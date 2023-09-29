Деньги
Полина Лааксо

Ozon запустил сервис кредитных линий для продавцов Статьи редакции

Деньги можно использовать для «любых целей».

  • Услуга называется «Доступный капитал». Воспользоваться ею могут продавцы, которые работают через юрлицо или как индивидуальные предприниматели, рассказала компания. Сервис доступен в личном кабинете платформы OzonInvest, для подписи договора понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.
  • Продавец может единожды оформить заявку и после одобрения получит возможность брать заёмные деньги в любой момент — в рамках лимита, определённого «Ozon Банком». Часть суммы продавец должен снять сразу, он определит её при подаче заявки. Остальные деньги послужат «подушкой безопасности», пояснили в Ozon.
  • Срок, на который можно получить деньги из лимита, — три месяца. Если «поддерживать стабильный уровень продаж», его продлят. Проценты начисляют ежедневно, но только на снятую продавцом сумму. Например: если открыть линию с лимитом в 150 тысяч рублей и взять из неё 100 тысяч с комиссией 0,06%, то за день использования будут брать по 60 рублей.
  • Деньги нужно вернуть, только когда истечёт срок действия займа. Но при желании можно погасить долг и раньше — полностью или частично. Тогда лимит возобновится.
  • И лимит, и комиссии определяют в индивидуальном порядке, учитывая оборот магазина и историю продаж. Чем лучше показатели, тем выше лимит и ниже комиссия. Деньги присылают на счёт на следующий день после получения заявки на выплату.
  • «Яндекс Маркет» запустил сервис для выдачи денег продавцам в феврале 2023 года. У самого Ozon также есть возможность пополнять ассортимент товаров с отсрочкой платежа.

#новость #ozon

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66 комментариев
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 СарыньНаКичку

Чем ответит ВБ? Знаю, регистрация на площадке 50 тыс. руб.

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Ил Масков

Десятка, во-первых. Во-вторых, можно потратить на продвижение

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2 комментария
Федор Русаков

так 10 или 50? Десятка как-то мало...

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A V

Продажи товар, кредиты - это все понятно, а экономику и производство когда начнем развивать???

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Александр Озерцов

Почему экономику не развиваешь?

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Слегка Придурковатый

Сегодня вечером пойду в КБ, буду, так сказать, поднимать отрасль с колен.

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1 комментарий
АМА

Думаете ввп растет просто так?

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Мурад Муртазалиев

А зачем?
И почему это должны делать продавцы с озона? И кстати, торговля это развитие экономики.

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AleXXX

Посчитайте кто-нибудь ставку годовую, а то мне лень.

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Andrey

От 21,6% годовых. Ключевое тут «от» 😁

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Хозяин

продавцу кредит на закупку, покупателю кредит на покупку, курьеру кредит до зарплаты

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ьесь

Больше, больше кредитов

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АМА

Так весь мир живет

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23 комментария
Alex R

150 тысяч для оборота это кот наплакал

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Ил Масков

Интересно, а в слове ПРИМЕР вам какая буква непонятна?

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1 комментарий
Вованыч

Они и были. Мне отказали.

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Фоксик

Как понимаю, тут условия изменили

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1 комментарий
Maxim Demin
а день использования будут брать по 60 рублей.

То есть берут по 60 рублей, ещё ты должен выплатить по процентам отдельно?

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НаряднаяШайга

Если есть кредиты, то есть и банкротства)

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S E

я думал продавцы зарабатывают на МП а не берут кредит

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Александр

Кредит - отличный инструмент, если вы на МП торгуете не с нулевой рентабельностью (как это делают 80% продавцов лол).
У меня рентабельность на вложенные средства 35%.
Грубо говоря, беру лям в кредит под 25% годовых, этот миллион прокручиваю приблизительно за 1.5 месяца, забираю с этих денег свои 35% профита, а миллион досрочно возвращаю кредитору или продолжаю крутить дальше с реинвестом.

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2 комментария
Иван Хаманн

Решили на овердрафтах срубить копеечку, ну-ну

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Dima Alexeev

Видно же, что это не овер

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Елена Попова

Складывается впечатление, что он тырит идеи. Сначала после новости о вб, теперь после новости о яндексе

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Ксения Евсюкова

Сначала яндекс с кредитами мутил, теперь озон. Вб следующий?

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Александр

Да так то нормальный продукт. Как и "деньги до продаж" озоновские.
Ставка конская конечно, но покажите мне банк, где вам РЕАЛЬНО дадут кредит на ИП или ООО по ставке меньшей?
Везде, если вы не крупный бизнес, ставка будет +- такая же.

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Сан Саныч

Могли бы как у людей выдавать деньги раз в неделю или две недели, а не крутить 30+ дней просто. Но денег нет у вечно убыточной шарашки

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Сергей И

Уникальная акция - кредит от Озона на штрафы продавца и на возмещение потерь от возвратов в некондиции?

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Ярослав Богданов

Что-то в последнее время прям расщедрились на кредиты

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Просто Вера

Привлекают продавцов. Ну а как ещё? Такая конкуренция, тут либо наиболее выгодные условия предложишь, либо от тебя уйдут на другую площадку

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Сан Саныч

Сколько сказочных идей у малограмотных продактов в озоне

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Юрий Раткин

Все равно история с кредитами мне кажется какой-то ненадежной

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Ира Почему

Извините, но every time

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Dima Alexeev

Озон несколько лет рассказывал всем партнерам, желающим кредитовать, что надо запускать кредиты под залог складских остатков.
И в результате запустил только краткосрочные оборотные кредиты.
Дорогу осилит идущий, конечно, но начало не очень

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Katya

Они выдают под залог складских остатков же. Позиционируют так во всяком случае «Деньги до продаж» называется ))

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Katya

Это был бы хороший инструмент, если бы была возможность связываться с Озоном в спорных ситуациях

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63 комментария
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