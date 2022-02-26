РКН потребовал от «Эха Москвы», «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной Статьи редакции
Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.
Роскомнадзор направил требование об удалении материалов «Эхо Москвы», «Медиазоне», «Дождю», «Новой Газете», «Крым.Реалии», «Журналисту», «Лениздату», «ИноСМИ», «Свободной Прессе» и «New Times». Если СМИ не удалят материалы, доступ к ресурсам ограничат, заявили в Роскомнадзоре.
- 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
Цензура запрещена. На Украине война, развязанная Путиным. Роскомнадзор преступная незаконная организация. Хватит молчать, говорите правду, хвать ссаться, это наша страна и по Конституции не Путин и тем более Роскомнадзор не власть, а народ. Нет войне!
Поддерживаю.
Браво.
Поддерживаю. Браво.
А на практике?
Это должно быть синхронно, но люди боятся.
Вон та же Беларусь отличный пример, подавили просто тупо силой, работает отлично. В военном положении авторитаризм будет только усилен, терять особо нечего, закрытый интернет уже не выглядит фантастикой.
Я бы на вашем месте аккуратнее был! Непризнание государственных органов называя их незаконными преступными организациями это экстремизм и уголовная статья, мало ли кто тут сидит мониторит комментарии!
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Можно говно назвать конфетой. Но вкус не поменяется.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
🪦💐
Какие-то экстремистские материалы цитируете.
Гражданин, пройдёмте
@Редакция vc.ru @vc.ru
Вы же заранее предупредите, когда пазик приедет?
А чувачок с фуражкой здесь не есть пазик !? Где то видел его тут...
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
P.s. страна в пропасть летит
Они боятся слова война. Потому то:
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Вряд ли деда будут судить в рф. А в Гааге свои статьи
те кто содействовал войне пойдут по нашим статьям
Вы уже двадцать лет ждёте, начиная с чеченской кампании. Ждуны. :)
А его и не смогут! У него неприкосновенность даже после снятия полномочий вот так вот! Делай что хочешь называется и никто ничего не сделает....
Гарантировано и у Садама была неприкосновенность. Чет не спасла.
Ну если так рассуждать то и президентов США надо судить за военные преступления! Не поддерживаю действия Путина Буша Обамы Байдена потому что это всё политика и они только свои интересы все преследуют а не народа! Мне главное чтобы вид на жительство в Бельгии не отобрали у меня.. На самом деле смешно хотел вернуть в Россию скоро а теперь уже не уверен в этом!
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«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни». Медведев — о санкциях против России
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Ага, и назвать казнь "путёвкой в новую жизнь".
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У нас нет цензуры
"Лишь бы не было войны" делается вот так...
🤡
Российская армия несет потери, совершает преступления. Они пытаются всем заткнуть рот. В первую очередь русскому народу, по настроением везде видно, что эту войну поддерживает маргинальное меньшинство и боты. При чем ботов не хватает подавлять медиапространство, приходится прибегать к блокировкам. Обращаюсь к людям в России, все понимают, что вас никто не спрашивал и приказ отдавал конкретный человек. Сделайте все возможное, чтобы показать свое отношение к этой войне. Я вас уверяю, что если удастся остановить Пу сейчас, отношения между нашими народами резко улучшатся.
На России цензура в этом году достигнет 100%
на России
Это сарказм от тех, кто считает, что правильно говорить в Украине.
На Украине, на Руси. Вроде просто и понятно, однако если речь идёт не про территорию, а про государство, то вроде логично писать "В Украине", не?
Да нет здесь логики. Это язык со своими конструкциями и смыслами. По русски правильно на Украине. Но смысловая нагрузка всё равно есть. Если человек говорит в Украине, значит, это или условно бандеровец или сочувствующий. В этом и есть смысл языка, давать больше информации в минимуме слов.
Слишком много "хлопков", чтобы называть это "операцией".
Пока что это именно операция. Да, масштабная, войсковая, но операция. Дай бог, она не перерастёт в полноценную войну...
Чем это отличается от войны?
Приедь блять сюда и поговорим что это сейчас такое
Взрывы можно называть "хлопками", войны - "специальными операциями", или даже "операциями по принуждению к миру", суть от этого не меняется. "Война есть произведение деспотизма." (с) Толстой
Медведев допустил возможной изымать деньги граждан других государств.
👍
"Установление демократического строя ".
На западе устроили цензуру фейсбук, здесь пытаются. Нигде не осталось свободы слова уже.
Очень хочется верить, что кое-кто не нажмет красную кнопку от отчаяния, что его невойна не получилась
Просто оставлю это здесь https://t.me/warfakes/127?single
Правда: Разрушение в жилом доме стали частью работы системы украинской ПВО. Как пишет Readovka, на это указывает как минимум несколько факторов. Во-первых, украинские СМИ р...
Правда: Разрушение в жилом доме стали частью работы системы украинской ПВО. Как пишет Readovka, на это указывает как минимум несколько факторов. Во-первых, украинские СМИ распространили данные о продолжении российской десантной операции в пригороде киевской столицы, в том числе, с участием вертолетов. Вероятнее всего, ракета предназначалась российской авиации, но траектория была рассчитана неверно, поэтому она прилетела в окна простым гражданам.
Кроме того, ракета темного цвета, ее инверсионный след — белый, характерный для выстрела ЗРК «Бук», который стоит на вооружении ВСУ. Удары «Калибра» и «Искандера» полностью исключены: их выстрел разрушил бы здание. Кроме того, у «Калибра» турбореактивный двигатель без шлейфа, а это явно твердотопливная.
Сила в правде https://t.me/warfakes/134
Правда: На самом деле в силовых структурах и армии Украины продолжается полный бардак. Вот видео, на котором полиция поймала сотрудника СБУ, которы...
Правда: На самом деле в силовых структурах и армии Украины продолжается полный бардак. Вот видео, на котором полиция поймала сотрудника СБУ, который в свою очередь ловил «российских диверсантов». А вот такие документы нашли в кармане: бумага за подписью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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