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Офис
Маша Цепелева

В Японии начали продавать мини-офисы для удалённой работы за $5 тысяч Статьи редакции

Внутри есть розетки, освещение и место для стола и стула.

21 21 комментарий
1588 просмотров
  • Ширина офиса Hanare Zen от японского застройщика KI Star Real Estate — всего 0,9 м, длина — 1,8 м и высота — 2,1 м. Внутри есть розетка для кондиционера и две розетки для офисной техники, подсветка, шумоизоляция.
  • Мини-дом строители могут поставить за два дня. Когда удалённая работа закончится, его можно использовать как кладовку, предлагают в компании.
Офис Hanare Zen KI Star Real Estate
  • «Он разработан для людей, которым трудно найти удобное место для работы в своём доме и которые не хотят мешать семье», — рассказал Guardian представитель KI Star Real Estate.
  • Hanare Zen стоит около $5000 (примерно 364 тысяч рублей) и продаётся в Токио и близких к нему районах.
Внутри мини-офиса Hanare Zen KI Star Real Estate
  • Hanare Zen — это уменьшенная версия Hanare Study Version, дома для удалённой работы размером 1,8 м в ширину и 3,6 м в длину, который компания представила в мае.
Внутри Hanare Study Version KI Star Real Estate
  • Издание сообщает, что в пандемию жители Токио стали работать в автомобилях, чтобы уединиться. В Японии растет спрос на аксессуары для такой работы — стойки для компьютеров на рулевое колесо, складные столы и экраны для окон, чтобы не отвлекаться.
  • В Кавасаки компания Tokyu Railway Company отремонтировала старые вагоны и превратила их в места для удалённой работы, которые можно арендовать за 200 иен (около 130 рублей) в час.

#новость #удаленка #япония

21 21 комментарий
6
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Жухарев

44
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Автономный браслет

Жухарев
5

Блин, опередил) 

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Алексей Какачан

10

пфф

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Дорого, и посрать некуда.

Ответить

Хозяин

Амбиент
15

посрёшь в комментах

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Ivan Zenkov

3

Вот дураки. Особая налоговая зона на Курилах позволила бы им работать выгодно на себя буквально сидя на гектаре пространства по человеку. Вместо того чтоб инвестировать в прибыль, они инвестируют в туалеты. Тупые японцы.

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Philip Poteryahin

Ivan
0

Иван. Срочно в пресс офис налоговой зоны. Отлично же!)

Ответить

Типун Понос

0

Коворкинг же есть для таких целей

Ответить

Автономный браслет

Типун
6

Тоже не проблема

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Дмитрий Трифонов

2
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Виталий Промовский

2

От души. Комменты - ор выше гор 😂 

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Mr Auster

1

Просто какая-то "удавленка" получается.

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Alexandr Shilnikov

1

📦

Ответить

vmp

1

В России такой "офис" стоит на каждом дачном участке.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

У нас это называется однушка в хрущевке🤣

Ответить

Владислава Кирова

0

Если сравнивать работу в машине и тут, то уж лучше в такой коробочке. Понимаю прекрасно тех, кому негде уединиться дома. Спрос рождает предложение)

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Сергей Ермилов

0

«Он разработан для людей, которым трудно найти удобное место для работы в своём доме и которые не хотят мешать семье»
______

Если у тебя свой дом - как можно не сделать себе мини-кабинет и зачем тебе этот "сортир"?
Если у тебя квартира - куда ты поставишь данный "сортир"?

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Игорь

Сергей
0

Балкон! Вы бы знали, сколько заказов мебели для балкона было сделано в прошлом году... Имею доступ к статистике одной крупной сети мебельных ателье...

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Kuper Bad

Сергей
0

Я тоже так подумал.хорошо что я такую сделал)рабочий кабинет и игровая зона.
Не помню, возможно у них традиции двери не закрывать. А там они типа закрылись.
Я когда работаю, жена аккуратно дверь открывает, если например я на скайп-колле, или с клиентами общаюсь, если я ей не ответил в мессенджере, когда она на первом этаже. Чтобы, например позвать меня ужинать:)

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Ирина Салтыкова

0

На самом деле классная тема, отличное решение для удаленки. Все красивенько и аккуратно, а главное, что никто не мешает

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Юрий

0

— Смотрите, а это мой личный офис!

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