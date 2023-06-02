Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор» на 1,2 млн рублей из-за «ЛГБТ-пропаганды» Статьи редакции
Это первый сервис с кино и сериалами, получивший штраф по такой статье.
- «Триколор Кино и ТВ» получил штраф в 1 млн рублей по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол), ещё на 200 тысяч рублей оштрафовано должностное лицо компании, ответственное за правонарушение. Об этом рассказали РБК в Роскомнадзоре.
- В ведомстве не уточнили, из-за какого фильма возникли претензии. В «Триколоре» добавили, что «вызвавший вопросы контент удалён».
- Роскомнадзор составил 19 похожих протоколов. Кроме сервисов Start, «Мегафон ТВ», Premier и Peers.TV, регулятор нашёл нарушения у Wink, «иви», «Кинопоиска», more.tv и Okko. Пока суды не рассмотрели эти акты.
- В Wink ответили, что сервис находится «в постоянном контакте с Роскомнадзором и всегда следует его рекомендациям». В «Национальной медиа группе» заявили, что «все нарушения more.tv были устранены ещё до получения уведомления от Роскомнадзора о составлении протокола». Представители других онлайн-кинотеатров не ответили на запросы издания или отказались от комментариев.
- 31 мая в Start, Premier и «Мегафоне» поясняли, что протоколы связаны с маркировкой «16+» у фильма «Идеальные незнакомцы». Прокатное удостоверение с таким возрастным ограничением выдал фильму в 2017 году Минкульт. Претензии к другим онлайн-кинотеатрам связаны с ним же, рассказал источник РБК на медиарынке.
- В Министерстве культуры прокомментировали, что «на основании поступивших сведений о демонстрации в фильме материалов с информацией, распространение которой запрещено российским законодательством», прорабатывают вопрос об отзыве прокатного удостоверения.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы. В январе 2023-го против издательства Popcorn Books возбудили административное дело.
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Жизнь в стране наладится, да?))) С каждого экрана по 1.2 млн рублей в штрафодобывающей экономике, понимаю, херсонские сертификатики сам себя не оплатят, казна сама себя не пополнит.
Размер выплаты по сертификату определяется исходя из средней стоимости одного квадратного метра жилья в РФ на второе полугодие 2022 года. Она составляет 83 420 рублей.
Например, если одинокий человек получает жилищный сертификат, то его размер составит 2 752 860 рублей.
Если семья из двух человек, то размер сертификата – 3 503 640 рублей.
Если семья из трёх человек – 4 504 680 рублей.
Если владелец сертификата решил приобрести дорогое жильё, то он может самостоятельно доплатить разницу.
А мы, въебываёщие 20+ лет стажа, потерпим, когда нам перестанут урезать налоговые вычеты, а матери-ипотечницы перестанут ожидать свои 450 000 рублей в 2 квадрата ипотеки в Москве.
Выборы, выборы.
Да-да, как ехидничают патрики, меня тоже ни Штаты, ни Корея не интересуют, мне интересует моя Россия.
Просто каждый раз, как правительство говорит, что оно защищает русских, хочется попросить список этих самых "русских".
Не разжигай
Заебало твое нытье, государство жестокий и античеловечный механизм по своей сути, оно ничего тебе не должно, смирись с этим и завали уже ебососину.
Если вы про мат. капитал, то уточню, что сейчас за первого он вроде бы около 600к. Ещё в 2021 был больше 450к, за второго мы получали сразу 640к. Сути н еменяет.
Вас прямо на трибуну или на митинг надо)
не дай бог вам попасть в такую ситуацию, когда придется надеяться на помощь государства. тогда запоете по другому
Не понимаю твоего недовольства.
У меня Байден в подъезде ссыт, так еще и спотыкается — вот это национальная проблема.
Я уже писал, но сегодня всё это заиграло новыми красками!!
Знаете ли вы, что если взять слово КВАС, и заменить каждую букву на следующую по алфавиту, то получится ЛГБТ.
Можно отправить в Роскомнадзор. )))
Охренеть... И правда. Моё почтение, что нашли это скрытое ЛГБТ!
Запретить! Срочно!!!
неееет, оставьте хотя бы квас в покое
Охота на ведьм, год 2023-й.
Мы объявляем охоту на ведьм!
Но ведь их не существует!
Это не важно! Они всё равно будут найдены и наказаны!!!
На ведьм-лесбиянок...
Еблуши тупорылые. Ахахахахкхахх)
Фильмы на триколор
"Большой Длинный Необрезанный!"
Торренты рулят!
Обсмотрются своими сериалами и ябут друг друга в жопы!
ты посмотри еще, какие мускулистые!
До штрафа онлайн-кинотеатр назывался "Шестиколор".
Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
По идее, если в фильме, персонаж представитель ЛГБТ будет убийцей, каким-то лицом, с негативным поведением, представленным в негативном ключе, то такое кино, получается должно будет пройти проверку и попасть на экраны 🤔😁
Требуем AHS по 1 аналу тогда в прайм тайм
Фух! Молчание ягнят в безопасности!
А надо в "Право" или вас триколор смущает?))
Ладно...
Никогда такого не было но вот опять.
Прально!
Дискредитация российского флага!
А рекламу магазинов с Тёплыми Полами время менять пол тоже запретят? И оштрафуют?
Запретим все байопики про музыкантов.
Про Чайковского тоже.
И все сказки Кэрола Иуда же, он асексуал и чайлд-фри
Чётко. Молодцы
Явно единная Россия (партия)боятся ЛГБТ гендерского полла. Тип это плохо что ли?
Интересно…
Триколор пора менять на радугу, одни пидарасы в стране
А никто не подумал что этот штраф будет взят с нормальных зрителей путём увеличения стоимости подписки
На целый месяц увеличат стоимость подписки на 46 копеек?)
Anyway, а вы не подумали, что большинство и так в курсе, что практически любой бизнес закладывает подобные риски в стоимость продуктов?
Не показывайте РКН флаг Куско, а то оштрафует посольство Перу!
А не чего что в мультфильме Астерикс и Обеликс 2014 года тоже пропаганда ЛГБТ. И на всех площадках его крутят.. Там сцена когда просыпаеются два мужика в одной кровати.... И это смотрят наши дети
Зачем вы показываете своим детям пропаганду ЛГБТ? Вас нужно срочно лишить родительских прав!
Штрафы это хорошо, потому что только скрепы должны крутить по телевизору, желательно про войну)
А фильм Голубая Лагуна уже запретили?
Идея правильная. Но неизвестно они это реально делают ради нравственности и морали или нет
Потом железный занавес поднимется, и мы все ох*** ним