Прямой эфир
компанию-создателя
Он займётся увеличением скорости доставки и улучшением системы поддержки пользователей.
Бывший гендиректор каршеринга «Делимобиль» Мухит Сейдахметов стал операционным директором сервиса доставки еды Delivery Club. Об этом vc.ru рассказали в компании.
В 2020 году одной из его основных задач станет увеличение скорости доставки в городах присутствия сервиса, повышение качества логистики и системы поддержки пользователей, уточнили в Delivery Club.
До Сейдахметова операционный департамент компании возглавлял Владимир Гусев, пишет РБК. Он решил развивать собственные проекты и покинул компанию по своей инициативе.
С начала 2019 года Сейдахметов был гендиректором холдинга Micro Capital Group, в который входят каршеринги «Делимобиль», Anytime и сервис проката самокатов «Делисамокат».
В ноябре его сменил на этой должности основатель компании Винченцо Трани. Решение компания объяснила подготовкой к IPO, которое запланировано на ближайшие два года. Сам Сейдахметов тогда говорил, что в будущем он планирует сотрудничать с группой как консультант.
одной из его основных задач станет повышение качества системы поддержки пользователей
Будет развивать поддержку пользователей, которой в делимобиле просто нет?
Курьеры будут теперь работать под покупными аккаунтами)) Бросать портфели с едой прямо на дороге и убегать, ходить и ездить на великах пьяные и врезаться в авто и пешеходов, потом тоже сразу убегать)) Каршеринг+доставка курьером
Будет развивать поддержку пользователей, которой в делимобиле просто нет?
А она сейчас вообще где-то есть? Сравнивая с тем, что было лет десять назад и сейчас - ощущение, что сократили всех, а девочка офис-менеджер отвечает за всё.
В сервисах яндекса она есть, на вопрос ответят в течение получаса точно. А вот у делимобиля поддержки вообще не было и нет. Не знаю, что именно он там развивал.
Делают все кроме улучшение жизни курьеров и снижение комиссии партнерам)
так этими задачами наверно кто-то другой заниматься должен. в статье речь всего лишь об одной из задач)
Блоги компаний
Показать еще