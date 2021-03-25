В настоящий момент на подходах к Суэцкому каналу несколько контейнеров с оборудованием и каучуком находились в режиме ожидания — это грузы наших клиентов. Какие-то лоты ещё плывут — в случае глобальной задержки они также встанут в ожидании. Пока мы выдерживаем график и мониторим ситуацию.



Альтернативные варианты доставки, которые широко освещались в СМИ – Северный морской путь — следует рассматривать исходя из озвученных сроков — 2035 год. К этому времени должна быть готова и инфраструктура , и суда, и контейнеровозы и ледоколы, это вопрос не одного года.