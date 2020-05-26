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оказалась нейронной сетью
Компания готовится открыть офисы, но только частично, а сотрудники должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус.
Глава Mail.ru Group Борис Добродеев рассказал, что режим «удалёнки» продлится как минимум до 1 сентября 2020 года. Об этом он сообщил в письме сотрудникам (есть у vc.ru).
В Mail.ru Group подтвердили, что режим удалённой работы сохранится до осени, но от других комментариев отказались.
«Пока ситуация остаётся непростой, возвращаться рано. Сдвигать сроки каждый раз на пару недель достаточно утомительно для всех, поэтому давайте возьмем времени с запасом: мы остаемся работать в прежнем режиме до конца лета», — говорится в письме.
По словам Добродеева, компания готовится частично открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге для тех, «кому совсем уже невмоготу». Однако приходить на работу сотрудники смогут только в случае крайней необходимости.
Офис будет открыт по предварительным заявкам с лимитом примерно в 30 человек на этаж. Сотрудники, придя в офис, должны будут сдать тест на коронавирус и дождаться результатов — это занимает около двух часов. Тесты нужно будет сдавать каждые три дня, говорится в сообщении. Также в любое время могут быть применены дополнительные меры для безопасности сотрудников.
Всего в Mail.ru Group работает более 6000 человек.
В «Яндексе» рассказали vc.ru, что следят за обстановкой во всех регионах присутствия. «Специальная команда прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников», — добавили в компании, но деталей пока нет.
Российские ИТ-компании начали переводить сотрудников на работу из дома в марте 2020 года.
Отдайте вы свои офисы под больницу уже. Или по планёркам соскучились?
Дело не в этом. Сейчас они потестят такой режим и увидят, что эффективность не падает (а тех у кого падает - заменят)
А вот уже после этого, они свои небоскрёбы сдадут условному Яндексу - и сэкономят на издержках объем, равный годовой прибыли компании.
Кончились времена игровых комнат и печенюшек. Теперь рабы будут работать вообще не выходя из клеток 🤷♂️
Цифровизация же. Капитализм же
И так сделает не только мэйл
И только потом, спустя полгода-год-два статистика покажет, что при живом общении уровень творчества выше. И те компании, которые сохранят жизнь у себя - вырвутся вперёд. Но кому-то ведь и не особенно нужен этот творческий потенциал..
В том, чтобы копировать БлаБлаКары и превращать в тип-токи/там-тамы много творчества не надо..
Или надо? Вы как думаете?
(Вопрос ко всем)
Вы правы на 100%. Только, вангую я, бесконтрольные сотрудники будут уходить и формировать свои команды и делать своё вместо мэйловских и яндексовских копирок (кстати, откровенно лажовых).
И работать будут как мои знакомые рекламщики, которые 15% времени проводили в офисе, 85% - в местном пабе, где у них и был brainstorm cave
Делать "своё"... Самое время.
"Сказочный долбоеб... И зачем его только из больницы выпустили?" (с) Даун-хаус
Рабство — это график и необходимость переться в офис через снегопад и ливень. Удаленка топ
К осени ждем от них не менее, чем «изобретение» телефона.
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