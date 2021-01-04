В последние годы напряженность между сотрудниками и руководством компании растёт: работники несколько раз выходили на протесты.

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Сотрудники Alphabet планируют объединиться в профсоюз. Об этом они рассказали NYT.

Bebeto Matthews, Associated Press

В объединение принимают как штатных сотрудников, так и подрядчиков, которые работают по контракту. Alphabet Workers Union (AWU) будет заниматься проблемами неравенства в оплате труда, борьбой с неэтичными сделками компании и другим.

Сейчас в союзе участвуют около 225 человек. Alphabet Workers Union поддерживает Communications Workers of America, один из крупнейших профсоюзов США.

По данным на сентябрь 2020 года, в Alphabet работало более 132 тысяч человек. Поэтому на следующем этапе AWU нужно будет привлечь больше участников, отмечает TechCrunch.

Сотрудники Google уже не раз протестовали против действий компании: например, обвиняли Google в защите своих топ-менеджеров от обвинений в сексуальных домогательствах и выступали против сотрудничества с Минобороны США в некоторых проектах.

Летом 2019 года Google прекратила сотрудничество с Пентагоном из-за проекта разработки дронов с видеонаблюдением. А в октябре 2019 года отказалась от контракта на облачные услуги для Пентагона стоимостью $10 млрд.

Также из-за протеста сотрудников Google пришлось отказаться от планов по созданию поискового сервиса Dragonfly с цензурой для возвращения на китайский рынок.

В декабре 2020 года Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило Google в нарушении трудового законодательства. Компания уволила двух сотрудниц за организацию протестов.

Как отмечает Washington Post, многие компании Кремниевой долины сопротивляются созданию профсоюзов. Обычное такие объединения создаются при помощи Национального совета по трудовым отношениям США (NLRB).

Так, в 2019 году сотрудники Kickstarter объединились в профсоюз и потребовали переговоров с компанией. Kickstarter отказалась признавать союз и ему пришлось пройти процедуру профсоюзных выборов при участии NLRB. Kickstarter Union признали профсоюзом, но на это потребовалось около 10 месяцев.

Профсоюз Alphabet создан без участия NLRB — это ограничивает права союза. Например, он не сможет заключить коллективный договор с Alphabet. Но у объединения остаются другие рычаги давления на компанию, отмечает NYT.

Организаторы AWU надеются, что объединение поможет им заставить компанию соблюдать своё правило «Не быть злом».