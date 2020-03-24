В нём уже есть грузоперевозки и доставка посылок.

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«Яндекс» начал тестировать на главном экране в приложении «Такси» кнопки заказа в сервисах доставки еды «Яндекс.Еда» и экспресс-доставки продуктов «Лавка», заметили пользователи vc.ru. В компании подтвердили тестирование.

Пока новая версия доступна небольшому проценту аудитории приложения, для всех пользователей компания планирует выпустить обновление в течение полутора-двух недель. Оно будет доступно в тех городах, где работает «Яндекс.Еда» (33 города в России и Казахстане) и «Лавка» (Москва и Санкт-Петербург). Сейчас в «Такси» уже можно заказать грузоперевозку или доставку посылки с машиной.

В «Яндексе» не комментируют планы по развитию приложения «Такси». Близкий к компании источник vc.ru рассказал, что компания рассматривает его как один из возможных вариантов для создания «суперприложения».

До этого «Яндекс.Еда» работала через приложение «Такси» только в Казахстане, где сервис появился в августе 2019 года. «Лавка» изначально была доступна в «Еде», а в «Такси» появилась в ноябре 2019 года.