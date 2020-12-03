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Бар в Нью-Йорке проигнорировал ограничения из-за пандемии и объявил «автономную зону» — арест менеджера вызвал протесты Материал редакции
«Covid-19 не считается с автономными зонами, как и шериф», — заявили в офисе губернатора Нью-Йорка.
В Нью-Йорке задержали менеджера бара Mac’s Public House Дэнни Прэсти из-за отказа соблюдать коронавирусные ограничения, после чего возле заведения собрались протестующие, сообщает The New York Times.
Власти Нью-Йорка сначала запретили заведениям работать после 22:00, а потом ввели запрет на обслуживание посетителей в помещениях в районе Статен-Айленд, где находится Mac’s Public House. Бар проигнорировал запреты, и тогда у него отобрали лицензию на продажу спиртных напитков. Однако владелец заведения обошёл закон и продолжил подавать еду и алкоголь — в обмен на пожертвования.
Заведение не обращало внимание на штрафы и уведомления о прекращении работы, а потом владелец объявил бар «автономной зоной», нарисовав перед входом оранжевый прямоугольник. Бар продолжал работать, однако 1 декабря менеджера заведения задержали за несоблюдение требований властей. На следующий день у Mac’s Public House собрались протестующие, требовавшие отмены ограничений.
Один из протестующих в эфире Newsmax объяснил позицию участников акции: «Сотни людей покупают керамических пингвинов в HomeGoods, а этот парень не может открыть свой маленький бизнес».
Офис губернатора Нью-Йорка заявил, что нарушать закон и угрожать жизням людей, чтобы сделать «политическое заявление», «просто неприемлемо». «Covid-19 не считается с автономными зонами, как и шериф», — добавили там.
Если серьезно - тоже не понимаю в чем смысл ограничивать работу баров. У нас они, кажется, до 23:00 работают, и чо? Я с бОльшей вероятностью заражусь в очереди в Пятерочке или в Ашане, которые работают как ни в чем не бывало, чем в баре после 23:00. Есть хоть какая-то логика в этом?
Рыжий спрей
Смысла ограничивать нет, да. Это меры ради мер, отчетность, показать: "вот мы мол приняли меры!".
Но в целом по ситуации ИМХО все проще. Если представить идеальный мир, в котором нет дебилов и все люди действуют разумно, никакой пандемии бы не было. Уж как минимум таких бы проблем точно не было.
Даже vc.ru взять, даже вот комменты под этой статьей ниже. Как что-то про ковид, тут же прибегают странные люди, про какое-то рабство орут, до сих пор вирус отрицают.
Вирус никто не отрицал. Запреты не про вирусы. И маски тоже.
Когда народ начнёт думать головой, а не ... 🤦
Сплошная зомбовата.
Логика и наше «провительство» вещи несовместимые. Зато депутаты ГД в конце декабря возобновят заграничные поездки. Сами знаете для чего. Конечно по работе.
А при чем тут наши? В статье про америцу, и там точно такие же вопросы
Согласен, но я вот только сегодня новость прочитал про наших депутатов, как то о родимых подумал, что там за бугром и без нас разберутся
В спб ограничения вводят жесткие ограничения на новогодние, я собственно по этому и написал
По принципу, чем меньше контактов, тем лучше. Запретить покупать продукты трудно, запретить бухать в кафе легче, что легче, то и запрещают.
К тому же, ночью многие кафешки превращаются в подобии ночного клуба, где всем пофиг на маску и дистанцию.
Вероятности подсчитаны учёными, и бары реально опасные места. Если в пятерочке есть хотя бы простая вытяжка, то шанс заразиться там в разы меньше.
Если маленькая площадь, нет вентиляции — через час у тебя чуть ли не 90% шанс заразиться в баре. И это не говоря о том, что сильно бухие люди любят очень близко сидеть и за жизнь чуть ли не в обмнику перетирать.
https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html
Я правильно понимаю что до 23:00 это все не работает, только после?
Ученые могут пересчитать, их карман всегда открыт для новых грантов. «Сотни людей покупают керамических пингвинов в HomeGoods, а этот парень не может открыть свой маленький бизнес»
Там на реальных примерах показано.
Проклятые ученые, сжечь их всех. Зря в Корее, Новой Зеландии, Австралии и Вьетнами их слушали. Надо было как в Америке. Они ведь мошенники, так и ждут как деньги поднять на своих препринтах, которые никто не читает.
Надо было сразу в соц. сетях проконкусльтироваться и вышки 5g отключить.
с чего Вы взяли что в том баре нет вытяжки?
Деменция? Сочувствую. Тот, о котором речь в статье
Протесты и у нас пора запускать. Только палками всех разгонят. Запреты на работу кафе и ресторанам в новогодние праздники - это про рабство, а не про здоровье и заботу о населении.
У нас из года в год растёт убыль населения, сокращается доступность медицины и образования, коррупция достигает ебических размахов, а вы предлагаете протестовать из-за нерабочих кафешек в праздничики и именно это считаете признаком рабства?
¯\_(ツ)_/¯
Ничего вы не объясните человеку, который ни разу в жизни (я так полагаю, иначе так бы не писала) не видел детского дома или рядовую провинциальную школу в деревне или небольшом городе. Проблемы у людей понимаете, с подругой винишко в ресторане не выпить, как же жить то теперь, как же наши устрицы там будут. Они протестовать ради этого готовы. Это пиздец, товарищи.
это про рабство
интересно, на каких фермах вас выращивают?
Протесты и у нас пора запускать. Только палками всех разгонят
Не то, что палками разгонят - только лишь за один этот ваш комментарий за вами уже выехали. Собирайте вещи и ждите стука в дверь.
это про рабство, а не про здоровье и заботу о населении.
Вас не смущает, что от осложнений вызванных этой заразой люди умирают? У нас такая необходимость в пик эпидемии в кинотеатр сходить, в баре посидеть? Или вообще занятий в жизни нет?
Забавно читать про рабство от абсолютно свободного человека. Вы вообще понимаете, что такое рабство?
В СПб, к сожалению, остальные активности тоже ограничили. Только по гостям шататься.
Ограничения нужны, но не такие суровые.
Какая связь ограничений работы баров после 23:00 с осложнениями? В этих барах народу раз 100 меньше, чем в метро по утрам. Если уж и заражусь, то именно в метро
От короны может и не умру, а от безработицы 100% подохну
от безработицы не умирают, чувак
даже если намеренно забить на работу
миллионы бомжей в мире не работают, и ничего
Когда ты хочешь вылезти из горящего котла, но тебя затягивают туда обратно его обитатели.
Мне вот интересно что в тюрьмах происходит.. ведь столовые там теперь не должны работать.. а то люди собираются кучей..
Выдают ли там маски.. и что делают, если зеки отказываются их надевать.
При арестах так же.. и в судах.. Если человек оказывается в камере СИЗО или в суде без маски, то его прекращают "обслуживать" и отпускают на свободу?
Надо же масочную и ограничительную логику доводить до конца.
в тюрьмах люди и так сидят «на карантине» так сказать, зачем им маски?
Чтобы между ними всеми, включая обслуживающий персонал, не было контактов, и не распространялось заражение..
Нюанс в том, что Staten Island единственный из 5 городов города Нью Йорка - республиканский. Сам по себе город - большая деревня, итальянско-мафиозная, в основном степенными 45-50+ лет, а бизнесы - семейные. Короче, американский, за что мы его и любим. И это постоянная заноза в заднице у губернаторов города и штата. Он первый летом поднимал волну против задержавшегося локдауна, и местные рестораны первыми же (и единственные в NY!!) подали в суд на губернатора за то, что было запрещено кушать внутри. Тогда как через мост в Нью Джерси все было разрешено. Суда не было, но послабления пришли через неделю, буквально. Школа, где мои дети учатся (60% учителей с итальняскими фамилиями), еще весной собрала большинство подписей против закрытия. Но только сейчас NY официально признал, что "вероятность заражения детей в младших классах ничтожна и все elementary schools and Pre-K будут открываться" - практически убив и так слабую систему образования. А еще сейчас СМИ во всю топят Staten Island "ужасающей статистикой новой волны заболеваний"
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