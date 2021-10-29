Yota открывает программу поддержки для стартапов

Участники смогут воспользоваться ресурсами оператора и получить от 1,5 млн рублей на разработку MVP.
Материал подготовлен при поддержке Yota
Yota запустила программу поддержки для стартапов: оператор предоставит участникам базу для проверки гипотез и пилотирования продуктовых решений (офис, менторов, данные аналитики и финансовую помощь), а также поделится экспертным опытом. Цель программы — найти новые интересные бизнес-идеи, а также помочь молодым проектам с помощью ресурсов Yota.
Заявку на участие нужно подать через телеграм-бота до 14 ноября 2021 года. Попасть в программу смогут только юридические лица. Из какой сферы бизнес — не важно.
Предыстория: в конце сентября от юрлица с данной компанией был заключён договор на заправку газом автомобилей. Работать ещё не начинали, планировали начать по мере потребности. В договоре с нашей был указан рабочий номер, которого у кого только нет, на него звонят бесперебойно и предлагают от цыплят бройлеров и цемента до стоматологии и…
Кто сказал, что сниматься для рекламы могут только профессиональные модели? В компании Tele2 лицами для внутренних и внешних рекламных кампаний становятся даже собственные сотрудники! Мы собрали истории коллег, которые подали заявки на конкурс и приняли участие в профессиональной фотосессии, а теперь их портреты украшают фотобанк Tele2.
В ходе проведения юридических проверок (due diligence) мы всё чаще сталкиваемся с ситуациями, когда клиенты не хранят документы об оплате уставного капитала/доли (акции) и не считают отсутствие подтверждения критичным фактом — «Налоговая всё зарегистрировала, зачем хранить ненужные бумажки?!».
В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.
Каждый год в России выбрасывают около 17 млн тонн продуктов на 1,6 трлн рублей.
Дамы не дождались помощи от брокеров и основали инвестиционный клуб: каждый четверг обсуждали аналитику и отбирали бумаги для покупки — с перерывом на стихи и чипсы. Почему то, что они ничего не знали о бирже, сперва превратило их в звёзд, а потом мошенниц, — в пересказе The Hustle.
Столкнулась с кражей заказа на крупной платформе OZON.
Аналитики Golsman Sachs назвали «Магнит» самым быстрорастущим за квартал ритейлером в России среди публичных компаний.
Владелец интернет-магазина Corsa shop Сергей Вермиевский рассказал, как продвигает свой бизнес с помощью блогеров-олимпийцев, почему не использует дропшиппинг и как виртуальный маркетолог Макс помог за четыре дня продать товар на 62 000 ₽.
От засечек на палках до специальных программ