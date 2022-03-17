Новый open-source для тестирования ещё не созданных API

Мы в Evrone не только пользуемся open-source решениями, но и стараемся внести свой вклад. Недавно мы сделали Dummy, который помогает запустить mock-сервер на основе контракта API, чтобы протестировать API еще до того, как он будет создан.