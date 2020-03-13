Потому что не надо распространять эту «неприятную хрень».

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«Тинькофф» выпустил видеоролик, в котором предправления компании Оливер Хьюз рекомендует сотрудникам в качестве профилактики распространения коронавируса Covid-2019 не здороваться за руку, рассказали vc.ru в компании. Хорошим вариантом для приветствия он называет взмах рукой, без касания собеседника.

В «Тинькофф» рассказали, что закупили антисептики и маски в офисы, а также перевели все запланированные внутренние мероприятий в онлайн-режим. Для рабочих встреч компания рекомендовала сотрудникам использовать конференц-связь и отметила все командировки в страны с высоким числом заболевших.

Сотрудники, вернувшиеся из отпуска из зон риска, на две недели переходят на удалённую работу. «У нас есть все возможности для организации удалённой работы, и в случае осязаемого риска и при необходимости каждый сотрудник по согласованию может организовать работу из дома», — добавили в компании.