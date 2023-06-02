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Маша Цепелева

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор» на 1,2 млн рублей из-за «ЛГБТ-пропаганды» Статьи редакции

Это первый сервис с кино и сериалами, получивший штраф по такой статье.

  • «Триколор Кино и ТВ» получил штраф в 1 млн рублей по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол), ещё на 200 тысяч рублей оштрафовано должностное лицо компании, ответственное за правонарушение. Об этом рассказали РБК в Роскомнадзоре.
  • В ведомстве не уточнили, из-за какого фильма возникли претензии. В «Триколоре» добавили, что «вызвавший вопросы контент удалён».
  • Роскомнадзор составил 19 похожих протоколов. Кроме сервисов Start, «Мегафон ТВ», Premier и Peers.TV, регулятор нашёл нарушения у Wink, «иви», «Кинопоиска», more.tv и Okko. Пока суды не рассмотрели эти акты.
  • В Wink ответили, что сервис находится «в постоянном контакте с Роскомнадзором и всегда следует его рекомендациям». В «Национальной медиа группе» заявили, что «все нарушения more.tv были устранены ещё до получения уведомления от Роскомнадзора о составлении протокола». Представители других онлайн-кинотеатров не ответили на запросы издания или отказались от комментариев.
  • 31 мая в Start, Premier и «Мегафоне» поясняли, что протоколы связаны с маркировкой «16+» у фильма «Идеальные незнакомцы». Прокатное удостоверение с таким возрастным ограничением выдал фильму в 2017 году Минкульт. Претензии к другим онлайн-кинотеатрам связаны с ним же, рассказал источник РБК на медиарынке.
  • В Министерстве культуры прокомментировали, что «на основании поступивших сведений о демонстрации в фильме материалов с информацией, распространение которой запрещено российским законодательством», прорабатывают вопрос об отзыве прокатного удостоверения.
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы. В январе 2023-го против издательства Popcorn Books возбудили административное дело.

#новость #триколор #роскомнадзор

2934 просмотров
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67 комментариев
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 S1m0ne

Жизнь в стране наладится, да?))) С каждого экрана по 1.2 млн рублей в штрафодобывающей экономике, понимаю, херсонские сертификатики сам себя не оплатят, казна сама себя не пополнит.
Размер выплаты по сертификату определяется исходя из средней стоимости одного квадратного метра жилья в РФ на второе полугодие 2022 года. Она составляет 83 420 рублей.
Например, если одинокий человек получает жилищный сертификат, то его размер составит 2 752 860 рублей.
Если семья из двух человек, то размер сертификата – 3 503 640 рублей.
Если семья из трёх человек – 4 504 680 рублей.
Если владелец сертификата решил приобрести дорогое жильё, то он может самостоятельно доплатить разницу.
А мы, въебываёщие 20+ лет стажа, потерпим, когда нам перестанут урезать налоговые вычеты, а матери-ипотечницы перестанут ожидать свои 450 000 рублей в 2 квадрата ипотеки в Москве.
Выборы, выборы.
Да-да, как ехидничают патрики, меня тоже ни Штаты, ни Корея не интересуют, мне интересует моя Россия.

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Андрей Иванов

Просто каждый раз, как правительство говорит, что оно защищает русских, хочется попросить список этих самых "русских".

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1 комментарий
Любовь Гол

Не разжигай

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1 комментарий
Petr Osetr

Заебало твое нытье, государство жестокий и античеловечный механизм по своей сути, оно ничего тебе не должно, смирись с этим и завали уже ебососину.

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8 комментариев
jonewayne
А мы, въебываёщие 20+ лет стажа, потерпим, когда нам перестанут урезать налоговые вычеты, а матери-ипотечницы перестанут ожидать свои 450 000 рублей в 2 квадрата ипотеки в Москве.

Если вы про мат. капитал, то уточню, что сейчас за первого он вроде бы около 600к. Ещё в 2021 был больше 450к, за второго мы получали сразу 640к. Сути н еменяет.

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Muvandr

Вас прямо на трибуну или на митинг надо)

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Тони

не дай бог вам попасть в такую ситуацию, когда придется надеяться на помощь государства. тогда запоете по другому

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1 комментарий
Андрей Вечерний

Не понимаю твоего недовольства.
У меня Байден в подъезде ссыт, так еще и спотыкается — вот это национальная проблема.

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S.Capusta

Я уже писал, но сегодня всё это заиграло новыми красками!!

Знаете ли вы, что если взять слово КВАС, и заменить каждую букву на следующую по алфавиту, то получится ЛГБТ.
Можно отправить в Роскомнадзор. )))

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Амбассадор Черноголовки

Охренеть... И правда. Моё почтение, что нашли это скрытое ЛГБТ!

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Makar H

Запретить! Срочно!!!

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2 комментария
Ольга Юренкова

неееет, оставьте хотя бы квас в покое

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Вадим Д.

Охота на ведьм, год 2023-й.

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Makar H

Мы объявляем охоту на ведьм!
Но ведь их не существует!
Это не важно! Они всё равно будут найдены и наказаны!!!

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1 комментарий
Сергей И

На ведьм-лесбиянок...

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1 комментарий
Иван Серик
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Alex Ch

Еблуши тупорылые. Ахахахахкхахх)

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Давид Азарян

Фильмы на триколор

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Darth Swordman
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3 комментария
Makar H

"Большой Длинный Необрезанный!"
Торренты рулят!

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Слегка Придурковатый

Обсмотрются своими сериалами и ябут друг друга в жопы!

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Юрий Б.

ты посмотри еще, какие мускулистые!

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Pavel Cree

До штрафа онлайн-кинотеатр назывался "Шестиколор".

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Градибор Пожарский
информации, вызывающей желание сменить пол

Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

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Alex Shevchenko

По идее, если в фильме, персонаж представитель ЛГБТ будет убийцей, каким-то лицом, с негативным поведением, представленным в негативном ключе, то такое кино, получается должно будет пройти проверку и попасть на экраны 🤔😁

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неформат

Требуем AHS по 1 аналу тогда в прайм тайм

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arty

Фух! Молчание ягнят в безопасности!

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A.A. Rayskiy
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S1m0ne

А надо в "Право" или вас триколор смущает?))

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2 комментария
Makar H

Ладно...

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P TM GLADIATOR

Никогда такого не было но вот опять.

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Амбассадор Черноголовки

Прально!
Дискредитация российского флага!

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Makar H

А рекламу магазинов с Тёплыми Полами время менять пол тоже запретят? И оштрафуют?

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Иван Иванов

Запретим все байопики про музыкантов.
Про Чайковского тоже.
И все сказки Кэрола Иуда же, он асексуал и чайлд-фри

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Михаил

Чётко. Молодцы

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P TM GLADIATOR

Явно единная Россия (партия)боятся ЛГБТ гендерского полла. Тип это плохо что ли?

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Платон Климов

Интересно…

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iDark Ogr

Триколор пора менять на радугу, одни пидарасы в стране

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Арсен

А никто не подумал что этот штраф будет взят с нормальных зрителей путём увеличения стоимости подписки

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jonewayne
Отдельное внимание в 2022 году Триколор уделил развитию собственного онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ», который насчитывает уже более 2,6 млн пользователей.

На целый месяц увеличат стоимость подписки на 46 копеек?)

Anyway, а вы не подумали, что большинство и так в курсе, что практически любой бизнес закладывает подобные риски в стоимость продуктов?

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Невкусно и грустно

Не показывайте РКН флаг Куско, а то оштрафует посольство Перу!

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ЧИПОЛИНОС ООО

А не чего что в мультфильме Астерикс и Обеликс 2014 года тоже пропаганда ЛГБТ. И на всех площадках его крутят.. Там сцена когда просыпаеются два мужика в одной кровати.... И это смотрят наши дети

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Слегка Придурковатый

Зачем вы показываете своим детям пропаганду ЛГБТ? Вас нужно срочно лишить родительских прав!

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Paul Brezcuu

Штрафы это хорошо, потому что только скрепы должны крутить по телевизору, желательно про войну)

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Makar H

А фильм Голубая Лагуна уже запретили?

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Steve Volkov

Идея правильная. Но неизвестно они это реально делают ради нравственности и морали или нет

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Артем Якимов

Потом железный занавес поднимется, и мы все ох*** ним

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67 комментариев
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