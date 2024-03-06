Apple отключила аккаунт разработчика Epic Games — через него компания хотела запустить свой магазин iOS-приложений в ЕС Статьи редакции
Разбирательства между компаниями тянутся с 2020 года.
- В феврале 2024 года Apple одобрила учётную запись разработчика Epic Games Sweden AB, которую Epic Games собиралась использовать, чтобы выпустить в Европе собственный магазин iOS-игр Epic Games Store и вернуть на iPhone приложение Fortnite.
- Такая возможность появилась у компании благодаря закону о цифровых рынках (DMA). Он обязывает Apple разрешить устанавливать приложения в обход её нативного магазина App Store на территории ЕС. При подаче заявки на создание аккаунта Epic Games открыто говорила о планах запустить маркетплейс.
- Теперь она рассказала, что Apple удалила её аккаунт. Юристы последней заявили, что компания проявила себя как «неблагонадёжная» и потому вряд ли будет соблюдать договорные обязательства. Особенно с учётом, что в прошлом «вопиющим образом нарушала» правила App Store.
- В письме Apple также говорится, что главу Epic Games Тима Суини просили привести аргументы, которые бы убедили компанию в добросовестности намерений Epic Games. Однако все они якобы «сводились к ничем не подкреплённому "верьте нам"».
- Разработчик Fortnite заявляет, что Apple якобы видит в нём «угрозу для своей экосистемы» и «мстит» за публичную критику её монопольной позиции. Саму ситуацию он называет несправедливой, так как Epic Games годами размещалась в App Store, а Apple издавала игры на его движке Unreal Engine и публично поддерживала его игровые проекты.
- Решением отключить аккаунт компании Apple подорвала возможность Epic Games Store конкурировать с App Store и показала, что будет с теми, кто рискнёт «попытаться» посоперничать с ней или будет критиковать её недобросовестную политику.
- Если Apple сохранит за собой право в одностороннем порядке запрещать запуск сторонних магазинов, ни один разработчик «в здравом уме» не захочет использовать такие маркетплейсы — раз Apple в любой момент может их отключить.
- Epic Games будет и дальше бороться за справедливую конкуренцию и уже уведомила о ситуации Еврокомиссию. Суини, в свою очередь, в разговоре с журналистами сравнил Apple со «средневековым феодалом, который возводит вокруг замка стены из черепов своих бывших врагов».
- В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google без необходимости платить им комиссию в размере 30%. Позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права.
- Компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. Apple не признали монополистом, обязав только разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок, а вот Google — наоборот.
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Я все глубже изучаю программирование, разработку приложений на андроид и такие секреты прячутся от простых людей вы даже не представляете ахах Все чаще наблюдаю в новостях про монополию компаний, которые с помощью приложений расширяют свое влияние. Разработчик приложений попадает в отдельный цифровой мир.
Я скажу одно, что ваши данные в руках разработчика) Главное в чьих руках база данных, у разработчика который на светлой стороне или на тёмной) Самое интересное это когда простой человек скачивает любое приложение и регистрируется или просто выполняет вход с помощью google, Instagram, Facebook и не подозревает что тем временем на другой стороне разработчик видит полностью вашу электронную почту и пароль)
ну и какой пароль ты там видишь?) Google и другие сервисы при авторизации через них передают только базовую информацию (имя, фамилия, почта) и токен, который ты в последствии у них же валидируешь. если ты каким-то образом на этапе авторизации в стороннем сервисе умудрился перехватить пароль, то твоё приложение при первой же возможности выпилят к хуям из всех адекватных сторов
Да это школьник какой-то фантазирует :)
Глупый ты человек) В розовых очках живёшь до сих пор)
Люди настолько тупые даже не замечают простых очевидных вещей) Есть такое хакерское приложение называется wireshark , почитай о нем поймёшь как все работает )
ты сам то знаешь как он работает?) по всей видимости нет
Wireshark - это инструмент для анализа сетевого трафика. Он позволяет захватывать данные, передаваемые через компьютерную сеть, и анализировать их для выявления проблем с сетью, безопасности или для отладки приложений. Wireshark может отображать данные в реальном времени или анализировать сохраненные файлы захвата данных. Он работает на различных уровнях сетевой модели OSI, позволяя просматривать и анализировать трафик на уровне фреймов, пакетов, сегментов и т.д. Wireshark также поддерживает различные протоколы, что делает его мощным инструментом для диагностики и анализа сетевой активности.
молодец, скопировал откуда-то описание) знаний у тебя от этого больше не стало, как и понимания
Ты сам знаешь как это работает? Расскажи мне)
Ахаха, хакерское приложение. Орнул ))
Wireshark может быть использован хакерами в целях злоупотребления, например, для перехвата конфиденциальной информации или паролей, его основное назначение заключается в анализе сетевого трафика с легальными целями.
ну то есть весь трафик всех пользователей твоего приложения проходит через твой сервер, на котором поднят вайршарк, да?) и на сертификаты ни у кого не ругается при авторизации, волшебным образом
Сноудену привет, да. Все давно уже поняли, что мы живем в киберпанке, но не том, каком хотелось бы…
Быть разработчиком мобильных приложений кайф, так что изучайте IT программирование)
Ясно-понятно.
Да, я сам лично собираю базу данных пользователей, электронную почту, номер телефона, банковские карты, вижу кто зарегистрировался, во сколько часов зашёл в приложение и вышел ахаха но я для благих целей собираю базу а то бывают такие разработчики которые базу данных продают на чёрном рынке ) Самое интересное еще когда простой человек оплачивает ежемесячную подписку, разработчик видит все данные банковской карты)
Тсс..., не пали контору, простым смертным это знать запрещено.
Добро пожаловать в касту Избранных.
P.S. В конце ты правда чушь написал про пароль.
Все что нужно знать о правосудии: эпл не признали монополистом
На каком рынке Apple монополист, можно название?
@Полина Лааксо, откуда дровишки? Apple не создаёт игры. Точно создавала, а не издавала?
<3
Кровавая Apple-ня (-:
Ну вот пусть теперь Epic гуляет на просторах сторонних магазинов - вот что значит судится с apple ! А это будет продолжаться годами , поэтому в ближайшие годы - мы не увидим epic - на просторах AppStore - отлично сработано Apple
Какие хитрожопые!
Обожаю такое 🥰🍿🙋♀️
Я ещё придумала: можно выпустить игру внутри которой персонаж сможет купить себе айфон и установить на него фортнайт! 🙋♀️
Epic'но
Саксы против шведов
Скоро в будущем за комментарий vc будет брать деньги
Vc уже берет деньги за развернутые ветки по умолчанию
Докажи, что не верблюд
Возможно apple не намерена вообще допускать альтернативные магазины в ЕС и просто формально исполняет законодательство, тк её действия прямо нарушили DMA..
Пусть сделают свою операционку и всё
Эпол показали, кто тут решает вопросики, когда речь о трезначных суммах 💪🍏💅
Если вчитаться то письмо Фила достаточно конкретное.In the past, Epic has entered into agreements with Apple and then broken them. For example, you testified that Epic Games, Inc. entered into the Developer Program with full understanding of its terms, and then chose to intentionally breach the agreement with Apple.
You also testified that Epic deliberately violated Apple’s rules, to make a point and for financial gain. More recently, you have described our DMA compliance plan as “hot garbage,” a “horror show,” and a “devious new instance of Malicious Compliance.” And you have complained about what you called “Junk Fees” and “Apple taxes.”
Your colorful criticism of our DMA compliance plan, coupled with Epic’s past practice of intentionally violating contractual provisions with which it disagrees, strongly suggest that Epic Sweden does not intend to follow the rules. Another intentional breach could threaten the integrity of the iOS platform, as well as the security and privacy of users.
You have stated that allowing enrollment of Epic Games Sweden in the Developer Program is “a good faith move by Apple.” We invite you to provide us with written assurance that you are also acting in good father, and that Epic Games Sweden will, despite your public actions and rhetoric, honor all of its commitments. In plain, unqualified terms, please tell us why we should trust Epic this time.
Apple нарушает закон ЕС. Какая разница какие буквы они при этом пишут в интернетах? Цель их действий понятна - не делиться бабками с другими. А вот какие словесные интервенции они при этом осуществляют - это значения никакого не имеет.
Гниль какая. Разок штрафануть не хило, чтобы больше таким не занимались.
Ничего себе, решили, что они самые умные и полезли на Apple сколько таких случаев было и всегда яблоко достойно выходила из этой игры!