Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Он позволяет устанавливать приложения одной командой из встроенного репозитория Microsoft, а не искать файл установки в интернете или устанавливать его из Windows Store.
Менеджер пакетов — инструмент, который обычно распространён среди разработчиков и пользователей Linux. C помощью него пользователи могут упростить скачивание приложений — им не нужно искать на сайте разработчика файл установки, загружать сначала его, а лишь затем устанавливать приложение.
Для Windows 10 основным источником для скачивания приложений должен был стать Windows Store. Но, как отмечает The Verge, большинство опытных пользователей и разработчиков игнорируют магазин Windows в пользу ручной загрузки инсталляторов и альтернативных менеджеров пакетов, например, Chocolatey.
На конференции Build 2020 Microsoft представила собственный менеджер пакетов Windows Package Manager — инструмент командной строки, с помощью которого приложение для Windows скачивается из репозитория Microsoft одной командой winget.
Например, в командной строке достаточно ввести команду winget install Steam, после чего в системе будет установлена последняя версия клиента Steam. При этом Steam отсутствует в Windows Store — его приходилось скачивать с сайта Valve.
Среди доступных через winget приложений — Zoom, 7Zip, Google Chrome, Spotify, Windows Terminal, PowerToys, Acrobat Reader, iTunes, Discord, Visual Studio Code, Ubuntu и другие популярные сервисы и приложения.
Скачать предварительную версию Windows Package Manager можно с GitHub. После скачивания и установки пакета (файл appxbundle) достаточно запустить командную строку Windows или PowerShell и ввести команду winget.
Если установка прошла корректно, будут отображены основные команды и краткое описание winget.
Команда winget install выведет весь список доступных приложений. Для установки конкретного приложения нужно ввести команду winget install [название приложения].
Например, winget install vlc, winget install notepad++ и так далее.
собсна почему бы и нет
Консоль, клавиатура и вперед! Мгновенный отклик, все дела.
Если так можно поставить, например, Lua, то будем считать, что проверка пройдена. Ибо траходром с этим на винде знатный.
а для кого этот продукт вообще?
прям вот так взяли и под апплодисменты со сцены презентовали ЭТО?
***произошел кринж***
Линукс - это хороший способ избавиться от надоевшего ноутбука путем его уничтожения после очередной попытки "завести" вай-фай и еще кучи всяких проблем
вы ставите Ubuntu 7.04?
Отвечу сразу, не пытайтесь меня переубедить. Я ставил линукс ранее, ставил недавно, ставил все популярные дистры. Я искренне пытался его освоить и полюбить. Но у меня всегда были проблемы, на всех устройствах. Иногда доходило до того, что мне предлагали, и я пытался, скомпилировать дрова под вай-фай, так как были проблемы именно с моим модулем. Я не говорю уже о прожорливой батарее, тормознутом интерфейсе, зависаниях. У меня нет желания настраивать скорость кулера, проводить какие-то махинация с репозиториями (т.к ниче не обновляется) и т.п. Я просто хочу установить ось и комфортно начать работать. 10 винда предоставляет мне эти возможности с лихвой. А до историй про конфиденциальность, вирусы и бесплатность - мне дела нет.
Но, чтобы вы понимали, я не говорю что линукс - говно. Это, видимо, просто не мое.
Ровно наоборот. Линукс потребляет ощутимо меньше ресурсов, и проще в каком-то плане для использования (нет вирусов, например). Говорю как не опытный пользователь Линукс, пробовал и в 2010, и в 2020, это совершенно разные продукты тогда и сейчас.
Ubuntu и на её основе дистрибутив Elementary OS очень хороши. Рекомендую попробовать, приятно удивит.
Я 12 лет пользуюсь виндой и ни одного вируса никогда не ловил, и антивирусы не ставил.
Ставил элементари в апреле, как была 4 года назад симпатичная, тормознутая и забагованная - так и осталась.
Ну чуть более чем вся линейка Adobe, включая ФШ работает под Виндой. + 90% игр
Для разработчиков которые сидят на Винде. Благодаря развитию WSL таких становится всё больше)
Согласен. Вообще, не понимаю зачем нужен *никсы, кроме пограничных случаем при использовании софта завязанного на железо. Отвратные шрифты, танцы с заведением на новом железе, трата времени на допиливание, так как всё работает не так как нужно из коробки.
Потому что для сервера это бесплатно, например, в отличие от винды.
А уже это тянет за собой то, что тебе удобно иметь среду разработки аналогичной той, в которую ты будешь деплоить. И если сейчас железо позволяет тянуть кучу виртуалок, то раньше этого не было, в итоге исторически очень много чего разработческого сложилось вокруг линукса. Ну и проблемы с совместимостью, опять же, если копнуть в историю, то MS была очень закрытой экосистемой, открываться они стали только последние 10 лет.
удобно иметь среду разработки аналогичной той, в которую ты будешь деплоить
Зачем если есть docker и WSL?
Блоги компаний
Показать еще