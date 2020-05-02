Techсrunch: индийский стартап по онлайн-обучению Byju’s достигнет оценки в $10 млрд в новом инвестраунде
Материал редакции
В 2019 году компания стоила почти вдвое меньше — $5,75 млрд.
По данным трёх источников, Byju’s привлечёт до $400 млн инвестиций. Эти средства станут продолжением инвестраунда, в котором компания уже привлекла $200 млн, уточняет Techcrunch.
Если сделка совершится, Byju’s станет вторым в списке самых дорогих стартапов Индии, отмечает издание.
Пока первые места в нём занимают сервис для аренды однотипных номеров в отелях Oyo c оценкой в $10 млрд, а также финансовый сервис Paytm с оценкой около $16 млрд.
По словам одного из источников Techcrunch, переговоры ещё продолжаются и условия сделки могут измениться. Представители Byju’s отказались от комментариев.
По собственным данным, в марте 2020 года трафик онлайн-платформы для обучения Byju’s вырос на 150%, а число обучающихся выросло на 6 млн человек. По данным на конец 2019 года, в сервисе было зарегистрировано 35 млн пользователей, 2,4 млн из которых покупали платные услуги.
Сервис Byju’s основан в 2011 году, приложение сервиса вышло в конце 2015 года. В 2016 году компания привлекла инвестиции от фонда Марка Цукерберга, Sequoia Capital и других инвесторов. Всего с момента основаная проект привлёк около $1,4 млрд средств.
Полет Нормальный
Онлайн-образование - очередной фейковый хайп. Проблема не в отсутствии платформы, а в методологиях и системности. Кучка инфоцыган пересказывают книжки в web-камере или сотрудники корпораций подрабатывают пересказывая древние и уже не эффективные практики: SkyEng, Нетология, SkillFactory, Curseria и прочая лабуда, все это развлекаловки для дураков, которым лень прочитать одну книжку.
Ессли говорить о переводе школьного и университетского образования в онлайн, то этим должно заниматься государство.
Vladimir MirolubowПолет
Соглашусь с комментом и добавлю, что самый эффективный формат digital-образования – самообразование. Интересно узнать, что вы думаете про такой формат образования как у https://theunicorn.info
Вофк ГладунПолет
"Curseria" - надеюсь, это вы не про запущенную Стэнфордом Coursera так? Там реально очень качественные и актуальные курсы есть от университетов Лиги Плюща. Бесплатный курс от Yale University по финансовым рынкам, читаемый нобелевским призером в области экономики например. Аналогично Edx, где есть курсы от университетов не представленных на курсере, например Бэркли. Или Udacity, где можно найти действительно актуальные и крутые курсы от ведущих корпораций. Например, курсы от Google по Android разработке и по Flutter.
Полет НормальныйВофк
не запущенную Стэнфордом, а запущенную из Стэнфорда.
Хорошие нормальные курсы. Так они уже есть. Вопрос о том, чо нахера инвестировать в edTech если все уже есть?
Кирилл ПоловинкинПолет
Посмотрите CS50, возможно вы поменяете свое мнение
Полет НормальныйКирилл
Мнение о чем? То. что курсы будут читать онлайн - да будут. уже читают. Все платформы уже давным давно существуют. Не говоря уже про трансляцию. Зачем тут нужен стартап?
Бургомистр
С ужасом жду момента, когда армия индусов ломанется в социальные сети, начнет добавляться в Телеграм и постить комментарии на VC. Вот это начнется настоящая эпидемия.
Курочкин Олег Андреевич
у Byju’s нет акций на фондовом рынке ?
Бургомистр
Это напоминает период, когда Ленин школы в деревнях строил, чтобы образовывать мужиков. Сейчас тоже самое в Индии, только в цифровом виде.
Alex Konin
Капитализация всего Яндекса примерно такого же уровня.