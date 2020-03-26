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Приложение позволит компаниям отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами в разных банках и рассчитывать налоги.
ВТБ запустил сервис цифровой бухгалтерии для малого и среднего бизнеса «Цифра», рассказали vc.ru в компании. С помощью него пользователи смогут вести бухгалтерский и налоговый учёт «под ключ», отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами.
Приложение автоматически выгружает информацию о транзакциях, рассчитывает и отправляет налоговые и другие обязательные платежи, формирует декларации и прочие документы. В чате поддержки клиенты могут получить консультацию бухгалтера по финансовому сопровождению бизнеса.
Для подключения к сервису нужно скачать приложение и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчётные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счёта расчётно-кассового обслуживания в ВТБ.
Сервис доступен клиентам и сторонних банков, отметили в компании. К нему уже подключились «Сбербанк», «Открытие» и «Альфа-банк», в течение месяца банк планирует увеличить количество партнёров до более чем десяти.
Клиенты других банков могут предоставить банковскую выписку через чат — бухгалтеры «Цифры» смогут их обслуживать, сформировав налоговую и бухгалтерскую отчетность, пояснили в ВТБ. По подсчётам банка, услугой смогут воспользоваться более 10 тысяч предприятий — клиентов ВТБ и других банков.
Само приложение бесплатное, бухгалтерская поддержка стоит 6000 рублей в год, уточнили в ВТБ. Первые 1000 ИП смогут подключить сопровождение бухгалтерии без ограничений за 8000 рублей. Также до конца апреля 2020 года банк подготовит отчётность за 2019 год своим клиентам бесплатно.
Среди похожих продуктов на международном рынке в ВТБ называют проекты Anna в Великобритании или Osome в Сингапуре. В отличие от большинства сервисов для онлайн-бахгалетрии «Цифра» — «решение “под ключ” с гарантированным результатом с функциональностью мультибанка», отмечают в ВТБ.
Если это приложение такое же кривое, как все другие IT-продукты ВТБ, то удобство сомнительно.
Чувствую это будет весело. Попробуйте счёт сначала открыть и сравните с любым другим банком из ТОП-10. Все эти сервисы способны вести бухгалтерию для ИП на УСН «доходы» и без сотрудников. Так почему так и не называть продукт/предложение?
Забавно, данные клиентов из других банков для продажи услуг этого банка будут доступны манагерам втб. Причем за добавление себя в базу втб сами клиентв и заплатят, бинго! Оч милое решение (сарказм). И это только лля ИП!
У сбера даже УСН на 6%, интегрированный сервис (моё дело) смог налажать, благо есть штатный бухгалтер для ООО и каждый год сверяет это глючный калькулятор.
А как я был удивлён что вычитание 6% и отправка в налоговую, это не сервис сбера а лишь интеграция и за неё надо платить, что стыдно для сбера, который вкладывается в не профильные активы, а профильную онлайн бухгалтерию себе не может сделать.
Подскажите, если планируешь регистрировать НКО, каким лучше сервисом воспользоваться?)
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