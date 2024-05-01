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Полина Лааксо

Соцсеть для делового общения LinkedIn добавила бесплатные мини-игры на сайт и в приложение Статьи редакции

Это три головоломки — Pinpoint, Queens и Crossclimb.

  • Сыграть в каждую игру можно не более одного раза в день, пишет The Verge. После завершения пользователь увидит свою статистику, в том числе лучший результат и доску лидеров среди компаний.
  • TechCrunch отмечает, что свои результаты при желании можно скрыть от других в настройках. Ещё в игру можно пригласить человека из «первого круга» контактов, но издание не уточняет, что имеет в виду (вряд ли два пользователя смогут играть в одну игру; скорее всего, это формальное приглашение, чтобы потом сравнить результаты — vc.ru).
  • Головоломки бесплатные. В Pinpoint нужно понять, под какую категорию попадают пять разных слов. Они будут появляться на экране постепенно. Чем меньше слов потребуется, чтобы угадать категорию, тем выше будет результат.
Pinpoint. Источник: LinkedIn
  • Queens, по мнению журналистов, напоминает судоку. Задача — расставить по клеткам иконки корон так, чтобы во всех цветовых зонах, столбиках и рядах было по одной короне. Но они не должны «касаться» друг друга даже по диагонали.
Queens. Источник: LinkedIn
  • В Crossclimb нужно угадывать слова по описанию, а затем расставлять их в определённой последовательности. Если выполнить задание правильно, откроются два заблокированных слова. Как только пользователь сможет их расшифровать, игра завершится.
Crossclimb. Источник: The Verge
  • О том, что соцсеть запустит головоломки, сообщало TechCrunch в марте 2024 года. Компания говорила, что за игрой специалисты могут «немного развлечься», укрепить существующие связи и завести новые. Сбежать от рабочих обязанностей не выйдет: игры короткие.
  • Пользователи недоумевали, почему LinkedIn не хочет фокусироваться на том, в чём специализировалась (на помощи с поиском сотрудников и вакансий), и шутили, что скоро на работу будут брать по результатам в условном «Счастливом фермере».
  • TechCrunch же отмечало: неигровые платформы давно используют мини-игры ради трафика. NYT, например, сообщало, что игра Wordle помогла привлечь «беспрецедентные десятки миллионов новых пользователей», многие из которых стали играть и в другие головоломки медиакомпании.
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#новости #linkedin

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4 комментария
Запопу Кусь

Можно создать аккаунт, накидать туда скринов этих игр и кто-нить по приколу вас наймёт 🙋‍♀️☺️

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Альвар

Куда наймет?

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Запопу Кусь

Куда-нить 😌

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Dmitry

Зачем и нахуя? Им там какая-то скучающая hr-юша подкидывает идеи для фич?

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