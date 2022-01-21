Госканал в Китае обвинил Ant Group Джека Ма в коррупции — Financial Times Статьи редакции
После выхода документального фильма регулятор в Китае обещал усилить контроль над крупнейшими технологическими компаниями.
В фильме утверждалось, что компании платили брату бывшего секретаря компартии в обмен на помощь при покупке недвижимости по заниженной цене.
Речь идёт именно об Ant Group, пишет Financial Times со ссылкой на открытые документы и информацию от двух источников, близких к сделкам.
О коррупционных схемах в фильме рассказывает Чжоу Цзяньюн — чиновник, арестованный в августе за коррупцию. Издание нашло документы, которые подтверждают инвестиции подразделения Ant Group в компании брата Цзяньюна в 2019 году на $489 тысяч. Через несколько месяцев после них Ant купила землю в Ханчжоу за $819 за м² при рыночной цене в $7,1 тысячи за м².
После выхода фильма комиссия компартии по борьбе со взяточничеством заявила, что усилит контроль над крупнейшими интернет-компаниями страны, «чтобы разорвать связь между властью и капиталом».
- В 2020 году власти отменили IPO Ant Group Джека Ма и оштрафовали Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Это произошло после выступления Ма, в котором бизнесмен обвинил власти и госбанки в «противодействии инновациям».
Ха-ха большой глупость. Китай - страна дружба понимание и демократия. Товарищ Джек был отравлен капитализмом, мы помочь ему. Путёвка отдых санаторий для товарища Джека. Синцьзян хороший место. Много людей, все счастливы, и товарищ Джек будет.
Партия будет проявлять забота, слава товарищу Си.
Большой спасибо, жить в лучшей стране
ваша кошка-жена изъята
ваша кошка жена та
А в чём смысл ссылок на блумберг если он не даёт бесплатно статьи читать?
В том, что это именно ссылка на источник информации, а не ссылка для бесплатного чтения.
И как мне убедится в том, что именно Блумберг там написал?
Может журналист додумал факты сам/перевёл криво.
Всемогущий пейвол)
Вариант "заплатить" принципиально не рассматривается?
Ради одной новости, которую я прочту за пару секунд?
И как я раньше не додумался.
Тебе же надо все перепроверить, как иначе?
Сколько земли они там купили то, а то тут какие то несерьёзные цифры привели, к нас низшие чиновники в миллиардах долларов воруют, не говоря о высших.
В общем и у Амазона огромные недоимки по налогам которые ему прощают. Большинство этих бизнесов просто выросли на дырах а законодательстве
всем коммунистам в детстве выдают совочек, которым они всю жизнь собирают дары.
похоже эта пролетарская концепция вообще не работает иначе, может люди не видят иных перспектив для заработка?! да мы и сами, сколько лет прошло, а не нарущаем культуры и традиций передачи благ от имеющих к желающим
Отнять и поделить вот и вся суть. Укради у того, кто заработал положи к себе в карман и пропей. Больше никакой подноготной тут нет. Воровать всегда приятнее, чем строить.
Сейчас отожмут и передадут нужным людям, которые приделают краники, которые будут лить куда надо, а то Ма заигрался в рыночную экономику, подумал, что если у тебя всё по закону, то можно нужным людям не платить...
Формируют общественное мнение 🤦🏼
Фильм назвали «Он вам не Алибаба»?
Выяснили и рассказываем, как изменился онлайн-спрос на услуги страхования с начала пандемии.
28.12.2021 пополнял карту в банкомате Тинькофф, положить нужно было 60 тысяч. Выбрал на банкомате "Пополнить", положил в лоток 12 купюр по 5 тысяч, банкомат начал шуршать, через какое-то время на экране появилось сообщение типа "Заберите нераспознанные купюры", открылся лоток, в нем 5 купюр(25 тысяч), деньги забрал, на экране появилась сумма…
Такой же материал я писала в 2019-м году, но за последние годы произошли некоторые изменения, которые вызвали массу негатива на сайт со стороны работодателей. Поэтому я решила обновить статью. Но основополагающие мысли не изменились, поэтому я буду частично повторяться.
До её создания в 1977 году приставки выпускали только с одной предустановленной видеоигрой. Atari же придумала устройство, которое поддерживало cразу несколько игр. О производстве, первых играх компании и её конкурентах — в пересказе IEEE Spectrum.
Третья часть «Последнего богатыря» — «Посланник тьмы» — собрала в прокате почти 2 млрд рублей. Секрет успеха картины не в последнюю очередь связан с персонажами, чьи трактовки сильно отличаются от традиционных. Такой Бабы-яги зрители точно еще не видели.
Главное из интервью сооснователя Viber и Juno проекту «Русские норм».
Новички получают по $20 за полчаса с собакой, а опытные выгуливают сразу по восемь псов и за год выручают сотни тысяч долларов. Так ли легко гулять с питомцами и с какими причудами ленивых собачников приходится мириться — в конспекте материала The Hustle.
До стартапа Event Link у меня уже был опыт, в том числе в качестве предпринимателя. Были как успешные бизнесы и стартапы, так и с факапами на 45 млн. руб.. Вот такие советы я бы дал себе, если бы встретил себя 10 лет назад
Точка — это про людей. Про сотрудников, которые создают удобный банк для бизнеса. Мы запускаем серию интервью с нашей командой, чтобы рассказать, как у нас всё устроено.