Он позволяет устанавливать приложения одной командой из встроенного репозитория Microsoft, а не искать файл установки в интернете или устанавливать его из Windows Store.

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Менеджер пакетов — инструмент, который обычно распространён среди разработчиков и пользователей Linux. C помощью него пользователи могут упростить скачивание приложений — им не нужно искать на сайте разработчика файл установки, загружать сначала его, а лишь затем устанавливать приложение.

Для Windows 10 основным источником для скачивания приложений должен был стать Windows Store. Но, как отмечает The Verge, большинство опытных пользователей и разработчиков игнорируют магазин Windows в пользу ручной загрузки инсталляторов и альтернативных менеджеров пакетов, например, Chocolatey.

На конференции Build 2020 Microsoft представила собственный менеджер пакетов Windows Package Manager — инструмент командной строки, с помощью которого приложение для Windows скачивается из репозитория Microsoft одной командой winget.

Например, в командной строке достаточно ввести команду winget install Steam, после чего в системе будет установлена последняя версия клиента Steam. При этом Steam отсутствует в Windows Store — его приходилось скачивать с сайта Valve.

Среди доступных через winget приложений — Zoom, 7Zip, Google Chrome, Spotify, Windows Terminal, PowerToys, Acrobat Reader, iTunes, Discord, Visual Studio Code, Ubuntu и другие популярные сервисы и приложения.

Как скачать и пользоваться Windows Package Manager

Скачать предварительную версию Windows Package Manager можно с GitHub. После скачивания и установки пакета (файл appxbundle) достаточно запустить командную строку Windows или PowerShell и ввести команду winget.

Если установка прошла корректно, будут отображены основные команды и краткое описание winget.

Команда winget install выведет весь список доступных приложений. Для установки конкретного приложения нужно ввести команду winget install [название приложения].