Он займётся увеличением скорости доставки и улучшением системы поддержки пользователей.

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Бывший гендиректор каршеринга «Делимобиль» Мухит Сейдахметов стал операционным директором сервиса доставки еды Delivery Club. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В 2020 году одной из его основных задач станет увеличение скорости доставки в городах присутствия сервиса, повышение качества логистики и системы поддержки пользователей, уточнили в Delivery Club.

До Сейдахметова операционный департамент компании возглавлял Владимир Гусев, пишет РБК. Он решил развивать собственные проекты и покинул компанию по своей инициативе.

С начала 2019 года Сейдахметов был гендиректором холдинга Micro Capital Group, в который входят каршеринги «Делимобиль», Anytime и сервис проката самокатов «Делисамокат».