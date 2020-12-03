«Covid-19 не считается с автономными зонами, как и шериф», — заявили в офисе губернатора Нью-Йорка.

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В Нью-Йорке задержали менеджера бара Mac’s Public House Дэнни Прэсти из-за отказа соблюдать коронавирусные ограничения, после чего возле заведения собрались протестующие, сообщает The New York Times.

Фото Стефани Кейт, The New York Times

Власти Нью-Йорка сначала запретили заведениям работать после 22:00, а потом ввели запрет на обслуживание посетителей в помещениях в районе Статен-Айленд, где находится Mac’s Public House. Бар проигнорировал запреты, и тогда у него отобрали лицензию на продажу спиртных напитков. Однако владелец заведения обошёл закон и продолжил подавать еду и алкоголь — в обмен на пожертвования.

Фото Стефани Кейт, The New York Times

Заведение не обращало внимание на штрафы и уведомления о прекращении работы, а потом владелец объявил бар «автономной зоной», нарисовав перед входом оранжевый прямоугольник. Бар продолжал работать, однако 1 декабря менеджера заведения задержали за несоблюдение требований властей. На следующий день у Mac’s Public House собрались протестующие, требовавшие отмены ограничений.

Cory James @CoryJamesTV https://t.co/iJDDVb1gPn “USA, USA...” Supporters showing up to protest & chant outside of Mac’s Public House in #StatenIsland . Many want to eat and drink indoors & don’t believe the establishment should have been shut down after receiving several warnings for violating orders @CBSNewYork

Один из протестующих в эфире Newsmax объяснил позицию участников акции: «Сотни людей покупают керамических пингвинов в HomeGoods, а этот парень не может открыть свой маленький бизнес».