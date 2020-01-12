Подборка издания Ars Technica.

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Издание Ars Technica ежегодно публикует прогноз со списком компаний и брендов, существование которых находится под угрозой по экономическим, культурным или технологическим причинам.

Редакция подчёркивает, что компании необязательно закроются в 2020 году, так как смерть любой организации может затянуться на многие годы.

В список попадают компании, которые испытали хотя бы одну из следующих проблем:

Долгое время теряют долю на своём рынке.

Испытывают финансовые сложности или теряют доход.

Столкнулись с управленческими проблемами, не обладают надёжной бизнес-моделью или долгосрочной стратегией.

Verizon Media

Подразделение Verizon (бывшая Oath), в которое включены AOL и Yahoo. Было в списке Deadwatch в 2019 году и не сделало ничего, чтобы покинуть его, считают журналисты ArsTechnica.

За 2019 год компания уволила 1000 сотрудников из 11 385, выручка снизилась, и доход от мобильной рекламы не смог компенсировать убытки с рекламы на десктопе.

Ars Technica считает, что Verizon Media «обречена быть нишевым игроком» на рынке онлайн-рекламы, где доминируют Google и Facebook, несмотря на заверения Verizon, что для сервиса «наступают лучшие дни».

G/O Media

В апреле 2019 года инвесткомпания Great Hill Partners выкупила сатирический сайт The Onion и издательство Gizmodo Media Group, объединив их под брендом G/O Media.

Группу компаний возглавил бывший руководитель Forbes Джеймс Спанфеллер, который пообещал сделать онлайн-медиа рентабельным и превратить сайты в «мощную издательскую платформу для привлечения богатых и влиятельных миллениалов».

Спустя две недели были уволены 25 из 400 сотрудников G/O, включая главного редактора Gizmodo. Спанфеллер нанял топ-менеджеров со своих предыдущих мест работы — Forbes, Ziff Davis и Playboy.

Помимо этого, между Спанфеллером и сотрудниками G/O Media возник конфликт. Например, главный редактор Deadspin (издание G/O Media о спорте) ушла из издания после запрета на освещение неспортивных новостей.

Новый главный редактор G/O Media заставлял авторов Deadspin заниматься спортом. Когда те отказались — из-за отсутствия интереса к спорту, — был уволен редактор Барри Петчески. В знак протеста из Deadspin начали массово уходить и другие редакторы.

Джим Спанфеллер

Также конфликты руководства с сотрудниками и профсоюзами привели к судебным искам со стороны бывших женщин-руководителей. Они заявили о создании Спанфеллером враждебной рабочей среды для женщин.

«Вместо того чтобы тушить пожар, за восемь месяцев конфликта Спанфеллера с коллегами G/O превратилась в бушующий ад, цена которого — деньги и карьеры сотрудников», — считает Ars Technica.

Разработчик антивирусного ПО Symantec

«Разработка антивирусных программ — не особо растущий рынок, так как Microsoft практически бесплатно предоставляет защиту частным и корпоративным пользователям, а рынок ПК сокращается», — отмечает Ars Technica.

Разработчики антивирусных приложений начали менять бизнес-модель и покупать «единорогов» по кибербезопасности:

Облачный провайдер Carbonite купил компанию по разработке приложений для кибербезопасности Webroot.

Blackberry купила разработчиков антивируса Cylance.

VMWare поглотила разработчика облачного ПО для обнаружения вредоносного поведения и предотвращения атак CarbonBlack.

Производитель средств информационной безопасности Sophos была куплена частной инвестиционной группой Thoma Bravo.

У Symantec «неудачное время», считает Ars Technica. В 2014 году старший вице-президент по информационной безопасности Брайн Дайле заявил, что антивирусное ПО Symantec обречено на провал, потому что не обнаруживает современные вредоносные приложения, и ушёл к конкурирующей MacAfee.

В ПО Symantec находили уязвимости, а продажи антивируса пользователям ПК падали. В 2017 году компания купила сервис для обеспечения кибербезопасности и управления сетями Blue Coat за $4,6 млрд, чтобы выйти на корпоративный рынок.

В 2018 году после штрафа из-за неверной выдачи 30 тысяч SSL-сертификатов компания продала направление DigiCert за $1 млрд.

В мае 2018 года бывший сотрудник заподозрил руководство Symantec в введении инвесторов в заблуждение из-за приписания к выручке ещё не закрытых сделок на $12 млн. На фоне новости о проведении внутреннего расследования компания потеряла 30% стоимости.

В конце 2019 года Symantec продала своё корпоративное направление Broadcom за $10,7 млрд, оставив потребительное подразделение Consumer Cyber Safety, разрабатывающее антивирус Norton. Судьба Comsumer Cyber Safety остаётся под вопросом, отмечает Ars Technica

Direct TV от AT&T

В 2015 году AT&T купила провайдер спутникового телевидения и интернета DirectTV для расширения стриминговых услуг. Но сервис с каждым годом только теряет абонентов. С конца 2016 года AT&T потеряла около 5 млн телевизионных клиентов, из которых более 1,9 млн за два квартала 2019 года.

Добавление названия DirectTV к стриминговым сервисам AT&T не помогло. Если в третьем квартале 2018 года на пике популярности стриминговым сервисом DirecTV пользовалось 1,86 млн абонентов, к концу 2019 года DirecTV потерял более 700 тысяч клиентов, а AT&T закрыла бренд Direct TV Now, переименовав в AT&T TV Now.

По мнению журналистов Ars Technica, компания потеряла клиентов из-за неоднократного увеличения цен на спутниковые и онлайн-сервисы и введения дополнительных платежей, пользователи же ищут недорогие платформы, похожие на Netflix.

Сейчас AT&T надеется компенсировать провал DirecTV с помощью сервиса HBO Max, который запустится в 2020 году.

Потеря совместимости приложений и API

В первой половине 2020 года Верховный суд США рассмотрит спор между Google и Oracle по делу об авторском праве и определит, нарушает ли Google авторские права Oracle.

Компания считает, что Google скопировала 11 500 тысяч строк кода Java для разработки Android, Google же настаивает, что самостоятельно разработала альтернативу Java.

Судебное разбирательство между Google и Oracle длится с 2010 года. В 2012 и 2016 годах Google выиграла суд по патентному иску, но Oracle обжаловала решение, и в 2018 году поисковик проиграл разбирательство в Апелляционном суде США.

В основе разбирательства — положение о добросовестном использовании разработок, предусмотренное законодательством об авторском праве. Добросовестное использование позволяет компании не платить автору API (программных интерфейсов, с помощью которых программы взаимодействуют друг с другом).

Журналисты Ars Technica объясняют действие закона так: компании-разработчики ПО могут не спрашивать разрешения у конкурентов, чтобы создавать совместимые приложения, так как API не попадают под действие закона об авторском праве.

Если Верховный суд США примет сторону Oracle, это может привести к серьёзным изменениям в разработке ПО. Компании будут вынуждены создавать несовместимые с отраслевыми стандартами приложениями, чтобы избежать исков об авторском праве, а знание современных языков программирования может быть бесполезным для ИТ-специалистов при переходе на работу в другую компании, считает Ars Technica.

Crown Sterling

Crown Sterling — криптографический стартап Роберта Гранта. По его словам, стартап разработал способ быстрой идентификации простых чисел, который позволяет взломать популярный алгоритм шифрования RSA. Например, он используется при онлайн-оплате товаров и услуг.

Грант заявлял, что Crown Sterling создал собственный криптографический алгоритм Time AI, основанный на генерации уникальных квантовых ключей шифрования с помощью музыки, созданной искусственным интеллектом. Предприниматель предлагал продукт на его основе для шифрования данных

Гендиректор Crown Sterling выступил с презентацией Time AI на хакерской конференции Black Hat USA 2019, но не смог объяснить, как работает алгоритм и продемонстрировать его работу. Слушатели Black Hat высмеяли Гранта, Crown Sterling выгнали с конференции, а криптографы назвали технологию и разработку компании псевдонаукой.

Ars Technica считает, что Crown Sterling — новая попытка Гранта обманом получить инвестиции и скрыться. Ранее он открывал холдинг Strathspey Crown, который специализировался на здравоохранении, пытался привлечь врачей в качестве инвесторов, но после провала переименовал компанию в Crown Sterling.

Peloton

В 2019 году перед выходом на биржу выяснилось, что стартап по производству «умных» велотренажёров и беговых дорожек для онлайн-занятий фитнесом с тренером оказался убыточным.

Чистый убыток Peloton в 2019 финансовом году составил $245,7 млн, а в 2018 году — $47,9 млн, тогда как в мае 2018 года в интервью CNBC основатель и гендиректор Peloton Джон Фоули заявлял о «невероятной прибыльности» компании.

После выхода на биржу 4 декабря компания за день торгов потеряла $942 млн рыночной стоимости из-за негативной реакции на рекламную кампанию, которую признали «сексистской, мрачной и абсурдной».

Ещё одной проблемой стартапа Ars Technica называет чрезмерный маркетинговый бюджет — по приблизительной оценке, компания тратит около $1100 на рекламу для продажи велотренажёра стоимостью $2245.

Журналисты издания считают, что Peloton может переоценивать себя, так как аудитория, готовая купить громоздкие и дорогие тренажеры, может быстро закончиться, а конкуренты NordicTrack и Echelon продают аналогичные продукты по более низким ценам.

Стартапы по производству и аренде электросамокатов

Идея проката электросамокатов интересна и не бесполезна, так как эти устройства более экологичные, чем другие виды транспорта, и могут заменить автомобили на коротких поездках.

Но большинство пользователей передвигаются по велосипедным дорожкам без защитного снаряжения и не соблюдают правила дорожного движения, а стартапы незаконно используют публичное и частное пространство для хранения электросамокатов, чтобы улучшить их доступность, считает журналист Ars Technica.

Актуальная бизнес-модель стартапов нестабильна: прибыль от электросамоката очень низкая, во многом из-за стоимости их транспортировки грузовиками на подзарядку.

По мнению издания, чтобы улучшить финансовые показатели, клиентам можно предлагать скидку за подзарядку самоката. Другой способ — сократить накладные расходы и количество задействованных сотрудников, чтобы электросамокаты использовались как можно дольше.