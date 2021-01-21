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Евгения Евсеева

Исследование: четверть российских компаний запланировали инвестиции в системы контроля сотрудников на удалёнке Статьи редакции

Стоимость внедрения системы контроля для компании со средней численностью в 500 сотрудников обойдётся в 1-4,5 млн рублей, посчитали аналитики.

  • В 2021 году 24% крупных российских компаний планируют инвестировать в ИТ-решения для контроля сотрудников на удалёнке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование CNews Analytics, «Инфосистем Джет» и Citrix, которые опросили представителей 102 крупных компаний.
  • По мнению аналитиков, такое решение связано с желанием более чем 40% опрошенных не возвращать сотрудников в офисы. Компаниям придётся закупать средства контроля и развивать собственную инфраструктуру виртуального доступа к рабочим местам.
  • Руководители смогут отслеживать, сколько времени сотрудники тратят на работу, а сколько проводят, например, в соцсетях. По оценке «Инфосистем Джет», стоимость внедрения такой системы для компании со средней численностью в 500 сотрудников обойдётся в 1-4,5 млн рублей.
  • Среди компаний станет востребованным ПО, которое контролирует и ограничивает доступ к корпоративным информационным системам, чтобы снизить риск утечки важной информации. По подсчётам аналитиков, такая система будет стоить 2,5-10 млн рублей.
  • Руководитель практики управления киберрисками Deloitte Денис Липов отметил, что компании уже начинают использовать системы контроля не только для обеспечения информационной безопасности, но и, например, для отслеживания «климата в коллективе».
  • Компаниям придётся столкнуться с негативным восприятием сотрудников и решить технические проблемы, считает Липов. Например, если для работы сотрудник использует собственные устройства, его будет сложно заставить установить на них ПО для контроля.

#новость #удаленка

1321 просмотров
17 17 комментариев
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17 комментариев
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Антон Адамов

6

Идея на млн. - а давайте ещё шокеры на шею вешать.отвлекся - получил разряд. Эффективность ваших рабов будет запредельная.
А серьезно, если есть контроль - валите с той работы

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Дмитрий Журавлёв

3

Камеры дома не надо устанавливать?

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Aleksandr Dubrovin

Дмитрий
0

Устанавливают. У меня так друг пришел к успеху: устроился в американскую компанию, теперь камера на потолке в комнате висит.

Ответить

Andris Ovsjannikovs

Aleksandr
0

Хорошо, что не в туалете )) пока что...

Ответить

Aleksandr

Andris
0

Признаюсь мне стало жутко, я не хочу так работать

Ответить

Roman Moskovskiy

Aleksandr
0

Сколько ему заплатили?? 15 тысяч долларов в месяц?

Ответить

Даниил Орел

Roman
0

Думаю, что тот же самый полтинник, что и всем, плюс уже упомянутые молекулы успеха и причастности к истинной свободе. Да, и шанс попасть в Калифорнию, куда же без него. 

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Денис Федорец

2

российским компаниям надо думать не о том, как внедрить вещи, которые явно раздраконят и разозлят людей, а, скорей о том, что люди, попробовавшие формат удаленной работы, привыкнут к нему, и могут сделать абсолютно логичный следующий шаг - начать искать работу на зарубежного заказчика/работодателя. и что эти самые компании начнут конкурировать за сотрудников на совсем другом рынке.
самое время закупать кофемашины и подыскивать поставщиков годных печенюх. и манагерам пробовать по капле выдавливать из себя барина.

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Алфей Заморышев

2

А в компенсацию издержек работников на удалёнке, в частности возросших счетов за электричество, 24% крупных российских компаний инвестировать не планируют.

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Поджог Сараев

Алфей
0

Если учесть экономию на проезде до офиса, на ланчах и одежде, то большинство работников осталось в плюсе. И это ещё не считая нематериальных выгод, типа сэкономленного времени на дорогу.

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Артём Палённый

1

Хорошие сотрудники не будут работать в таких компаниях.. Короче, рынок порешает.

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Сергей Сергеев

1

Конторы с совковым мышлением, как хорошо что в IT этого гораздо меньше

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Airat Kafman

Сергей
2

Кантор - это таки еврейская фамилия

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Сергей Сергеев

Airat
0

каюсь, исправил, уж больно в голове засел акцент с которым люди называют это слово)

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Дмитрий

1

А что так мелко? Заставили бы уж носить браслет с маячком. Если что - бить током. 

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Дмитрий Богданов

0

детей в заложники брать и все внедрение
заодно будущие кадры растить 

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Сергей Че

0

Чтобы не ездить каждый день на роботу, жить на природе, а не в окружении пробок как негра... Можно слегонца и пострадать.
Робот - робота

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