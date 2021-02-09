Компания получила уже более 500 заказов.

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Стартап Mighty Buildings получил инвестиции в раунде B от фондов Khosla Ventures и Zeno Ventures, Bold Capital Partners, Core Innovation Capital и других, рассказали vc.ru в стартапе. Условия сделки и оценка компании не раскрываются.

Полученные деньги компания планирует направить на увеличение мощностей, расширение команды и усиление b2b-направления. Стратегическая цель — прийти к модели, при которой строители и архитекторы будут разрабатывать собственный дизайн домов, а девелоперы — использовать заводские мощности стартапа для масштабирования.

Публичный запуск Mighty Buildings был летом 2020 года, но до этого компания три года работала «в стол». После акселератора Y Combinator в 2018 году команда привлекла $30 млн от 18 венчурных фондов.

Основатели — Вячеслав Солоницын, основатель венчурного фонда Ruvento Ventures, сооснователь инжиниринговой компании DI Group Дмитрий Стародубцев, основатель компаний Glance и Tradematic Алексей Дубов, а также Сэм Рубен, американский консультант в области эко-архитектуры. Весь отдел разработки нахдится в России.

Цены на дома варьируются от $115 до $285 тысяч в зависимости от метража. По собственным данным, сейчас у стартапа свыше 500 заказов жилых модулей или домов — спрос вырос в десять раз с момента запуска. У компании также есть контракты с застройщиками, но с кем именно, она не раскрывает.