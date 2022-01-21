После выхода документального фильма регулятор в Китае обещал усилить контроль над крупнейшими технологическими компаниями.

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В фильме утверждалось, что компании платили брату бывшего секретаря компартии в обмен на помощь при покупке недвижимости по заниженной цене.

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Речь идёт именно об Ant Group, пишет Financial Times со ссылкой на открытые документы и информацию от двух источников, близких к сделкам.

О коррупционных схемах в фильме рассказывает Чжоу Цзяньюн — чиновник, арестованный в августе за коррупцию. Издание нашло документы, которые подтверждают инвестиции подразделения Ant Group в компании брата Цзяньюна в 2019 году на $489 тысяч. Через несколько месяцев после них Ant купила землю в Ханчжоу за $819 за м² при рыночной цене в $7,1 тысячи за м².

После выхода фильма комиссия компартии по борьбе со взяточничеством заявила, что усилит контроль над крупнейшими интернет-компаниями страны, «чтобы разорвать связь между властью и капиталом».

В 2020 году власти отменили IPO Ant Group Джека Ма и оштрафовали Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Это произошло после выступления Ма, в котором бизнесмен обвинил власти и госбанки в «противодействии инновациям».