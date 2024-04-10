Приступив к разработке Telegram 12 лет назад, мы верили, что люди по природе своей умны. И именно умные люди всегда будут предпочитать свободу и качество Telegram ограничениям и посредственности устаревших сервисов.

Мы всегда в вас верили. Спасибо вам за то, что верите в нас.