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Полина Лааксо

Telegram представил функции для бизнеса — возможность настраивать приветствия и автоответы и устанавливать часы работы Статьи редакции

Они «временно» входят в подписку Premium, сказано в настройках.

  • Новый раздел «Telegram для бизнеса» появился на iOS и Android вместе с последним обновлением. Найти его можно в блоке с Telegram Premium.
  • В настройках приветствия можно выбрать получателя («Все личные чаты, кроме» или «Только выбранные чаты») и определить, через сколько дней после последней беседы пользователь будет получать автоматическое сообщение.
  • Подписчикам Premium также доступна отправка статуса «Нет на месте», если они не в сети. Можно отправлять его всегда или в определённый период — в рамках как одного дня, так и нескольких, указав день, год и час. Список получателей тоже можно ограничить.
  • В разделе «Быстрые ответы» можно заранее заготовить себе шаблоны сообщений и отправлять их пользователям по заданной команде (например, /sales). В шаблонах поддерживаются и медиафайлы, и форматирование.
  • «Часы работы» можно указать для всех семи дней недели — с уточнением временного окна. Если работа круглосуточная, то часы уточнять не нужно.
  • Среди других опций: возможность ввести вручную или через карту адрес, который покажется в профиле, установить «бизнес-статус» (эмодзи), настроить цветовые теги для чатов и публиковать «фотографии и видео с товарами или услугами в профиле» (Stories).

#telegram #новости

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39 комментариев
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 Илья Миронов

Моих подчиненных не будет волновать статус "нет на месте" , все равно будут звонки и сообщения, мне иногда кажется, что они даже на чайник умеют звонить!

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Слегка Придурковатый

То есть твои подчинённые на начальника хуй кладут. А он и рад, вы посмотрите, как он с гордостью в каменте над ними возвышается.

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Виктор

Не слегка, получается

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Albert Torkhov

Ждём авторизации через госуслуги

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раз два

Ждем

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Марк Кац

включил на айфоне режимы фокусировки и получаю уведомления только в нужное мне время

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Ксения Сухорукова kseny sells

у меня перманентно ночной режим на всех гаджетах)))) Только так получается быть самым безответственным сотрудником своего агентства.

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Rafa Ramazanoff

Ждём это, олдам привет

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Боровков Евгений

Приходите к нам за телеграм ботами кстати https://botcreators.ru/

Вот например свежий кейс https://www.youtube.com/watch?v=NVuT4yFsZzY

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Станислав Одинцов

Зачем снимать видео , где просто идёт сплошной пересказ статьи? Кейсы нужно показывать https://youtu.be/JoQG9ZgLSUE?si=NAodDtUSkfjsI9ew

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Станислав Одинцов

Или https://youtu.be/iTpoA7pz2zI?si=IErmrmYxVuODVjLZ

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Разработка Телеграм-ботов

В этот месте могла быть моя реклама. )

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Станислав Одинцов

Зачем она там?

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Олег Бринц

Не прошло и 5 лет, через 5 лет ещё каталог товаров/услуг появится?

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Adol Christin

Стена, граффити…

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Юрий Б.

В телеге изобрели Вотсап Бизнес

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Ксения Сухорукова kseny sells

пхххх)))) и еще заставили за него платить)))

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Бинарный Ёж

Бизнес фича — это не кнопка в интерфейсе, а интеграция с exchange/google calendar.

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Слегка Придурковатый

Чо, даже нейронки там унутре нет? Пфффф.

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Виктор

Очень достойно. Жаль его из России вытравили

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раз два

Кого?

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Виктор

Догадайся

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раз два

Не понял чето

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Андрей

Одумайся и покайся.

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раз два

А ты кто

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Андрей

Догадайся

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раз два

Дуров?

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Denis Azarenko

Дали путевку в жизнь

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Zloy Marketolog

достойные не нужны, нужны рабы

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Роман Рабочий

Осталось звонки нормально сделать, и добавить функциональность для бизнеса.
Так то я стараюсь не пользоваться телефонией, а если появится возможность звонить по телеге в компании то будет шик.

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Вадим Д.

О, функция автоответчика со статусом — давным-давно напрашивалась. Огонь!

О да — теги папок в подписях к чатам — великолепно, товарищи 🤘🏻

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раз два

Ох, ну хоть тут Вадиму угодили

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раз два

Кац говорит, что ты его последний выпуск попустил

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раз два

Варламом сказал что ливневок в телеге нет и велодорожек

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раз два

Ну сагрись, пожалуйста

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Yuri Z

Как добавить?

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Андрей

Народ вы все бизнес элита.

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Rafa Ramazanoff

Дуров опять копирует у Цука ? 😅

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Diogen

Уууу, цука!

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