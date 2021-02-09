Стартап-создатель домов на 3D-принтере Mighty Buildings с российскими корнями привлёк $40 млн Статьи редакции
Компания получила уже более 500 заказов.
Стартап Mighty Buildings получил инвестиции в раунде B от фондов Khosla Ventures и Zeno Ventures, Bold Capital Partners, Core Innovation Capital и других, рассказали vc.ru в стартапе. Условия сделки и оценка компании не раскрываются.
Полученные деньги компания планирует направить на увеличение мощностей, расширение команды и усиление b2b-направления. Стратегическая цель — прийти к модели, при которой строители и архитекторы будут разрабатывать собственный дизайн домов, а девелоперы — использовать заводские мощности стартапа для масштабирования.
Публичный запуск Mighty Buildings был летом 2020 года, но до этого компания три года работала «в стол». После акселератора Y Combinator в 2018 году команда привлекла $30 млн от 18 венчурных фондов.
Основатели — Вячеслав Солоницын, основатель венчурного фонда Ruvento Ventures, сооснователь инжиниринговой компании DI Group Дмитрий Стародубцев, основатель компаний Glance и Tradematic Алексей Дубов, а также Сэм Рубен, американский консультант в области эко-архитектуры. Весь отдел разработки нахдится в России.
Цены на дома варьируются от $115 до $285 тысяч в зависимости от метража. По собственным данным, сейчас у стартапа свыше 500 заказов жилых модулей или домов — спрос вырос в десять раз с момента запуска. У компании также есть контракты с застройщиками, но с кем именно, она не раскрывает.
Компания заявляет, что помимо использования 3D-печати автоматизирует до 80% операций по производству дома на заводе. Стартап возводит дома в два раза быстрее, чем при традиционных методах строительства, использует на 95% меньше рабочей силы и в 10 раз сокращает количество отходов, утверждают в Mighty Buildings.
Сами они утверждают, что цена стартует от 185 тысяч. При этом ты получаешь будку размером с времянку. То есть цена, которая даже в США будет выгодна разве что в пригородах Сан-Франциско, Сан-Хосе и Хьюстона.
+ В России за 100 000 долларов можно поставить полноценный и полностью автономный дом в 100-120 квадратов.
Сейчас в России выстрелил стартап Фахверк Домогацкого, типо сделали самый дешевый Фахверки и рост только за 2020 200% и за 3 года стали лидерами на рынке
Сейчас в России выстрелил в принципе любой проект загородного строительства. Раскуплены все ликвидные и неликвидные участки. Нормальные компании и бригады загружены на год вперед заказами. И Домогацкий тут вообще не причем.
Зато Эко!
Мне вот непонятно, какие части конструкции они 3D печатают и как это выглядит. Типа "автоматизированный" замес и залив бетона в опалубку на территории завода с доставкой это пазлика на место?
В первой статье написано - ВЫШЛИ НА РЫНОК США - в России только разработка и технологическое решение (что суперкруто)
Судя по фото похоже на сарайчик) за 115 тыс. долл)
Цена еще и в долларах? Ну удачи им с такой ценой. Подобные будки за 100 к. руб. у любого дизайнера осилевшего преобразование контейнеров в жилье.
Сказка про трех поросят в новой реальности: Ниф-Ниф построил дом из соломы, Нуф-Нуф из веток, Наф-Наф распечатал на 3D принтере.
Опять этот скам-проект вылез) Есть стойкое ощущение, что все эти бывшие сотрудники разных фондов проворачивают просто суммы через "проект"
Да пофиг. Они там америкосов скамят. Посмотрим, чем кончится - Теранос2 или рил шит
Выглядит это очень странно. Не проще на пресс форме тогда уж херачить? Кто в теме, прокомментируйте статью.
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