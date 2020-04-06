В результате выросло количество предложений по долгосрочной аренде, а цены снизились, говорят в «ПИК-Аренде».

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В сервисе поиска объявлений по аренде и продаже жилья «Яндекс.Недвижимость» растёт спрос на аренду, но в первую очередь — на загородную недвижимость, рассказала vc.ru аналитик компании Анна Львова. По её словам, в начале марта спрос на аренду домов в сервисе увеличивался постепенно, а к концу месяца резко подрос на 60%.

Спрос на покупку загородных домов в «Яндекс.Недвижимости» находится в пределах сезонного роста. «То есть люди всё-таки рассчитывают, что самоизоляция временная и перебираться за город насовсем не планируют», — объяснила Львова.

При этом посуточная аренда домов подорожала — в среднем на одну-две тысячи рублей, а в других сегментах цены не изменились, заключила Львова.

В ЦИАН подтвердили vc.ru, что в марте спрос на аренду и дорогой, и более дешёвой загородной недвижимости в Москве вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Стабильный рост наблюдался до 26 марта, когда было объявлено об ужесточении режима самоизоляции в России. Затем темпы роста замедлились до 2,5-3 раз.

Это может быть связано с опасениями оказаться за городом без возможности вернуться обратно при ограничениях на передвижение, считает аналитик ЦИАН Алексей Попов.

Такого роста относительно предыдущего года никогда не наблюдалось, добавил Попов. Кроме мягкой зимы и раннего начала дачного сезона, спрос может быть обоснован режимом самоизоляции, а также срывом летних планов россиян на отпуск за границей, говорит представитель ЦИАН.

В Санкт-Петербурге темпы роста чуть меньше — в 2,5-3 раза, а в других регионах России слишком низкая база объявлений для оценки, объяснил аналитик. Объём предложения не изменился, добавил Попов.

Также на фоне изоляции с середины марта на 25% снизился спрос на долгосрочную аренду квартир, говорят в «Яндекс.Недвижимости».

Долгосрочная аренда предполагает стабильность планов, но сейчас многие находятся в режиме неопределённости. В период карантина многие пользователи ограничили свои поездки по городу и контакты с людьми, что сильно влияет на договорённости о просмотрах квартир. Анна Львова аналитик «Яндекс.Недвижимости»

Никита Комаров, сооснователь и директор по продукту «ПИК-Аренда», заявил vc.ru, что количество предложений в сегменте долгосрочной аренды выросло — из-за падения спроса посуточной аренды арендодателям пришлось переключаться на долгосрочную.

В результате цены на долгосрочную аренду снизились, значительнее всего — в центре Москвы.

По словам Комарова, вспышка коронавируса сильно поменяла рынок аренды жилья. В целом, спрос на недвижимость из-за режима самоизоляции упал, заключил эксперт.

По данным ЦИАН, застой наблюдается на рынке аренды коммерческой и офисной недвижимости. Сделки, которые находились на высокой стадии завершения, расторгнуты. Но о конкретных показателях падения рынка говорить рано, отмечает Попов: «Пока есть чёткое понимание, что рынок упадёт, но насколько сильно и какие именно сегменты — будет зависеть от длительности периода самоизоляции».

В агентстве недвижимости JLL прогнозируют, что снижение трафика во второй половине марта выразится в падении товарооборота ритейлеров и массовом пересмотре условий аренды в большинстве торговых центров. Эффект от пандемии можно будет оценить после первых шести месяцев 2020 года, уровень вакантности постепенно начнёт повышаться, говорят в компании.