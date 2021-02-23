Офлайн
Рая Хачатрян

Bloomberg: SoftBank купит у Адама Ньюмана акции WeWork на $500 млн, чтобы урегулировать иск, поданный в апреле 2020 года Статьи редакции

Урегулирование иска поможет компании выйти на биржу, отмечают источники.

3 3 комментария
648 просмотров

Сооснователь WeWork Адам Ньюман ведёт переговоры об урегулировании иска против крупнейшего инвестора компании SoftBank Group, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Создать объявление Отключить рекламу
Metro
Единая программа лояльности для b2b- и b2c-клиентов. Показываем результаты
Программы лояльности отдельно для каждого клиентского сегмента долгое время существовали в METRO параллельно друг с…

Компания Ньюмана подала в суд на SoftBank в апреле 2020 года: японский холдинг отказался от покупки акций сети коворкингов на $3 млрд, сославшись на пандемию. В WeWork заявили, что SoftBank нарушил свои обязательства по контракту.

Согласно одному из источников Bloomberg, SoftBank купит половину акций WeWork, которые он первоначально планировал в 2019 году. Это значит, что Ньюман продаст акции на $500 млн, но SoftBank ему заплатит около $1,5 млрд — акции продаются по цене, согласованной в 2019 году, отмечает Bloomberg.

В результате сделки Ньюман продаст около четверти своих акций в WeWork. Представители Ньюмана и SoftBank от комментариев отказались.

Если спор получится урегулировать, WeWork может предпринять вторую попытку публичного листинга WeWork, добавил собеседник Bloomberg. О том, что компания планирует выход на биржу 29 января сообщили источники WSJ. По их словам, размещение может пройти по схеме, которая подразумевает слияние со специальной компанией.

  • Первую попытку провести IPO компания предприняла в августе 2019 года. Компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и раскрыла финансовые показатели: при выручке в $1,54 млрд у компании были убытки на сумму $904 млн за первую половину 2019 года.

  • Спустя месяц, в конце сентября 2019 года, компания отозвала документы и передумала выходить на биржу. Как пишет WSJ, решение было связано с беспокойством инвесторов по поводу реальной стоимости стартапа. В январе 2019 года инвесторы оценили WeWork в $47 млрд, но в ходе подготовки к IPO компании пришлось снизить оценку до $20-30 млрд.

  • С августа по сентябрь 2019 года в компании также были скандалы, связанные с поведением руководства компании — из-за них Нюман покинул пост гендиректора.

#новость #softbank #wework

3 3 комментария
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wework","softbank"], "comments": 3, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 212341, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Feb 2021 11:55:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Николай Шелопугин

3

Учитесь у него делать бабки!

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Жесть

Ответить

Денис Семенов

0

А помните, как года два назад все гнобили местных экспертов и их реальную оценку перспектив этого пузыря? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Бизнес на пончиках, кино про киберспорт и устройство фонда Тинькова: что пишут в личных блогах на vc.ru
В блоге можно поделиться историей, высказаться и найти свою аудиторию. Выбрали самые интересные материалы за неделю.
1
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Тинькофф Инвестиции установили рекорд русскоязычного Clubhouse
Вчера, 20 февраля, мы провели Clubhouse, в ходе которого команда брокера и Олег Тиньков, который присоединился ко встре…
8
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Будущее налоговой системы: ЭДО, автоматический расчет налогов, ФНС as a service, прозрачная экономика онлайн
С 2013 года началась активная цифровизация налоговых органов. А в 2019 и 2020 году произошли важные изменения в налогов…
48

Показать еще

Лучшие комментарии
Valentin Dombrovsky
за день
>В конце 2019 мы привлекли инвестиции, сели в самый модный коворкинг на Белой площади — WeWork, собрали крутую команду, заручились поддержкой популярных блогеров для старта рекламной кампании. Илья Варламов не сразу…
PlovPoint обещал возвращать авансы клиентов, но передумал: в заблуждение вводили и на vc.ru
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

shtir

Как компьютеры отклоняют вашу…

iFenixxZ Gaming…

Spotify запустит тариф Hi-Fi с…

Руслан Ніколаєнко

Чего ждут работодатели от…

Vladimir Goncharov

PlovPoint обещал возвращать…

iFenixxZ Gaming…

Spotify запустит тариф Hi-Fi с…

МегаФон

Мне понадобилась справка о двух…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Clubhouse - почему я не буду…

Юрий Иванов

Накрутка отзывов WildBerries…

Vladimir Goncharov

Как компьютеры отклоняют вашу…

greg chudnoff

Facebook достигла соглашения с…

Иван Егоров

Что ждет доллар в 2021?

МегаФон

Мне понадобилась справка о двух…

Da Rina

Как мониторинг сахара в крови…

AlexSandro

Как бесплатно получить инвайт в…

Solt Drum

Чего ждут работодатели от…

Vladimir Goncharov

Как компьютеры отклоняют вашу…

Юрий Иванов

Накрутка отзывов WildBerries…

МегаФон

Мне понадобилась справка о двух…

Александр Якунин

Трое из Тинькофф

Крымский Чайничек

Как компьютеры отклоняют вашу…
null