Урегулирование иска поможет компании выйти на биржу, отмечают источники.

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Сооснователь WeWork Адам Ньюман ведёт переговоры об урегулировании иска против крупнейшего инвестора компании SoftBank Group, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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Компания Ньюмана подала в суд на SoftBank в апреле 2020 года: японский холдинг отказался от покупки акций сети коворкингов на $3 млрд, сославшись на пандемию. В WeWork заявили, что SoftBank нарушил свои обязательства по контракту.

Согласно одному из источников Bloomberg, SoftBank купит половину акций WeWork, которые он первоначально планировал в 2019 году. Это значит, что Ньюман продаст акции на $500 млн, но SoftBank ему заплатит около $1,5 млрд — акции продаются по цене, согласованной в 2019 году, отмечает Bloomberg.

В результате сделки Ньюман продаст около четверти своих акций в WeWork. Представители Ньюмана и SoftBank от комментариев отказались.

Если спор получится урегулировать, WeWork может предпринять вторую попытку публичного листинга WeWork, добавил собеседник Bloomberg. О том, что компания планирует выход на биржу 29 января сообщили источники WSJ. По их словам, размещение может пройти по схеме, которая подразумевает слияние со специальной компанией.