Стартап Anthropic выходцев из OpenAI выпустил iOS-приложение для своего чат-бота Claude Статьи редакции
Скачать его бесплатно могут все пользователи Claude — независимо от тарифного плана.
- Компания рассказала, что данные приложения синхронизируются с веб-версией, поэтому начать диалог с ботом Claude можно на компьютере, а продолжить его — с того же места на смартфоне.
- В чат можно загружать фотографии из галереи, только что сделанные снимки, а также файлы, чтобы нейросеть помогла законспектировать, описать или объяснить полученное или же использовать эти данные как отправную точку при генерации идей.
- На скриншотах Anthropic показала несколько примеров, в которых чат-бот придумывает заголовки для трёх текстовых файлов в форматах PDF и TXT, пересказывает слайды презентаций и делает выводы на основе текстов.
- В разговоре с The Verge продакт-менеджер стартапа Скотт Уайт обещал, что скоро выпустят и версию для Android.
- Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками.
- Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — Claude. Он доступен не во всех странах. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте. России и Беларуси на момент публикации в перечне нет.
- В конце 2023 года источники СМИ рассказали, что проект хочет привлечь $750 млн, а его оценка по итогам раунда превысит $18 млрд.
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По-моему вся эта ИИ-революция уже закончилась 🙄
(Людям надо что-то попроще и потупее. Вот ТикТок гениальная штука, поэтому её и запрещают 💁♀️)