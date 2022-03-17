Tele2 в России готовится провести ребрендинг — «Коммерсантъ» Статьи редакции
Оператор заявил, что будет использовать бренд по существующему договору, а рассуждения о смене товарного знака — «спекуляции на фоне текущих событий».
- Tele2 (принадлежит «Ростелекому») зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия «Т2», «T-plus», «t2you», обнаружил «Коммерсантъ». По данным сервиса Whois, домены т-плюс.рф, tplusshop.ru, tplus-login.ru, tplus-lk.ru, tplusru.ru и другие зарегистрированы ещё 16 декабря.
- По словам источников газеты на телеком-рынке, в том числе среди партнёров мобильного оператора, компания готовит ребрендинг.
- Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года, пишет «Ъ». В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет, указывает газета. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».
- Источник утверждает, что Tele2 планировал обсудить использование бренда с шведской компанией в феврале, но из-за начала «военной операции» на Украине планы сорвались. Tele2 AB якобы уведомил российскую компанию, что не будет продлевать соглашение, и с этого момента компания начала «всерьёз готовиться к ребрендингу», добавил собеседник.
- В пресс-службе Tele2 сообщили, что будут использовать бренд в рамках существующего договора, условия и сроки действия которого не раскрываются. «Любые рассуждения о смене товарного знака — это спекуляции на фоне текущих событий и фейк», — добавили там.
- В «Ростелекоме» отказались от комментариев. В Tele2 AB не ответили на запрос.
Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.
Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
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Ростелеком как госкорпорация должен идти в ногу с линией партии, новый бренд должен быть teleZ
Дико плюсую, заодно могут 15 копеек госпомощи получить с каждого оставшегося клиента
Ждём убогий логотип, чтобы не отставать от остальных.
Билайн и МТС хорошо выглядят. У Мегафона неплохой шрифт, лого не очень. Новые лога выглядят лучше. Кроме Теле2)
По мегафону это тоже фантазия автора, лого и шрифт разумеется ужасные
Мне кажется лого Мегафон очень на любителя
Теле 2 переименования в теле 3 когда поставил 3 вышку ;)
В ТВ-3 тогда уж
После того, как как Ростелеком купил Теле-2 и подключил несколько виртуальных операторов - качество интернета стало заметно хуже и цены поднялись до уровня остальных операторов тройки. А раньше было дёшево и более-менее качество. Ушел в общем из Теле-2.. И не жалею
Это не из-за поглощения его Ростелекомом, это из-за роста количества абонентов. Сейчас это у всех без исключения операторов. Помню когда только появился 4G у мегафона, дома можно было им вместо wifi пользоваться, скорость была 100+. Сейчас даже 30-40 это успех.
Зачем вам 30-40мбитс при пинге в 100 мс?
4К на смартфоне смотреть?))))
Пинг кстати норм, 40-50 до гугла
Ну для игрушек это все равно многовато, а для серфинга/медиа 50 или 100 вроде не так критично.
Игрушки мне фиолетово, мне для работы с remote десктопами пинг важен. И 100 это уже дохрена. 50-70 грань комфорта.
Т2? Что там думать? Нужен более российский и узнаваемый с преемственностью? - ТТ
вот охуенный слоган: — Асталависта бейби!
Кончилась франшиза, продлять не стали. Ясно, понятно.
Жаль Шведов, правда, они вовремя махнули рукой на это всё, сейчас им было бы сложнее
Шведы реально прагматичные, давно уже в РФ ничем капиталоемким не владеют, ИКЕА вот закрылась на неопр. время - но там тупо ангар с коммуникациями. Но даже если не откроются - там же в Мегах якорный арендатор Ашан - а они уходить не будут, так что шведам за счет аренды баблишко все равно будет течь)))
А как ИКЕА может уйти из России, не уйдя из Меги? Типа ушли, но не ушли?
Ну если я правильно понимаю: некая головная иностранная компания строит эти "Меги" по типовому проекту и отдает потом в управление своей локальной российской "дочке", которая в свою очередь сдает помещения двум "якорям" - Ашан и Икеа.
Т.е. формально некое российское ООО "Икеа" может расторгнуть договора аренды с ООО "Мега", но фактически для реальных западных хозяев "Меги" это будет значить лишь утрату одного из арендаторов, не знаю сколько они там арендуют, процентов 20-25 наверно максимум.
Например, если взять провинцию - то 25% площадей ТЦ в простое - это не так уж и много.
Так Мега и Икея - это одна компания. Вот Shell, когда заявляет об уходе из РФ, занимается тем, что продаёт имущество здесь - заправки, доли в компаниях и пр. Если Икея заявит, что она уходит, то она не может закрыть магазин с мебелью, при этом оставив бизнес на недвижимости.
TZ
Уже давно кстати имя сети изменилось на “tele2you”
Будет просто ele2 - не благодарите
Что обозначает цифра 2 в лого? Может быть её как-нибудь обыграют
Альтернативу государственной монополии на сотовую связь. В Швеции, в XX веке.
Да, сейчас ребрендинг делать самое время.
А у какого оператора сейчас самые выгодные тарифы? Теле 2 за последний год явно сдало позиции, увы, А я их любил)
Самые выгодные у Теле2 и их MVNO, все рассматриваю вариант миграции с МегаФона на Тинек (2к руб. за год экономия будет)
не знаю как в других городах, а в питере их ТЕЛЕТУЗИКАМИ называли раньше, потому что до рекламной кампании с седым мужиком с цепочкой в кармане, а до того - темы с мафией, их рекламным маскотом были два бассета.