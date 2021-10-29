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Yota открывает программу поддержки для стартапов

Участники смогут воспользоваться ресурсами оператора и получить от 1,5 млн рублей на разработку MVP.

3 3 комментария
389 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Yota

Yota запустила программу поддержки для стартапов: оператор предоставит участникам базу для проверки гипотез и пилотирования продуктовых решений (офис, менторов, данные аналитики и финансовую помощь), а также поделится экспертным опытом. Цель программы — найти новые интересные бизнес-идеи, а также помочь молодым проектам с помощью ресурсов Yota.

Заявку на участие нужно подать через телеграм-бота до 14 ноября 2021 года. Попасть в программу смогут только юридические лица. Из какой сферы бизнес — не важно.

С выбранными командами мы вместе пройдём этапы от гипотезы до сборки первой версии и предложения продукта конечным потребителям. Это будет оплачиваемый пилот, в рамках которого команды, прошедшие в финальную стадию, получат от 1,5 млн рублей на разработку MVP.

Гордей Бородин
руководитель R&D-центра Yota
Интересно

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Konstantin Valter

Yota еще жива оказывается

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Yota

Живее всех живых ;)

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Anna Petrova

За 1,5 даже полное кд не всегда нарисуешь, а они про мвп говорят 🤦

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0
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