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Татьяна Боброва
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«Яндекс» запустил «суперприложение» на основе «Такси»: добавил в него «Еду» и «Лавку» Материал редакции

В нём уже есть грузоперевозки и доставка посылок.

10 комментариев
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«Яндекс» начал тестировать на главном экране в приложении «Такси» кнопки заказа в сервисах доставки еды «Яндекс.Еда» и экспресс-доставки продуктов «Лавка», заметили пользователи vc.ru. В компании подтвердили тестирование.

Пока новая версия доступна небольшому проценту аудитории приложения, для всех пользователей компания планирует выпустить обновление в течение полутора-двух недель. Оно будет доступно в тех городах, где работает «Яндекс.Еда» (33 города в России и Казахстане) и «Лавка» (Москва и Санкт-Петербург). Сейчас в «Такси» уже можно заказать грузоперевозку или доставку посылки с машиной.

В «Яндексе» не комментируют планы по развитию приложения «Такси». Близкий к компании источник vc.ru рассказал, что компания рассматривает его как один из возможных вариантов для создания «суперприложения».

До этого «Яндекс.Еда» работала через приложение «Такси» только в Казахстане, где сервис появился в августе 2019 года. «Лавка» изначально была доступна в «Еде», а в «Такси» появилась в ноябре 2019 года.

«Суперприложение» на базе «ВКонтакте» уже развивает Mail.ru Group, в конце 2019 года о запуске «суперприложения» на базе мобильного банка рассказали в «Тинькофф».

#новость #яндекс #яндекстакси

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10 комментариев
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Vadim Zhdanov

7

На фоне других супераппов, того же тинькова с целой серией сервисов, выглядит бедненько

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Лаванда

5

Появилась еда, выглядит вот так

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Roman Trifonov

Лаванда
4

Посвящяется Яндексу. 

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Антон Давыдов

2

 Ну запустил и запустил. 

Ответить

Aleksandr CH.

2

с пассажироперевозками беда, решили на доставку переключаться. хмм, желаю туалетной бумаги и гречи по К＋

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Павел Рошаль

1

Скорее карты станут таким приложением

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Viktor Solomonov

1

Ну так пора бы уже)

Ответить

Люц Шнайдер

0

Так, а приложение с едой теперь можно удалять?

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Sergey Mikeyev

0

обогнали грузовичкофф )

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Олег Пирогов

0

Яндекс дайте доступ к новому аппу!
Dsgnam@yandex.ru

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