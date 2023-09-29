Ozon запустил сервис кредитных линий для продавцов Статьи редакции
Деньги можно использовать для «любых целей».
- Услуга называется «Доступный капитал». Воспользоваться ею могут продавцы, которые работают через юрлицо или как индивидуальные предприниматели, рассказала компания. Сервис доступен в личном кабинете платформы OzonInvest, для подписи договора понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.
- Продавец может единожды оформить заявку и после одобрения получит возможность брать заёмные деньги в любой момент — в рамках лимита, определённого «Ozon Банком». Часть суммы продавец должен снять сразу, он определит её при подаче заявки. Остальные деньги послужат «подушкой безопасности», пояснили в Ozon.
- Срок, на который можно получить деньги из лимита, — три месяца. Если «поддерживать стабильный уровень продаж», его продлят. Проценты начисляют ежедневно, но только на снятую продавцом сумму. Например: если открыть линию с лимитом в 150 тысяч рублей и взять из неё 100 тысяч с комиссией 0,06%, то за день использования будут брать по 60 рублей.
- Деньги нужно вернуть, только когда истечёт срок действия займа. Но при желании можно погасить долг и раньше — полностью или частично. Тогда лимит возобновится.
- И лимит, и комиссии определяют в индивидуальном порядке, учитывая оборот магазина и историю продаж. Чем лучше показатели, тем выше лимит и ниже комиссия. Деньги присылают на счёт на следующий день после получения заявки на выплату.
- «Яндекс Маркет» запустил сервис для выдачи денег продавцам в феврале 2023 года. У самого Ozon также есть возможность пополнять ассортимент товаров с отсрочкой платежа.
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Чем ответит ВБ? Знаю, регистрация на площадке 50 тыс. руб.
Десятка, во-первых. Во-вторых, можно потратить на продвижение
так 10 или 50? Десятка как-то мало...
Продажи товар, кредиты - это все понятно, а экономику и производство когда начнем развивать???
Почему экономику не развиваешь?
Сегодня вечером пойду в КБ, буду, так сказать, поднимать отрасль с колен.
Думаете ввп растет просто так?
А зачем?
И почему это должны делать продавцы с озона? И кстати, торговля это развитие экономики.
Посчитайте кто-нибудь ставку годовую, а то мне лень.
От 21,6% годовых. Ключевое тут «от» 😁
продавцу кредит на закупку, покупателю кредит на покупку, курьеру кредит до зарплаты
Больше, больше кредитов
Так весь мир живет
150 тысяч для оборота это кот наплакал
Интересно, а в слове ПРИМЕР вам какая буква непонятна?
Они и были. Мне отказали.
Как понимаю, тут условия изменили
То есть берут по 60 рублей, ещё ты должен выплатить по процентам отдельно?
Если есть кредиты, то есть и банкротства)
я думал продавцы зарабатывают на МП а не берут кредит
Кредит - отличный инструмент, если вы на МП торгуете не с нулевой рентабельностью (как это делают 80% продавцов лол).
У меня рентабельность на вложенные средства 35%.
Грубо говоря, беру лям в кредит под 25% годовых, этот миллион прокручиваю приблизительно за 1.5 месяца, забираю с этих денег свои 35% профита, а миллион досрочно возвращаю кредитору или продолжаю крутить дальше с реинвестом.
Решили на овердрафтах срубить копеечку, ну-ну
Видно же, что это не овер
Складывается впечатление, что он тырит идеи. Сначала после новости о вб, теперь после новости о яндексе
Сначала яндекс с кредитами мутил, теперь озон. Вб следующий?
Да так то нормальный продукт. Как и "деньги до продаж" озоновские.
Ставка конская конечно, но покажите мне банк, где вам РЕАЛЬНО дадут кредит на ИП или ООО по ставке меньшей?
Везде, если вы не крупный бизнес, ставка будет +- такая же.
Могли бы как у людей выдавать деньги раз в неделю или две недели, а не крутить 30+ дней просто. Но денег нет у вечно убыточной шарашки
Уникальная акция - кредит от Озона на штрафы продавца и на возмещение потерь от возвратов в некондиции?
Что-то в последнее время прям расщедрились на кредиты
Привлекают продавцов. Ну а как ещё? Такая конкуренция, тут либо наиболее выгодные условия предложишь, либо от тебя уйдут на другую площадку
Сколько сказочных идей у малограмотных продактов в озоне
Все равно история с кредитами мне кажется какой-то ненадежной
Извините, но every time
Озон несколько лет рассказывал всем партнерам, желающим кредитовать, что надо запускать кредиты под залог складских остатков.
И в результате запустил только краткосрочные оборотные кредиты.
Дорогу осилит идущий, конечно, но начало не очень
Они выдают под залог складских остатков же. Позиционируют так во всяком случае «Деньги до продаж» называется ))
Это был бы хороший инструмент, если бы была возможность связываться с Озоном в спорных ситуациях