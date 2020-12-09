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Рейды и уголовные дела: что происходит вокруг «Карты сопротивления» против ограничений петербургских баров в праздники Материал редакции
8 декабря несколько баров, связанных с «куратором нелегальной торговли», отказались закрываться на новогодние праздники и после 23:00. В ту же ночь к ним пришла полиция.
В ночь на 9 декабря 2020 года сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора провели рейд по барам Санкт-Петербурга, сообщили в местном управлении СК. В одном из баров, который нарушил запрет властей на работу в ночное время, силовики выломали дверь, применили дубинки и забрали в полицию несколько человек, сообщила «Фонтанка».
Зачем понадобились рейды
Правоохранители проверяли, как бары соблюдают ограничения из-за Covid-19: с ноября им нельзя работать по ночам. Общепит также должен будет закрыться с 30 декабря по 3 января, а с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00.
В ответ на новые ограничения в Санкт-Петербурге создали «Карту сопротивления»: на ней отмечены заведения, которые отказываются закрываться на новогодние праздники и после 23:00.
Среди них — «Угрюмочная», Saint, «Скандал», Mendeleev bar, точки сети кальянных Feromon и другие. Всего более 100 заведений, ещё около 200 точек поддержали инициативу и появятся на карте, говорит автор идеи и владелец сети баров и кафе в Петербурге Александр Коновалов.
В соцсетях отмечают, что многие из баров на карте имеют неоднозначную репутацию, пишет «Бумага». При этом многих участников СМИ упоминали в контексте сотрудничества с Коноваловым, указывает издание.
Бары Union, «Этобар» и Putilov Loft рассказали «Бумаге», что не участвуют в акции и не знают, как оказались на карте. Своё участие отрицают также Civil Coffee Bar и Stage StandUp Club. Во всех заведениях заявили изданию, что работают в соответствии с ограничениями.
Добавить заведение на карту можно, заполнив специальную форму: нужно ввести название и адрес заведения и добавить комментарий. После этого, говорится на сайте проекта, создатели «проверят информацию и добавят заведение». Как именно будет проверяться информация, не уточняется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «создание каких-то движений сопротивления» — это сопротивление не региональным властям, а «людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности». Однако он признал, что ресторанный бизнес несёт огромные потери.
Кто такой Александр Коновалов
В июне 2019 года «Медуза» выпустила интервью с автором «Карты сопротивления». В материале Коновалова называют «подпольным миллиардером» и «куратором нелегальной торговли в Петербурге».
Коновалов работал в МВД, но только один год в 2002 году. В сентябре 2016 года «Деловой Петербург» выпустил расследование о рынке незаконной уличной торговле в городе, объём которого оценивается примерно в 40 млрд рублей в год. Издание утверждало, что этот рынок с начала 2000-х контролируют бывшие сотрудники МВД, а ключевой игрок — Коновалов. Он якобы «решает вопросы» с проверками и берёт за это абонентскую плату — от тысячи рублей в день и выше.
В 2018 году РБК также рассказывал о деятельности Коновалова. Журналисты издания ввели номер телефона Коновалова в сервис GetContact и выяснили, что номер Коновалова его знакомые сохраняли как «Александр Коновалов Решает Вопросы», «Александр Решала» и «Крыша».
Сам Коновалов в интервью «Медузе» говорит, что СМИ его «выставляют влиятельным коррупционером».
По собственным словам, Коновалов в июне 2019 года работал примерно с 30 точками, а на пике было 200. Он говорил, что «есть люди, которые делают то же самое в большем масштабе», а он, в отличие от них, не прячется.
Чем закончились рейды
Рейды провели в тот же день, как стало известно о «Карте сопротивления». Бар Commode на улице Рубинштейна, в котором правоохранительные органы применили силу во время рейда, тоже указан на карте. По словам сотрудников заведения, бар работал за закрытыми дверями, когда силовики позвонили в домофон и потребовали впустить их.
Тогда один из посетителей начал «вести себя вызывающе» и пытаться открыть дверь, но сотрудники Commode, по их словам, без применения силы остановили его, «не били и не скручивали». По словам управляющей Оксаны Василенко, этот посетитель, вероятно, был «подставным человеком».
Затем «несколько десятков силовиков» выломали дверь и зашли внутрь. На записях камер видно, что правоохранительные органы положили около 20 посетителей и сотрудников заведения на пол лицом, а несколько человек у входа ударили дубинками.
Вице-губернатор города Евгений Елин заявил, что в Commode сотрудники полиции применили силу из-за того, что сотрудники бара не выпускали находившегося внутри полицейского в штатском.
По итогам рейда СК завёл два уголовных дела из-за трёх баров на улице Рубинштейна, работавших ночью. О каких именно барах идёт речь, ведомство не уточнило. По статье, по которой возбуждены уголовные дела, виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.
Что будет дальше
По словам первого замглавы председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова, проверки заведений общепита будут усилены.
«Это не значимая часть, мы все понимаем, что работает там 1-2% от всех заведений общепита, которых всего 8 тысяч в нашем городе. Эти 1-2% несут значимую угрозу и, конечно, мы будем усиливать проверки», — заявил он.
Вместе с тем городские власти предложили владельцам бизнеса, работа которого будет ограничена на новогодние праздники, несколько вариантов помощи, пишет «Фонтанка». Речь о форматах «торговли навынос»: например, Смольный планирует увеличить количество ярмарок и разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель перед дверями заведений.
Также можно беспрепятственно осуществлять торговлю с рук, лотка, из корзин и ручных тележек — без размещения торгового оборудования на земельных участках, указывает издание со ссылкой на Ситова. Бизнес сможет организовать точки продаж и на частной территории — например, во внутреннем дворе отеля или ресторана.
Однако опрошенные «Фонтанкой» представители бизнеса уже заявили, что инициативы Смольного вряд ли помогут спасти положение.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора, однако город «готов к компромиссу». Глава города также поручил до 13 декабря разработать меры подержки малого бизнеса в Петербурге.
Похоже, что Беглов хочет доказать, что рейтинг может быть отрицательным.
В России чем у чиновника ниже рейтинг, тем надёжнее чиновник сидит в своём кресле.
"Вицегубер" прочиталось как "вицбургер". Спасибо, вы сделали мой вечер!
Легитимизация насилия, готовятся к белорусскому сценарию.
Экологический бас
У нас это по многим причинам невозможно) И, кстати, если у нас реализуют такой сценарий (вот когда людей просто так на улицах массово избивают и потом закрывают и пытают), вот тогда для них все и закончится)
Если Дарт Беглов не справится с задачей, то в город пожалует сам Император, а мы знаем, что “The Emperor is not as forgiving as I am” =)
Это Россия, детка. Бьют и унижают самых слабых, причем официально.
Хорошо, что аборты не запрещают.
Иначе официальных избиений было бы больше.
Пока из всего этого видно, что под шумок карантина зачищают конкурентов этого Решалы.
Властьудерживающие становятся все более нетерпимыми к любому проявлению свободоволия.
«Ишь, холопы ослушаться осмели! Двери ломать, всех избивать, и в каталажку!!1!». Перекусить, понимаешь, решили без разрешения! Какой же маразматический цирк..
Какой дебилизм.
На старте по новостям от коронавируса умирало из 4 заболевших 4.
Сейчас из 100 умирает 1 и то 70 летнего возраста.
Напугали нас, очкуете сидите.
Экологический бас
Чушь
Ты
Экологический
Нет, чушь - это утверждения, основанные на незнании.
1 В начале не знали, что болеть могут без симптомов или с легкими.
2 Из-за пункта один в поле зрения врачей попадали только самые тяжелые случаи. Когда говорили, что умерло 100 человек и 150 скажем заболело, по факту уже были тысячи зараженных.
Я долго могу продолжать. Но основной момент, который почему то не учитывают такие как ты, заключается в том, что текущее количество смертей это при том, что принимаются экстраординарные меры.
Готов поспорить, что если бы не делали вообще ничего, ты бы сейчас сам бы в штанишки писал от страха, потому что в больницу было бы попасть не реально, купить лекарства нереально и т.д. и т.п. Ну а насчет "70 лет умирают", ну тут хз, может ты квартирку ждешь и тебе это по кайфу, я бы предпочел, чтобы мои пожилые родственники еще пожили. Поэтому я крайне отрицательно отношусь к клоунам, которые пропагандируют идиотизм.
"больной без симптомов" - раньше это называлось "здоровый"
Экологический
Да ладно к словам прикапываться, понятно же что я имел в виду "инфицированный" )
Но, кстати, учитывая некоторые последние данные, в которых говорят, что последствия для организма могут быть и у тех, у кого симптомов не было, можно и людей без симптомов больными считать.
Вы может и имели в виду, но подобные словесные идиотизмы входят в моду :) Ещё "самоизоляция". Звучит невинно, но если я сижу дома под страхом штрафа, то какая же это самоизоляция?
а что там со смертностью от гриппа?
Никто не заморачивается, за грипп не доплачивают.
а про намордники что думаете? признак рабства, за который ещё и платить, да?
У МЕНЯ БРАТ ОТ ЭТИХ НОМОРДНИКОВ УМЕР
ПИШУ С МИКРОВОЛНОВКИ
лучше спроси, что там со смертностью от СПИДа
33 тыс человек за 2019 по данным Роскомнадзора
и всем пофик
Не доказал еще не один, что вирусы есть. Не было таких доказательств. Остальное это убеждение.
Кому реально интересно смотри ГНМ психосоматика. Я уже почти все болезни вылечил свои без таблеток.
Я уже почти все болезни вылечил свои без таблеток.
Осталась последняя, справиться с которой поможет лишь галоперидол ;)
Правильно, пошли нахер эти Луи Пастеры, Ивановские и прочие. Думаете это как-то связано с планами сокращения населения или массовой вакцинации и стерилизации ?
Главное не забывать про шапочку из фольги, и оциллококцинум конечно.
оказывается добавить заведение так легко. можно добавить конкурентов) Ну или Теремок - так, чисто посмотреть, что будет. Можно под попкорн )
Шел 2020 год - ресторатор в России это уголовное преступление.Так давайте всех их посадим за борщи.
А мошенники и насильники пусть гуляют.
Товарищи полицейские срочно примите меры! У нас в стране борщ на кухне не доливают!
Показательные выступления, как в армии акробаты спецназа. Показывают как они умеют быть на страже порядка, все для людей. А люди как обнимались так и обнимаются. Только на закрытых мероприятиях.
Уже возбудили 2 уголовных дела, ссылка на офф сайт ниже.
...по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).
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