему инструкцию как безнаказанно совершать преступление ?

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–3
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Алексей Спицын

Если безнаказанно какое преступление? Откуда преступления взялись в вашей голове?

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1
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Алексей Спицын

С головой очень плохо у вас.
Кстати за изнасилование вас уже обсудили? Ну а чо...

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0
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V71

Ну т е мозгов у вас не прибыло ? Печалька

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–2
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Алексей Спицын

У меня до вас все хорошо было

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0
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Bocharov

они бы еще написали, что делать, если вас НЕЗАКОННО задерживают, ужас какой [сарказм]

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0
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Bocharov

товарищ майор, разлогиньтесь

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4
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V71

Товарищ иноагент,пройдите в...

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–3
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Алексей Спицын

Прапор в лучшем случае, какой майор

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0
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Борис Моркин

Уважаемый, сеанс вотэбаутизма прошёл в четверг и длился аж 5 часов. А по поводу инструкций, то что в этом такого? Организация готовила юридические памятки, как работать с законом, какие у вас есть права и обязанности. Это как бы нельзя?

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3
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Женя Семиряков

А блокировать сайт как бы нельзя? Это тоже закон. Коса на камень.

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–4
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Борис Моркин

Во первых, на каких основаниях? Во вторых, с нарушением всех процессуальных норм? Ну и как бы, чего вы дурачка то врубаете, у нас государство принимает любые законы какие хочешь и это как бы ОК. Но когда ты в этом беспределе пытаешься искать лазейки это как бы уже НЕ ОК, не для вас старались молодой человек.

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2
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Женя Семиряков

А не ищите лазейки, живите в мире. Протест и оскорбление власти, физическое насилие... это путь, который ведёт к оскорблению в ответ, к насилию в ответ. Редакторы таких сайтов отсидятся, а вот те, о ком они пишут, будут сидеть ещё долго... а могли бы жить прожить более приятно. Никому не нравятся оскорбления, когда его пинают и обливают водой. Вам не нравится и ментам не нравится. Нет разницы.

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–6
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Борис Моркин

Уважаемые, протесты разрешены конституцией, которую недавно отредачил наш лидер, не убрав этот пункт. о чем вы?

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7
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Bocharov

конституция в рф просто бумажка, которой подтереться можно. никто давно уже не смотрит на то, что там написано ((

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1
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Борис Моркин

Причём здесь ОВД инфо?

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0
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Женя Семиряков

При том, что оно обеляет таких людей, защищает их и даёт им инструкции. И всё это на деньги французских посольств и проч.

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–2
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Борис Моркин

Ну если суд посчитал, что ОФД инфо право в этом случае, какие вопросы? Или вы хотите сказать, что у нас какие то не такие суды?:)

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0
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Женя Семиряков

Если посчитал, то вопросов нет, а если нет?

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–1
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Борис Моркин

То это другой разговор. Мы же начали с ОВД инфо

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0
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Женя Семиряков

Может не будем прикидываться? Все мы прекрасно понимаем направление деятельности. Там не защита права обиженного властью на первом месте, а унижение власти через эти темы. И на деньги еврокомиссий. Ну не нравится это ни одному государству, я уверен. Никто во Франции не сидел бы спокойно, если бы жёлтые жилеты стояли в очереди за 2 евро у посольства России

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1
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Борис Моркин

Я хз прикалываетесь только вы. Никаких пруфов у вас нет. Один ваэбаутизм и сомнительные манипуляции

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0
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Женя Семиряков

Значит, вы просто этого не понимаете. Если у вас в закладках только подобное направление, то конечно ясной картины у вас нет, только чёрное.

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–1
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Борис Моркин

Ну а у вас квартира где Россия в кольце врагов и завтра солдаты НАТО сядут в кремль. Че дальше?

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0
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Женя Семиряков

Обливание водой, пинки, оскорбления? Не видел там такого.

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–2
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Bocharov

а полицейских (действующих по закону) никто и не оскорбляет. Оскорбляют мусоров и оборотней в погонах

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0
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Женя Семиряков

Ну вот вы мусор, у вас есть дубинка и ксива. Вам говорят, что вы мусор и мудак полнейший. Как долго вы будете держать дубинка без дела?

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0
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Bocharov

мусор сразу в ход дубинку пустит, на то он и мусор

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0
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Борис Моркин

Что мешает вам так же ответить?)

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–1
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Женя Семиряков

Ничто, но зачем удивляться потом, что у тебя окно в клеточку?

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0
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Борис Моркин

То есть я вам слово, вы мне клетку? И это ОК?)

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Женя Семиряков

Оскорбление, обливание водой, пинки под зад. Там мало эпизодов, когда люди попадают ни за что. Я попробовал копнуть глубже и всегда оказывалось, что человек лез на рожон. В теории, если мы тут друг друга будем оскорблять, то также сможем подать в суд друг на друга.

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0
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41stakova

Женя, а что вы про пытки в колониях думаете? Тоже всё ок, сами виноваты?

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0
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Женя Семиряков

Я думаю, что это ужасно и нужно посадить всех сопричастных к этому дерьму.

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2
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41stakova

а тех, кто при задержании превышает свои полномочия?

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–1
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Борис Моркин

Причём здесь ОВД инфо? С обратной стороны когда сажают за стаканчики, чтение консультации мусором, бьют по голове журналистов мимо проходя или пинают женщин в живот и это ВСЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ. Это ок?)

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0
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41stakova

еще на бутылку сажают, им же "можно"

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0
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V71

Это набор сказок и страшилок.. Во-первых той тетке прилетело законно - она ждала проходящих и специально вышла - есть съемки как она готовилась. И кстати не в живот, а в бедрою
А стаканчики... Метни стаканчик в штатах или германии и резиновая пуля твоя.

Про лекции - Мисик надо было бы посадить за то что с ее дикцией лезет кому-от читать. Но сейчас свой приговор (кстати где все либерда которая ее поддерживала, на суде все ее кинули)
за вандализм словила... Вы из какого чулана вылезли и сколько времени провели в нем без связи ?

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0
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Борис Моркин

Ну вы мне рассказали как ментам тяжело, я вам рассказал как людям тяжело. Че дальше то? Дальше будем обмениваться ссылками на все случаи? Уверяю объективно вы проиграете. Причём здесь ОВД инфо?

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0
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Женя Семиряков

Если пользоваться мозгом только для управления глазами и ртом, то картина понятна. А чтобы разобраться, придётся пошевелить извилинами. Мало вы косячили в своей жизни? Я достаточно, мне стыдно, но благодаря стыду я понимаю, почему это делал. И у меня есть ощущение, что я понимаю того мента, который пнул в живот женщину. Он конечно поступил, как мудак, но я думаю, что он сам сейчас думает также... с другой стороны, можно понять и его, нужно только пошевелить извилинами: человек работает с утра, в неудобной для этого форме, в его деле постоянно ему мешает молодняк, все толкают, кричат. Большинство ли выдержит такое или начнут срываться? Так что это был нервный толчок, а не избиение женщины. А женщина - одуванчик ли? Шла ли она за булочкой ржаного и попала под раздачу? А может напросилась?

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0
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Женя Семиряков

Ясно, тут член секты «вначале ставь минус и только потом читай». Я кстати не против, если виси введёт 37-й год и будет банить подобных ботов, которые разрушают дискуссию.

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–2
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Руслан Ніколаєнко

Я кстати не против, если виси введёт 37-й год и будет банить подобных ботов--всегда были интересны персонажи, которые хотели 37 год, где они(в своем представлении) стоят с наганом и в кожаных куртках....а потом "товарищ Сталин произошла чудовищная ошибка" ТМ

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2
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41stakova

вы похоже не против и в стране нашей чтобы 37 год тоже наступил

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0
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V71

А если я завтра напишу инструкции для педофила, как трахнуть вашу и не сесть - я после этого буду чистенький ?
Максимум что они вправе делать как юристы - оказывать помощь после задержания. Заранее инструктировать преступника не менее преступно

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–7
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Эдуард Гладышев

А если я завтра напишу инструкции для педофила, как трахнуть вашу и не сесть - я после этого буду чистенький ?
 Трахай 18 летних, которые выглядят как 15 летние.
По ваше логике за эту инструкцию меня нужно объявить иногентом, так?)

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1
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semen matrasov

Как же вы любите дитей приплетать. Долбоебы ватные

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0
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41stakova

не понимаю, как человек в здравом уме может такой пример привести, да еще и от первого лица... Как вам это в голову пришло вообще?

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0
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V71

Ну до особо тупых только прямые примеры доходит... Но до этого существа - нет

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1
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Борис Моркин

Пишите. В интернете куча людей рассказывает что она сделает с моей сестрой мамой собакой и тд.

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0
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V71

Только вспомните сколько людей СЕЛО после призывов обвального и его гоп-кампании. Поверим им что их не дадут в обиду и спасут и отмажут

Не помню чтобы ОВД-инфо хоть раз кому-то помогло из людей из другого политического лагеря.
Так что они такие же наемные юридические крысы, как практически все другие - Павлов и прочая

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–4
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Борис Моркин

У людей из других политических лагерей нет проблем:)

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0
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V71

Вы ведете статистику ?

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0
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Эдуард Гладышев

инструкции по общению с представителями правоохранительных органов; поведению во время обысков и допросов
 Да как они смеют, в других странах за такое сразу бы на электрический стул!

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1
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V71

Еще один передергивальщик. Вас там среди либшизы штампуют ? Мил человек, чот ж ты язык в жопу спрятал на тему этого " документе в том числе отмечается, что правозащитники рассказывают, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности»,"
Избежать ответственности за экстремизм ! Причем за деньги иноагента рассказывают, а не на свои, честно заработанные

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–6
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Эдуард Гладышев

Уууу, экстремизм, вы так пишите, как будто это теперь самое страшное преступление за все историю человечества. А по факту оно частично декриминализировано и при первом правонарушении можно отделаться административным штрафом.
либшизы
 Кстати, можно ещё несколько мыслей про либералов? Что думаете о них, чтобы с ними сделали, будь ваша воля?

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2
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V71

Это нарушение закона или нет ? Если нарушение - зачем заранее помогать преступлению ? Это соучастие - колеблющийся решит, что отмажется если что... Он сядят а овд инфо да волковы в шоколаде

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1
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Βасилий Γерасимов

Чел, ты с мамой спишь или родился уже таким?
Экстремизм приписать можно на изи, достаточно не так посмотреть на погононосца или надеть одежду не того цвета (как в РБ, например). И ты считаешь, что от подобного произвола, когда тебе с нихуя приписывают "экстремизм" не надо защищаться?

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2
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V71

Когда научишься вежливо излагать свои мысли, может и удостою ответом, а так на такое г.. время тратить не хочется

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0
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Βасилий Γерасимов

Ты жалок.
Прыгни с крыши.

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0
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V71

Продолжай, твои потуги так фееричны )

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0
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Βасилий Γерасимов

А с теми, кто сливается как нуль, по другому низя)

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0
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V71

Давай, давай, дешёвка, иссяк что ли ?

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0
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Борис Моркин

Уважаемый, вы вообще понимаете что такое юриспруденция и как она работает? Если закон написан криво, это вопросы к тому кто писал закон.

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0
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V71

Уважаемый, Вы вообще , для разнообразия думаете, или просто несете чушь ? Как бы не был написан Закон но это - ЗАКОН. Его возможная кривота не дает право кому-либо безнаказанно его нарушать

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0
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Ударный цветок

Никто не мешает обратиться к любому адвокату для тех же самых целей (главное не по назначению), они там ничем не "особеннее".

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–11
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Алексей Спицын

Никто не мешает это да.
ОВД решает (или решало) вполне конкретные задачи, адвоката нужно найти (а это не просто), платить.
Но вам ж пофигу

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3
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Bocharov

никто не мешает? вы серьезно?

по такой логике, если закроют ни за что все больницы в вашем городе, то можно сказать "ничто не мешает в платную клинику обратиться"

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3
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Борис Моркин

Никто не мешает дальше ужиматься, прогибаться и подстраиваться хз под кого и хз на каких основаниях.

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1
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Дмитрий Энтелис

Когда на пресс-конференции засланец спросил про планы на блокировку интернета я вздрогнул и подумал что это неспроста.
Собственно новости пошли сразу после.

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4
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Bocharov

тут и без конференции всё было понятно.

да по большому счету всё понятно уже лет 10

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1
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Andre Macareno

Это многое говорит о нашем обществе

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2
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StepanCapusta

Так нет никакого общества. Так, видимость..

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3
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Bocharov

общество есть, но государство его подавляет. И будет продолжать подавлять, пока в один момент не перегнет совсем уж палку и народ не выдержит... это как кипящий котел с закрытой крышкой: какое-то время кажется, что ничего не происходит, но когда давление становится слишком сильным, котел взрывается

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1
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Андрей Николаев

Общество у нас давно разложили. Людям не до этих репрессий. Им вон постоянно подкидывают противников. Региональные ненавидят москвичей. Привитые ненавидят непривитых. Бабки ненавидят запад и молодежь. И все это вкупе с низкими зарплатами. Им не до этих ваших блокировок.

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1
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Bocharov

этого они и хотят

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1
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Bocharov

не об обществе, а о власти

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0
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Ударный цветок

Так можно следующим шагом запретить приглашать адвокатов при обвинениях по определённым статьям.

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0
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Bocharov

в Беларуси так и есть по сути. Адвокатов, которые защищают политических заключенных, самих садят. Скоро и в России так будет, просто вопрос времени

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1
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Шамиль Джанболатов

Телеграм канал работает?

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0
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Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» Статьи редакции

Причина блокировки неизвестна.

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