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Татьяна Боброва
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Глава «Тинькофф» Оливер Хьюз рекомендовал сотрудникам не здороваться за руку из-за коронавируса Материал редакции

Потому что не надо распространять эту «неприятную хрень».

44 комментария
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«Тинькофф» выпустил видеоролик, в котором предправления компании Оливер Хьюз рекомендует сотрудникам в качестве профилактики распространения коронавируса Covid-2019 не здороваться за руку, рассказали vc.ru в компании. Хорошим вариантом для приветствия он называет взмах рукой, без касания собеседника.

В «Тинькофф» рассказали, что закупили антисептики и маски в офисы, а также перевели все запланированные внутренние мероприятий в онлайн-режим. Для рабочих встреч компания рекомендовала сотрудникам использовать конференц-связь и отметила все командировки в страны с высоким числом заболевших.

Сотрудники, вернувшиеся из отпуска из зон риска, на две недели переходят на удалённую работу. «У нас есть все возможности для организации удалённой работы, и в случае осязаемого риска и при необходимости каждый сотрудник по согласованию может организовать работу из дома», — добавили в компании.

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Вспышка коронавируса Covid-19 началась в Китае в конце 2019 года. В России зафиксировано более 20 случаев. На фоне распространения вируса российские компании рекомендуют сотрудникам работать из дома — например, так уже поступили «Яндекс» и «Ситимобил». В Mail.ru Group и Rambler Group рассказали, что принимают профилактические меры.

#новость #коронавирус #тинькофф

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44 комментария
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Bot Fabric

14

Отличная инициатива, пора глобально избавиться от привычки трогать мужские руки. Другие организации и ребята — берите хороший пример

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Red Fox

Bot
9

И избавиться от привычки сидеть в офисе. Большую часть работы давно можно делать онлайн и на удаленке.

Ответить

Dmitriy

Red
3

Это 100%. Сейчас — звездный час для кратного роста Miro, Figma и прочих сервисов для распределенной командной работы.

Ответить

Andre Macareno

Red
1

При условии, что снимаешь две квартиры или двушку/трешку, за несколько лет крыша едет от того, что за одним и тем же компом и играешь, и работаешь

Ответить

Птиц

Andre
0

Если завести отдельный комп для работы будет легче?

Ответить

Георгий Беглорян

Bot
0

Поддерживаю, будем обниматься и целоваться! 

Ответить

Антон Курочкин

4

Что-то не то

Ответить

Ilya Mogilevtsev

5

Уже представляю эти неловкие моменте в офисе

Ответить

bullydiary

4
Ответить

Andrew Simon

3

Блин, а это то почему в разделе карьера?

Ответить

Вадим Скворцов

Andrew
1

Корпоративная культура жи

Ответить

Владимир Бугаев

3

https://www.youtube.com/watch?v=iX3yizCbq9U

Ответить

Stanislav K

0

Наверняка многие рады этому нововведению

Ответить

Bot Fabric

Stanislav
8

А кто вообще может быть не рад? Геи, потому что им хочется потрогать других мужчин? 

Это вредная и бессмысленная привычка, любой адекватный человек был бы счастлив если бы эта традиция исчезла. Сейчас прекрасный момент для её забвения

Ответить

Make Luv

Bot
3

За всех не надо. 

Ответить

Bot Fabric

Make
0

А почему тебе хочется трогать чужие руки? Расскажи, правда интересно

Ответить

Make Luv

Bot
3

Традиция. Не могу сказать, что нравится, но и избавляться причин не вижу. По рукопожатию можно дать первичную характеристику человека. Да, я из тех хуемразей, которые считают, что у мужика должна быть сухая твердая ладонь, иначе он чмо.

Ответить

Make Luv

Make
3

О, влажноладошечники отмечаются)

Ответить

Konstantin Ivanov

Bot
1

любому адекватному человеку должно быть насрать. человек с такими заебами не может быть нормальным

Ответить

Arthur Niazyan

Bot
0

Вы просто нерукопожатный.

Ответить

Nikita Shmidt

2

Можно также использовать римское приветствие

Ответить

Александр Пересветов

Nikita
0

И приговаривать: мы финтех в ваш дом приносим, один четыре восемь восемь

Ответить

Илья Щербаков

Nikita
0

Это бы прозвучало от итальянского главы "Тинькофф Банка". Ну, или немецкого.

Ответить

Anatoly

–2

Глава Тинькова... Был же Олег...

Ответить

Arthur Niazyan

Anatoly
6

Оливер Хьюз возглавляет Tinkoff Bank с 2007 года.

Ответить

Artyom Kulakov

Arthur
0

Но теперь он делает заявление как публичное лицо, а не Олег

Ответить

Darya Svetikova

1

возьмите меня обратно на работу 😭😭😭

Ответить

Родион Галанев

Darya
0

А ты завязала с IronMan?

Ответить

Владимир Вакилев

1

Расскажите как в Тиньке ходят в туалеты - это так увлекательно и интересно. 
vc.ru — бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы - яндекс неправильно видимо показывает что это за сайтец ...
В моем бизнесе я вообще не встречаюсь клиентом - удаленно заселяем в квартиру - никаких контактов прямых - вообще. В личку расскажу как повторить.

Ответить

Павел Родюков

–1

Взмах??? Давайте уж лучше как в Индии

Ответить

Паронормальный

0

руки мыть не пробовали?

Ответить

Bot Fabric

Паронормальный
0

Зараженный чихнул, вирус попал на поручень, ты своими чистыми руками за него взялся и потрогал чью-то руку. Теперь заражены вы оба

Ответить

Make Luv

Bot
0

Сначала пусть определятся как он передается.

Ответить

Bot Fabric

Make
1

Через нос, в основном. Человек не контролируя себя трогает руками свое лицо десятки раз В ЧАС, с лица вирусы легко уходят в легкие через нос

Ответить

Arthur Niazyan

Bot
0

И через слизистую глаз.

Ответить

justwantedtobeenough

Паронормальный
0

после твоих комментариев? пробовали, не помогает, и ещё сильнее хочется умереть

Ответить

Паронормальный

0
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Stanislav K

0
Ответить

Александр Якунин

Stanislav
0

Как мир изменился, в ссср это считалось нормой, а сейчас рождённые в ссср кричат пидоры пидоры.

Ответить

Alexandr Simonov

0

Неплохо при этом было бы держать дистанцию более метра и не разговаривать.

Ответить

Родион Галанев

0

— Повелитель!
— Штурмовик!

Ответить

Artemy

0

Обожаю Оливера! Но руки бы не пожал.

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Александр Якунин

Artemy
0

Обожаю Оливье?

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Александр Якунин

0

Инфоповод что бы отвлечь от Олега.

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