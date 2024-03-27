Минцифры предложило бесплатно передавать «Почте России» помещения в новостройках Статьи редакции
Пока застройщики закладывают почтовые отделения в свои проекты на коммерческой основе.
- Минцифры планирует ввести нормативы по организации отделений «Почты России» в жилых домах, рассказал глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике, передаёт «Ъ».
- По его словам, застройщики, которые вводят жильё в эксплуатацию, должны безвозмездно передавать «определённые площади» на первых этажах «Почте России». Инициативу планируют вынести на рассмотрение комитета.
- В Минцифры добавили, что при строительстве жилых комплексов и микрорайонов застройщикам наряду с другой инфраструктурой следует предусматривать помещения для «Почты России», «исходя из потенциального количества жителей и с учётом действующих требований к размещению отделений».
- По данным на март 2024 года, средняя стоимость аренды помещения на первых этажах в Москве составляет около 440 тысяч рублей за квадратный метр, приводит «Ъ» сведения SimpleEstate. За год цены выросли на 7%.
- Застройщики закладывают точки «Почты России» в свои проекты, но на коммерческой основе, рассказал директор по продажам застройщика «Мангазеи» Фёдор Ушаков. Он считает, что новая идея Минцифры реализуема, но создаст для девелоперов дополнительную нагрузку аналогично школам и детским садам.
- В мае 2023 года «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные почтовые отделения в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
- Против инициативы высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. В августе «Ведомости» сообщили, что маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота. В декабре глава почтового оператора Михаил Волков рассказал, что идею об «инфраструктурном сборе» «сняли с повестки»
- Тогда же Федеральное казначейство провело аудит «Почты России» за 2022 год, в ходе которого определило убыток госкомпании в 24,5 млрд рублей. После этого Минцифры предложило регионам, какие из почтовых отделений в пунктах с населением более 10 тысяч человек можно закрыть.
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Ух, ты-ж... А можно и мне бесплатно? Я тоже хочу.
Сделаем, раз вы так просите.
Отныне в вашем туалете располагается отделение почты России. Бесплатно.
Не-не. Сначала стулья, точнее пару тысяч квадратных метров в хорошей локации )). Будет, где и магазин открыть и где ПВЗ разместить.
Вообще, вот интересно, почему это Почте все должно бесплатно доставаться? Точнее, за счет других. Вы же не думаете, что застройщик не переложит эти затраты на покупателей жилья? Вы же не столь наивны?
Конечно, сейчас всем выдадут, записываемся в очередь
И мне! 🙋♀️☺️
Минцифры предложило бесплатно передавать «Почте России» помещения в новостройках и девственниц в российских селениях.
У минцифров крыша плотно едет. Сначала с маркетплейсами инициатива, теперь вот это
Станции Скорой помощи лучше открывайте! Скорая едет по часу и более
А я вот работал на Почте России, самым рядовым сотрудником. Моё мнение - ээээ... Менеджмент из рук вон плохой, замкнутая система, некий междусобойчик. Если провести полный независимый аудит деятельности, не удивлюсь, если будут сделаны выводы о сокращении среднего персонала процентов на 50 и привлечении сотрудников из сторонних бизнес - структур, а то там застой полный, а в топ-менеджерах там бывшие военные и кто угодно, кроме профильных специалистов.
Ну дк, почта, телефон, телеграф - всё по заветам.
Да, ж.д. станции ещё..
У нас так во всех гос. структурах. Засели и дербанят как могут
как известно ничего бесплатного не бывает эти расходы будут на счету жильцов либо в квадратном. метре либо в содержании общедомовой территории из-за недополученной прибыли
Мы не умеем и не хотим работать, нам навешали социалку, которая никому не сдалась - вот вам гонорар
предлагаю и мне хорошему гражданину выделить парочку квартир в новостройках :D
Эм... Чтобы что? Нахрена эти бестолковые ещё и в новостройках, если от них и в старостройках деться некуда? Иэ же триллион просто, пожиратели бабла.
ну видимо что бы новые цифры убытка можно было оправдать:
выросли площади, больше затраты на их содержание, да и ремонт в новых помещениях сделать надо было
Угу.
Пентхаусы на 26-27 этажах
Поэтому в оффере почты теперь годовая премия 30% от годового оклада?)
Статья рассказывает о планах Минцифры включить в проекты строительства жилых домов бесплатные помещения для отделений "Почты России"
Саммари:
- Минцифры хочет помещения для "Почты" в новостройках
- Застройщики должны предоставлять площади бесплатно
- Помещения для "Почты" рассматривают наряду с инфраструктурой
- В Москве средняя стоимость аренды на первых этажах высока
- Девелоперы видят в идеи нагрузку, как со школами и садами
- "Почта России" предлагала инфраструктурный сбор с маркетплейсов
- Идея сбора не нашла поддержки, обсуждение прекратилось
- "Почта России" испытывает финансовые убытки
- Минцифры рассматривает закрытие убыточных отделений
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Уймитесь уже, читателям VC Вадим Д. уже всю печень выклевал. Боливар не вынесет двоих.
За Вадима не отвечаю
Да он похоже и сам не отвечает. Вы за себя перестаньте флудить, большего от вас и не требуется.
И мне можно, квадратов 20-30. Чисто, просто за респект 🤙
Консервы будете продавать?
Автожопчасти
Малому предпринимательству с небольшим оборотом тяжело взять такое помещение, учитывая работу в белую
Без продажи консервов не дадут, вы там как-то угол что ли выделите под это
Можно так-то подумать, макароны и косметику. Ну и обязательно не стоит забывать про лотерейные билеты…
Да, можете в лотерею кардан разыграть
А при чем тут минцифры?
При том что там вась вась кто-то с кем то)
Еще больше консерв можно будет продавать
а можно уже снять этих нахлебников с наших шей?
Поставить в одно предложение слова "застройщики" и "безвозмездно" - это ещё уметь надо.
P.S. Максут, сходил к Паршину? Слоечки, пирожки и "Граф Монте-Кристо" Дюма ему передал?
Лучше почту России бесплатно отдать большому маркетплейсу
К&Б, учитесь как надо дела делать
Как насчет социальных объектов типа школ и садиков?
Почта России такая нищая что не может купить коммерческое помещение для ведения бизнеса в рассрочку, как это делают все кто покупает коммерческие помещения?
Может быть, вместо Почты России такие помещения нужно предоставлять под детские сады? А не как, например, в Варшавских Воротах, где построили высотку без инфраструктуры пообещав жителям детский сад, но теперь помещение под детский сад сдают за 350,000-400,000 в месяц.
Что на это скажет ФАС?
ФАС скажет что оно тут не причем
ну чем больше отделений тем меньше стоять в очередях за посылкой, особенно когда приобрел дорогое жилье этого делать не хочется
когда приобрел дорогое жилье - закажи сдэком. И кстати там не всегда дороже
Давно уже никто не стоит в очередях. Если сдаешь посылку, то все оформляешь электронно и вызываешь курьера, или сам сдаешь без очереди. Если получаешь посылку, то точно так же на сайте почты заказываешь курьера и он приносит посылку домой.
Чисто про бизнес Почта РФ🤣
я/мы почта России 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 поможем вместе 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Можно ещё подумать, например, тем, кто будет обеспечивать здоровье и безопасность передать)
Оброк получается? Снова квадратный метр дорожать?
Хорошая задумка, а то не хочется пилить километры до почты
Скоро на этаже начнут открывать
И когда я пропустил рост цен на аренду в 1000%
Маразм крепчал, деревья шелестели...
Спасибо минцифре и vc за прекрасную новость, где каждый может написать остроумный комментарий и смешно пошутить. А не унылое гумно типа вот microsoft сменил директора, бе-бе-бе