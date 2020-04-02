Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортклубы и другие организации останутся закрытыми.
- Власти Москвы продлили срок действия ограничений для бизнеса до 1 мая 2020 года, написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. В частности, останутся закрытыми магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортклубы и другие организации.
- Продолжат работать аптеки и медицинские организации, продуктовые ритейлеры и магазины с товарами первой необходимости, банки, транспорт, курьерская доставка и некоторые другие организации. Также мэр сообщил, что пока в городе не будут вводить пропускной режим передвижения.
- 2 апреля президент России Владимир Путин объявил, что «нерабочие» дни в стране будут продлены до конца апреля. Также он предоставил главам регионов дополнительные полномочия: например, они смогут ограничивать передвижение граждан и транспорта и приостанавливать работу любых организаций и ИП.
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Светлана Ушакова
Это ( )( )
Nick ChernykhСветлана
сиськи?
Artyom StepanovNick
Жопа
Мовлам АмановArtyom
}∆{
3.14зда
Светлана УшаковаNick
Если бы сиськи!!!)
Игорь РачукСветлана
(_)o(_)
Евгений Чупышев
Так а на какие шиши платить аренду и зарплату ?????
Evil PechenkaЕвгений
Сейчас заработает программа поддержки для компаний, которые потеряли больше 20% прибыли из-за введения чрезвычайного положения и правительство компенсирует их работникам 60% заработных плат.
Ой, нет, это я про Болгарию, в России так не будет. 😁
Сергей РуденкоЕвгений
Такой же вопрос!
Anton Matrosov
Меня в этой ситуации больше беспокоит, что придется ходить по улицам с ножом или с травматом даже в светлое время суток, ибо вооруженных грабежей станет просто тьма тьмущая. Будут целые банды орудовать.
Марина БаскаковаAnton
Why?
Дмитрий ПелипасМарина
Ну бывший «средний класс» грабить не пойдет, а вот бывшие зэки которым теперь вообще жопа, вполне
Anton MatrosovДмитрий
Масса таксистов кстати тоже остается без работы. И не забываем, что в Мск миллионы легальных и нелегальных приезжих, до этого работавших на стройках, в общепите, в доставке. Работы у них тоже не будет, как и возможности уехать на родину (не то, чтобы там было лучше сейчас). Эти очень быстро возьмутся за нож, им вообще нечего терять.
Sergey SergeychikAnton
Мрачноватенько, надеюсь месяц переживут, а дальше начнется нормализация
Убийца Гугла
Также мэр сообщил, что пока в городе не будут вводить пропускной режим передвижения.
Я бы не стал на это особо рассчитывать.
Александр Алмазов
Ух епта, всё веселье ещё только нас ждёт. 🤦♂️
Дмитрий ШепелевАлександр
Ох и заживем сейчас!
Мовлам Аманов
Звонит арендодатель. Говорит "трудные времена, не могли бы оплатить аренду на карту сегодня завтра." Все бы ничего, но обычная дата оплаты 10го числа каждого месяца.
Сергей РуденкоМовлам
Мне мой обещал скидку 10% это при том что я месяц фактически пользоваться офисом не могу
Marat YansaitovМовлам
Хотя не торопитесь - через пару недель сможете в офис классом выше заехать)
Дмитрий ПелипасMarat
Сниму офис в сити за 10000р 😂
Игорь РачукДмитрий
С вами сниму 50% на 50%
Дмитрий ПелипасМовлам
У нас тоже 10го.. Я своим сказал, ребята скорее всего месяц-два сосете лапу. Выселять не будут, заселять некого будет все равно
Сергей РуденкоДмитрий
Интересный подход, надо попробовать:)
Marat YansaitovМовлам
Переезжайте, цены уже упали. Нет смысла сейчас платить по докризисным ценам аренду, если позволяет договор - требуйте корректировки.
Dojig Hashishev
Блин я в коммерческой орг работаю и хожу на работу я обязан?
Тот СамыйDojig
Радуйся что есть работа и оплата. Можешь не ходить конечно, но зачем тогда на работу устраивался, если не хочешь работать?
Николай ДемидовТот
Большинство продолжают работать.
А вот детсады и школы - нет.
И куда девать детей?
Гологенный Мяч
а если чайник сломался.. чего делать?
Владислав СластушевскийГологенный
Сварить в кастрюльке
Руслан Алексеев
Это полный писец
Deniss Karpak
Первый. Ну что, настало время охуительных историй) вроде не 1 апреля
Дмитрий Титишин
Второй