Компания готова к запуску, но не успела подписать соглашения, которые требуют личных встреч.

В закладки

Запуск музыкального сервиса Spotify в России и Южной Корее отложен из-за пандемии Covid-2019, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания по-прежнему планирует выйти на эти рынки в 2020 году, хотя запуск не состоится в ранее назначенные даты, утверждает издание. Это отчасти связано с тем, что Spotify нужны личные встречи для подписания соглашений, а контакты сейчас ограничены.

После многолетнего активного роста в США и Европе Spotify рассматривает запуск в России, Азии и Латинской Америке как возможность привлечь новых пользователей.

Южная Корея и России особенно важны для сервиса, отмечает Bloomberg. Южная Корея, по данным Международной федерации производителей фонограмм, — шестой по величине музыкальный рынок в мире, а Россия входит в топ-20. Но в странах уже есть сильные игроки: в Южной Корее — музыкальный сервис Melon, в России — «Яндекс.Музыка» и Boom.

В России Spotify запустится раньше, чем в Южной Корее, и компания уже подготовила почву, наняв бывшего директора по продажам в российским офисе Facebook Илью Алексеева, отмечает издание.

Выход на российский и южнокорейский рынке для сервиса стал возможен благодаря недавней договорённости с Warner Music Group, добавляет Bloomberg. Права на музыку Spotify также предоставила Sony. Сервис ведёт переговоры с Universal и ещё не договорился с некоторыми местными звукозаписывающими компаниями.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано ещё в 2014 году, но компания отложила запуск. В августе 2019 года источники «Коммерсанта» говорили, что сервис может запуститься в России до конца года, но сервис по-прежнему недоступен.