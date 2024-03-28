«Сбер»: клиенты могут подтвердить свои доходы в криптовалюте скриншотами с сайтов криптобирж при блокировке карты Статьи редакции
Сведения нужно предоставить в ответ на запрос об источнике происхождения денег.
- После выявления «сомнительных операций» и приостановки транзакций по картам «Сбер» направляет клиентам запросы для уточнения источника происхождения средств, пишет РБК со ссылкой на банк.
- Одновременно компания отправляет памятку с разъяснениями, какие документы может предоставить клиент в подтверждение источника денег.
- Если источник — это поступления от операций с криптовалютой, можно прислать «сведения о профиле личного кабинета, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта (скриншот), адрес интернет-ресурса, на котором проводилась купля-продажа криптовалюты, пользовательское имя, историю транзакций и так далее».
- В конце февраля 2024 года ЦБ рекомендовал банкам выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц. «У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска», — сообщал регулятор.
- В марте Telegram-канал «Тот самый 115-ФЗ» написал, что в «Сбере» была массовая рассылка запросов по 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»). В банке сообщили РБК, что «не отмечают никаких отклонений от обычной практики исполнения требований» этого закона.
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Не зря потратился на курсы фотошопа.
Продам скриншоты. Нарисую любой доход за 1% от нарисованного.
Директор ЦБ - я вас узнал
хахахахапххах
Как то не спортивно.
Должен быть Startup: после регистрации на сайте, скриншот рисуется AI. И чтобы API был ну и AffiliateProgram с 3-5 levels
Оплата только криптой конечно же.
Более 90% стартапов терпят неудачу в первые три года.
Я привык ловить при более высоких шансах. ;)
О, здравствуй, СССР 2.0!
Теперь ещё и всякая банковская шушера будет интересоваться источниками доходов?
А вы тут кильку в томате третьего дня покупали по акции в бомжорочке, на какие такие средствА?!
А это не их прямая обязанность?
Сбер в плане Р2Р самый лояльный, чтобы поймать 115 ФЗ надо накрутить под миллион рублей (у остальных по 100 тыс. достаточно).
Ну не был бы лояльным народ бы бухтеть начал. В регионах много оплат 'скинь на карту'
Баллы списал - подозрительная операция
Это да, не для того их придумали, чтоб списывать можно было.
Что значит "теперь"? ФЗ 115 принят в 2001 году. Более того, принят с учетом (не хочу говорить слово "скопирован") с аналогичного закона США.
Ну если с США скопирован, значит, хороший закон. Или нет? Просто говорят, что они наши враги, а у врагов копировать плохо...
А было не так? В других странах банки с налоговой не следят за средствами на счетах?
Банки исполняют требования ФЗ. Не будут исполнять требования и запрашивать подтверждение доходов - лишатся лицензии.
Ммм, некоторым бы стоило отозвать. Я не о сбере. Пока (-:
я так понимаю, что киви как раз на этом и погорел
А у сбера кто отзовет? Он же государственный нынче. Я так понимаю всё засекреченное воровство чиновников через него проходит. Вот киви, да Тинькофф какой-нибудь, который в рознице ковыряется, там другой отчётности и нет))
Там вон вдалеке новость мелькает, что с первого апреля беспошлинный порог на ввоз снижается до 200 эуро.
Параллельный импорт усе
Пока всё. А то куда же девать брак с бывших заводов Hyundai? Нужно из него собрать солярис и за пару-тройку лямов продать. Всё в дело.
Криптаны, оперируйте скриншотами, и продолжайте страдать. Кек.
Вся власть у банков, вот и по биржам запросы будут делать о непонятных переводах связанных с их счетами плюс есть единая система банков, так же была информация что с 1 октября все наши данные слиты в общую базу, некоторые писали заявление о несогласии, МФЦ данные заявления принимали. Думаю примерно так
Как так)))
Не, мне вот интересно, когда Греф признался... Да не, я про биткоины, что они у него есть, он как-то скриншотами там это подтверждал, или с концами заблокировали?
Может нахер тогда сбер для вывода использовать ? Странные они какие-то. Или это у всех банков такая дичь ?
Сбер вроде самый лояльный. Если конечно слово "лояльный" применимо в принципе
Да не лояльный, просто неповоротливый. До них доходит, когда уже все сделали, и обратные процессы такие же
Да не, карты/приложение они вполне оперативно холдят в момент попытки обмена на бирже. Другое дело, что с ними по телефону чаще договориться о разблокировке можно (не без идиотической составляющей) , в отличие от других банков. Всё ИМХО
Я думаю, если банк замечен в необоснованной блокировке или ещё какой самодеятельности, то он справедливо идет нахер, ИМХО
Ну да. Но не при условии что это единственный доступный способ получения "рублей" для айтишника в условной Грузии
Вероятно нужно иметь альтернативу, желательно не одну.
напоминает "нет хлеба - жрите пирожные" :)
Не вкладывал такого смысла. Просто ситуация, что вы в заложниках, должна настораживать и толкать к поиску.
Это только начало. Потом придется дать полный доступ к аккаунту, чтобы подтвердить, что аккаунт ваш. Ну а дальше додумайте, не зря же вы тут комментарии читаете =))