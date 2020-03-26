Приложение позволит компаниям отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами в разных банках и рассчитывать налоги.

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ВТБ запустил сервис цифровой бухгалтерии для малого и среднего бизнеса «Цифра», рассказали vc.ru в компании. С помощью него пользователи смогут вести бухгалтерский и налоговый учёт «под ключ», отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами.

Приложение автоматически выгружает информацию о транзакциях, рассчитывает и отправляет налоговые и другие обязательные платежи, формирует декларации и прочие документы. В чате поддержки клиенты могут получить консультацию бухгалтера по финансовому сопровождению бизнеса.

Для подключения к сервису нужно скачать приложение и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчётные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счёта расчётно-кассового обслуживания в ВТБ.

Сервис доступен клиентам и сторонних банков, отметили в компании. К нему уже подключились «Сбербанк», «Открытие» и «Альфа-банк», в течение месяца банк планирует увеличить количество партнёров до более чем десяти.

Клиенты других банков могут предоставить банковскую выписку через чат — бухгалтеры «Цифры» смогут их обслуживать, сформировав налоговую и бухгалтерскую отчетность, пояснили в ВТБ. По подсчётам банка, услугой смогут воспользоваться более 10 тысяч предприятий — клиентов ВТБ и других банков.

Это цифровой аутсорсинг бухгалтерии «под ключ», по нашим оценкам, позволяющий сэкономить в год до 50 тысяч рублей в сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых компаний. ВТБ интересно развивать небанковские сервисы, и новое приложение как раз является одним из этапов создания экосистемы для среднего и малого бизнеса. Спартак Солонин руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ

Само приложение бесплатное, бухгалтерская поддержка стоит 6000 рублей в год, уточнили в ВТБ. Первые 1000 ИП смогут подключить сопровождение бухгалтерии без ограничений за 8000 рублей. Также до конца апреля 2020 года банк подготовит отчётность за 2019 год своим клиентам бесплатно.