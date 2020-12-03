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Бар в Нью-Йорке проигнорировал ограничения из-за пандемии и объявил «автономную зону» — арест менеджера вызвал протесты Материал редакции

«Covid-19 не считается с автономными зонами, как и шериф», — заявили в офисе губернатора Нью-Йорка.

41 комментарий
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В Нью-Йорке задержали менеджера бара Mac’s Public House Дэнни Прэсти из-за отказа соблюдать коронавирусные ограничения, после чего возле заведения собрались протестующие, сообщает The New York Times.

Фото Стефани Кейт, The New York Times

Власти Нью-Йорка сначала запретили заведениям работать после 22:00, а потом ввели запрет на обслуживание посетителей в помещениях в районе Статен-Айленд, где находится Mac’s Public House. Бар проигнорировал запреты, и тогда у него отобрали лицензию на продажу спиртных напитков. Однако владелец заведения обошёл закон и продолжил подавать еду и алкоголь — в обмен на пожертвования.

Фото Стефани Кейт, The New York Times

Заведение не обращало внимание на штрафы и уведомления о прекращении работы, а потом владелец объявил бар «автономной зоной», нарисовав перед входом оранжевый прямоугольник. Бар продолжал работать, однако 1 декабря менеджера заведения задержали за несоблюдение требований властей. На следующий день у Mac’s Public House собрались протестующие, требовавшие отмены ограничений.

Cory James @CoryJamesTV
“USA, USA...” Supporters showing up to protest & chant outside of Mac’s Public House in #StatenIsland. Many want to eat and drink indoors & don’t believe the establishment should have been shut down after receiving several warnings for violating orders @CBSNewYork https://t.co/iJDDVb1gPn

Один из протестующих в эфире Newsmax объяснил позицию участников акции: «Сотни людей покупают керамических пингвинов в HomeGoods, а этот парень не может открыть свой маленький бизнес».

Офис губернатора Нью-Йорка заявил, что нарушать закон и угрожать жизням людей, чтобы сделать «политическое заявление», «просто неприемлемо». «Covid-19 не считается с автономными зонами, как и шериф», — добавили там.

#новости #бизнеснакарантине

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41 комментарий
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Sam Beckett

10

Если серьезно - тоже не понимаю в чем смысл ограничивать работу баров. У нас они, кажется, до 23:00 работают, и чо? Я с бОльшей вероятностью заражусь в очереди в Пятерочке или в Ашане, которые работают как ни в чем не бывало, чем в баре после 23:00. Есть хоть какая-то логика в этом?

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Рыжий спрей

Sam
2

Смысла ограничивать нет, да. Это меры ради мер, отчетность, показать: "вот  мы мол приняли меры!".

Но в целом по ситуации ИМХО все проще. Если представить идеальный мир, в котором нет дебилов и все люди действуют разумно, никакой пандемии бы не было. Уж как минимум таких бы проблем точно не было.

Даже vc.ru взять, даже вот комменты под этой статьей ниже. Как что-то про ковид, тут же прибегают странные люди, про какое-то рабство орут, до сих пор вирус отрицают.

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Anna Petrova

Рыжий
–1

Вирус никто не отрицал. Запреты не про вирусы. И маски тоже.
Когда народ начнёт думать головой, а не ... 🤦
Сплошная зомбовата.

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Рыжий спрей

Anna
0

🙈😂

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Stepan Popov

Sam
2

Логика и наше «провительство» вещи несовместимые. Зато депутаты ГД в конце декабря возобновят заграничные поездки. Сами знаете для чего. Конечно по работе.

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Sam Beckett

Stepan
0

А при чем тут наши? В статье про америцу, и там точно такие же вопросы

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Stepan Popov

Sam
0

Согласен, но я вот только сегодня новость прочитал про наших депутатов, как то о родимых подумал, что там за бугром и без нас разберутся

Ответить

Stepan Popov

Sam
0

В спб ограничения вводят жесткие ограничения на новогодние, я собственно по этому и написал

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Alex Cox

Stepan
0

Запрет гуляний на праздники — полностью оправдан. Учитывая что у вас ещё и расхождение на 30% по единой базе для мед. работников и публикуемой статистике (занижают). Мест в больницах нет.

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Денис Демидов

Sam
1

По принципу, чем меньше контактов, тем лучше. Запретить покупать продукты трудно, запретить бухать в кафе легче, что легче, то и запрещают.
К тому же, ночью многие кафешки превращаются в подобии ночного клуба, где всем пофиг на маску и дистанцию.

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Сергей Катков

Денис
0

на какие деньги жить хозяевам и работникам этих заведений?

Ответить

Alex Cox

Sam
–1

Вероятности подсчитаны учёными, и бары реально опасные места. Если в пятерочке есть хотя бы простая вытяжка, то шанс заразиться там в разы меньше.

Если маленькая площадь, нет вентиляции — через час у тебя чуть ли не 90% шанс заразиться в баре. И это не говоря о том, что сильно бухие люди любят очень близко сидеть и за жизнь чуть ли не в обмнику перетирать.

https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html

Ответить

Sam Beckett

Alex
1

Я правильно понимаю что до 23:00 это все не работает, только после?

Ответить

Alex Cox

Sam
1

22-23 это самое ходовое время для баров, мало кто бухать начинает в 3 дня. Существенно сокращается поток и любителей нажраться в дребезг меньше.

Эффект в любом случае есть, хоть может и маленький.

Ответить

Zeld Treld

Alex
0

Ученые могут пересчитать, их карман всегда открыт для новых грантов. «Сотни людей покупают керамических пингвинов в HomeGoods, а этот парень не может открыть свой маленький бизнес»

Ответить

Alex Cox

Zeld
0

Там на реальных примерах показано.

Проклятые ученые, сжечь их всех. Зря в Корее, Новой Зеландии, Австралии и Вьетнами их слушали. Надо было как в Америке. Они ведь мошенники, так и ждут как деньги поднять на своих препринтах, которые никто не читает. 

Надо было сразу в соц. сетях проконкусльтироваться и вышки 5g отключить.

Ответить

Артём А.

Alex
0

Сильно бухие клиенты пятерочек видимо не считаются?

Ответить

Сергей Катков

Alex
–1

с чего Вы взяли что в том баре нет вытяжки?

Ответить

Alex Cox

Сергей
0

В каком том ещё? Прочитай статью про ссылке, там показано на реальных примерах что происходит с вытяжкой и без. Особо разницы нету для баров, т.к. площадь маленькая сама по себе.

Ответить

Сергей Катков

Alex
0

Деменция? Сочувствую. Тот, о котором речь в статье

Ответить

Alex Cox

Сергей
0

Вы вообще видели на что отвечали? Ветка обсуждения про БАРЫ.
 
К тому же для баров вытяжка не сильно играет роль, читайте по ссылке. Она должна быть с сильной тягой и нужно ещё всем маски одеть, чтобы минимизировать риски. Видели такие бары?

Ответить

Anna Petrova

–1

Протесты и у нас пора запускать. Только палками всех разгонят. Запреты на работу кафе и ресторанам в новогодние праздники - это про рабство, а не про здоровье и заботу о населении.

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Vasiliy Gorin

Anna
7

У нас из года в год растёт убыль населения, сокращается доступность медицины и образования, коррупция достигает ебических размахов, а вы предлагаете протестовать из-за нерабочих кафешек в праздничики и именно это считаете признаком рабства?
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Шизоидная обезьяна

Vasiliy
2

Ничего вы не объясните человеку, который ни разу в жизни (я так полагаю, иначе так бы не писала) не видел детского дома или рядовую провинциальную школу в деревне или небольшом городе. Проблемы у людей понимаете, с подругой винишко в ресторане не выпить, как же жить то теперь, как же наши устрицы там будут. Они протестовать ради этого готовы. Это пиздец, товарищи.

Ответить

Kirill Sokolov

Anna
2

это про рабство

интересно, на каких фермах вас выращивают?

Ответить

Mikhail Shamov

Kirill
0

Ковид-диссиденты - они такие)

Ответить

Sam Beckett

Anna
1

 Протесты и у нас пора запускать. Только палками всех разгонят

Не то, что палками разгонят - только лишь за один этот ваш комментарий за вами уже выехали. Собирайте вещи и ждите стука в дверь.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Anna
0

это про рабство, а не про здоровье и заботу о населении.

Вас не смущает, что от осложнений вызванных этой заразой люди умирают? У нас такая необходимость в пик эпидемии в кинотеатр сходить, в баре посидеть? Или вообще занятий в жизни нет? 

Забавно читать про рабство от абсолютно свободного человека. Вы вообще понимаете, что такое рабство? 

Ответить

Сергей Гилюк

Шизоидная
0

В СПб, к сожалению, остальные активности тоже ограничили. Только по гостям шататься.
Ограничения нужны, но не такие суровые.

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
–1

После концерта Басты заболеваемость вниз пошла.

Ответить

Gaius Plinius

Шизоидная
0

Какая связь ограничений работы баров после 23:00 с осложнениями? В этих барах народу раз 100 меньше, чем в метро по утрам. Если уж и заражусь, то именно в метро

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

2

в интересное время живем

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

1
Ответить

Nikolay Pomeschenko

1

От короны может и не умру, а от безработицы 100% подохну

Ответить

Шизоидная обезьяна

Nikolay
0

Вы потеряли работу?

Ответить

max smirnoff

Nikolay
0

от безработицы не умирают, чувак
даже если намеренно забить на работу
миллионы бомжей в мире не работают, и ничего

Ответить

Сергей Ермилов

0

Когда ты хочешь вылезти из горящего котла, но тебя затягивают туда обратно его обитатели.

Ответить

Максим Назаренко

0

Мне вот интересно что в тюрьмах происходит.. ведь столовые там теперь не должны работать.. а то люди собираются кучей..
Выдают ли там маски.. и что делают, если зеки отказываются их надевать.
При арестах так же.. и в судах.. Если человек оказывается в камере СИЗО или в суде без маски, то его прекращают "обслуживать" и отпускают на свободу? 
Надо же масочную и ограничительную логику доводить до конца.

Ответить

Kirill Sokolov

Максим
0

в тюрьмах люди и так сидят «на карантине» так сказать, зачем им маски?

Ответить

Максим Назаренко

Kirill
0

Чтобы между ними всеми, включая обслуживающий персонал, не было контактов, и не распространялось заражение..

Ответить

Viktor Kutolkin

0

Нюанс в том, что Staten Island единственный из 5 городов города Нью Йорка - республиканский. Сам по себе город - большая деревня, итальянско-мафиозная, в основном степенными 45-50+ лет, а бизнесы - семейные. Короче, американский, за что мы его и любим. И это постоянная заноза в заднице у губернаторов города и штата. Он первый летом поднимал волну против задержавшегося локдауна, и местные рестораны первыми же (и единственные в NY!!) подали в суд на губернатора за то, что было запрещено кушать внутри. Тогда как через мост в Нью Джерси все было разрешено. Суда не было, но послабления пришли через неделю, буквально. Школа, где мои дети учатся (60% учителей с итальняскими фамилиями), еще весной собрала большинство подписей против закрытия. Но только сейчас NY официально признал, что "вероятность заражения детей в младших классах ничтожна и все elementary schools and Pre-K будут открываться" - практически убив и так слабую систему образования. А еще сейчас СМИ во всю топят Staten Island "ужасающей статистикой новой волны заболеваний"

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