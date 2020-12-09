8 декабря несколько баров, связанных с «куратором нелегальной торговли», отказались закрываться на новогодние праздники и после 23:00. В ту же ночь к ним пришла полиция.

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В ночь на 9 декабря 2020 года сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора провели рейд по барам Санкт-Петербурга, сообщили в местном управлении СК. В одном из баров, который нарушил запрет властей на работу в ночное время, силовики выломали дверь, применили дубинки и забрали в полицию несколько человек, сообщила «Фонтанка».

Зачем понадобились рейды

Правоохранители проверяли, как бары соблюдают ограничения из-за Covid-19: с ноября им нельзя работать по ночам. Общепит также должен будет закрыться с 30 декабря по 3 января, а с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.

В ответ на новые ограничения в Санкт-Петербурге создали «Карту сопротивления»: на ней отмечены заведения, которые отказываются закрываться на новогодние праздники и после 23:00.

Среди них — «Угрюмочная», Saint, «Скандал», Mendeleev bar, точки сети кальянных Feromon и другие. Всего более 100 заведений, ещё около 200 точек поддержали инициативу и появятся на карте, говорит автор идеи и владелец сети баров и кафе в Петербурге Александр Коновалов.

В соцсетях отмечают, что многие из баров на карте имеют неоднозначную репутацию, пишет «Бумага». При этом многих участников СМИ упоминали в контексте сотрудничества с Коноваловым, указывает издание.

Бары Union, «Этобар» и Putilov Loft рассказали «Бумаге», что не участвуют в акции и не знают, как оказались на карте. Своё участие отрицают также Civil Coffee Bar и Stage StandUp Club. Во всех заведениях заявили изданию, что работают в соответствии с ограничениями.

Добавить заведение на карту можно, заполнив специальную форму: нужно ввести название и адрес заведения и добавить комментарий. После этого, говорится на сайте проекта, создатели «проверят информацию и добавят заведение». Как именно будет проверяться информация, не уточняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «создание каких-то движений сопротивления» — это сопротивление не региональным властям, а «людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности». Однако он признал, что ресторанный бизнес несёт огромные потери.

Кто такой Александр Коновалов

В июне 2019 года «Медуза» выпустила интервью с автором «Карты сопротивления». В материале Коновалова называют «подпольным миллиардером» и «куратором нелегальной торговли в Петербурге».

Александр Коновалов, июнь 2019 года «Медуза»

Коновалов работал в МВД, но только один год в 2002 году. В сентябре 2016 года «Деловой Петербург» выпустил расследование о рынке незаконной уличной торговле в городе, объём которого оценивается примерно в 40 млрд рублей в год. Издание утверждало, что этот рынок с начала 2000-х контролируют бывшие сотрудники МВД, а ключевой игрок — Коновалов. Он якобы «решает вопросы» с проверками и берёт за это абонентскую плату — от тысячи рублей в день и выше.

В 2018 году РБК также рассказывал о деятельности Коновалова. Журналисты издания ввели номер телефона Коновалова в сервис GetContact и выяснили, что номер Коновалова его знакомые сохраняли как «Александр Коновалов Решает Вопросы», «Александр Решала» и «Крыша».

Сам Коновалов в интервью «Медузе» говорит, что СМИ его «выставляют влиятельным коррупционером».

Строго говоря, я не «решаю вопросы» за других. Так неправильно говорить. Мы — партнеры, которые отвечают за разные области работы. Я решаю организационно-технические вопросы, а партнер занимается закупкой и продажей товара. Человек ведь может работать и без меня. Все устроено так: человек может работать один, но потом столкнется с проблемами из-за проверок. Если он обращается ко мне, то мы работаем через мое ИП, а все штрафы и так далее я беру на себя. Это не коррупция, а партнерство. Александр Коновалов предприниматель

По собственным словам, Коновалов в июне 2019 года работал примерно с 30 точками, а на пике было 200. Он говорил, что «есть люди, которые делают то же самое в большем масштабе», а он, в отличие от них, не прячется.

Хочу показать, что текущая ситуация с малым бизнесом — это катастрофа. Может, кто-то поймет, что все эти ограничения и требования, которые невозможно выполнить, только вредят стране. Что мы легко можем вернуться во времена СССР, когда в продаже не было ничего и мы стояли по полдня в очереди за колбасой. Александр Коновалов предприниматель

Чем закончились рейды

Рейды провели в тот же день, как стало известно о «Карте сопротивления». Бар Commode на улице Рубинштейна, в котором правоохранительные органы применили силу во время рейда, тоже указан на карте. По словам сотрудников заведения, бар работал за закрытыми дверями, когда силовики позвонили в домофон и потребовали впустить их.

Тогда один из посетителей начал «вести себя вызывающе» и пытаться открыть дверь, но сотрудники Commode, по их словам, без применения силы остановили его, «не били и не скручивали». По словам управляющей Оксаны Василенко, этот посетитель, вероятно, был «подставным человеком».

Затем «несколько десятков силовиков» выломали дверь и зашли внутрь. На записях камер видно, что правоохранительные органы положили около 20 посетителей и сотрудников заведения на пол лицом, а несколько человек у входа ударили дубинками.

Baza



Конфликт между бизнесом и местными чиновниками достиг точки кипения 8 декабря. Владельцы баров и кафе объединились в проек... В Петербурге прошли рейды по барам, которые работают, несмотря на запреты властей. В одном из них силовики положили людей лицом в пол и применили дубинки.



Конфликт между бизнесом и местными чиновниками достиг точки кипения 8 декабря. Владельцы баров и кафе объединились в проект «Карта сопротивления» и заявили, что они будут игнорировать постановление о запрете на работу в новогодние праздники. Причиной для этого послужило отсутствие компенсаций за простой и вероятная смерть заведений из-за убытков.



Власти же говорят, что «на каждый чих не наздравствуешься» — предприниматели, по их мнению, всего-навсего занимаются «риторической драматизацией». В результате ночью в центре города прошли рейды по барам. Больше всего досталось заведению Commode на улице Рубинштейна, где прибывшие силовики выломали дверь, уложили всех присутствующих и избили как минимум одного из них дубинкой.



Путешествие из Петербурга в Беларусь. В Петербурге прошли рейды по барам, которые работают, несмотря на запреты властей. В одном из них силовики положили людей лицом в пол и применили дубинки.Конфликт между бизнесом и местными чиновниками достиг точки кипения 8 декабря. Владельцы баров и кафе объединились в проек...

Они [силовики] не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха. Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось. Оксана Василенко управляющая Commode

Вице-губернатор города Евгений Елин заявил, что в Commode сотрудники полиции применили силу из-за того, что сотрудники бара не выпускали находившегося внутри полицейского в штатском.

Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и Комитета по контролю за имуществом (ККИ), которые были внутри, не выпускали. Насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо <..> Cо стороны полиции насилие — это обязанность. Евгений Елин вице-губернатор Санкт-Петербурга

По итогам рейда СК завёл два уголовных дела из-за трёх баров на улице Рубинштейна, работавших ночью. О каких именно барах идёт речь, ведомство не уточнило. По статье, по которой возбуждены уголовные дела, виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

Что будет дальше

По словам первого замглавы председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова, проверки заведений общепита будут усилены.

«Это не значимая часть, мы все понимаем, что работает там 1-2% от всех заведений общепита, которых всего 8 тысяч в нашем городе. Эти 1-2% несут значимую угрозу и, конечно, мы будем усиливать проверки», — заявил он.

Вместе с тем городские власти предложили владельцам бизнеса, работа которого будет ограничена на новогодние праздники, несколько вариантов помощи, пишет «Фонтанка». Речь о форматах «торговли навынос»: например, Смольный планирует увеличить количество ярмарок и разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель перед дверями заведений.

Также можно беспрепятственно осуществлять торговлю с рук, лотка, из корзин и ручных тележек — без размещения торгового оборудования на земельных участках, указывает издание со ссылкой на Ситова. Бизнес сможет организовать точки продаж и на частной территории — например, во внутреннем дворе отеля или ресторана.

Однако опрошенные «Фонтанкой» представители бизнеса уже заявили, что инициативы Смольного вряд ли помогут спасти положение.