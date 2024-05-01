Сервисы
Полина Лааксо

Стартап Anthropic выходцев из OpenAI выпустил iOS-приложение для своего чат-бота Claude Статьи редакции

Скачать его бесплатно могут все пользователи Claude — независимо от тарифного плана.

  • Компания рассказала, что данные приложения синхронизируются с веб-версией, поэтому начать диалог с ботом Claude можно на компьютере, а продолжить его — с того же места на смартфоне.
  • В чат можно загружать фотографии из галереи, только что сделанные снимки, а также файлы, чтобы нейросеть помогла законспектировать, описать или объяснить полученное или же использовать эти данные как отправную точку при генерации идей.
  • На скриншотах Anthropic показала несколько примеров, в которых чат-бот придумывает заголовки для трёх текстовых файлов в форматах PDF и TXT, пересказывает слайды презентаций и делает выводы на основе текстов.
  • В разговоре с The Verge продакт-менеджер стартапа Скотт Уайт обещал, что скоро выпустят и версию для Android.
  • Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками.
  • Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — Claude. Он доступен не во всех странах. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте. России и Беларуси на момент публикации в перечне нет.
  • В конце 2023 года источники СМИ рассказали, что проект хочет привлечь $750 млн, а его оценка по итогам раунда превысит $18 млрд.
Машинное обучение
Полина Лааксо
Стартап Anthropic выходцев из OpenAI представил новое поколение ИИ-моделей — Claude 3 Статьи редакции

Они эффективнее справляются с аналитикой, «сложными» запросами на генерацию контента и кода и лучше понимают испанский, японский и французский языки, рассказала компания.

#новости #anthropic

100 показов
330 открытий
0
1 комментарий
Запопу Кусь

По-моему вся эта ИИ-революция уже закончилась 🙄

(Людям надо что-то попроще и потупее. Вот ТикТок гениальная штука, поэтому её и запрещают 💁‍♀️)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
-2 комментариев
Раскрывать всегда