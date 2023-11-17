ВТБ рассказал о новой схеме мошенников: «жертв» обучают торговле на финансовом рынке, а потом уговаривают вложить деньги Статьи редакции
Деньги передают наличными, чтобы «пополнить счёт», и повторяют схему, пока клиент не поймёт, что его обманули.
- Мошенники находят резюме соискателей работы, а затем предлагают им должность в отделе аналитики. В случае согласия «жертву» просят пройти обучение в специальной компании-«однодневке». Такую схему со ссылкой на ВТБ рассказывает РБК.
- Во время занятий «кандидату» на должность аналитика показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках — и как на этом можно «быстро заработать». После — помогают с регистрацией на одной из платформ для торгов. Во время такого обучения мошенники узнают о финансовом положении «жертвы» и о том, есть ли у неё кредиты.
- В последний день учёбы «кураторы» предлагают внести деньги на счёт, чтобы получить доход. Если средств нет — уговаривают оформить кредит в банке или получить их под залог квартиры. Затем «жертву» просят передать деньги наличными одному из «сотрудников офиса» или специальному курьеру, чтобы внести их на несуществующий торговый счёт или криптокошелёк.
- В качестве доказательства, что деньги зачислены, «жертве» показывают «пополнение несуществующего счета и получение дохода» — но на деле деньги уходят мошенникам. Схема с «торгами» повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в «минус» или не догадывается, что его обманывают.
- В марте 2023 года ВТБ рассказал о схеме мошенников, когда они просят клиентов помочь найти преступника и «спасти» чужие деньги в обмен на «зарплату». В итоге «жертву» используют как посредника для обналичивания ранее украденных денег.
- В мае банк сообщил о схеме, в которой «жертвам» говорят, что нужно «спасти» деньги, и грозят позвонить родственникам. Затем родным действительно звонят и просят их убедить клиента «спасти» семейный бюджет.
- В июле ЦБ рассказал о схеме с приглашением на «личный приём» в отделение регулятора. Мошенники рассылают приглашения по почте с помощью подмены с адреса с доменом cbr.ru, а после под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.
- В октябре регулятор сообщил о ещё одной схеме: мошенники говорят «жертве», что кто-то пытается украсть её деньги, и просят перевести их на «безопасный счёт в ЦБ». А после поимки «злоумышленников», которые эти деньги якобы пытаются украсть, — обещают вернуть всю сумму наличными в приёмной регулятора.
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Так это не мошенники. Так инвесторов готовят.
Каждый банк что ни день именно эти схемы присылает.
А другие зафиксировали схему когда ВТБ блокирует счета своих клиентов по 115-ФЗ и далее всячески тянет время, пользуясь бесплатно деньгами.
Курсы Тинькофф инвестиции
Ляпнул бредовый коммент и собрал лайки глупых людей. В курсах Тинькофф Инвестиций как раз говорится, что если свободных денег нет, то и инвестировать некуй
Это каким же надо быть мамонтом, чтобы выполнить вот то всё, о чём написано. Отделу аналитики такие нужны, да. Лол.
Этой "схеме" лет 5. Объявления о работе на аналитика без особых требований.
Кидаешь заявку на вакансию. Зовут на собес. А там начинают по ушам ездить.
Конторы официальные инн. все дела.
Так сами банки так и делают)))
Все эти схемы, такие «новые», никто не знал и все в шоке!
Ничего нового
Все об этом давно знают где уголовные дела по факту мошенничества , покажите этотв Прайм тайм по телевиденью , вот уелевизованное решение таких проблем. А пока будут показывать всякую чушь по телеку в Прайм тайм , такие мошейники будут себя хорошо чувствовать !
Казнь таких мошенников надо показывать в Прайм тайм
Спасибо!
На TJ как раз статья вышла на днях про этот развод.
Этой схеме лет 5 на моей только памяти … Слава Богу, я таких сразу посылаю куда надо, тк они адекватно даже не смогли сказать об условиях труда и компенсации. Двоечники бл@