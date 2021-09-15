В Японии начали продавать мини-офисы для удалённой работы за $5 тысяч Статьи редакции
Внутри есть розетки, освещение и место для стола и стула.
- Ширина офиса Hanare Zen от японского застройщика KI Star Real Estate — всего 0,9 м, длина — 1,8 м и высота — 2,1 м. Внутри есть розетка для кондиционера и две розетки для офисной техники, подсветка, шумоизоляция.
- Мини-дом строители могут поставить за два дня. Когда удалённая работа закончится, его можно использовать как кладовку, предлагают в компании.
- «Он разработан для людей, которым трудно найти удобное место для работы в своём доме и которые не хотят мешать семье», — рассказал Guardian представитель KI Star Real Estate.
- Hanare Zen стоит около $5000 (примерно 364 тысяч рублей) и продаётся в Токио и близких к нему районах.
- Hanare Zen — это уменьшенная версия Hanare Study Version, дома для удалённой работы размером 1,8 м в ширину и 3,6 м в длину, который компания представила в мае.
- Издание сообщает, что в пандемию жители Токио стали работать в автомобилях, чтобы уединиться. В Японии растет спрос на аксессуары для такой работы — стойки для компьютеров на рулевое колесо, складные столы и экраны для окон, чтобы не отвлекаться.
- В Кавасаки компания Tokyu Railway Company отремонтировала старые вагоны и превратила их в места для удалённой работы, которые можно арендовать за 200 иен (около 130 рублей) в час.
Дорого, и посрать некуда.
Вот дураки. Особая налоговая зона на Курилах позволила бы им работать выгодно на себя буквально сидя на гектаре пространства по человеку. Вместо того чтоб инвестировать в прибыль, они инвестируют в туалеты. Тупые японцы.
Коворкинг же есть для таких целей
Если сравнивать работу в машине и тут, то уж лучше в такой коробочке. Понимаю прекрасно тех, кому негде уединиться дома. Спрос рождает предложение)
«Он разработан для людей, которым трудно найти удобное место для работы в своём доме и которые не хотят мешать семье»
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Если у тебя свой дом - как можно не сделать себе мини-кабинет и зачем тебе этот "сортир"?
Если у тебя квартира - куда ты поставишь данный "сортир"?
Я тоже так подумал.хорошо что я такую сделал)рабочий кабинет и игровая зона.
Не помню, возможно у них традиции двери не закрывать. А там они типа закрылись.
Я когда работаю, жена аккуратно дверь открывает, если например я на скайп-колле, или с клиентами общаюсь, если я ей не ответил в мессенджере, когда она на первом этаже. Чтобы, например позвать меня ужинать:)
На самом деле классная тема, отличное решение для удаленки. Все красивенько и аккуратно, а главное, что никто не мешает
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