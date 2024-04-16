Роскомнадзор заблокировал сайт Amazon Web Services по закону о «приземлении» Статьи редакции
В марте-апреле 2024 года регулятор ограничил доступ к сайтам девяти хостинг-провайдеров.
- 15 апреля 2024 года Роскомнадзор начал принимать «меры понуждения» в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица» в отношении Amazon Web Services, следует из информации на сайте ведомства.
- С марта 2024 года под такие же ограничения попали Kamatera, WPEngine и HostGator.com, с апреля — Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean и GoDaddy.com.
- В Роскомнадзоре сообщали, что «доступ к ряду хостинг-провайдеров ограничен в связи с повторным неисполнением обязанностей, предусмотренных ст.5 закона (о «приземлении» — vc.ru)». Обязанные «приземлиться» компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте регулятора, разместить форму обратной связи и открыть представительство в России.
- В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать 12 иностранных провайдеров хостинга как нарушителей законов России, а в октябре — запретил поисковикам показывать ссылки на 11 из них.
- После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.
- В январе 2024 года суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services, Bluehost, Kamatera, Hetzner Online, Ionos, DreamHost, GoDaddy, WPEngine, HostGator.com, Network Solutions и DigitalOcean на сумму от 6 млн до 200 млн рублей.
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Они будут себе по ногам стрелять, пока есть еще по чему
Я все надеюсь 🙏 что они себя заблокируют!
Так был же случай.
В 2016 году они внесли в реестр запрещённых сайтов 127.0.0.1 .
Потом оправдались списав на злодейство какого-то провайдера.:)
Ну а что? Росгосхост - звучит
Надеюсь они только сам сайт заблочили, а не пул адресов Амазона
Там в пул адресов могут не только AWS попасть тогда, я думаю ребята со времён блокировки TG научены
Блокировать хостинги — это конечно гениально
Да и пофиг на этот сайт
А там разве у Amazon и Mail.ru нет муток каких-то совместных сейчас? Где-то в новостях видел, а тут их блокируют
Бизнесу нужны простые и понятные правила игры. 💁♀️
Например можно разом отключить весь западный интернет и сделать какой-то общий интернет с Китаем и Индией. Так будет проще и понятнее. 💁♀️
Так это то, бюджет пострадает 15 рублевых, это очень жестоко
А Китаю и Индии нужен этот "интернет на три страны"? 😅
Роскомпозор обделается и в итоге разблокирует )
А Medium за что, суки, заблокировали?
Я тоже в свое время офигел. Там они какой то материал от украинцев не оценили
Да, пришли ссылочку посмотреть о чем речь? Medium не политическая платформа
- Заблокировать западные супер-сервисы под нелепыми предлогами
- Продвигать импортозамещенеи своих дружков
Profit
Россияне, удачи вам со строительством независимого Интернета! Но я лучше посмотрю на это всё со стороны.