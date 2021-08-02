В марте сотрудники жаловались на 95-часовую рабочую неделю и сон не больше пяти часов в день.

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Goldman Sachs стал последним из крупных инвестбанков, которые повысили зарплаты младшему персоналу после его жалоб на выгорание во время бума слияний и поглощений в пандемию, пишет Financial Times.

Теперь в первый год работы аналитики будут получать базовую зарплату в $110 тысяч, во второй год — $125 тысяч, рассказали изданию источники, знакомые с решением руководства. Те, кто занимает должность выше, будут получать по $150 тысяч в год.

Эти суммы не учитывают годовые премии, которые иногда могут достигать размера зарплаты, отмечает газета. Теперь у Goldman Sachs одни из самых высоких начальных зарплат на рынке. В компании от комментариев отказались.

Однако, по данным FT, в руководстве банка до сих пор ведутся споры по поводу зарплат: некоторые топ-менеджеры считают, что повышение оплаты труда для младших специалистов может создать «опасный прецедент» и привлечь «наёмников», а снизить зарплаты обратно будет сложно.

По данным сайта Wall Street Oasis, который отслеживает размер оплаты труда, раньше аналитики инвестбанка получали в первый год в среднем около $86 тысяч и $37,5 тысяч бонусами. Это ниже, чем в среднем на Уолл-стрит — $91,4 тысячи и $39,7 тысячи соответственно, отмечает газета.