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Лера Михайлова

Сотрудники Google, Waymo и других компаний Alphabet объявили о создании профсоюза Статьи редакции

В последние годы напряженность между сотрудниками и руководством компании растёт: работники несколько раз выходили на протесты.

6 6 комментариев
647 просмотров

Сотрудники Alphabet планируют объединиться в профсоюз. Об этом они рассказали NYT.

Bebeto Matthews, Associated Press

В объединение принимают как штатных сотрудников, так и подрядчиков, которые работают по контракту. Alphabet Workers Union (AWU) будет заниматься проблемами неравенства в оплате труда, борьбой с неэтичными сделками компании и другим.

Сейчас в союзе участвуют около 225 человек. Alphabet Workers Union поддерживает Communications Workers of America, один из крупнейших профсоюзов США.

По данным на сентябрь 2020 года, в Alphabet работало более 132 тысяч человек. Поэтому на следующем этапе AWU нужно будет привлечь больше участников, отмечает TechCrunch.

Сотрудники Google уже не раз протестовали против действий компании: например, обвиняли Google в защите своих топ-менеджеров от обвинений в сексуальных домогательствах и выступали против сотрудничества с Минобороны США в некоторых проектах.

Летом 2019 года Google прекратила сотрудничество с Пентагоном из-за проекта разработки дронов с видеонаблюдением. А в октябре 2019 года отказалась от контракта на облачные услуги для Пентагона стоимостью $10 млрд.

Также из-за протеста сотрудников Google пришлось отказаться от планов по созданию поискового сервиса Dragonfly с цензурой для возвращения на китайский рынок.

В декабре 2020 года Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило Google в нарушении трудового законодательства. Компания уволила двух сотрудниц за организацию протестов.

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Как отмечает Washington Post, многие компании Кремниевой долины сопротивляются созданию профсоюзов. Обычное такие объединения создаются при помощи Национального совета по трудовым отношениям США (NLRB).

Так, в 2019 году сотрудники Kickstarter объединились в профсоюз и потребовали переговоров с компанией. Kickstarter отказалась признавать союз и ему пришлось пройти процедуру профсоюзных выборов при участии NLRB. Kickstarter Union признали профсоюзом, но на это потребовалось около 10 месяцев.

Профсоюз Alphabet создан без участия NLRB — это ограничивает права союза. Например, он не сможет заключить коллективный договор с Alphabet. Но у объединения остаются другие рычаги давления на компанию, отмечает NYT.

Организаторы AWU надеются, что объединение поможет им заставить компанию соблюдать своё правило «Не быть злом».

Мы работники, на которых строится Alphabet. Мы пишем код, убираем офисы, подаем еду, водим автобусы, тестируем беспилотники и делаем всё необходимое, чтобы этот гигант продолжал работать. Мы начали работать с Alphabet, потому что хотели создать технологии, которые делают мир лучше.
Однако руководители компании не раз ставили прибыль выше наших проблем. Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, в которой работники имеют право голоса при принятии решений, которые влияют на нас и общество, в котором мы живем.

#alphabet #google #протесты #профсоюз #новости

6 6 комментариев
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Через полгода переименуются в Alphabet Ex-Workers Union

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Дамир Губаев

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Хорошая новость. К людям начинает возвращаться субъектность и достоинство. Может когда-нибудь вернётся ещё свобода и самостоятельность

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Alexander Mitryashkin

0

Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Булгаков, "Собачье сердце"

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Sergei Timofeyev

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Там за забором очередь стоит. Вот, кстати, без шуток.

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Mikhail Dragunov

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После того как прочитал о "сексуальных домогательствах" скроллнул вниз хD профсоюз левых хомяков очередной, бессмысленный и беспощадный.

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