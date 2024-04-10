Telegram в первом квартале 2024 года добился «положительного денежного потока» Статьи редакции
У компании есть шансы выйти на прибыль в 2024 году.
- Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. Он повторил, что число ежемесячно активных пользователей Telegram достигло 900 млн, и уточнил: половина из них заходит в приложение ежедневно.
- В июле 2023 года ежемесячно активная аудитория Telegram превысила 800 млн человек. По данным на январь 2024-го, число подписчиков Premium составляло 5 млн человек. До этого Дуров говорил, что для покрытия всех трат Telegram её должны купить 2,5-3% пользователей.
- В феврале 2024 года основатель мессенджера заявил, что Telegram начнёт делиться с владельцами каналов частью доходов от показов рекламы. Эту программу запустили в апреле. В мессенджере появились функции для бизнеса.
- В марте Дуров также дал небольшое интервью FT, в котором рассказал, что ежемесячная аудитория мессенджера достигла 900 млн и у сервиса есть шансы выйти на прибыль «если не в 2024-м, то в 2025 году». Тогда же не исключил IPO компании, которая позже выпустила облигации на $330 млн.
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И просчитались
вот, я бы тоже сказал, что это фигура речи насчет умноты, так многие говорят и даже начинают книги и лекции, типа, то что вы сюда пришли (или купили эту книгу) говорит о том, что вы входите в 1% самых умных людей на планете... (теперь вы узнаете как максимально быстро помыть унитаз:)
но в принципе, что-то есть в том, что он сказал про выбор - политика телеги и репутация, она отличается от фейсбука, которого я лично считаю тупейшим говнопродуктом, и который пылесосит дебилоидов в основном... так что, на этом контрасте можно сказать, что телега довольно для хитро ...умных:)
Не, Вк во помойка, на фб хоть отчасти люди с головой , я не за функционал.
на фб так много людей, что конечно нельзя сказать, что все там как на одноклассниках:)))
я про то, какие там правила - полный отстой
ps
ну и функционал не сравнить!
Ton улетит в небеса. Скриньте
Без б ваще. За базар ответишь.
Сколько тон на счету имеем ?)
С точки зрения бизнеса всё это конечно же чушь, потому что у Телеги огромные расходы на сервера. Да ещё и неплатёжеспособные юзеры в придачу (Россия, Иран). 💁♀️
Откуда у Дурова деньги? Ну как бы некоторые государства имеют желание их спонсировать. Потому что всё это сквозное шифрование это конечно же ложь. Ни WhatsApp, ни Телега не шифруют данные на клиенте. И проверить это никак нельзя, т.к. код закрытый. 💁♀️
Ватсап шифрует данные на клиенте. На хабре (и много где еще) разбирали это шифрование.
не вводите в заблуждение людей.
К слову шифрование вы можете проверить нехитрым способом
Говоришь бред откровенный. Whatsapp шифрует данные только после обмена публичными ключами. Но как отправить сообщение если другое устройство не онлайн? Никак. Поэтому вацап хранит приватные ключи на сервере и потом выдает их клиентам после появления онлан. Вацап знает что вы пишите и это известно.
Вторая проблема - групповые чаты . Нельзя получить публичные ключи всех 5к человек в чате.
Поэтому в телеге шифрованный чат только 1на 1 и работает только после выхода онлайн. Сливают они ключи или нет - отдельный вопрос. Но теоретически возможна только схема телеграма
Это ты сейчас бред сказал.
Ватсапп не хранит приватные ключи на сервере. Точнее не все.
А реализовать сквозное шифрование для группового чата вообще не проблема.
И это работает например в Signal, хоть и в меньшем масштабе. Можете посмотреть на реализацию, код открыт полностью(в отличии от телеги).
В сигнале чаты на 5к человек?
Нет, но и реализовать ватсапу это проще, благо баблишка по больше будет.
Что на счет личных чатов, да, оно до получения хранится на сервере, ровно так же в зашифрованном виде.
Если ты утверждаешь обратное — докажи. Это вполне реально сделать, например перехватив трафик или используя атаку "человек посередине".
«Не все ключи»
Все
Пруфы будут?
Эксперт из тик тока рассказывает про то как в Ватсапе нет шифрования
это мощняк!:))
Аллилуйя! Сейчас набегут и начнется срач!
Ну да, после историй с IP адресами ФСБ в списке устройств Telegram неугодных деятелей культуры оно и не удивительно
А что в Америке не так!?!?!?!1!1?1!1!1!1
да, мутнота есть, стопудово, но... мысли вслух... я думаю, что фсб и прочие мусора просто интеллектуально неспособны на такую тонкую игру, типа они имеют доступ или какой-то бекдор или договорняк, но хитро маскируются и шманают трафик, пишут проги. которые выявляют связи и цепочки, связывают аккаунты с каналами и госуслугами, мне кажется, хер бы они этим занимались, они бы просто украли деньги и спалились со своей фикцией за пару месяцев. их бы давно раскусили, что они ногами там двери открывают... поверь, они очень тупые! прямо очень! это не те люди. которые могут играть в такие игры, я в этом полностью убежден и даже не допускаю. что я ошибаюсь... это люди. причем, все до единого, там в руководстве и во всех его исполнительных органах, которые не бьют молотком по всему, только потому, что они это не видят, что увидели или вломились. там только молотком, ломом и кувалдой они работают. и не признают никаких других методов, это как пить дать, просто... там все 100% дуболомы... а вот, то, что они потратили и тратят деньги на какие-то хитрые проги и ваяют системы, говорит о том, что там не все так просто imho... :)))
Просто у телеги нет конкурентов. Х пока не готов глобально
Что вы хотите этим сказать?
Что у ТГ конкуренты есть. Более того, они укрепляют позиции, если верить отчёту, на который ссылается Павел.
Отлично! Зарабатывать и развивать 👍🏻
Ого!
Позитивный комментарий)
внедрили монетизацию каналов вот и пошел рост
Значит закупаемся тонами :-)
Я бы даже сказал закупаемся тонами тоннами!
Эээх, вот бы ещё добавили сквозное шифрование на любой чат, цены бы мессенджеру не было. Видимо реально есть какие-то договорняки с определёнными странами
Надо включаться и работать
Теперь понятно почему они РКН так яростно подлизывают в последнее время.
Когда вижу новость про тележку, и особенно когда к ней прилагается фоточка Дурова, меня всегда не покидает ощущение, что Пашка-то ненастоящий. Веет от этих его фоточек чем-то таким... неестественным. Пластиковый агент кейджиби, короче. Кек.