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Лиана Липанова

Уже повлияла на нефть и угрожает задержками доставки многих товаров: что известно о последствиях пробки в Суэцком канале Статьи редакции

Огромный контейнеровоз перекрыл крупнейший морской торговый путь, из-за чего больше сотни кораблей с нефтью и потребительскими товарами встали в пробку.

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23 марта сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала в Египте и заблокировал один из самых оживлённых морских торговых путей в мире. Через канал проходит около 12% мировой торговли, сообщает Bloomberg.

На 25 марта Ever Given всё ещё преграждает Суэцкий канал, с обоих сторон образовалась пробка, в которой стоит больше сотни кораблей. Буксиры пока не смогли сдвинуть судно с места, управление Суэцкого канала временно приостановило навигацию.

Фото Джулианы Коны

Как произошла авария

Суэцкий канал протяжённостью 193 километра и шириной 205 метров соединяет Средиземное и Красное море. В 2020 году через него прошло почти 19 тысяч кораблей и 1,17 млрд тонн груза, администрация канала собрала $5,61 млрд транзитных платежей.

Ширина застрявшего судна — 59 метров, длина — 400 метров. Для сравнения, длина Эйфелевой башни — 300 метров.

Ever Given шёл из Китая в Нидерланды. Технический оператор корабля, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) заявил, что судно село на мель из-за «сильных порывов ветра».

Как передаёт Bloomberg, песчаная буря подняла пыль по берегам канала, а при плохой видимости в узких проходах канала трудно ориентироваться. Порывы ветра достигали 74 километров в час.

Схема Суэцкого канала с указанием места, где Ever Given сел на мель
 Bloomberg

Передняя часть корабля застряла примерно на пять метров в «стене» канала. Рабочие пытаются углубить берег, чтобы отбуксировать контейнеровоз. «Вытащить» Ever Given пытается голландская компания SMIT Salvage — её спасатели вылетают на помощь судам во время сильных штормов.

Управление Суэцкого канала

Освобождение судна «может занять от нескольких дней до нескольких недель», заявил Петер Бердовски, гендиректор Boskalis Westminster, материнской компании SMIT. Он отметил, что «как есть» Ever Given сдвинуть с места невозможно: придётся его облегчить, например, разгрузить контейнеры. Для этого нужно дополнительное оборудование, которое ещё не прибыло на место.

Управление Суэцкого канала

Главная проблема в размерах корабля, отмечает Bloomberg. Контейнеровозы за последнее десятилетие стали больше почти вдвое по мере расширения мировой торговли, поэтому «спасение» таких кораблей требует огромной мощности, пишет издание.

Кроме того, дно канала в районе аварии не песчаное, а скальное, что затрудняет снятие с мели, рассказал «РИА Новостям» один из бывших управляющих Суэцкого канала Ваиль Каддур.

Снимок со спутника «Канопус В» орбитальной группировки «Роскосмоса» Telegram-канал «Рогозин»

Последствия

По подсчётам Bloomberg, 24 марта в «пробке» застряло 185 кораблей, по оценке журнала Lloyd's List — 165.

VesselFinder

Стоящие в пробке суда перевозят практически всё — от живых животных до сжиженного природного газа, передаёт Bloomberg. Среди прочих, в очереди стоят 17 танкеров с сырой нефтью, 8 кораблей со скотом и цистерна с водой.

«Каждый час всё больше судов, включая контейнеровозы, нефтяные танкеры и другие, останавливается в Средиземном море на севере и в Красном море на юге. Это ещё один большой удар по мировой торговле, которая уже пострадала от пандемии», — цитирует Bloomberg Джета Маккэндлесса, гендиректора компании project44 по отслеживанию цепочки поставок.

По оценкам аналитиков Lloyd’s List, стоимость грузов, застрявших в пробке, составляет $9,6 млрд.

Коммерческий директор российского грузоперевозчика Sea Express Михаил Беневоленский рассказал vc.ru, что Суэцкий канал — традиционный маршрут в рамках мировой торговли, в том числе и для России. Sea Express также перевозит грузы своих клиентов через этот торговый путь.

В настоящий момент на подходах к Суэцкому каналу несколько контейнеров с оборудованием и каучуком находились в режиме ожидания — это грузы наших клиентов. Какие-то лоты ещё плывут — в случае глобальной задержки они также встанут в ожидании. Пока мы выдерживаем график и мониторим ситуацию.

Альтернативные варианты доставки, которые широко освещались в СМИ – Северный морской путь — следует рассматривать исходя из озвученных сроков — 2035 год. К этому времени должна быть готова и инфраструктура , и суда, и контейнеровозы и ледоколы, это вопрос не одного года.

Михаил Беневоленский
коммерческий директор Sea Express

В другой российской компании ArtMarine также подтвердили, что провозят грузы через этот канал, но от подробностей отказались. Логистический партнёр AliExpress — компания Ciainiao — не возит товары по этому маршруту, покупатели и партнёры платформ Alibaba не затрону ситуацией, рассказал vc.ru представитель компании.

Перекрытие канала повлияло на цены на нефть — 24 марта стоимость марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла почти на 3%, до $62,7 за баррель. Застрявшие в пробке суда перевозят около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, включая 2,6 млн баррелей — из России, рассказал РБК сооснователь TankerTrackers Самир Мадани. Исходя из стоимости нефти Urals около $60 за баррель, речь может идти об объёмах на $160 млн.

Длительная задержка приведёт к дальнейшему росту котировок нефти и стоимости аренды судов, предупредил аналитик компании Vortexa Артур Ричье.

Сейчас владельцы и фрахтователи судов стоят перед выбором: ожидать, когда Ever Given подвинут и путь вновь откроют, либо пойти в обход — через мыс Доброй Надежды. Несколько нефтяных компаний уже подали заявки, пишет Bloomberg, но называет альтернативный путь «непривлекательным»: маршрут может занять на две недели больше, что приведёт к дополнительным затратам и срыву сроков.

Владельцы судов могут изменить маршрут, если Суэцкий канал не будет разблокирован в течение ближайших одного-двух дней, пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.

Блокировка на несколько дней повлияет не только на нефть, но и на потребительские товары — продукты питания, мебель, одежду, обувь, электронику, автозапчасти, ковры и тренажёры, пишет NBC News со ссылкой на специалистов по логистике. «Всё, что вы видите в магазинах», — сказал Ларс Йенсен, независимый эксперт по контейнерным перевозкам из Дании.

Последствия зависят от того, насколько быстро получится убрать Ever Given с пути.

На застрявших судах находятся товары на миллионы долларов. Если путь не очистят быстро, им придётся искать другие маршруты. А это значит, что нужно больше времени, нужно больше топлива — эти расходы в конечном итоги могут переложить на потребителей.

Ян Вудс
юрист по морским перевозкам и партнёр лондонской фирмы Clyde & Co

#морскиегрузоперевозки

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Александр Казанский

11

Фирма-оператор судна Ever Given, которое заблокировало Суэцкий канал и остановило грузоперевозки по важнейшей артерии мирового судоходства, объяснила "чистым совпадением" подозрительные маневры корабля до захода в канал, траекторией напоминающие гениталии.

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No Name

Александр
4

"чистым совпадением"

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Андрей Деревянко

3

По оценкам аналитиков Lloyd’s List, каждый день блокировки обходится в $9,6 млрд — это стоимость грузов, застрявших в пробке.

Этот момент неясен. Если Яндекс маркет задерживает доставку чайника, значит ли это, что я теряю по чайнику в день?

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Юрий Белоножкин

Андрей
0

Оперативно отредактировали)

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Илья М

0

отличная реклама СевМорПути

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Damnin Danitov

Илья
1

Не, у нас сейчас даже ледоколов нет для подобных огромных кораблей, они  слишком огромные.

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Илья М

Damnin
–1

понятно что надо развивать и это не быстро. Надеюсь, эта пробка подстегнет процесс. А потом ведь может случайно танкер какой и затонуть в Суэце или даже внезапные террористы завалить канал, хз, всякое в жизни бывает :)

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Yarro S

Илья
1

Отличная реклама децентрализации производств и диверсификации цепочек поставок

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Илья М

Yarro
0

и это тоже

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Ilya Brin

1

Пробка стоимостью $10млрд в день
Красота

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Nikita Bragin

1

Почему EverGiven? На фото EverGreen

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Духовный кубок

0

Как по цепочке сейчас полетит все. 

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