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Татьяна Боброва
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Бывший глава «Делимобиля» Мухит Сейдахметов стал операционным директором Delivery Club Материал редакции

Он займётся увеличением скорости доставки и улучшением системы поддержки пользователей.

12 комментариев
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Бывший гендиректор каршеринга «Делимобиль» Мухит Сейдахметов стал операционным директором сервиса доставки еды Delivery Club. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В 2020 году одной из его основных задач станет увеличение скорости доставки в городах присутствия сервиса, повышение качества логистики и системы поддержки пользователей, уточнили в Delivery Club.

До Сейдахметова операционный департамент компании возглавлял Владимир Гусев, пишет РБК. Он решил развивать собственные проекты и покинул компанию по своей инициативе.

С начала 2019 года Сейдахметов был гендиректором холдинга Micro Capital Group, в который входят каршеринги «Делимобиль», Anytime и сервис проката самокатов «Делисамокат».

В ноябре его сменил на этой должности основатель компании Винченцо Трани. Решение компания объяснила подготовкой к IPO, которое запланировано на ближайшие два года. Сам Сейдахметов тогда говорил, что в будущем он планирует сотрудничать с группой как консультант.

#новость #deliveryclub #кадры

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12 комментариев
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Aydar Salikhov

4

одной из его основных задач станет повышение качества системы поддержки пользователей

Будет развивать поддержку пользователей, которой в делимобиле просто нет?

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Aleksandr Agibalov

Aydar
3

Курьеры будут теперь работать под покупными аккаунтами)) Бросать портфели с едой прямо на дороге и убегать, ходить и ездить на великах пьяные и врезаться в авто и пешеходов, потом тоже сразу убегать)) Каршеринг+доставка курьером

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Sergei Timofeyev

Aleksandr
0

Вы мыслите моими комментариями. :)

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Sergei Timofeyev

Aydar
1

 Будет развивать поддержку пользователей, которой в делимобиле просто нет?

А она сейчас вообще где-то есть? Сравнивая с тем, что было лет десять назад и сейчас - ощущение, что сократили всех, а девочка офис-менеджер отвечает за всё.

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Ilya Konovalov

Sergei
2

В сервисах яндекса она есть, на вопрос ответят в течение получаса точно. А вот у делимобиля поддержки вообще не было и нет. Не знаю, что именно он там развивал.

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Mark Krasnikh

Ilya
0

у матрешки раньше была, сейчас и матрешки то уже почти нет (

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Sergei Timofeyev

Ilya
0

Он сидел.

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Igor Kachura

4

Трансфер из одного треша в другой.

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Yan Purvenes

0

Делают все кроме улучшение жизни курьеров и снижение комиссии партнерам)

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Сабина Уразова

Yan
0

так этими задачами наверно кто-то другой заниматься должен. в статье речь всего лишь об одной из задач)

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Сослан Сакшин

0

Вижу тут негатив к Делимобилю

А чем он хуже белки или юдрайва?

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Sergey Dostovalov

0
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