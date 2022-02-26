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TJ

РКН потребовал от «Эха Москвы», «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной Статьи редакции

Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.

Роскомнадзор направил требование об удалении материалов «Эхо Москвы», «Медиазоне», «Дождю», «Новой Газете», «Крым.Реалии», «Журналисту», «Лениздату», «ИноСМИ», «Свободной Прессе» и «New Times». Если СМИ не удалят материалы, доступ к ресурсам ограничат, заявили в Роскомнадзоре.

На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.

Роскомнадзор
  • 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».

#новость #роскомнадзор

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Alex Petrov

Цензура запрещена. На Украине война, развязанная Путиным. Роскомнадзор преступная незаконная организация. Хватит молчать, говорите правду, хвать ссаться, это наша страна и по Конституции не Путин и тем более Роскомнадзор не власть, а народ. Нет войне!

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63
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Скромный комментатор

Поддерживаю.
Браво.

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7
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Ware Wow

Поддерживаю. Браво.

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4
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Ware Wow

А на практике?
Это должно быть синхронно, но люди боятся.

Вон та же Беларусь отличный пример, подавили просто тупо силой, работает отлично. В военном положении авторитаризм будет только усилен, терять особо нечего, закрытый интернет уже не выглядит фантастикой.

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3
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Игорь Макеев

Я бы на вашем месте аккуратнее был! Непризнание государственных органов называя их незаконными преступными организациями это экстремизм и уголовная статья, мало ли кто тут сидит мониторит комментарии!

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1
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Роман Тютюнов

.

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- -

Можно говно назвать конфетой. Но вкус не поменяется.

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30
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Качественный ГОСТ

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

🪦💐

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лесной хорек

Какие-то экстремистские материалы цитируете.

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17
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Роман Тютюнов

Гражданин, пройдёмте

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3
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Качественный ГОСТ

@Редакция vc.ru @vc.ru
Вы же заранее предупредите, когда пазик приедет?

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Игорь Макеев

А чувачок с фуражкой здесь не есть пазик !? Где то видел его тут...

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Роман Тютюнов

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
P.s. страна в пропасть летит

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- -

Они боятся слова война. Потому то:
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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16
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Konstantin Valter

Вряд ли деда будут судить в рф. А в Гааге свои статьи

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badResistor

те кто содействовал войне пойдут по нашим статьям

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Антон piter

Вы уже двадцать лет ждёте, начиная с чеченской кампании. Ждуны. :)

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Игорь Макеев

А его и не смогут! У него неприкосновенность даже после снятия полномочий вот так вот! Делай что хочешь называется и никто ничего не сделает....

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0
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Pavel Petel

Гарантировано и у Садама была неприкосновенность. Чет не спасла.

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Игорь Макеев

Ну если так рассуждать то и президентов США надо судить за военные преступления! Не поддерживаю действия Путина Буша Обамы Байдена потому что это всё политика и они только свои интересы все преследуют а не народа! Мне главное чтобы вид на жительство в Бельгии не отобрали у меня.. На самом деле смешно хотел вернуть в Россию скоро а теперь уже не уверен в этом!

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Alex Lowen

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни». Медведев — о санкциях против России
======
Ага, и назвать казнь "путёвкой в новую жизнь".

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Александр Еремин

У нас нет цензуры

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ilia

"Лишь бы не было войны" делается вот так...

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Dragon Johan

🤡

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Andrei

Российская армия несет потери, совершает преступления. Они пытаются всем заткнуть рот. В первую очередь русскому народу, по настроением везде видно, что эту войну поддерживает маргинальное меньшинство и боты. При чем ботов не хватает подавлять медиапространство, приходится прибегать к блокировкам. Обращаюсь к людям в России, все понимают, что вас никто не спрашивал и приказ отдавал конкретный человек. Сделайте все возможное, чтобы показать свое отношение к этой войне. Я вас уверяю, что если удастся остановить Пу сейчас, отношения между нашими народами резко улучшатся.

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2
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/\ec

На России цензура в этом году достигнет 100%

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Askar Samanchiev

на России

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1
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Алексей Любимов

Это сарказм от тех, кто считает, что правильно говорить в Украине.

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Askar Samanchiev

На Украине, на Руси. Вроде просто и понятно, однако если речь идёт не про территорию, а про государство, то вроде логично писать "В Украине", не?

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Алексей Любимов

Да нет здесь логики. Это язык со своими конструкциями и смыслами. По русски правильно на Украине. Но смысловая нагрузка всё равно есть. Если человек говорит в Украине, значит, это или условно бандеровец или сочувствующий. В этом и есть смысл языка, давать больше информации в минимуме слов.

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Konstantin_Andreevich

Слишком много "хлопков", чтобы называть это "операцией".

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1
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Алексей Любимов

Пока что это именно операция. Да, масштабная, войсковая, но операция. Дай бог, она не перерастёт в полноценную войну...

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–6
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Дмитрий Струков

Чем это отличается от войны?

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Igor Azarov

Приедь блять сюда и поговорим что это сейчас такое

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Evgeniy Zorin

Взрывы можно называть "хлопками", войны - "специальными операциями", или даже "операциями по принуждению к миру", суть от этого не меняется. "Война есть произведение деспотизма." (с) Толстой

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1
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- -

Медведев допустил возможной изымать деньги граждан других государств.

Медведев не исключил национализации имущества…
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможности…
www.gazeta.ru
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Askar Samanchiev

👍

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Askar Samanchiev

"Установление демократического строя ".

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Игорь Макеев

На западе устроили цензуру фейсбук, здесь пытаются. Нигде не осталось свободы слова уже.

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Дмитрий

Очень хочется верить, что кое-кто не нажмет красную кнопку от отчаяния, что его невойна не получилась

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Dmitrii Luckyenko

Просто оставлю это здесь https://t.me/warfakes/127?single

Война с фейками
Фейк: В Киеве российская ракета попала в жилой дом. Такие сообщения рассылают украинские телеграм-каналы.

Правда: Разрушение в жилом доме стали частью работы системы украинской ПВО. Как пишет Readovka, на это указывает как минимум несколько факторов. Во-первых, украинские СМИ р...
Фейк: В Киеве российская ракета попала в жилой дом. Такие сообщения рассылают украинские телеграм-каналы.

Правда: Разрушение в жилом доме стали частью работы системы украинской ПВО. Как пишет Readovka, на это указывает как минимум несколько факторов. Во-первых, украинские СМИ распространили данные о продолжении российской десантной операции в пригороде киевской столицы, в том числе, с участием вертолетов. Вероятнее всего, ракета предназначалась российской авиации, но траектория была рассчитана неверно, поэтому она прилетела в окна простым гражданам.

Кроме того, ракета темного цвета, ее инверсионный след — белый, характерный для выстрела ЗРК «Бук», который стоит на вооружении ВСУ. Удары «Калибра» и «Искандера» полностью исключены: их выстрел разрушил бы здание. Кроме того, у «Калибра» турбореактивный двигатель без шлейфа, а это явно твердотопливная.
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Dmitrii Luckyenko

Сила в правде https://t.me/warfakes/134

Война с фейками
Фейк: На Украине уничтожили российских диверсантов, переодетых в форму ВСУ. Такие фейки распространяются в СМИ и телеграм-каналах.

Правда: На самом деле в силовых структурах и армии Украины продолжается полный бардак. Вот видео, на котором полиция поймала сотрудника СБУ, которы...
Фейк: На Украине уничтожили российских диверсантов, переодетых в форму ВСУ. Такие фейки распространяются в СМИ и телеграм-каналах.

Правда: На самом деле в силовых структурах и армии Украины продолжается полный бардак. Вот видео, на котором полиция поймала сотрудника СБУ, который в свою очередь ловил «российских диверсантов». А вот такие документы нашли в кармане: бумага за подписью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Антон piter

https://www.youtube.com/watch?v=ufqgm_r7gTw

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