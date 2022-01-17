В Великобритании отменят сбор с владельцев телевизоров в пользу BBC — это около 75% выручки компании Статьи редакции
Сбор действует в стране с 1946 года.
Министр культуры Великобритании Надин Доррис объявила, что лицензионный сбор в пользу BBC не будет выше £159 ближайшие два года, сообщает Daily Mail. Из-за отмены индексации на фоне инфляции, медиакомпании придётся сократить расходы на £2 млрд в течение шести лет.
Жители Великобритании платят сбор при покупке каждого цветного телевизора и за использование стримингового сервиса BBC iPlayer.
C 2024 года повышение будет не выше уровня инфляции, предлагает правительство. В Великобритании действует Королевская хартия, которая устанавливает миссию, общественные цели и другие правила работы BBC. 31 декабря 2027 года действие нынешней хартии закончится.
Это последнее соглашение о лицензионных сборах, которое правительство заключило с BBC. В конце января начнётся обсуждение новой хартии и модели финансирования корпорации.
В 2021 году лицензионный сбор принёс компании £3,75 млрд из £5,06 млрд, около 74% выручки. Если его отменят, новыми способами заработка могут стать платная подписка, частичная приватизация или правительственное финансирование.
Издание связывает давление на медиакомпанию с тем, как она освещала скандал из-за вечеринок с участием премьер-министра Бориса Джонсона во время жёсткого локдауна в стране.
В 2021 года стоимость производства нескольких крупнейших шоу удвоилась, приводит издание слова главы BBC Ричарда Шарпа. Правительство считает, что такой рост не оправдан — домохозяйства стали больше тратить из-за роста цен на электричество и повышения налогов.
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