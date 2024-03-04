Telegram представил функции для бизнеса — возможность настраивать приветствия и автоответы и устанавливать часы работы Статьи редакции
Они «временно» входят в подписку Premium, сказано в настройках.
- Новый раздел «Telegram для бизнеса» появился на iOS и Android вместе с последним обновлением. Найти его можно в блоке с Telegram Premium.
- В настройках приветствия можно выбрать получателя («Все личные чаты, кроме» или «Только выбранные чаты») и определить, через сколько дней после последней беседы пользователь будет получать автоматическое сообщение.
- Подписчикам Premium также доступна отправка статуса «Нет на месте», если они не в сети. Можно отправлять его всегда или в определённый период — в рамках как одного дня, так и нескольких, указав день, год и час. Список получателей тоже можно ограничить.
- В разделе «Быстрые ответы» можно заранее заготовить себе шаблоны сообщений и отправлять их пользователям по заданной команде (например, /sales). В шаблонах поддерживаются и медиафайлы, и форматирование.
- «Часы работы» можно указать для всех семи дней недели — с уточнением временного окна. Если работа круглосуточная, то часы уточнять не нужно.
- Среди других опций: возможность ввести вручную или через карту адрес, который покажется в профиле, установить «бизнес-статус» (эмодзи), настроить цветовые теги для чатов и публиковать «фотографии и видео с товарами или услугами в профиле» (Stories).
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Моих подчиненных не будет волновать статус "нет на месте" , все равно будут звонки и сообщения, мне иногда кажется, что они даже на чайник умеют звонить!
То есть твои подчинённые на начальника хуй кладут. А он и рад, вы посмотрите, как он с гордостью в каменте над ними возвышается.
Не слегка, получается
Ждём авторизации через госуслуги
Ждем
включил на айфоне режимы фокусировки и получаю уведомления только в нужное мне время
у меня перманентно ночной режим на всех гаджетах)))) Только так получается быть самым безответственным сотрудником своего агентства.
Ждём это, олдам привет
Приходите к нам за телеграм ботами кстати https://botcreators.ru/
Вот например свежий кейс https://www.youtube.com/watch?v=NVuT4yFsZzY
Зачем снимать видео , где просто идёт сплошной пересказ статьи? Кейсы нужно показывать https://youtu.be/JoQG9ZgLSUE?si=NAodDtUSkfjsI9ew
Или https://youtu.be/iTpoA7pz2zI?si=IErmrmYxVuODVjLZ
В этот месте могла быть моя реклама. )
Зачем она там?
Не прошло и 5 лет, через 5 лет ещё каталог товаров/услуг появится?
Стена, граффити…
В телеге изобрели Вотсап Бизнес
пхххх)))) и еще заставили за него платить)))
Бизнес фича — это не кнопка в интерфейсе, а интеграция с exchange/google calendar.
Чо, даже нейронки там унутре нет? Пфффф.
Очень достойно. Жаль его из России вытравили
Кого?
Догадайся
Не понял чето
Одумайся и покайся.
А ты кто
Догадайся
Дуров?
Дали путевку в жизнь
достойные не нужны, нужны рабы
Осталось звонки нормально сделать, и добавить функциональность для бизнеса.
Так то я стараюсь не пользоваться телефонией, а если появится возможность звонить по телеге в компании то будет шик.
О, функция автоответчика со статусом — давным-давно напрашивалась. Огонь!
О да — теги папок в подписях к чатам — великолепно, товарищи 🤘🏻
Ох, ну хоть тут Вадиму угодили
Кац говорит, что ты его последний выпуск попустил
Варламом сказал что ливневок в телеге нет и велодорожек
Ну сагрись, пожалуйста
Как добавить?
Народ вы все бизнес элита.
Дуров опять копирует у Цука ? 😅
Уууу, цука!