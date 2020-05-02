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Лера Михайлова
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Techсrunch: индийский стартап по онлайн-обучению Byju’s достигнет оценки в $10 млрд в новом инвестраунде Материал редакции

В 2019 году компания стоила почти вдвое меньше — $5,75 млрд.

  • По данным трёх источников, Byju’s привлечёт до $400 млн инвестиций. Эти средства станут продолжением инвестраунда, в котором компания уже привлекла $200 млн, уточняет Techcrunch.
  • Если сделка совершится, Byju’s станет вторым в списке самых дорогих стартапов Индии, отмечает издание.
  • Пока первые места в нём занимают сервис для аренды однотипных номеров в отелях Oyo c оценкой в $10 млрд, а также финансовый сервис Paytm с оценкой около $16 млрд.
  • По словам одного из источников Techcrunch, переговоры ещё продолжаются и условия сделки могут измениться. Представители Byju’s отказались от комментариев.
  • По собственным данным, в марте 2020 года трафик онлайн-платформы для обучения Byju’s вырос на 150%, а число обучающихся выросло на 6 млн человек. По данным на конец 2019 года, в сервисе было зарегистрировано 35 млн пользователей, 2,4 млн из которых покупали платные услуги.
  • Сервис Byju’s основан в 2011 году, приложение сервиса вышло в конце 2015 года. В 2016 году компания привлекла инвестиции от фонда Марка Цукерберга, Sequoia Capital и других инвесторов. Всего с момента основаная проект привлёк около $1,4 млрд средств.
Один из обучающих уроков на Byju’s
Indian education startup Byju’s is fundraising…
Byju’s, an education learning startup in India that has seen a surge in its popularity in recent…
techcrunch.com

#новости #byji

Лера Михайлова
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10 комментариев
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Полет Нормальный

4

Онлайн-образование - очередной фейковый хайп. Проблема не в отсутствии платформы, а в методологиях и системности. Кучка инфоцыган пересказывают книжки в web-камере или сотрудники корпораций подрабатывают пересказывая древние и уже не эффективные практики: SkyEng, Нетология, SkillFactory, Curseria  и прочая лабуда, все это развлекаловки для дураков, которым лень прочитать одну книжку.

Ессли говорить о переводе школьного и университетского образования в онлайн, то этим должно заниматься государство. 

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Vladimir Mirolubow

Полет
1

Соглашусь с комментом и добавлю, что самый эффективный формат  digital-образования – самообразование. Интересно узнать, что вы думаете про такой формат образования как у https://theunicorn.info

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Вофк Гладун

Полет
0

"Curseria" - надеюсь, это вы не про запущенную Стэнфордом Coursera так? Там реально очень качественные и актуальные курсы есть от университетов Лиги Плюща. Бесплатный курс от Yale University по финансовым рынкам, читаемый нобелевским призером в области экономики например. Аналогично Edx, где есть курсы от университетов не представленных на курсере, например Бэркли. Или Udacity, где можно найти действительно актуальные и крутые курсы от ведущих корпораций. Например, курсы от Google по Android разработке и по Flutter.

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Полет Нормальный

Вофк
0

не запущенную Стэнфордом, а запущенную из Стэнфорда.
Хорошие нормальные курсы. Так они уже есть. Вопрос о том, чо нахера инвестировать в edTech если все уже есть?

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Кирилл Половинкин

Полет
–1

Посмотрите CS50, возможно вы поменяете свое мнение 

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Полет Нормальный

Кирилл
1

Мнение о чем? То. что курсы будут читать онлайн - да будут. уже читают.  Все платформы уже давным давно существуют. Не говоря уже про трансляцию. Зачем тут нужен стартап?

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Бургомистр

1

С ужасом жду момента, когда армия индусов ломанется в социальные сети, начнет добавляться в Телеграм и постить комментарии на VC. Вот это начнется настоящая эпидемия.

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Курочкин Олег Андреевич

0

у Byju’s нет акций на фондовом рынке ?

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Бургомистр

0

Это напоминает период, когда Ленин школы в деревнях строил, чтобы образовывать мужиков. Сейчас тоже самое в Индии, только в цифровом виде.

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Alex Konin

0

Капитализация всего Яндекса примерно такого же уровня. 

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