Goldman Sachs поднял зарплаты младшим аналитикам после жалоб на выгорание и «бесчеловечные» условия — FT Статьи редакции
В марте сотрудники жаловались на 95-часовую рабочую неделю и сон не больше пяти часов в день.
Goldman Sachs стал последним из крупных инвестбанков, которые повысили зарплаты младшему персоналу после его жалоб на выгорание во время бума слияний и поглощений в пандемию, пишет Financial Times.
Теперь в первый год работы аналитики будут получать базовую зарплату в $110 тысяч, во второй год — $125 тысяч, рассказали изданию источники, знакомые с решением руководства. Те, кто занимает должность выше, будут получать по $150 тысяч в год.
Эти суммы не учитывают годовые премии, которые иногда могут достигать размера зарплаты, отмечает газета. Теперь у Goldman Sachs одни из самых высоких начальных зарплат на рынке. В компании от комментариев отказались.
Однако, по данным FT, в руководстве банка до сих пор ведутся споры по поводу зарплат: некоторые топ-менеджеры считают, что повышение оплаты труда для младших специалистов может создать «опасный прецедент» и привлечь «наёмников», а снизить зарплаты обратно будет сложно.
По данным сайта Wall Street Oasis, который отслеживает размер оплаты труда, раньше аналитики инвестбанка получали в первый год в среднем около $86 тысяч и $37,5 тысяч бонусами. Это ниже, чем в среднем на Уолл-стрит — $91,4 тысячи и $39,7 тысячи соответственно, отмечает газета.
- Группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась на 95-часовую рабочую неделю в марте 2021 года. По их словам, они спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».
- В ответ глава Goldman Sachs Дэвид Соломон пообещал запретить работать по субботам, нанять больше аналитиков и попробовать автоматизировать некоторые задачи. После компания предложила отказаться от рабочих видеозвонков по пятницам и по вечерам.
- В июле зарплаты новым аналитикам поднял Morgan Stanley: они будут получать по $100 тысяч в первый год и $105 тысяч во второй год работы. До этого суммы выплат составляли $85 тысяч и $90 тысяч соответственно.
"Предложил запретить работать по субботам", чтобы они лучше выгорали в будни? Звучит как план
Кость в будку кинули
Теперь в первый год работы аналитики будут получать базовую зарплату в $110 тысяч
Дима, а сколько $$ Вы в первый год работы получали?
Я не работал аналитиком в ГС
А мог бы
Если бы захотел
Ну да, ведь $110K в год без опыта работы - кому такая зарплата нужна-то.
Так условия работы ужастные. Вы почитайте только что ьам твориться))
За 86к выгорали, а за 110$ выгорание резко сойдет на нет, и младшие аналитики будут хвастать доходом в 110к при всего лишь 95ч рабочей неделе. Неплохо.
Похоже, это естественный отбор: или сдохнешь в начале карьеры в прямом смысле слова, или пробьешься, к ЗП добавится один или несколько нулей и рабочая неделя сократится в 2 раза.
19-работа, 5- сон.
А поесть помыться, простите?
Кто-то здесь кое чего не договаривает!
При желании, всё это можно совмещать с работой (кроме сна, собственно) 😁
Считайте не на 5-дневную рабочую неделю, а минимум на 6-дневную. Тогда помимо работы остаётся 8 часов.
Туда попадают лучшие из лучших, поэтому жаловаться они могут 😂 лучше сразу апплаится после 1 курса на летнюю или даже весеннюю стажировку.
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