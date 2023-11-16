Деньги
Евгения Евсеева

Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 77%, до 109 млрд рублей, убыток — 22,1 млрд рублей Статьи редакции

Убыток продолжает увеличиваться — из-за падения операционной прибыли и растущих расходов компании.

  • Общая выручка за третий квартал 2023 года выросла на 77% и составила 109 млрд рублей. При выручка от прямых продаж увеличилась в 1,5 раза, до 39,9 млрд, сервисная — в два раза, до 69 млрд рублей. В последнюю входят в том числе выручка выручка от рекламы — выросла в три раза, до 19,5 млрд рублей; а также от финансовых услуг, она достигла 3,6 млрд рублей.
  • Чистый убыток составил 22,1 млрд рублей (в третьем квартале 2022-го — 20,7 млрд рублей, во втором 2023-го — 13,1 млрд рублей). Ozon объяснил, что это связано со снижением операционной прибыли и ростом финансовых расходов компании.
  • Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 140% — до 450,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) оказалась отрицательной и составила 3,9 млрд рублей, по итогам трёх кварталов — положительная, 4,1 млрд рублей.
  • Количество активных покупателей выросло до 42,4 млн— против 32,7 млн во втором квартале. Количество заказов увеличилось на 134% и достигло 251,1 млн.
  • В феврале 2022 года, после начала боевых действий в Украине, Nasdaq и Нью-Йоркская биржа приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний. Спустя год биржи сообщили о решении провести принудительный делистинг бумаг «Яндекса», Ozon, HeadHunter, «Циана» и Qiwi.
  • Первую апелляцию от Ozon комиссия Nasdaq отклонила в июне 2023 года. Вторую и финальную — в августе. В итоге в октябре компания объявила о добровольном делистинге с биржи. Форму, которая запускает процедуру, Ozon подал 9 ноября. С этого же дня приостановлены все обязательства компании по предоставлению отчётности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржи США.

#новости #ozon #отчётности

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43 комментария
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 Андрей

Однако Озон гораздо лучше и порядочнее Ягодок

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Печенька

Поэтому у него и убыток 22 млрд

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Денис Демидов

Но продаж дает кратно меньше...

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Вячеслав Доброхотов

Смотря какой пункт выдачи и под каким ИП

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Сергей И

Интересно, каков убыток, если вычесть прибыль от постоянного воровства денег у селлеров, воровства на озонглобале у покупателей и т.д.

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Режиссер Максим

А что за воровство на озонглобале?

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Ale K

Там присылают левый товар или вообще не присылают

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Виталий Орлов

Несколько раз заказывал на глобале, не было такого. Стоит все-таки обращать внимание на рейтинг продавца и отзывы на другие товары.

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Риэлтор не нужен!

Это же не значит, что такого нет в принципе.

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Santiago

Даже рейтинговые селлеры?

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Ale K

Нет, в основном какие то частные продавцы, заманивают низкой ценой на хайповый товар

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Григорий Ефремов

А возврат в итоге за это оформляют?

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Фоксик

Своими силами. Потом, возможно, продавец вам возместит

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Ale K

Там сложная схема, и озон не всегда возвращает
https://vc.ru/claim/843811-ozon-global-ili-kak-ne-poteryat-dengi

Ozon global или как не потерять деньги…
Сегодня на маркетплейсе Ozon достаточно много товаров сомнительного качества. Не каждый продавец…
vc.ru
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Архаров Петр

Это вопрос к селлерам

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Архаров Петр

Если озон ворует у селлеров, зачем вы там торгуете?)))

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Ale K

Кто пояснит, Озон вышел в плюс или ещё нет...

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illusive man

пока нет, аналитики всë обещают. До операции вроде к 24 или 25 году говорили выйти в плюс

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Ale K

Ясно, значит деньги и дальше будут проедать

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Архаров Петр

Они не проедают, а инвестируют. Озон уже один из лидеров в онлайн продажах

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Артур Малосиев

С отрицательным ростом.

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Иностранный агент

Ну если ты не понимаешь, как работают growth-oriented компании, то лучше не комментировать такие статьи

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Kirill

Сейчас период роста. Прибыль будет потом, надо занять часть пирога вначале

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Ale K

Ясно, я так понимаю вы сотрудник Озона )

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Иностранный агент

Вы бы не позорились, а хоть одну книгу прочитали бы про развитие таких компаний, как озон

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Ale K

Я читал книгу Бренсона, там описано становление Virgin. Этого достаточно!?

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Иностранный агент

книга Брэнсона – это что-то на уровне Тони Робинса, только приправленная реальными кейсами.

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Архаров Петр

Выйдет, пока вкладывают в склады

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Риэлтор не нужен!

Ну раз убыток вырос - ждем новых повышенные комиссии продавцам и невозврат средств покупателям Global.

А также платный возврат и списания по уделенным из профиля пользователя картам

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Павел Харламов

Ну конечно выросла !ведь вы с продавцов высосали всю прибыль скрытыми комиссиями.

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Дядя Федор

А за чей счёт бал собственно?
Если у них терпение однажды кончится бы зашортил

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Архаров Петр

У кого кончится??? Ясно, что за онлайн продажами будущее

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Techno George

Озон постоянно растет и постоянно у них убыток. Что-то на схематоз похоже

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Сеошник Сеошников

Напоминает это пока анекдот "продаю рубль по 90 копеек", а я вот вроде помню что если ты 3 года или сколько-то, подряд ходишь в налоговую и говоришь что у меня убытки, то должна быть какая-то процедура "принудительного/обязательного" банкротства разве нет?

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Ale K

Пусть работают убыток, это их дело, деньги то инвесторские

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Архаров Петр

Нормально, скоро будут прибыльные. Пока вкладывают у логистику

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Печенька

Должник не тот, у кого много долгов, а тот кто не может по ним расплатиться

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Микростефан
Количество заказов увеличилось на 134% и достигло 251,1 млн.

Ох уж эта черная пятница

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Дайте водички

что значит прибыль 100 убыток 20?

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Rendition Channel

Из 100 заработанных миллиардов, потеряли 20

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Yulay Mambetov

Не прибыль, а выручка

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Frederik Appleberg

Конечно вырастет, с начала года комиссии поднялись на 8-10%, стоимость логистики выросла, услуги продвижения выросли.

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Тоже хочу

чего-то не очень понятно, выручка растет, а чистая прибыль падает. На что они бабло сливают то?

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