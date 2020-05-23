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Евгений Делюкин
1497

Microsoft выпустила менеджер пакетов для Windows 10 – зачем нужен Windows Package Manager и как его установить Материал редакции

Он позволяет устанавливать приложения одной командой из встроенного репозитория Microsoft, а не искать файл установки в интернете или устанавливать его из Windows Store.

19 комментариев
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Менеджер пакетов — инструмент, который обычно распространён среди разработчиков и пользователей Linux. C помощью него пользователи могут упростить скачивание приложений — им не нужно искать на сайте разработчика файл установки, загружать сначала его, а лишь затем устанавливать приложение.

Для Windows 10 основным источником для скачивания приложений должен был стать Windows Store. Но, как отмечает The Verge, большинство опытных пользователей и разработчиков игнорируют магазин Windows в пользу ручной загрузки инсталляторов и альтернативных менеджеров пакетов, например, Chocolatey.

На конференции Build 2020 Microsoft представила собственный менеджер пакетов Windows Package Manager — инструмент командной строки, с помощью которого приложение для Windows скачивается из репозитория Microsoft одной командой winget.

Например, в командной строке достаточно ввести команду winget install Steam, после чего в системе будет установлена последняя версия клиента Steam. При этом Steam отсутствует в Windows Store — его приходилось скачивать с сайта Valve.

Среди доступных через winget приложений — Zoom, 7Zip, Google Chrome, Spotify, Windows Terminal, PowerToys, Acrobat Reader, iTunes, Discord, Visual Studio Code, Ubuntu и другие популярные сервисы и приложения.

Как скачать и пользоваться Windows Package Manager

Скачать предварительную версию Windows Package Manager можно с GitHub. После скачивания и установки пакета (файл appxbundle) достаточно запустить командную строку Windows или PowerShell и ввести команду winget.

Если установка прошла корректно, будут отображены основные команды и краткое описание winget.

Команда winget install выведет весь список доступных приложений. Для установки конкретного приложения нужно ввести команду winget install [название приложения].

Например, winget install vlc, winget install notepad++ и так далее.

#windows #microsoft #приложения

Евгений Делюкин
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19 комментариев
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Даниил Слесарчук

2

собсна почему бы и нет
Консоль, клавиатура и вперед! Мгновенный отклик, все дела.

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Gleb Kudryavtcev

1

Если так можно поставить, например, Lua, то будем считать, что проверка пройдена. Ибо траходром с этим на винде знатный. 

Ответить

Nick Fomich

–2

а для кого этот продукт вообще?

прям вот так взяли и под апплодисменты со сцены презентовали ЭТО?
***произошел кринж***

Ответить

Артём А.

Nick
–2

Кринж в том, что зачем винда, когда все уже сделано в линукс?

Ответить

Максим Кирьянов

Артём
3

Линукс - это хороший способ избавиться от надоевшего ноутбука путем его уничтожения после очередной попытки "завести" вай-фай и еще кучи всяких проблем

Ответить

Тимур Тукаев

Максим
2

вы ставите Ubuntu 7.04?

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Максим Кирьянов

Тимур
2

Отвечу сразу, не пытайтесь меня переубедить. Я ставил линукс ранее, ставил недавно, ставил все популярные дистры. Я искренне пытался его освоить и полюбить. Но у меня всегда были проблемы, на всех устройствах. Иногда доходило до того, что мне предлагали, и я пытался, скомпилировать дрова под вай-фай, так как были проблемы именно с моим модулем. Я не говорю уже о прожорливой батарее, тормознутом интерфейсе, зависаниях. У меня нет желания настраивать скорость кулера, проводить какие-то махинация с репозиториями (т.к ниче не обновляется) и т.п. Я просто хочу установить ось и комфортно начать работать. 10 винда предоставляет мне эти возможности с лихвой. А до историй про конфиденциальность, вирусы и бесплатность - мне дела нет.

Ответить

Максим Кирьянов

Тимур
0

Но, чтобы вы понимали, я не говорю что линукс - говно. Это, видимо, просто не мое.

Ответить

Yury Tsoy

Максим
1

Ровно наоборот. Линукс потребляет ощутимо меньше ресурсов, и проще в каком-то плане для использования (нет вирусов, например). Говорю как не опытный пользователь Линукс, пробовал и в 2010, и в 2020, это совершенно разные продукты тогда и сейчас. 
Ubuntu и на её основе дистрибутив Elementary OS очень хороши. Рекомендую попробовать, приятно удивит. 

Ответить

Максим Кирьянов

Yury
3

Я 12 лет пользуюсь виндой и ни одного вируса никогда не ловил, и антивирусы не ставил.

Ответить

Максим Кирьянов

Yury
1

Ставил элементари в апреле, как была 4 года назад симпатичная, тормознутая и забагованная - так и осталась.

Ответить

Альберт Бикеев

Артём
0

Ну чуть более чем вся линейка Adobe, включая ФШ работает под Виндой. + 90% игр

Ответить

Артём А.

Альберт
0

Консольная установка пакетов, репозиторий... Это явно не для фотошопа. Мы говорим о разных целях

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Артём
0

Например, удобство со стороны администрирования.

Ответить

Альберт Бикеев

Nick
1

Для разработчиков которые сидят на Винде. Благодаря развитию WSL таких становится всё больше)

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Альберт
1

Согласен. Вообще, не понимаю зачем нужен *никсы, кроме пограничных случаем при использовании софта завязанного на железо. Отвратные шрифты, танцы с заведением на новом железе, трата времени на допиливание, так как всё работает не так как нужно из коробки.

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Gennadiy
1

Потому что для сервера это бесплатно, например, в отличие от винды. 
А уже это тянет за собой то, что тебе удобно иметь среду разработки аналогичной той, в которую ты будешь деплоить. И если сейчас железо позволяет тянуть кучу виртуалок, то раньше этого не было, в итоге исторически очень много чего разработческого сложилось вокруг линукса. Ну и проблемы с совместимостью, опять же, если копнуть в историю, то MS была очень закрытой экосистемой, открываться они стали только последние 10 лет. 

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Gennadiy Khatuntsev

Gleb
0

 удобно иметь среду разработки аналогичной той, в которую ты будешь деплоить

Зачем если есть docker и WSL?

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Ilya Rovda

0

Винда идет в правильном направлении.

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