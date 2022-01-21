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Медиа
Маша Цепелева

Госканал в Китае обвинил Ant Group Джека Ма в коррупции — Financial Times Статьи редакции

После выхода документального фильма регулятор в Китае обещал усилить контроль над крупнейшими технологическими компаниями.

21 21 комментарий
2006 просмотров

В фильме утверждалось, что компании платили брату бывшего секретаря компартии в обмен на помощь при покупке недвижимости по заниженной цене.

Речь идёт именно об Ant Group, пишет Financial Times со ссылкой на открытые документы и информацию от двух источников, близких к сделкам.

О коррупционных схемах в фильме рассказывает Чжоу Цзяньюн — чиновник, арестованный в августе за коррупцию. Издание нашло документы, которые подтверждают инвестиции подразделения Ant Group в компании брата Цзяньюна в 2019 году на $489 тысяч. Через несколько месяцев после них Ant купила землю в Ханчжоу за $819 за м² при рыночной цене в $7,1 тысячи за м².

После выхода фильма комиссия компартии по борьбе со взяточничеством заявила, что усилит контроль над крупнейшими интернет-компаниями страны, «чтобы разорвать связь между властью и капиталом».

  • В 2020 году власти отменили IPO Ant Group Джека Ма и оштрафовали Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Это произошло после выступления Ма, в котором бизнесмен обвинил власти и госбанки в «противодействии инновациям».
Финансы
Никита Соловьёв
«Текущие финансовые реалии — это набор правил для стариков»: на чём зарабатывает финтех-гигант Джека Ма Ant Group Статьи редакции

В 2020 году власти Китая остановили IPO Ant Group, из-за чего компанию покинул гендиректор Саймон Ху и другие сотрудники. Что происходит с Ant Group и чем она так важна для страны — в пересказе материала The Generalist.

#новость #antgroup

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Полный блик

Ваш социальный рейтинг понижен, ваша кошка-жена изъята.

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Даниил Мельник

Ха-ха большой глупость. Китай - страна дружба понимание и демократия. Товарищ Джек был отравлен капитализмом, мы помочь ему. Путёвка отдых санаторий для товарища Джека. Синцьзян хороший место. Много людей, все счастливы, и товарищ Джек будет.
Партия будет проявлять забота, слава товарищу Си.

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26
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Pink Pinkus
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9
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Даниил Мельник

Большой спасибо, жить в лучшей стране

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3
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Полный блик

Товарищ Xi одобрять ваш письмо. Два миска риса!

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8
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Artem Kravchenko

ваша кошка-жена изъята
 ваша кошка жена та

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0
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Jonathan Lynn

А в чём смысл ссылок на блумберг если он не даёт бесплатно статьи читать?

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6
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Rodeus

В том, что это именно ссылка на источник информации, а не ссылка для бесплатного чтения.

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8
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Hambala Fully

И как мне убедится в том, что именно Блумберг там написал?

Может журналист додумал факты сам/перевёл криво.

Всемогущий пейвол)

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2
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Rodeus

Вариант "заплатить" принципиально не рассматривается?

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1
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Hambala Fully

Ради одной новости, которую я прочту за пару секунд?

И как я раньше не додумался.

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3
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Rodeus

Тебе же надо все перепроверить, как иначе?

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1
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Pink Pinkus
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7
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MONAR

Сколько земли они там купили то, а то тут какие то несерьёзные цифры привели, к нас низшие чиновники в миллиардах долларов воруют, не говоря о высших.

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2
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Aleksey Telyshev

В общем и у Амазона огромные недоимки по налогам которые ему прощают. Большинство этих бизнесов просто выросли на дырах а законодательстве

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1
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Джон Картошкин

всем коммунистам в детстве выдают совочек, которым они всю жизнь собирают дары.

похоже эта пролетарская концепция вообще не работает иначе, может люди не видят иных перспектив для заработка?! да мы и сами, сколько лет прошло, а не нарущаем культуры и традиций передачи благ от имеющих к желающим

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Jonathan Lynn

Отнять и поделить вот и вся суть. Укради у того, кто заработал положи к себе в карман и пропей. Больше никакой подноготной тут нет. Воровать всегда приятнее, чем строить.

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Jonathan Lynn

Сейчас отожмут и передадут нужным людям, которые приделают краники, которые будут лить куда надо, а то Ма заигрался в рыночную экономику, подумал, что если у тебя всё по закону, то можно нужным людям не платить...

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Sergey L.

Формируют общественное мнение 🤦🏼

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Сергей Ермилов
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Andre Macareno

Фильм назвали «Он вам не Алибаба»?

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Выяснили и рассказываем, как изменился онлайн-спрос на услуги страхования с начала пандемии.

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