Деньги
Евгения Евсеева

ВТБ рассказал о новой схеме мошенников: «жертв» обучают торговле на финансовом рынке, а потом уговаривают вложить деньги Статьи редакции

Деньги передают наличными, чтобы «пополнить счёт», и повторяют схему, пока клиент не поймёт, что его обманули.

  • Мошенники находят резюме соискателей работы, а затем предлагают им должность в отделе аналитики. В случае согласия «жертву» просят пройти обучение в специальной компании-«однодневке». Такую схему со ссылкой на ВТБ рассказывает РБК.
  • Во время занятий «кандидату» на должность аналитика показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках — и как на этом можно «быстро заработать». После — помогают с регистрацией на одной из платформ для торгов. Во время такого обучения мошенники узнают о финансовом положении «жертвы» и о том, есть ли у неё кредиты.
  • В последний день учёбы «кураторы» предлагают внести деньги на счёт, чтобы получить доход. Если средств нет — уговаривают оформить кредит в банке или получить их под залог квартиры. Затем «жертву» просят передать деньги наличными одному из «сотрудников офиса» или специальному курьеру, чтобы внести их на несуществующий торговый счёт или криптокошелёк.
  • В качестве доказательства, что деньги зачислены, «жертве» показывают «пополнение несуществующего счета и получение дохода» — но на деле деньги уходят мошенникам. Схема с «торгами» повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в «минус» или не догадывается, что его обманывают.
  • В марте 2023 года ВТБ рассказал о схеме мошенников, когда они просят клиентов помочь найти преступника и «спасти» чужие деньги в обмен на «зарплату». В итоге «жертву» используют как посредника для обналичивания ранее украденных денег.
  • В мае банк сообщил о схеме, в которой «жертвам» говорят, что нужно «спасти» деньги, и грозят позвонить родственникам. Затем родным действительно звонят и просят их убедить клиента «спасти» семейный бюджет.
  • В июле ЦБ рассказал о схеме с приглашением на «личный приём» в отделение регулятора. Мошенники рассылают приглашения по почте с помощью подмены с адреса с доменом cbr.ru, а после под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.
  • В октябре регулятор сообщил о ещё одной схеме: мошенники говорят «жертве», что кто-то пытается украсть её деньги, и просят перевести их на «безопасный счёт в ЦБ». А после поимки «злоумышленников», которые эти деньги якобы пытаются украсть, — обещают вернуть всю сумму наличными в приёмной регулятора.

#новости #втб #мошенники

969 показов
1K открытий
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Так это не мошенники. Так инвесторов готовят.

Каждый банк что ни день именно эти схемы присылает.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

А другие зафиксировали схему когда ВТБ блокирует счета своих клиентов по 115-ФЗ и далее всячески тянет время, пользуясь бесплатно деньгами.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Курсы Тинькофф инвестиции

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сырыгин

Ляпнул бредовый коммент и собрал лайки глупых людей. В курсах Тинькофф Инвестиций как раз говорится, что если свободных денег нет, то и инвестировать некуй

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Это каким же надо быть мамонтом, чтобы выполнить вот то всё, о чём написано. Отделу аналитики такие нужны, да. Лол.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

Этой "схеме" лет 5. Объявления о работе на аналитика без особых требований.
Кидаешь заявку на вакансию. Зовут на собес. А там начинают по ушам ездить.
Конторы официальные инн. все дела.

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Белозерцев

Так сами банки так и делают)))

Ответить
Развернуть ветку
WasdAgency

Все эти схемы, такие «новые», никто не знал и все в шоке!

Ответить
Развернуть ветку
Оксана Маржохова

Ничего нового

Ответить
Развернуть ветку
Максим NBrk

Все об этом давно знают где уголовные дела по факту мошенничества , покажите этотв Прайм тайм по телевиденью , вот уелевизованное решение таких проблем. А пока будут показывать всякую чушь по телеку в Прайм тайм , такие мошейники будут себя хорошо чувствовать !

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

Казнь таких мошенников надо показывать в Прайм тайм

Ответить
Развернуть ветку
Татьяна Викторовна Алексейцева

Спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Никита

На TJ как раз статья вышла на днях про этот развод.

Ответить
Развернуть ветку
Alena Ducatt

Этой схеме лет 5 на моей только памяти … Слава Богу, я таких сразу посылаю куда надо, тк они адекватно даже не смогли сказать об условиях труда и компенсации. Двоечники бл@

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
11 комментариев
Раскрывать всегда
null