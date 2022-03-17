Офлайн
Книжный крюк

Tele2 в России готовится провести ребрендинг — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Оператор заявил, что будет использовать бренд по существующему договору, а рассуждения о смене товарного знака — «спекуляции на фоне текущих событий».

  • Tele2 (принадлежит «Ростелекому») зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия «Т2», «T-plus», «t2you», обнаружил «Коммерсантъ». По данным сервиса Whois, домены т-плюс.рф, tplusshop.ru, tplus-login.ru, tplus-lk.ru, tplusru.ru и другие зарегистрированы ещё 16 декабря.
  • По словам источников газеты на телеком-рынке, в том числе среди партнёров мобильного оператора, компания готовит ребрендинг.
  • Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года, пишет «Ъ». В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет, указывает газета. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».
  • Источник утверждает, что Tele2 планировал обсудить использование бренда с шведской компанией в феврале, но из-за начала «военной операции» на Украине планы сорвались. Tele2 AB якобы уведомил российскую компанию, что не будет продлевать соглашение, и с этого момента компания начала «всерьёз готовиться к ребрендингу», добавил собеседник.
  • В пресс-службе Tele2 сообщили, что будут использовать бренд в рамках существующего договора, условия и сроки действия которого не раскрываются. «Любые рассуждения о смене товарного знака — это спекуляции на фоне текущих событий и фейк», — добавили там.
  • В «Ростелекоме» отказались от комментариев. В Tele2 AB не ответили на запрос.

#новость #tele2

4626 просмотров
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Написать комментарий...
Денис Демидов

Ростелеком как госкорпорация должен идти в ногу с линией партии, новый бренд должен быть teleZ

Ответить
33
Развернуть ветку
user_90123129312

Дико плюсую, заодно могут 15 копеек госпомощи получить с каждого оставшегося клиента

Ответить
2
Развернуть ветку
Рикардо Иванов

Ждём убогий логотип, чтобы не отставать от остальных.

Ответить
23
Развернуть ветку
Artyom Manokhin

Билайн и МТС хорошо выглядят. У Мегафона неплохой шрифт, лого не очень. Новые лога выглядят лучше. Кроме Теле2)

Ответить
9
Развернуть ветку
Алексей Константинов

По мегафону это тоже фантазия автора, лого и шрифт разумеется ужасные

Ответить
6
Развернуть ветку
Андрей Мартынов

Мне кажется лого Мегафон очень на любителя

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Теле 2 переименования в теле 3 когда поставил 3 вышку ;)

Ответить
11
Развернуть ветку
Nikolay Ganin

В ТВ-3 тогда уж

Ответить
0
Развернуть ветку
cepera

После того, как как Ростелеком купил Теле-2 и подключил несколько виртуальных операторов - качество интернета стало заметно хуже и цены поднялись до уровня остальных операторов тройки. А раньше было дёшево и более-менее качество. Ушел в общем из Теле-2.. И не жалею

Ответить
5
Развернуть ветку
Michael C

Это не из-за поглощения его Ростелекомом, это из-за роста количества абонентов. Сейчас это у всех без исключения операторов. Помню когда только появился 4G у мегафона, дома можно было им вместо wifi пользоваться, скорость была 100+. Сейчас даже 30-40 это успех.

Ответить
1
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Зачем вам 30-40мбитс при пинге в 100 мс?
4К на смартфоне смотреть?))))

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael C

Пинг кстати норм, 40-50 до гугла

Ответить
1
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Ну для игрушек это все равно многовато, а для серфинга/медиа 50 или 100 вроде не так критично.

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael C

Игрушки мне фиолетово, мне для работы с remote десктопами пинг важен. И 100 это уже дохрена. 50-70 грань комфорта.

Ответить
2
Развернуть ветку
lakoros

Т2? Что там думать? Нужен более российский и узнаваемый с преемственностью? - ТТ

Ответить
3
Развернуть ветку
Martin Prestone

вот охуенный слоган: — Асталависта бейби!

Ответить
1
Развернуть ветку
Ivan Habl

Кончилась франшиза, продлять не стали. Ясно, понятно.

Ответить
1
Развернуть ветку
Anthony A.

Жаль Шведов, правда, они вовремя махнули рукой на это всё, сейчас им было бы сложнее

Ответить
1
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Шведы реально прагматичные, давно уже в РФ ничем капиталоемким не владеют, ИКЕА вот закрылась на неопр. время - но там тупо ангар с коммуникациями. Но даже если не откроются - там же в Мегах якорный арендатор Ашан - а они уходить не будут, так что шведам за счет аренды баблишко все равно будет течь)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex

А как ИКЕА может уйти из России, не уйдя из Меги? Типа ушли, но не ушли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Ну если я правильно понимаю: некая головная иностранная компания строит эти "Меги" по типовому проекту и отдает потом в управление своей локальной российской "дочке", которая в свою очередь сдает помещения двум "якорям" - Ашан и Икеа.
Т.е. формально некое российское ООО "Икеа" может расторгнуть договора аренды с ООО "Мега", но фактически для реальных западных хозяев "Меги" это будет значить лишь утрату одного из арендаторов, не знаю сколько они там арендуют, процентов 20-25 наверно максимум.
Например, если взять провинцию - то 25% площадей ТЦ в простое - это не так уж и много.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex

Так Мега и Икея - это одна компания. Вот Shell, когда заявляет об уходе из РФ, занимается тем, что продаёт имущество здесь - заправки, доли в компаниях и пр. Если Икея заявит, что она уходит, то она не может закрыть магазин с мебелью, при этом оставив бизнес на недвижимости.

Ответить
0
Развернуть ветку
Московский звук

TZ

Ответить
1
Развернуть ветку
Mr Gold

Уже давно кстати имя сети изменилось на “tele2you”

Ответить
1
Развернуть ветку
Чит Чат

Будет просто ele2 - не благодарите

Ответить
1
Развернуть ветку
Αιιροm

Что обозначает цифра 2 в лого? Может быть её как-нибудь обыграют

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Блохин

Альтернативу государственной монополии на сотовую связь. В Швеции, в XX веке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ярослав

Да, сейчас ребрендинг делать самое время.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitriy Schneider

А у какого оператора сейчас самые выгодные тарифы? Теле 2 за последний год явно сдало позиции, увы, А я их любил)

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex

Самые выгодные у Теле2 и их MVNO, все рассматриваю вариант миграции с МегаФона на Тинек (2к руб. за год экономия будет)

Ответить
0
Развернуть ветку
Даниил Протопопов
Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Колокольцев

не знаю как в других городах, а в питере их ТЕЛЕТУЗИКАМИ называли раньше, потому что до рекламной кампании с седым мужиком с цепочкой в кармане, а до того - темы с мафией, их рекламным маскотом были два бассета.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
Yota
Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.

11
Видео
Alex Gurulli
Арнольд Шварценнегер: "Послание к русскому народу"
43
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Нескучные финансы
30+ показателей бизнеса, за которыми мы следим в кризис

Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.

5
CloudMTS
Как автоматизировать колл-центр с помощью голосовых помощников: опыт VoiceCom

Рассказываем, как сейчас оптимизировать расходы на колл-центр и увеличить выручку компании на 2,4 млн рублей с помощью быстрой автоматизации.

1
УБРиР
Как за год создать эффективную дизайн-систему и в разы ускорить разработку на сайте?

Хаос – это лестница в прекрасное будущее, но только не в Банке. В особенности, если речь идет о визуале и «начинке» сайта — здесь лучше иметь крепкий фундамент. К примеру, полномасштабную дизайн-систему.

8
Крипто
Книжный крюк
«Сбер» попал в реестр операторов платформ цифровых токенов — его клиенты смогут выпускать цифровые финансовые активы Статьи редакции

Первыми протестировать платформу банка смогут юрлица.

21
Разработка
TJ
Популярный open-source пакет начал заменять данные российских пользователей на сердечки. Автора осудили за дискриминацию Статьи редакции

Разработчик назвал вредоносный код «мирным протестом» против «спецоперации» на Украине.

Файл WITH-LOVE-FROM-america.txt. Скриншот BleepingComputer
49
Транспорт
Книжный крюк
Правительство разрешило «Яндексу» запустить беспилотные такси Статьи редакции

Первые машины появятся в московском районе Ясенево, на территории «Сколково», Иннополиса и центре «Сириус» в Краснодарском крае.

66
Evrone
Новый open-source для тестирования ещё не созданных API

Мы в Evrone не только пользуемся open-source решениями, но и стараемся внести свой вклад. Недавно мы сделали Dummy, который помогает запустить mock-сервер на основе контракта API, чтобы протестировать API еще до того, как он будет создан.

1
Личный опыт
Dmitrii
Я устал улучшать систему уголовного розыска, поэтому ищу новую работу

Привет! Меня зовут Дима. С 2016 года я работал старшим оперуполномоченным группы по борьбе с хищением автомототранспорта в уголовном розыске. Грубо говоря, ловил злодеев и помогал людям вернуть угнанные автомобили.

171
Больше статей
null