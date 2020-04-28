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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Spotify отложила запуск сервиса в России из-за пандемии, но всё ещё планирует его в 2020 году Материал редакции

Компания готова к запуску, но не успела подписать соглашения, которые требуют личных встреч.

19 комментариев
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Запуск музыкального сервиса Spotify в России и Южной Корее отложен из-за пандемии Covid-2019, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания по-прежнему планирует выйти на эти рынки в 2020 году, хотя запуск не состоится в ранее назначенные даты, утверждает издание. Это отчасти связано с тем, что Spotify нужны личные встречи для подписания соглашений, а контакты сейчас ограничены.

После многолетнего активного роста в США и Европе Spotify рассматривает запуск в России, Азии и Латинской Америке как возможность привлечь новых пользователей.

Южная Корея и России особенно важны для сервиса, отмечает Bloomberg. Южная Корея, по данным Международной федерации производителей фонограмм, — шестой по величине музыкальный рынок в мире, а Россия входит в топ-20. Но в странах уже есть сильные игроки: в Южной Корее — музыкальный сервис Melon, в России — «Яндекс.Музыка» и Boom.

В России Spotify запустится раньше, чем в Южной Корее, и компания уже подготовила почву, наняв бывшего директора по продажам в российским офисе Facebook Илью Алексеева, отмечает издание.

Выход на российский и южнокорейский рынке для сервиса стал возможен благодаря недавней договорённости с Warner Music Group, добавляет Bloomberg. Права на музыку Spotify также предоставила Sony. Сервис ведёт переговоры с Universal и ещё не договорился с некоторыми местными звукозаписывающими компаниями.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано ещё в 2014 году, но компания отложила запуск. В августе 2019 года источники «Коммерсанта» говорили, что сервис может запуститься в России до конца года, но сервис по-прежнему недоступен.

В начале марта Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Spotify запустится в России во втором квартале 2020 года и даже называл стоимость подписки: 169 рублей в месяц.

#новость #spotify

Галина Мубаракшина
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19 комментариев
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Никита Бондарев

30

Новости о запуске Спотифая в России уже как шутка воспринимаются :)

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Александр Долгов

18

Никогда такого не было, и вот опять!

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Александр Телепнев

11

После коронавируса запуску Spotify помешает вторжение инопланетян или пришествие антихриста. Не знаю, правда, в каком порядке...

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Martin Holbrook

6
Ответить

Semyashkin Oleg

2

Да мы и так пользуемся, спасибо

Ответить

Anton Smets

2

Что если коронавирус придумали в Яндексе, когда узнали, что Спотифай вот вот запустится?

Ответить

Фома Платонов

1

Дизер, Гугл, Эппл не зассали, уже появились местные сервисы. Руководству Спотифая нужно уволить уже этого плохого танцора. Из принципа отменил подписку.

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Privet

1

А история вообще помнит динамо покруче чем запуск Spotify в России?

Ответить

Yaroslav M

Privet
1

Завершение карьеры Аллы Борисовны Пугачевой.

Ответить

Юрий Белоножкин

Privet
0

Half Life 3. Долгострой ещё тот. Но даже они вышли!

Ответить

Yosha

–1

Плохому танцору...

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Владислав Романов

1

первое апреля прошло, пиши нормально

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Ivan Boldyrev

1

Закопали стюардессу. 

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Niko Nick

1

Реальная причина, что Крид и Киркоров подняли ценник с $0.05 до $0.06 за прослушивание, вот Споти и думает🤔 (только никому не говорите🤫)

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Alexandr Leibowitz

1

Не понимаю сарказма в коментах. Достаточно сложно запустить в стране международный сервис, подготовить и запустить все процессы для регистрации пользователей, организовать платежи с территории РФ, и ещё сделать кучу вещей, когда нет возможности банально перемещаться по городу.

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Максим Наумов

0

А как это вообще связано?

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Александр Якунин

Максим
1

« Это отчасти связано с тем, что Spotify нужны личные встречи для подписания соглашений, а контакты сейчас ограничены.»

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Andrey Sobolev

0

Да твоюж налево, 2020 прекращай

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Матвей Трубицын

0

Круто!

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