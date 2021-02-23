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Рая Хачатрян

Bloomberg: SoftBank купит у Адама Ньюмана акции WeWork на $500 млн, чтобы урегулировать иск 2020 года Статьи редакции

Урегулирование иска поможет компании выйти на биржу, отмечают источники.

23 23 комментария
1734 просмотров

Сооснователь WeWork Адам Ньюман ведёт переговоры об урегулировании иска против крупнейшего инвестора компании SoftBank Group, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Компания Ньюмана подала в суд на SoftBank в апреле 2020 года: японский холдинг отказался от покупки акций сети коворкингов на $3 млрд, сославшись на пандемию. В WeWork заявили, что SoftBank нарушил свои обязательства по контракту.

Согласно одному из источников Bloomberg, SoftBank купит половину акций WeWork, которые он первоначально планировал в 2019 году. Это значит, что Ньюман продаст акции на $500 млн, но SoftBank ему заплатит около $1,5 млрд — акции продаются по цене, согласованной в 2019 году, отмечает Bloomberg.

В результате сделки Ньюман продаст около четверти своих акций в WeWork. Представители Ньюмана и SoftBank от комментариев отказались.

Если спор получится урегулировать, WeWork может предпринять вторую попытку публичного листинга WeWork, добавил собеседник Bloomberg. О том, что компания планирует выход на биржу 29 января сообщили источники WSJ. По их словам, размещение может пройти по схеме, которая подразумевает слияние со специальной компанией.

  • Первую попытку провести IPO компания предприняла в августе 2019 года. Компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и раскрыла финансовые показатели: при выручке в $1,54 млрд у компании были убытки на сумму $904 млн за первую половину 2019 года.

  • Спустя месяц, в конце сентября 2019 года, компания отозвала документы и передумала выходить на биржу. Как пишет WSJ, решение было связано с беспокойством инвесторов по поводу реальной стоимости стартапа. В январе 2019 года инвесторы оценили WeWork в $47 млрд, но в ходе подготовки к IPO компании пришлось снизить оценку до $20-30 млрд.

  • С августа по сентябрь 2019 года в компании также были скандалы, связанные с поведением руководства компании — из-за них Нюман покинул пост гендиректора.

#новость #softbank #wework

23 23 комментария
11
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23 комментария
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Николай Шелопугин

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Учитесь у него делать бабки!

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Денис Семенов

5

А помните, как года два назад все гнобили местных экспертов и их реальную оценку перспектив этого пузыря? 

Ответить

Roman Moskovskiy

2

Жесть

Ответить

Дмитрий О

–6

Как же жидятинкой попахивает!
Как сказала бы персонаж сказок: "Чую еврейский дух!" 

Ответить

Sasha Lander

Дмитрий
3

Шикарный комент. От него, как и от вас, попахивает...нет, просто воняет тупым куском говна

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Дмитрий
1

как же скрепами попахивает!
Как сказала бы персонаж сказок: "Чую русский дух!" 

Ответить

John Rickman

Руслан
0

Руслан, вас не в ту сторону несёт, можно вообще без перехода на национальности?

Ответить

Дмитрий О

John
2

А почему о национальностях по вашему не надо говорить?

Ответить

Igor Filippov

Дмитрий
0

Есть 282 причины

Ответить

Дмитрий О

Igor
0

вы лжете, их нет

Ответить

Руслан

John
–1

почему? коммент Дмитрий написал на русском, мне что называть ельфийским духом? всегда нужно смотреть на факты и правду.

Ответить

Igor Filippov

Руслан
0

 Ніколаєнко

Хрюкни два раза если не москаль.

Ответить

Руслан

Igor
0

ты только подтвердил мое предположение ,спасибо за иллюстрацию.

Ответить

Igor Filippov

Руслан
0

Та шо ты Руслан, я ж теж хохол и паспорт в мене украинскый

Ответить

Руслан

Igor
0

вижу, что разница в том, что я украинец, а ты хохол...

Ответить

Igor Filippov

Руслан
1

Та шо ты на собачый мовi балакаешь, давай украинскою. Москалi нычого не поймуть

Ответить

Руслан

Igor
0

на виси можно писать только на русском, рекомендую читать иногда правила

Ответить

Igor

Руслан
–1

о ти бач, москали i тут голодомiр встройлы

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Денис Файзулин

1

прикидывался визионером, а оказался обыкновенным барыгой

Ответить

Igor Filippov

Денис
0

 прикидывался визионером

В 99% случаев вся суть в том чтобы срубить бабла. Респектос мужику, на такой ерунде столько заработал.

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Илья М

Igor
0

емнип, он приобретал недвигу и сдавал своей же компании по завышенному прайсу. Респектос, ага :)

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Timofey Dyrin

1

Молодец! 

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Подземный американец

0

Я все понял.
У Адама есть фото главных управленцев СофтБанка. 
Вот оно

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