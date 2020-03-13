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Потому что не надо распространять эту «неприятную хрень».
«Тинькофф» выпустил видеоролик, в котором предправления компании Оливер Хьюз рекомендует сотрудникам в качестве профилактики распространения коронавируса Covid-2019 не здороваться за руку, рассказали vc.ru в компании. Хорошим вариантом для приветствия он называет взмах рукой, без касания собеседника.
В «Тинькофф» рассказали, что закупили антисептики и маски в офисы, а также перевели все запланированные внутренние мероприятий в онлайн-режим. Для рабочих встреч компания рекомендовала сотрудникам использовать конференц-связь и отметила все командировки в страны с высоким числом заболевших.
Сотрудники, вернувшиеся из отпуска из зон риска, на две недели переходят на удалённую работу. «У нас есть все возможности для организации удалённой работы, и в случае осязаемого риска и при необходимости каждый сотрудник по согласованию может организовать работу из дома», — добавили в компании.
Вспышка коронавируса Covid-19 началась в Китае в конце 2019 года. В России зафиксировано более 20 случаев. На фоне распространения вируса российские компании рекомендуют сотрудникам работать из дома — например, так уже поступили «Яндекс» и «Ситимобил». В Mail.ru Group и Rambler Group рассказали, что принимают профилактические меры.
Отличная инициатива, пора глобально избавиться от привычки трогать мужские руки. Другие организации и ребята — берите хороший пример
При условии, что снимаешь две квартиры или двушку/трешку, за несколько лет крыша едет от того, что за одним и тем же компом и играешь, и работаешь
Блин, а это то почему в разделе карьера?
Наверняка многие рады этому нововведению
А кто вообще может быть не рад? Геи, потому что им хочется потрогать других мужчин?
Это вредная и бессмысленная привычка, любой адекватный человек был бы счастлив если бы эта традиция исчезла. Сейчас прекрасный момент для её забвения
А почему тебе хочется трогать чужие руки? Расскажи, правда интересно
любому адекватному человеку должно быть насрать. человек с такими заебами не может быть нормальным
Можно также использовать римское приветствие
И приговаривать: мы финтех в ваш дом приносим, один четыре восемь восемь
Это бы прозвучало от итальянского главы "Тинькофф Банка". Ну, или немецкого.
Глава Тинькова... Был же Олег...
Оливер Хьюз возглавляет Tinkoff Bank с 2007 года.
возьмите меня обратно на работу 😭😭😭
Расскажите как в Тиньке ходят в туалеты - это так увлекательно и интересно.
vc.ru — бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы - яндекс неправильно видимо показывает что это за сайтец ...
В моем бизнесе я вообще не встречаюсь клиентом - удаленно заселяем в квартиру - никаких контактов прямых - вообще. В личку расскажу как повторить.
руки мыть не пробовали?
Зараженный чихнул, вирус попал на поручень, ты своими чистыми руками за него взялся и потрогал чью-то руку. Теперь заражены вы оба
Через нос, в основном. Человек не контролируя себя трогает руками свое лицо десятки раз В ЧАС, с лица вирусы легко уходят в легкие через нос
после твоих комментариев? пробовали, не помогает, и ещё сильнее хочется умереть
Как мир изменился, в ссср это считалось нормой, а сейчас рождённые в ссср кричат пидоры пидоры.
Неплохо при этом было бы держать дистанцию более метра и не разговаривать.
Обожаю Оливера! Но руки бы не пожал.
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