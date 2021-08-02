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Таня Боброва

Goldman Sachs поднял зарплаты младшим аналитикам после жалоб на выгорание и «бесчеловечные» условия — FT Статьи редакции

В марте сотрудники жаловались на 95-часовую рабочую неделю и сон не больше пяти часов в день.

20 20 комментариев
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Goldman Sachs стал последним из крупных инвестбанков, которые повысили зарплаты младшему персоналу после его жалоб на выгорание во время бума слияний и поглощений в пандемию, пишет Financial Times.

Теперь в первый год работы аналитики будут получать базовую зарплату в $110 тысяч, во второй год — $125 тысяч, рассказали изданию источники, знакомые с решением руководства. Те, кто занимает должность выше, будут получать по $150 тысяч в год.

Эти суммы не учитывают годовые премии, которые иногда могут достигать размера зарплаты, отмечает газета. Теперь у Goldman Sachs одни из самых высоких начальных зарплат на рынке. В компании от комментариев отказались.

Однако, по данным FT, в руководстве банка до сих пор ведутся споры по поводу зарплат: некоторые топ-менеджеры считают, что повышение оплаты труда для младших специалистов может создать «опасный прецедент» и привлечь «наёмников», а снизить зарплаты обратно будет сложно.

По данным сайта Wall Street Oasis, который отслеживает размер оплаты труда, раньше аналитики инвестбанка получали в первый год в среднем около $86 тысяч и $37,5 тысяч бонусами. Это ниже, чем в среднем на Уолл-стрит — $91,4 тысячи и $39,7 тысячи соответственно, отмечает газета.

  • Группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась на 95-часовую рабочую неделю в марте 2021 года. По их словам, они спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».
  • В ответ глава Goldman Sachs Дэвид Соломон пообещал запретить работать по субботам, нанять больше аналитиков и попробовать автоматизировать некоторые задачи. После компания предложила отказаться от рабочих видеозвонков по пятницам и по вечерам.
  • В июле зарплаты новым аналитикам поднял Morgan Stanley: они будут получать по $100 тысяч в первый год и $105 тысяч во второй год работы. До этого суммы выплат составляли $85 тысяч и $90 тысяч соответственно.

#новость #goldmansachs

20 20 комментариев
2
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"Предложил запретить работать по субботам", чтобы они лучше выгорали в будни? Звучит как план 

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Дима Черепанов

1

Кость в будку кинули

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Вася Пражкин

Дима
1

 Теперь в первый год работы аналитики будут получать базовую зарплату в $110 тысяч

Дима, а сколько $$ Вы в первый год работы получали?

Ответить

Дима Черепанов

Вася
0

Я не работал аналитиком в ГС

Ответить

Вася Пражкин

Дима
1

А мог бы

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Дима Черепанов

Вася
0

Если бы захотел

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Вася Пражкин

Дима
1

Ну да, ведь $110K в год без опыта работы - кому такая зарплата нужна-то.

Ответить

Дима Черепанов

Вася
–1

Так условия работы ужастные. Вы почитайте только что ьам твориться))

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Oleg Vinokur

1

За 86к выгорали, а за 110$ выгорание резко сойдет на нет, и младшие аналитики будут хвастать доходом в 110к при всего лишь 95ч рабочей неделе. Неплохо.
Похоже, это естественный отбор: или сдохнешь в начале карьеры в прямом смысле слова, или пробьешься, к ЗП добавится один или несколько нулей и рабочая неделя сократится в 2 раза.

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Хозяин

0

first world problems

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Владимир Гусев

0

19-работа, 5- сон.
А поесть помыться, простите?
Кто-то здесь кое чего не договаривает!

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Igor Oleynick

Владимир
1

При желании, всё это можно совмещать с работой (кроме сна, собственно) 😁

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TheLobsterBox .

Владимир
1

уверен, что у них и душ в офисе есть)

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Вася Пражкин

Владимир
0

Помыться - на работе, после того как аналитику неверную выдал.

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Андрей Страдов

Владимир
0

Считайте не на 5-дневную рабочую неделю, а минимум на 6-дневную. Тогда помимо работы остаётся 8 часов.

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Александр Якунин

0

Нормально 10 000₽ получили, за жалобы или что там

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Мамин Данила

0

Могли бы сказать , что за забором очередь таких как они и пусть не выделываются 

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Alex X

Мамин
0

не согласен, на нормальных работников всегда дефицит
сам аналитиком работаю (далеко не в ГС конечно) и вижу, что в компании проблема с поиском нормальных кадров

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Кигхриль Vselensky

Мамин
0

Так и говорили раньше)

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Alex Choy

0

Туда попадают лучшие из лучших, поэтому жаловаться они могут 😂 лучше сразу апплаится после 1 курса на летнюю или даже весеннюю стажировку.
Конкурс дикий. Я бы лучше выбрал IT компании. Работать проще, стресса меньше. GS это работа для тех кто хочет зарабатывать миллионы.

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