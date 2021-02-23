Bloomberg: SoftBank купит у Адама Ньюмана акции WeWork на $500 млн, чтобы урегулировать иск, поданный в апреле 2020 года Статьи редакции
Урегулирование иска поможет компании выйти на биржу, отмечают источники.
Сооснователь WeWork Адам Ньюман ведёт переговоры об урегулировании иска против крупнейшего инвестора компании SoftBank Group, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Компания Ньюмана подала в суд на SoftBank в апреле 2020 года: японский холдинг отказался от покупки акций сети коворкингов на $3 млрд, сославшись на пандемию. В WeWork заявили, что SoftBank нарушил свои обязательства по контракту.
Согласно одному из источников Bloomberg, SoftBank купит половину акций WeWork, которые он первоначально планировал в 2019 году. Это значит, что Ньюман продаст акции на $500 млн, но SoftBank ему заплатит около $1,5 млрд — акции продаются по цене, согласованной в 2019 году, отмечает Bloomberg.
В результате сделки Ньюман продаст около четверти своих акций в WeWork. Представители Ньюмана и SoftBank от комментариев отказались.
Если спор получится урегулировать, WeWork может предпринять вторую попытку публичного листинга WeWork, добавил собеседник Bloomberg. О том, что компания планирует выход на биржу 29 января сообщили источники WSJ. По их словам, размещение может пройти по схеме, которая подразумевает слияние со специальной компанией.
Первую попытку провести IPO компания предприняла в августе 2019 года. Компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и раскрыла финансовые показатели: при выручке в $1,54 млрд у компании были убытки на сумму $904 млн за первую половину 2019 года.
- Спустя месяц, в конце сентября 2019 года, компания отозвала документы и передумала выходить на биржу. Как пишет WSJ, решение было связано с беспокойством инвесторов по поводу реальной стоимости стартапа. В январе 2019 года инвесторы оценили WeWork в $47 млрд, но в ходе подготовки к IPO компании пришлось снизить оценку до $20-30 млрд.
С августа по сентябрь 2019 года в компании также были скандалы, связанные с поведением руководства компании — из-за них Нюман покинул пост гендиректора.
А помните, как года два назад все гнобили местных экспертов и их реальную оценку перспектив этого пузыря?
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