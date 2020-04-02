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Татьяна Боброва
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Власти Москвы продлили срок действия ограничений для бизнеса до 1 мая 2020 года Материал редакции

Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортклубы и другие организации останутся закрытыми.

  • Власти Москвы продлили срок действия ограничений для бизнеса до 1 мая 2020 года, написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. В частности, останутся закрытыми магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортклубы и другие организации.
  • Продолжат работать аптеки и медицинские организации, продуктовые ритейлеры и магазины с товарами первой необходимости, банки, транспорт, курьерская доставка и некоторые другие организации. Также мэр сообщил, что пока в городе не будут вводить пропускной режим передвижения.
  • 2 апреля президент России Владимир Путин объявил, что «нерабочие» дни в стране будут продлены до конца апреля. Также он предоставил главам регионов дополнительные полномочия: например, они смогут ограничивать передвижение граждан и транспорта и приостанавливать работу любых организаций и ИП.

#новость #коронавирус #москва #бизнеснакарантине

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33 комментария
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Светлана Ушакова

8

Это ( )( )

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Nick Chernykh

Светлана
5

сиськи?

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Artyom Stepanov

Nick
2

Жопа

Ответить

Мовлам Аманов

Artyom
3

}∆{
3.14зда

Ответить

Светлана Ушакова

Nick
0

Если бы сиськи!!!)

Ответить

Игорь Рачук

Светлана
0

(_)o(_)

Ответить

Евгений Чупышев

6

Так а на какие шиши платить аренду и зарплату ?????

Ответить

Evil Pechenka

Евгений
11

Сейчас заработает программа поддержки для компаний, которые потеряли больше 20% прибыли из-за введения чрезвычайного положения и правительство компенсирует их работникам 60% заработных плат.

Ой, нет, это я про Болгарию, в России так не будет. 😁

Ответить

Сергей Руденко

Евгений
1

Такой же вопрос! 

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Anton Matrosov

8

Меня в этой ситуации больше беспокоит, что придется ходить по улицам с ножом или с травматом даже в светлое время суток, ибо вооруженных грабежей станет просто тьма тьмущая. Будут целые банды орудовать.

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Марина Баскакова

Anton
1

Why?

Ответить

Дмитрий Пелипас

Марина
1

Ну бывший «средний класс» грабить не пойдет, а вот бывшие зэки которым теперь вообще жопа, вполне

Ответить

Anton Matrosov

Дмитрий
3

Масса таксистов кстати тоже остается без работы. И не забываем, что в Мск миллионы легальных и нелегальных приезжих, до этого работавших на стройках, в общепите, в доставке. Работы у них тоже не будет, как и возможности уехать на родину (не то, чтобы там было лучше сейчас). Эти очень быстро возьмутся за нож, им вообще нечего терять.

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Sergey Sergeychik

Anton
0

Мрачноватенько, надеюсь месяц переживут, а дальше начнется нормализация

Ответить

Убийца Гугла

8

Также мэр сообщил, что пока в городе не будут вводить пропускной режим передвижения.

Я бы не стал на это особо рассчитывать.

Ответить

Александр Алмазов

4

Ух епта, всё веселье ещё только нас ждёт. 🤦‍♂️

Ответить

Дмитрий Шепелев

Александр
3

Ох и заживем сейчас!

Ответить

Мовлам Аманов

3

Звонит арендодатель. Говорит "трудные времена, не могли бы оплатить аренду на карту сегодня завтра." Все бы ничего, но обычная дата оплаты 10го числа каждого месяца.

Ответить

Сергей Руденко

Мовлам
1

Мне мой обещал скидку 10% это при том что я месяц фактически пользоваться офисом не могу

Ответить

Marat Yansaitov

Мовлам
1

Хотя не торопитесь - через пару недель сможете в офис классом выше заехать)

Ответить

Дмитрий Пелипас

Marat
0

Сниму офис в сити за 10000р 😂

Ответить

Игорь Рачук

Дмитрий
0

С вами сниму 50% на 50%

Ответить

Дмитрий Пелипас

Мовлам
0

У нас тоже 10го.. Я своим сказал, ребята скорее всего месяц-два сосете лапу. Выселять не будут, заселять некого будет все равно

Ответить

Сергей Руденко

Дмитрий
0

Интересный подход, надо попробовать:) 

Ответить

Marat Yansaitov

Мовлам
0

Переезжайте, цены уже упали. Нет смысла сейчас платить по докризисным ценам аренду, если позволяет договор - требуйте корректировки.

Ответить

Dojig Hashishev

2

Блин я в коммерческой орг работаю и хожу на работу я обязан?

Ответить

Тот Самый

Dojig
3

Радуйся что есть работа и оплата. Можешь не ходить конечно, но зачем тогда на работу устраивался, если не хочешь работать?

Ответить

Николай Демидов

Тот
0

Большинство продолжают работать.
А вот детсады и школы - нет.
И куда девать детей?

Ответить

Гологенный Мяч

2

а если чайник сломался.. чего делать?

Ответить

Владислав Сластушевский

Гологенный
3

Сварить в кастрюльке

Ответить

Руслан Алексеев

2

Это полный писец

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Deniss Karpak

–1

Первый. Ну что, настало время охуительных историй) вроде не 1 апреля

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Дмитрий Титишин

1

Второй

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