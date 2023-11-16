Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 77%, до 109 млрд рублей, убыток — 22,1 млрд рублей Статьи редакции
Убыток продолжает увеличиваться — из-за падения операционной прибыли и растущих расходов компании.
- Общая выручка за третий квартал 2023 года выросла на 77% и составила 109 млрд рублей. При выручка от прямых продаж увеличилась в 1,5 раза, до 39,9 млрд, сервисная — в два раза, до 69 млрд рублей. В последнюю входят в том числе выручка выручка от рекламы — выросла в три раза, до 19,5 млрд рублей; а также от финансовых услуг, она достигла 3,6 млрд рублей.
- Чистый убыток составил 22,1 млрд рублей (в третьем квартале 2022-го — 20,7 млрд рублей, во втором 2023-го — 13,1 млрд рублей). Ozon объяснил, что это связано со снижением операционной прибыли и ростом финансовых расходов компании.
- Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 140% — до 450,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) оказалась отрицательной и составила 3,9 млрд рублей, по итогам трёх кварталов — положительная, 4,1 млрд рублей.
- Количество активных покупателей выросло до 42,4 млн— против 32,7 млн во втором квартале. Количество заказов увеличилось на 134% и достигло 251,1 млн.
- В феврале 2022 года, после начала боевых действий в Украине, Nasdaq и Нью-Йоркская биржа приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний. Спустя год биржи сообщили о решении провести принудительный делистинг бумаг «Яндекса», Ozon, HeadHunter, «Циана» и Qiwi.
- Первую апелляцию от Ozon комиссия Nasdaq отклонила в июне 2023 года. Вторую и финальную — в августе. В итоге в октябре компания объявила о добровольном делистинге с биржи. Форму, которая запускает процедуру, Ozon подал 9 ноября. С этого же дня приостановлены все обязательства компании по предоставлению отчётности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржи США.
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Однако Озон гораздо лучше и порядочнее Ягодок
Поэтому у него и убыток 22 млрд
Но продаж дает кратно меньше...
Смотря какой пункт выдачи и под каким ИП
Интересно, каков убыток, если вычесть прибыль от постоянного воровства денег у селлеров, воровства на озонглобале у покупателей и т.д.
А что за воровство на озонглобале?
Там присылают левый товар или вообще не присылают
Несколько раз заказывал на глобале, не было такого. Стоит все-таки обращать внимание на рейтинг продавца и отзывы на другие товары.
Это же не значит, что такого нет в принципе.
Даже рейтинговые селлеры?
Нет, в основном какие то частные продавцы, заманивают низкой ценой на хайповый товар
А возврат в итоге за это оформляют?
Своими силами. Потом, возможно, продавец вам возместит
Там сложная схема, и озон не всегда возвращает
https://vc.ru/claim/843811-ozon-global-ili-kak-ne-poteryat-dengi
Это вопрос к селлерам
Если озон ворует у селлеров, зачем вы там торгуете?)))
Кто пояснит, Озон вышел в плюс или ещё нет...
пока нет, аналитики всë обещают. До операции вроде к 24 или 25 году говорили выйти в плюс
Ясно, значит деньги и дальше будут проедать
Они не проедают, а инвестируют. Озон уже один из лидеров в онлайн продажах
С отрицательным ростом.
Ну если ты не понимаешь, как работают growth-oriented компании, то лучше не комментировать такие статьи
Сейчас период роста. Прибыль будет потом, надо занять часть пирога вначале
Ясно, я так понимаю вы сотрудник Озона )
Вы бы не позорились, а хоть одну книгу прочитали бы про развитие таких компаний, как озон
Я читал книгу Бренсона, там описано становление Virgin. Этого достаточно!?
книга Брэнсона – это что-то на уровне Тони Робинса, только приправленная реальными кейсами.
Выйдет, пока вкладывают в склады
Ну раз убыток вырос - ждем новых повышенные комиссии продавцам и невозврат средств покупателям Global.
А также платный возврат и списания по уделенным из профиля пользователя картам
Ну конечно выросла !ведь вы с продавцов высосали всю прибыль скрытыми комиссиями.
А за чей счёт бал собственно?
Если у них терпение однажды кончится бы зашортил
У кого кончится??? Ясно, что за онлайн продажами будущее
Озон постоянно растет и постоянно у них убыток. Что-то на схематоз похоже
Напоминает это пока анекдот "продаю рубль по 90 копеек", а я вот вроде помню что если ты 3 года или сколько-то, подряд ходишь в налоговую и говоришь что у меня убытки, то должна быть какая-то процедура "принудительного/обязательного" банкротства разве нет?
Пусть работают убыток, это их дело, деньги то инвесторские
Нормально, скоро будут прибыльные. Пока вкладывают у логистику
Должник не тот, у кого много долгов, а тот кто не может по ним расплатиться
Ох уж эта черная пятница
что значит прибыль 100 убыток 20?
Из 100 заработанных миллиардов, потеряли 20
Не прибыль, а выручка
Конечно вырастет, с начала года комиссии поднялись на 8-10%, стоимость логистики выросла, услуги продвижения выросли.
чего-то не очень понятно, выручка растет, а чистая прибыль падает. На что они бабло сливают то?